Z kaszą przez Polskę. Poznaj kilka faktów na temat kaszy w kulinarnej historii Polski. Skąd wzięła się kasza na polskich stołach?

Kaszy początki

Kasza pojawiła się na obszarze naszego kraju, zanim jeszcze powstało państwo polskie. Stanowiła pokarm ludzi ubogich i chorych. Z czasem zaczęła trafiać na stoły pańskie. Podczas gdy u chłopów przygotowywano z niej dania główne, na dworach szlacheckich, książęcych i królewskich była najczęściej dodatkiem lub składnikiem wykwintnych deserów. Znanymi miłośnikami kaszy byli m.in. Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. - Kasza zapewniała ludziom byt i chroniła przed głodem. Kasze grube, łuskane wyrabiane były za pomocą stępy – jednego z najstarszych narzędzi na świecie, przypominającego drewniany moździerz. Drobne ziarna trafiały z młynów, kaszarni czy wiatraków wyłącznie na stoły książęce i królewskie. Do przełomu XVI i XVII wieku kasza była podstawą codziennego jadłospisu, jednak w tym okresie zaczęła już tracić swój status. Pozostała natomiast ważnym składnikiem potraw mieszkańców wsi – mówi Paweł Ochman, ekspert kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie na co dzień”.

Królowa kasz – jaglana

W rodzimej kuchni jako pierwsza zagościła kasza jaglana. Znano ją dobrze, zanim władcą Polski został Bolesław Chrobry. Była niezwykle popularnym składnikiem staropolskich potraw. Jej nazwa pochodzi od prasłowiańskiego, dziś archaicznego już wyrazu „jagła (częściej w liczbie mnogiej: „jagły”), który oznacza proso (zboże to przybyło do Europy prawdopodobnie z Chin). Zwano ją więc jagłami, proskami, kaszą prosianą, żółtą kaszą czy prosną kaszą.

- To kasza o niezwykle długiej tradycji w kulinarnej historii Polski. Najczęściej podawano ją z dodatkiem masła lub skwarek ze słoniny, albo zalewano gorącym, słodkim mlekiem. Na wschodzie Mazowsza serwowana z maślanką lub bączką, czyli serwatką. W Małopolsce dodaje się do niej mleko, marchew i sól. Na Lubelszczyźnie jest składnikiem m.in. kołacza z Perkowic, rudnickiego pieroga i farszu w zawijokach janowickich. Jest obecna w wielu daniach Podkarpacia i Podlasia – wymienia ekspert kulinarny kampanii.

Równie popularna kasza jęczmienna

W okresie średniowiecza równie często spożywano kaszę jęczmienną. Zaliczyć możemy do niej takie odmiany, jak:

Niemal w każdym regionie naszego kraju podawana inaczej, np. na Lubelszczyźnie – jako gęsty gulasz z kapustą, cebulą, szczypiorem i koperkiem, zwany podcosem, w kuchni małopolskiej – z suszonymi śliwkami, w kaszubskiej – łączona z ziemniakami i gotowana w woreczku płóciennym, a na Podkarpaciu i Pomorzu – w formie farszu do gołąbków.

Powszechnie uwielbiana gryczana

Obecna w rodzimej kuchni od ok. XIV wieku, przybyła do naszego kraju wraz z Tatarami, stąd często zwana jest tatarką lub kaszą tatarczaną. Wśród jej nazw wymienić można również grucę, hreczkę, pogankę, czyli kaszę pogańską, pogańskie krupy, radomkę i wiele innych.

- Dawniej podawano ją w postaci pełnego ziarna lub jako bardzo rozdrobnioną. Tę ostatnią nazywano krakowską, choć wytwarzana była w okolicach Radomska. Była ulubioną kaszą Anny Jagiellonki i to z niej przyrządzano jej słynny deser – leguminę z kaszy, jaj, mleka, rodzynek, cukru, masła, wanilii i skórki z cytryny – wyjaśnia Paweł Ochman.