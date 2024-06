Zieleń na talerzu. Po jakie warzywa warto sięgać latem? Bób, jarmuż, brokuł, fasolka, groszek, cukinia - to jest to!

Grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Mam. Aż chciałoby się zapytać: gdzie? Na pewno na talerzu, ponieważ lato to pora roku obfitująca w świeże, zielone warzywa. Stanowiące szczególnie szczęśliwą i dobraną parę z jajkiem. Zobacz, po jakie zielone warzywa warto sięgać latem.

W czasie upalnych, letnich dni wiele osób rezygnuje z ciężkostrawnych, tłustych posiłków. Ograniczamy też stanie przy kuchni i nagrzewanie wnętrz, dlatego przyrządzamy dania szybsze i zawierające sezonowe składniki. Idealne jest połączenie zielonych warzyw z jajkiem. W kilka chwil otrzymujemy pyszny, zdrowy i lekki posiłek.

- W jakiej formie dodawać jajko do zielonych warzyw? Wszystko zależy od upodobań – mówi Tomasz Jokiel z firmy Fermy Drobiu Jokiel. - Można ugotować je na twardo, pokroić i dodać do warzyw. Doskonale się z nimi połączy. Albo przygotować jajko sadzone czy w koszulce z lejącym żółtkiem. Za każdym razem otrzymamy zdrowy, energetyczny posiłek.

Pochwała lekkiego posiłku

Które zielone warzywa pasują do jajek? Właściwie wszystkie. Zależy od inwencji kucharza i dostępnych pod ręką produktów. A najlepiej jest skorzystać z tego, co wyhoduje się samemu – na działce, w ogródku, na balkonie, a nawet w parapetowej skrzynce. Wtedy do smacznego posiłku dochodzi satysfakcja, że zjadamy własne, ekologiczne zbiory.

Aktualnie na straganach i grządkach kusi nas bogactwo warzyw. Zachęcamy więc do kulinarnych eksperymentów.

Dla każdego coś zielonego

Bób to warzywo, którym możemy cieszyć się dosyć krótko, zwykle sprzedawane w półkilogramowych paczkach. Ten młody da się jeść na surowo, ale najbardziej popularny jest w formie gotowanej, jedzony bez łusek. Ta roślina strączkowa ma wiele wartości odżywczych – zawiera dużo białka, sód, potas i rozpuszczalny błonnik. Bób stanowi dobre źródło kwasu foliowego i witaminy B12. Jego spożywanie redukuje cholesterol we krwi, pomaga w niedokrwistości mikrocytarnej i anemii megaloblastycznej.

Jarmuż ma intensywnie zielone, pomarszczone liście i jest odmianą kapusty. Można go jeść na surowo, gotować smażyć, piec, blanszować. Do niedawna roślina była uznawana za egzotyczną, obecnie jest chętnie uprawiana w Polsce. Zawiera białko, błonnik, witaminy K, A, C i witaminy z grupy B. Jest też źródłem magnezu, żelaza, cynku, fosforu i soli mineralnych. Wspiera profilaktykę chorób nowotworowych.

Brokuł, czyli zielony kalafior to kolejne warzywo, które szybko zdobyło w Polsce dużą popularność. Najlepiej jeść go po ugotowaniu lub na surowo. Brokuły są bogate w witaminy K i A, potas, błonnik, karotenoidy, luteinę i glukorafaninę. Ich jedzenie m.in. wspomaga regenerację skóry, opóźnia procesy starzenia, wzmacnia kości i niweluje skurcze.

Zielona fasolka szparagowa to dla wielu osób przysmak nierozerwalnie kojarzący się z letnią porą. Szczególnie chętnie jest jedzona w formie ugotowanej. Jej ziarna są bogate w witaminy C, E i A oraz błonnik. Poza tym wysoka zawartość manganu pomaga organizmowi skutecznie wchłaniać składniki odżywcze z pokarmu, takie jak witaminy z grupy B i E i magnez. Zawiera witaminę C i beta-karoten, zmniejszające ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Fasolka wspomaga też procesy trawienne i jest dobra na zaparcia.

Zielony groszek to warzywa o delikatnym, w przypadku niektórych odmian lekko słodkim smaku. Doskonały na surowo, w koktajlach, jak podstawa zup. Zawiera dużo białka, kwas foliowy, witaminy K i C. W jego składzie są też składniki mineralne takie jak cynk, potas, magnez i fosfor. Groszek powinny jeść dzieci i młodzież, ale też sportowcy i kobiety w ciąży, ponieważ wspomaga wzrost i rozwój. Dobrze wpływa na układ nerwowy, właściwe krzepnięcie krwi i zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. Zawarty w nim błonnik zapewnia przez długi czas sytość, dlatego powinien być włączany do diety mającej na celu osiągnięcie szczupłej sylwetki.

Cukinia to roślina z rodziny dyniowatych. Jest odporna na szkodniki i choroby, dlatego uprawia się ją łatwo i daje obfite plony. Na surowo można ją jeść w sałatkach, doskonała po ugotowaniu, a w formie kiszonej lub marynowanej dobrze zastępuje ogórka. Jest produktem niskokalorycznym zawierającym potas, magnez, żelazo, witaminy z grupy B oraz witaminy A, C i K. Wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego i prawidłowe widzenie. Wykazuje także właściwości antyoksydacyjne.

Polecamy przepisy na lato:

