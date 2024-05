Spotkanie mieszkańców Nowej Huty i Krakowa w klimacie lat 70. Korowód Nowohucki wyruszy na ulice 25 maja

Myśląc o instytucjach kultury trudno pominąć ich wspólnototwórczą funkcję. Nie dziwi więc popularność sąsiedzkich inicjatyw i projektów o zasięgu lokalnym, twórczo korzystających z dziedzictwa dzielnic i ich tożsamości. Na bazie tkanki miejskiej, sąsiedzkości i lokalności pracuje także Ośrodek Kultury Norwida, od lat tworzący Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa, organizujący ikoniczne już wydarzenia: Strawę pod Kopcem Wandy, sesje Studium Dziedzictwa Nowej Huty, czy Korowód Nowohucki.

– Korowód Nowohucki jest okazją do spotkania się mieszkańców Nowej Huty i Krakowa, integracji międzypokoleniowej i budowania więzi społecznych. To także świetna okazja do lepszego poznania historii tych terenów, nie tylko ich powojennych dziejów. Do zwiększenia świadomości i zainteresowania dziedzictwa kulturowego tego obszaru – mówi Monika Kozioł, kierowniczka Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida.