Zakopane. Bieg po Oddech 2021: Pobiegnijmy by wesprzeć chorych na mukowiscydozę

Zawody odbędą się w najbliższą niedzielę 29 sierpnia w Zakopanem. Bieg zaplanowano na dystansie 5 kilometrów – po ulicach miasta. Start i meta zlokalizowane będą w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Bieg jest przeznaczony dla wszystkich, którzy kochają aktywność fizyczną, ale także chcą wesprzeć chorych na mukowiscydozę. Każdy zakupiony pakiet startowy to realne, finansowe wsparcie towarzystwa, które wspiera chorych z całego kraju. Jak zaznacza Magdalena Czerwińska-Wyraz, wiceprezes Towarzystwa, potrzeby są duże. To m.in. pomoc z opłaceniu i zorganizowaniu rehabilitacji domowej dla chorych, doposażenie wypożyczalni sprzętów do fizjoterapii oddechowej oraz rehabilitacji, pomoc w zakupie leków, edukacja, ale także pomoc psychologiczna dla chorych i ich rodzin.

W biegu co roku startują także sami chorzy. Według bowiem najnowszej wiedzy na temat tej choroby, aktywność fizyczna jest dla chorych wskazana. Jest to bowiem forma rehabilitacji.