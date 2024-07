Na remont poszły miliony, miało być muzeum. Dziś Strzelnica wciąż stoi pusta

- Z uwagi na zbyt małą przestrzeń oraz wysokie koszty aranżacji i wyposażenia, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrezygnował z utworzenia w tym miejscu obiektu o charakterze muzealno-wystawienniczym – tzw. Domu Krakowskiego Sportu - informuje nas magistrat. - Obecnie trwają rozmowy dotyczące przyszłości obiektu i ewentualnego sposobu wyłonienia operatora. Rozważane są różne propozycje i możliwości działalności. Miastu zależy na tym, żeby jak najszybciej do dawnej Strzelnicy Garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 wróciły aktywności związane z krzewieniem szeroko rozumianej kultury – również kultury fizycznej i rekreacji.

1,5 mln zł wydał Zarząd Zieleni Miejskiej na urządzenie na tyłach budynku ogrodu, który został zagospodarowany jako kontynuacja poza budynkiem tematyki związanej z fotografią. Znalazły się tam m.in. siedziska, camera obscura, bulodrom oraz kulochwyty. Ogród został otwarty we wrześniu 2021 roku.

Kiedy w 2017 roku zakończył się remont budynku Strzelnicy Garnizonowej - kiedyś pełniącej funkcję zaplecza garnizonu Twierdzy Kraków, wykorzystywanej początkowo przez wojska austriackie, a w późniejszych latach przez członków Związku Strzeleckiego i legionistów Józefa Piłsudskiego, budynek został przekazany Muzeum Fotografii, które w czasie remontu swojej głównej siedziby przy ul. Rakowickiej tu zapraszało zwiedzających. Od 2018 roku MuFo prezentowało w siedzibie na Woli Justowskiej wystawę główną „Portret” oraz szereg wystaw czasowych. Jak tłumaczyło nam Muzeum Fotografii opuszczając Wolę Justowską, Strzelnica to obiekt z ogromnym potencjałem, który zaktywizował lokalną i nie tylko społeczność wokół fotografii, sztuk wizualnych i ekologii.

"Ostateczna decyzja o zmianie funkcji Strzelnicy zapadła w połowie tego roku, kiedy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal poprosił Prezydenta Miasta Krakowa o powrót tego obiektu pod zarząd ZIS, przedstawiając pomysł nowego wykorzystania tego obiektu i utworzenia w tym miejscu w oparciu - co należy podkreślić - o istniejącą już tu infrastrukturę przygotowaną przez MuFo - Domu Krakowskiego Sportu" - wyjaśniała nam jesienią ubiegłego roku, gdy MuFo opuszczało Strzelnicę, Katarzyna Olesiak, ówczesna dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednak dwa lata później, jesienią ubiegłego roku MuFo wyprowadziło się z zabytkowego budynku przy ul. Królowej Jadwigi, budynek wrócił do Zarządu Inwestycji Sportowych, który - jak wyjaśniał nam przy okazji tej wyprowadzki magistrat - od samego początku był właścicielem Strzelnicy i inwestorem dla większości prac realizowanych w obiekcie.

Już blisko sto osób podpisało się pod internetową petycją do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących przyszłości kultowego Okrąglaka w…

Przypomnijmy, przez lata strzelnicę miała zagospodarować polsko-izraelska firma Bud-Center. Podpisała z miastem umowę, w której zapisano, że budynek, który powstał w latach 80. XIX wieku będzie służył celom rekreacji i sportu. Inwestor chciał tu jednak stworzyć centrum handlowe co oprotestowali mieszkańcy, a gmina w 2009 roku rozpoczęła proces o zerwanie umowy i przejęcie obiektu. Ostatecznie miasto odzyskało budynek w roku 2012.

"Od 2024 roku strzelnica stanie się Domem Krakowskiego Sportu. Na bazie obecnego wyposażenia przygotowana zostanie wystawa nawiązująca do historii krakowskiego sportu zawodowego i amatorskiego. Miejsce zachowa także wszystkie elementy otwartości. Pozostanie tutaj restauracja i ogród otwarty dla mieszkańców dzielnicy i innych części Krakowa. Przestrzeń ma przede wszystkim pełnić rolę integracji społecznej" - zapowiadał magistrat.

Strzelnica garnizonowa to unikatowy zabytek sztuki militarnej. Tutaj ćwiczyli między innymi członkowie Związku Strzeleckiego i legioniści Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej strzelnica należała do krakowskiego garnizonu, potem trafiła w ręce Skarbu Państwa. Od lat 90. kilkakrotnie zmieniała właścicieli. W 1993 roku została wpisana do rejestru zabytków.