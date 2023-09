Dziesiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty od 30 września w kinach Pod Baranami, Kika i Agrafka

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!

MFF Młode Horyzonty (wcześniej znany jako MFF Kino Dzieci) to wydarzenie skierowane do młodej widowni. Ideą, która od 2014 roku przyświeca festiwalowi, jest prezentowanie wartościowych filmów o wysokich walorach edukacyjnych, artystycznych oraz produkcyjnych. W programie nadchodzącej, jubileuszowej edycji są wyjątkowe filmy aktorskie i animowane, starannie wybrane dla widzów w wieku od 3 do 12 lat.

Na najmłodszych widzów czekają przede wszystkim filmowe spotkania ze znanymi już bohaterami, takimi jak rezolutna krówka Klara ("Zagadka Klary Muu'), bystra Kicia Kocia ("Kicia Kocia pod choinkę") czy ekscentryczna Mama Mu ("Mama Mu na gwiazdkę"). Wielu wrażeń dostarczą dwie, bardzo morskie opowieści: nawiązująca do greckich mitów animacja "Pati i klątwa Posejdona" oraz pełen przygód film "Katak. Podwodna przygoda".

Nieco starsze dzieci mogą zobaczyć dwie filmowe wersje głośnych książek. "Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka" to kolejny film na podstawie twórczości Margit Auer, rozgrywający się w pewnej niezwykłej placówce oświatowej. Filmu "O psie, który jeździł koleją" chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To przeniesiona na ekran (i do współczesności!) ponadczasowa opowieść autorstwa Romana Pisarskiego o czworonogu kochającym podróże. Po wrześniowej premierze kinowej film już stał się hitem.