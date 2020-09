Zielone warzywa liściaste: sałata, jarmuż i szpinak. Właściwości, kalorie, witaminy [PORADNIK]

Jesień powoli na horyzoncie, a Ty zastanawiasz się jak nie dać się zmianie aury i na co postawić w codziennym odżywianiu, by być w formie? O dobroczynnym wpływie zielonych warzyw liściastych na organizm zapewne już słyszałaś, ale jeśli wciąż zastanawiasz się, czy dieta bogata właśnie w te składniki działa, rozwiewamy wątpliwości. Wprowadź na stałe do menu zielone dary natury, a w podzięce wzmocnisz swoją odporność, będziesz cieszyć się ładniejszą skórę i talią o jakiej nawet nie śniłaś.

Zielona kuchnia

Zielone warzywa liściaste to całe spektrum kulinarnych eksperymentów. Niezliczone możliwości przyrządzania warto wykorzystać, by przemycić zieloną dawkę zdrowia do przeróżnych potraw.

W sałatkach, które mogą pełnić rolę głównego dania, idealnie odnajdą się mieszanki sałat.

- Producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom foodies, tworząc idealnie skomponowane smaki. Poza popularnymi rukolą czy roszponką, w miksach znajdziemy np. sałatę fryzyjską, sałatę lodową, sałatę rzymską, cykorię endywię, cykorię radicchio, ale także młody szpinak, buraczka, marchewkę, białą kapustę czy kukurydzę. Dzięki mieszankom sałat, którym daleko do monotonnych kompozycji bez wyrazu, zyskujemy pełną ciekawych smaków, kolorów i kształtów bazę dania. Kruche, soczyste, karbowane, o słodkim łagodnym smaku bądź ostrzejsze o orzechowej nucie – naprawdę jest z czego wybierać – dodaje ekspert.