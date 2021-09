Desery z dynią. Szybki sernik z dynią. Palce lizać! [PRZEPIS]

SKŁADNIKI na małą tortownicę 21 cm

1/2 kg białego sera półtłustego

2-3 łyżki śmietany 18%

1/4 kostki masła

1/2 kubka cukru

2 łyżki kaszy manny

1/2 opakowania cukru waniliowego

2 jaja

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

20 dag dyni, tu dynia hokkaido

1-2 łyżki skórki pomarańczowej

1-2 łyżeczki masła lub oleju kokosowego

cukier puder do posypania





WYKONANIE

Nagrzać piekarnik do 175 stopni.

Dynię przekroić, wybrać nasiona i pokroić ok. 20 dag w drobną kosteczkę o boku ok. 1 cm. Dyni hokkaido nie trzeba obierać ze skórki (!). Rozgrzać na patelni odrobinę oleju lub masła i podsmażyć dynię ok. 5 minut, aż zrobi się miękka. W razie potrzeby podlać odrobiną wody, aby się nie przypaliła. Na koniec posypać 1 - 2 łyżeczkami cukru, dorzucić skórkę pomarańczową, wymieszać i odstawić.

Ser, masło, jaja, śmietanę, cukier, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia i kaszę mannę wrzucić do dużej, głębokiej miski i zmiksować na jednolitą masę. Ciasto po zmiksowaniu wszystkich składników powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Na koniec dodać dynię i wymieszać.

Piec w 175 stopniach, w papilotce lub tortownicy natłuszczonej i wysypanej bułką tartą, 45-60 minut. Ciasto na powierzchni ma mieć piękny złoty kolor, a na drewnianym patyczku po sprawdzeniu ma nie być resztek ciasta.



Sernik po upieczeniu na chwilę zostawić w otworzonym, wyłączonym piekarniku, aby mniej opadł. Po wystygnięciu posypać cukrem pudrem.