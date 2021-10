Ciasta z jabłkami. Rewelacyjny makowiec z jabłkami. Mokry i ciężki [PRZEPIS]

- Ten makowiec robi się błyskawicznie, a dodatek jabłek sprawia, że jest mokry i ciężki – mówi nasza Czytelniczka Sylwia Ładyga, autorka bloga „Ostra na słodko”.

Składniki na blachę (26×30 cm)

mak ( suchy, nie mielony – 350 g

cukier – 300 g

masło – 240 g

jajka – 9 szt

jabłka – 600 g

budyń śmietankowy – 1 opakowanie

bakalie (orzechy, rodzynki, migdały) – ok. 150 g

olejek do ciast arakowy – 3 łyżki

kasza manna – 8 łyżek

proszek do pieczenia – 3 łyżeczki

Dodatkowo

mleczna czekolada + kokos

Wykonanie

Mak parzymy, mielimy z olejkiem arakowym i posiekanymi bakaliami.

Masło ucieramy z cukrem i żółtkami.

Dodajemy sparzony mak, kaszę mannę i ubitą na sztywną pianę białka oraz starte na tarce jabłka.

Wszystko razem dokładnie ze sobą mieszamy.

Wyciągamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wkładamy do nagrzanego na 200 stopni piekarnika na ok. 55-60 minut.

Dokładnie studzimy, polewamy roztopioną czekoladą i obsypujemy podprażonym kokosem.

Smacznego!