Pomysł na obiad. Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem - pyszna i prosta [PRZEPIS]

Przepisem na pyszną fasolkę po bretońsku z aromatycznym boczkiem i kiełbasą podzieliła się nasza Czytelniczka Joanna Tokarz z Ptaszkowej, autorka bloga Kuchnia w czekoladzie.

Składniki:

500 g fasoli "Jaś"

500 g wędzonego boczku

500 g kiełbasy (np. śląska, toruńska)

1 puszka pomidorów (400 g)

4 łyżki prażonej cebulki

2 ząbki czosnku

4 ziarenka ziela angielskiego

3 listki laurowe

150 g przecieru pomidorowego

1 pełna łyżka mąki

sól, pieprz do smaku

2 łyżeczki przyprawy do dań z fasoli

3 łyżki suszonego majeranku







Wykonanie:

Fasolę namoczyć w zimnej wodzie minimum 12 godzin, następnie wybrać ziarenka jeśli są nadpsute i zalać świeżą wodą (około 3 litry). Gotować minimum godzinę na wolnym ogniu.

W czasie gotowania fasoli podsmażyć najpierw sam boczek pokrojony w kostkę, a następnie z kiełbasą pokrojoną w półtalarki. Przyrumienione wędliny przełożyć do garnka z fasolą pozostawiając tłuszcz na patelni. Do garnka dodać także pomidory z puszki oraz przecier pomidorowy, czosnek i prażoną cebulkę, doprawić przyprawą do dań z fasoli, solą oraz pieprzem. Gotować do miękkości grochu- jeszcze około jedną godzinę.

Na wytopionym z boczku i kiełbasy tłuszczu przygotować zasmażkę. Do rozgrzanego dodać odmierzoną ilość mąki i energicznie zamieszać, przełożyć do fasolki dobrze roztrzepując, doprowadzić do zagotowania, dodać suszony majeranek przetarty w moździerzu lub w dłoniach.