Dieta wzmacniająca odporność. Jakie produkty wspomagają odporność organizmu? [PORADNIK DIETETYKA]

Co jeść i po jakie produkty sięgać, by wzmocnić odporność? Zobaczcie poradnik dietetyka!

Jednym z czynników wpływających na odporność naszego organizmu jest odpowiedni sposób odżywiania. W okresie wzmożonej zachorowalności szczególnie warto zadbać, by nasze posiłki były nie tylko odpowiednio zbilansowane, ale również bogate w składniki zwiększające odporność. Zobaczcie, jakie produkty wzmacniają naszą odporność.

Dieta wzmacniająca odporność. Co jeść, by wzmocnić organizm?

- Dieta wzmacniająca odporność powinna być bogata w witaminy i składniki mineralne, w tym przeciwutleniacze oraz substancje ochronne pochodzenia naturalnego. Do przygotowania posiłków warto używać jak najwięcej sezonowych i nieprzetworzonych produktów, by zachować zawarte w nich substancji odżywcze. Pamiętajmy również o regularnym spożywaniu posiłków, odpowiednim nawodnieniu organizmu i wysypianiu się. – mówi Natalia Chybzińska, specjalista dietetyk, kierownik ds. żywienia Kukuła Healthy Food.

Składniki kluczowe dla odporności organizmu:

Przyprawy i zioła: postaw na kurkumę, szałwię, tymianek, bazylię oraz miód

Najsilniejsze właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne mają: kurkuma, imbir, cynamon, szałwia, tymianek, bazylia, oregano oraz miód. - Polecam codziennie, na czczo wypić pół litra przegotowanej wody z cytryną, kurkumą, imbirem i miodem. Wieczorem wyciskamy sok z połówki cytryny, ścieramy odrobinę imbiru, dodajemy łyżeczkę miodu i szczyptę kurkumy. Całość zalewamy przegotowaną, ostudzoną wodą i zostawiamy na noc, by składniki miały czas na uwolnienie swoich drogocennych właściwości. Oprócz właściwości antybakteryjnych, napój fantastycznie oczyszcza i pobudza organizm. – podpowiada Natalia Chybzińska. Kiszonki i fermentowane produkty mleczne poprawiają odporność. fot. pixabay

Kiszonki i fermentowane produkty mleczne poprawiają odporność!

Kiszonki, jogurty naturalne i kefiry zawierają enzymy oraz probiotyki ułatwiające trawienie, a także korzystnie wpływają na rozwój dobrej flory bakteryjnej.

Kiszona kapusta i ogórki dodatkowo są bogate w witaminę C. Warto jeść je regularnie w formie surówek z dodatkiem cebuli i dobrej jakości oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek. Godny polecenia jest też zakwas z buraków, który prócz witaminy C jest m.in. doskonałym źródłem kwasu foliowego, żelaza, witamin A, E i K. Poza właściwościami wzmacniającymi organizm również oczyszcza go z toksyn i reguluje ciśnienie krwi.

Papryka, jarmuż, brukselka i pomarańcza czyli moc witaminy C

Papryka, jarmuż i brukselka to jedne z najlepszych źródeł witaminy C. W porównaniu do cytryny, papryka ma jej 10 razy więcej, zaś jarmuż i brukselka 5 razy więcej. Pamiętajmy jednak, że witaminę C łatwo utracić w wyniku obróbki termicznej. Dlatego warzywa o dużej jej zawartości najlepiej gotować na parze do 5 minut.

Wśród owoców najlepszym źródłem witaminy C są pomarańcze. Cebula i czosnek są bardzo silnymi, naturalnymi antybiotykami. pixabay.com

Cebula i czosnek - naturalne antybiotyki

Cebula i czosnek są bardzo silnymi, naturalnymi antybiotykami, które hamują namnażanie się bakterii chorobotwórczych, ale nie niszczą naturalnej flory bakteryjnej organizmu.

- Syrop z cebuli, czosnku i miodu pomaga zwalczyć przeziębienie, kaszel i katar, a także ma właściwości moczopędne oraz antygrzybiczne…i jest bardzo prosty w przygotowaniu. Wystarczy w miseczce wymieszać posiekane 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki miodu i odstawić na ok. 5 godzin, by puścił sok. Potem przecedzamy przez gazę do słoiczka, zakręcamy i przechowujemy w lodówce maksymalnie przez 10 dni. Pijemy 3 razy dziennie po 1 łyżce. Ze względu na swoje właściwości wykrztuśne syropu nie powinno się stosować na noc – mówi Natalia Chybzińska.

Najlepsze źródła witaminy A, D i E

Dla właściwego działania układu immunologicznego niezwykle ważne są również witaminy A, D i E. Witamina D w ciepłe i słoneczne miesiące jest wytwarzana samodzielnie przez organizm pod wpływem promieni słonecznych. Natomiast w chłodnych miesiącach warto jeść tłuste, morskie ryby (np. makrele, sardynki, śledzie), które są jej najlepszym źródłem. Witaminy A najwięcej jest w marchwi, batatach, dyni i szpinaku. Natomiast jednymi z najbogatszych źródeł witaminy E są pestki słonecznika i migdały. Rosół od wieków uważany jest za zupę o właściwościach leczniczych. Inhaluje drogi oddechowe, rozgrzewa i działa przeciwwirusowo. fot. pixabay

Magiczna moc rosołu

- Rosół od wieków uważany jest za zupę o właściwościach leczniczych. Inhaluje drogi oddechowe, rozgrzewa i działa przeciwwirusowo. Aby nasz rosół rzeczywiście miał takie działanie, warto ugotować go na drobiu z wolnego wybiegu i dobrej jakości, chudej wołowinie. Powinno się też w nim znaleźć mnóstwo warzyw, m.in. marchew, seler, pietruszka, cebula. Wrzućmy też kilka ziarenek pieprzu, ziela angielskiego i liść laurowy. Nie używajmy zbyt dużo soli. Zamiast niej polecam działające przeciwzapalnie imbir, czosnek i kurkumę. W celu osiągnięcia najlepszych walorów smakowych warto gotować go powoli, przez ok. 4 godziny – podpowiada Natalia Chybzińska.

Woda i herbata, czyli nawadniamy nasz organizm

Właściwie nawodniony organizm na bieżąco usuwa z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii. Oprócz wody warto również zaparzać ulubione zioła oraz lekki napar herbaciany.

Rytm dnia to podstawa

- Zdrowy i aktywny tryb życia na pewno pozytywnie przyczyni się do naszej odporności. Podstawą prawidłowego odżywiania powinno być 5 posiłków dziennie co 3-4 godziny. Aby nasz organizm odpowiednio funkcjonował i nie był podatny na infekcje potrzebuje także odpowiedniej dawki snu, czyli 7-8 godzin na dobę. Warto też zadbać o umiarkowaną aktywność fizyczną – podsumowuje Natalia Chybzińska, specjalista dietetyk.

