Jak przyrządzać i przechowywać szparagi? [PORADNIK]

Szparagi to bogactwo cennych składników odżywczych

Szparagi zawierają wysoką zawartość białka, dzięki czemu stanowią sycące danie, które zaspokoi głód na długi czas. Ich kaloryczność wynosi jedynie 18 kcal w 100 gramach, więc spokojnie możemy wprowadzić je do naszego jadłospisu będąc na diecie.

Dobrze wpływają na nasz organizm, pomagając mu sprawnie funkcjonować i przyczyniają się do poprawy stanu naszych włosów, skóry i paznokci. Dodatkowo zawierają dużo kwasu foliowego, który jest niezbędnym pierwiastkiem dla kobiet planujących dziecko. Szparagi to również źródło sporej dawki wapnia, magnezu, potasu oraz witamin C, K, A, E i B.