Moje miasto. Krakowski futbol niskich lotów. Puszcza zawstydziła Cracovię i Wisłę

Kraków to łącznie ze studentami prawie milionowa aglomeracja. W Niepołomicach mieszka ponad 16 tysięcy osób, nie ma tam stadionu spełniającego standardy ekstraklasy, a mimo tego piłkarze tamtejszej Puszczy okazali się najlepszym zespołem z całej Małopolski. W tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej wyprzedzili Cracovię. Wisła Kraków kolejny raz nie potrafiła awansować do futbolowej elity, notując najgorszy wynik w 118-letniej historii. W letniej przerwie czołowe kluby spod Wawelu powinny odrobić lekcje z zarządzania.

Puszcza Niepołomice w swoim debiucie w ekstraklasie zajęła 12 miejsce. W elicie, w której występuje 18 zespołów była klubem z z jednym z najmniejszych budżetów - ok. 15 mln zł. Sukces osiągnęła korzystając głównie z krajowych piłkarzy. W szerokiej kadrze na rundę wiosenną było sześciu obcokrajowców. Puszcza grała teoretycznie w roli gospodarzy, przez cały sezon domowe mecze musiała rozgrywać gościnnie na stadionie Cracovii, bowiem kameralny obiekt w Niepołomicach nie spełnia wymogów ekstraklasy. Cracovia w minionym sezonie mogła liczyć na mocne wsparcie kibiców, a mimo tego zajęła 13. miejsce. O tym, że w futbolu nie do końca liczą się pieniądze świadczy budżet klubu z ul. Kałuży - ok. 40 mln zł (dla porównania Jagiellonia Białystok zdobyła mistrzostwo mając do dyspozycji ok. 35 mln zł). "Pasom" nie pomogły zagraniczne transfery i zaciąg piłkarzy ze Skandynawii. Cracovia miała aż 14 obcokrajowców w kadrze.

Wisła zajęła 10. miejsce w I lidze, a była faworytem do awansu do ekstraklasy z budżetem wynoszącym ok. 30 mln zł. W kadrze "Białej Gwiazdy" też było 14 obcokrajowców, w tym aż 9 Hiszpanów. Trener też był Hiszpanem. Potwierdzeniem tego, że zespół ma ogromny potencjał było wywalczenie Pucharu Polski, co dało awans do europejskich pucharów. Po wielkiej fecie z pucharem na Stadionie Narodowym, a później na Rynku Głównym przyszła wielka miernota. Wisła straciła wszelkie szanse na awans przegrywając ostatnie trzy mecze. Trudno jednak było je wygrać, skoro w każdym z nich "Biała Gwiazda" musiała grać w osłabieniu z powodu czerwonych kartek, które otrzymywali zawodnicy z Hiszpani.

To są fakty, nie ma co doszukiwać się spiskowych teorii. Dobrą drużynę można zbudować z samych zagranicznych zawodników, ale ważne, by odpowiednio ich dobrać nie tylko pod względem umiejętności ale także charakteru.

W Krakowie dużo się mówi o tym, że tak jak w innych miastach samorząd nie wspiera działalności klubów promujących miasto. Promocja była, ale w Niepołomicach. Do tego co się działo pod Wawelem najlepszym komentarzem jest hasło, które pozostało na płocie po ostatnim przegranym meczu Wisły: "Czy nie jest wam wstyd?".

Spędź wakacje z wojskiem

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!