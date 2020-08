Desery z jagodami. Babeczki z nadzieniem jagodowym i kruszonką [PRZEPIS]

Składniki na około 15 sztuk:

2 szklanki mąki pszennej

2 jajka

1/2 szklanki mleka

3/4 szklanki roztopionego masła lub margaryny (przestudzone)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

30 g świeżych drożdży bądź jedno opakowanie drożdży suszonych (7g)

1/4 szklanki oleju rzepakowego

3/4 szklanki cukru

szczypta soli

Kruszonka:

10 dkg zimnego masła

10 dkg cukru kryształu

20 dkg mąki pszennej

cukier waniliowy

Dodatkowo:

mały słoiczek konfitury jagodowej (240g)

ok. 15 sztuk papilotek

Sposób przygotowania:

1. Składniki na ciasto rozdzielić na suche i mokre. Mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, szczyptę soli i cukier łączymy ze sobą. Jeśli mam drożdże w proszku to również dodajemy je do tych składników. Mieszamy.

2. Jeśli mamy drożdże świeże to rozrabiamy je w 0.5 szklanki ciepłego mleka. Jeśli dodaliśmy drożdże instant do suchych składników, to mleko, jajka, roztopiony tłuszcz i olej miksujemy ze sobą. Do zmiksowanej masy mleczno- jajecznej wsypujemy powoli suche składniki i mieszamy do całkowitego połączenia. Pozostawiamy na około 40 minut do wyrośnięcia (pod przykryciem w ciepłym miejscu).

3. Składniki na kruszonkę łączymy ze sobą aż do uzyskania jednolitej masy. Wkładamy do zamrażarki na ok 30min. Piekarnik nastawiamy na ok. 170-180 st. na grzałkę górną i dolną.

4. Papilotki rozkładamy na blasze do pieczenia. Wyrośniętym ciastem napełniamy foremki do 1/3 wysokości. Następnie nakładamy po łyżce konfitury, przykrywamy resztą ciasta i posypujemy startą kruszonką. Wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 20-25 minut. Smacznego!