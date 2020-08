Desery. Prosta klasyczna szarlotka z jabłkami i cynamonem [PRZEPIS]

Czy wiecie, że klasyczna szarlotka (jabłecznik) pochodzi z Francji? Marie-Antoine Carême, francuski szef kuchni i cukiernik, stworzył ciasto o nazwie "charlotte russe" specjalnie dla cara Aleksandra I! Szarlotka nazwę zawdzięcza księżnej Charlotcie, szwagierce imperatora, późniejszej carycy. Zobaczcie przepis na szarlotkę Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.

Składniki:

500 g mąki

200 g masła

150 g cukru pudru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 jajka

cukier waniliowy

3 łyżki śmietany 18%

Składniki na nadzienie:

1,5 kg jabłek

cynamon

cukier

Wykonanie

Do robota wsypujemy przesianą mąkę i cukier puder. Następnie wrzucamy posiekane zimne masło i po kolei inne składniki i miksujemy do ich połączenia. Ciasto owijamy w folię i wkładamy do lodówki na 30 minut.

Gotowe ciasto dzielimy na 2 części. Jedną częścią wykładamy formę i na ciasto dajemy jabłka starte na tarce o grubych oczkach (odciśnięte z soku). Jabłka posypujemy cukrem i cynamonem. Na wierzch dajemy drugą część ciasta.

Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 175 stopni i pieczemy 45 minut. Gotowe i wystudzone ciasto posypujemy cukrem pudrem.