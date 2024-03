Menu na Wielkanoc – śniadanie wielkanocne. Tradycyjne dania wielkanocne, potrawy na wielkanocne śniadanie [PRZEPISY]

Zgodnie z tradycją, 31 marca 2024 roku zasiądziemy do śniadania wielkanocnego. Na stole nie może zabraknąć święconych potraw, jajek, wielkanocnego żurku i chrzanu, domowych wędlin (w tym oczywiście białej kiełbasy!) i babki wielkanocnej. Zobacz, co musi znaleźć się na wielkanocnym stole.

Śniadanie wielkanocne jest najbardziej uroczystym posiłkiem w roku. Jakie dania przygotować zgodnie z tradycją? Zobacz przepisy na potrawy wielkanocne, które muszą pojawić się podczas śniadania wielkanocnego. Jajka, żurek, chrzan, wędliny, sałatka i oczywiście – babka wielkanocna.

Wielkanoc 2024 coraz bliżej. Zgodnie z tradycją, 31 marca, zasiądziemy do śniadania wielkanocnego. Na stole nie może zabraknąć święconych potraw, jajek, wielkanocnego żurku i chrzanu, domowych wędlin (w tym oczywiście białej kiełbasy!) i babki wielkanocnej.

W wersji minimalistycznej na śniadanie wielkanocne musimy podać:

jajka gotowane na twardo

żurek wielkanocny

domowy chrzan

wędliny

sałatkę – najczęściej jarzynową

babę wielkanocną To absolutne minimum. Reszta zależy od naszych preferencji i smaków.

Jak przygotować tradycyjne śniadanie wielkanocne?

Najważniejsze są jajka, którymi będziemy dzielić się z najbliższymi. By nie miały ciemnej, brzydkiej obwódki – nie należy gotować ich dłużej niż 10 minut! Oprócz zwykłych jajek, warto podać jaja faszerowane.

Jajka faszerowane na Wielkanoc [PRZEPIS]

Jajka faszerowane na Wielkanoc 2023. Fot. Agnieszka Krawczyk Składniki 4 jajka

5 niewielkich pieczarek

2 łyżeczki musztardy

sól, pieprz

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo. Pieczarki drobno posiekać i podsmażyć na patelni na odrobinie masła. Jajka obrać, przekroić na pół. Delikatnie wyciągnąć żółtka i przełożyć do miseczki. Do żółtek dodać 2 łyżeczki musztardy, sól, pieprz i rozetrzeć na gładką masę. Z masy uformować 8 kulek i włożyć do białek w miejsce żółtek.

Przepis Agnieszki Krawczyk

Wędliny na wielkanocnym stole

Podczas wielkanocnego śniadania należy podać wędliny – szynki, białą kiełbasę, czy boczek.

Zadbaj o formę podania posiłków i serwowanie wędlin. Nie musisz mieć specjalnych zdolności artystycznych – wbrew pozorom przygotowanie oryginalnej patery jest naprawdę proste. Wystarczy, że zastosujesz się do kilku wskazówek, a z pewnością osiągniesz pożądany efekt, czyli ucztę nie tylko dla podniebienia, ale także dla oczu.

Przyda ci się dekoracyjny półmisek, patera lub duży, ozdobny talerz, które sprawią, że wielkanocny stół stół będzie prezentował się wyjątkowo świątecznie.

Naczynie dopasuj do ilości i wielkości wędlin. Wędliny pokrój na chude plastry. Pamiętaj jednak, aby zbytnio nie przeciążyć talerza. Natomiast wszelkie dodatki, takie jak pieczywo i dipy, podawaj w osobnych naczyniach, odpowiednio w koszyku i miseczkach. Przy nakryciu muszą znaleźć się noże do smarowania kromek masłem, samo masło oraz widelce, którymi będzie można nabierać plastry wędlin. Wędliny ułóż skośnie jedne na drugich, niezbyt gęsto, zaczynając od brzegów tacy. Możesz układać je w rulony bądź w inne rozmaite, przemyślane kształty.

Podane wędliny muszą być świeże i mieć ładny zapach. Paterę powinny tworzyć przede wszystkim wyroby, których smak odpowiada naszym gustom.

Jeżeli masz czas i ochotę możesz sam przygotować świąteczną szynkę!

Domowa pieczona szynka świąteczna bez wędzenia [PRZEPIS]

Domowa pieczona szynka świąteczna bez wędzenia. Fot. Katarzyna Kośmider Składniki 1 kg chudej, ładnej szynki wieprzowej

3 łyżki oleju, 2 łyżki miodu

3 łyżki czerwonego wytrawnego wina

4 liście laurowe, 5 ząbków czosnku

5 ziarenek owocu jałowca i goździków

łyżka suszonego majeranku

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Szynkę natrzeć solą, pieprzem i połową majeranku. Przygotować marynatę z oleju, miodu, wina, przeciśniętego przez praskę czosnku, zmiażdżonych owoców jałowca, pokruszonych goździków, reszty majeranku, soli i pieprzu. Włożyć szynkę do marynaty, dodać liście laurowe, przykryć i odstawić do lodówki na kilkanaście godzin. Od czasu do czasu przewrócić mięso i polać marynatą. Przełożyć szynkę do naczynia żaroodpornego lub na blaszkę do pieczenia, przykryć folią aluminiową i piec w temperaturze 160 stopni przez 1,5-2 godziny. W połowie czasu pieczenia przewrócić szynkę na drugą stronę.

Przepis Katarzyny Kośmider

Wielkanocny żurek - niekwestionowany król świątecznego stołu

Gęsty, aromatyczny i sycący żurek to specjał obecny nie tylko w kuchni polskiej. Ważną pozycję zajmuje on również w jadłospisie innych ludów słowiańskich – Czechów, Białorusinów czy Słowaków. Sama nazwa „żur” ma korzenie niemieckie (sauer), a w języku polskim zadomowiła się już w XV wieku, jako określenie zup przyrządzanych na mącznym zakwasie.

Dziś żurek stanowi zupę typowo mięsną, niemniej jego korzenie sięgają staropolskiego jadłospisu postnego. Dawna, rygorystyczna dieta poprzedzająca Wielkanoc była nie tylko bezmięsna, ale i pozbawiona nabiału i cukru. Wtedy też powstał zwyczaj rozbijania i zakopywania garnków z żurkiem w ostatni dzień Wielkiego Postu, symbolizujący niechęć domowników do zupy, która przez 40 dni stanowiła ich główną strawę. Z pewnością ciężko byłoby im uwierzyć w to, że w XX wieku żurek dołączy do kanonu najpyszniejszych polskich specjałów.

Wielkanocny żurek z kiełbasą i jajkiem [PRZEPIS]

Wielkanocny żurek z kiełbasą i jajkiem. Fot. Joanna Tokarz Składniki na zakwas na wielkanocny żurek 9 garści mąki owsianej

1 łyżka mąki pszennej

skórka z chleba (najlepiej pieczonego domowym sposobem)

letnia woda- tak by przykryło całą mąkę

Składniki na żurek 20 dag pieczarek

20 dag boczku wędzonego

2 kawałki (około 15cm) kiełbasy wiejskiej

2 ugotowane na twardo jajka

2 litry wody

0,4 l zakwasu na żurek

1 łyżka śmietany

1 łyżka mąki

przyprawy: maggi, ziarenka smaku, pieprz, majeranek- wedle uznania

3 ząbki czosnku

2 liście laurowe

4 ziarenka ziela angielskiego Wykonanie zakwasu

Do glinianego garnka wsypać mąki oraz dodać skórkę. Całość zalać letnią wodą i pozostawić w cieple pod przykryciem na kilka dni. Po 4-5 dniach ściągnąć „kożuch”. Zakwas przelać najpierw przez durszlak do podstawionego nowego garnka, a następnie z tegoż garnka przelać przez sitko do litrowego słoika lub do dwóch, trzech mniejszych. Odstawić do lodówki, gdzie może spokojnie poleżeć nawet miesiąc.

Wykonanie żurku

Do garnka wlać wodę, wsypać pokrojone pieczarki. Dodać 2 kawałki kiełbaski, liście laurowe, ziele angielskie i czosnek. Zagotować.

Boczek pokroić na mniejszą kostkę, podsmażyć na patelni, a gdy się przyrumieni dodać do gotujących się pieczarek i kiełbaski.

Po ok. 20 minutach wyciągnąć ugotowaną kiełbaskę, żeby się całkiem nie rozgotowała.

Do wywaru wlać dobrze rozmieszany zakwas (tak by na dnie słoiczka nie pozostał osad). W osobnym kubku wymieszać zimną wodę z mąką, wlać do całości, zagotować. Z garnka odlać troszkę płynu i w nim rozprowadzić śmietanę. Wlać i ponownie poczekać aż się zagotuje. Doprawić do smaku.

Przepis Joanny Tokarz

Domowy chrzan wielkanocny

Domowy chrzan wielkanocny. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska Chrzan w czasie Wielkanocy symbolizuje ludzką siłę. Warto też dodać, że chrzan poprawia trawienie. Możemy go z powodzeniem zrobić sami. Składniki 25 dag korzenia chrzanu

5 jajek

2 łyżki soku z cytryny lub octu

2 łyżeczki cukru

3 łyżki śmietany 18 proc.

kilka łyżek gorącej wody

sól

Wykonanie

Chrzan umyć. Zalać zimną wodą i pozostawić na 2 godziny. Potem obrać cienko i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Wymieszać z sokiem z cytryny. W gorącej wodzie rozpuścić jedną łyżeczkę cukru i dodać do chrzanu. Wymieszać dokładnie. Doprawić do smaku solą. Ugotowane na twardo jajka obrać, podzielić na pół i wyjąć z nich żółtka. Rozetrzeć widelcem żółtka z jedną płaską łyżeczką cukru i śmietaną. Białka pokroić w bardzo drobną kostkę i połączyć z żółtkami. Dodać chrzan i wymieszać wszystko dokładnie. Przechowywać w lodówce.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

Wielkanocna sałatka jarzynowa

Bez niej nie ma świąt! Sałatka jarzynowa znana również jako sałatka warzywna lub sałatka majonezowa. Robi się ją z gotowanych jarzyn: marchwi, pietruszki, selera, ziemniaków z dodatkiem gotowanych na twardo jajek, zielonego groszku i ogórków kiszonych z majonezem i przyprawami, głównie pieprzem i musztardą. Są dopuszczalne również inne składniki.

Tradycyjna sałatka jarzynowa według Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Tradycyjna sałatka jarzynowa według Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. 123 RF Składniki na sałatkę jarzynową

3 duże marchewki

1 pietruszka

1/2 dużego selera

5 ziemniaków

4 ogórki kiszone

1 łyżeczka musztardy sarepskiej

4 łyżki majonezu kieleckiego

6 jajek ugotowanych na twardo

1 soczyste jabłko

1 puszka groszku konserwowego lub mrożonego

1 puszka kukurydzy konserwowej

sól, pieprz do smaku Wykonanie

Warzywa umyć i ugotować bez obierania ze skóry. Ziemniaki ugotować w tzw. mundurkach. Warzywa powinny być zwarte, prawie jak al dente. Warzywa odcedzić i przestudzić. Obrać ze skórki. Warzywa pokroić w drobną kostkę i wsypać do miski. Dodać posiekane jajka na twardo, jabłko pokrojone w kosteczkę i pokrojone w drobną kostkę ogórki kiszone (sok spowoduje, że jabłko nie ściemnieje), doprawić solą i pieprzem. Dodać łyżkę musztardy, 4 kopiaste łyżki majonezu, groszek konserwowy lub mrożony, kukurydzę, dokładnie wymieszać. Schłodzić w lodówce.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Koszówki

Baba wielkanocna – królowa wielkanocnego stołu

Bez wielkanocnych bab nie wyobrażamy sobie świąt. Pierwszy raz na polskich stołach pojawiły się w XV wieku i od tej pory nieprzerwanie królują podczas rodzinnych spotkań.

Najbardziej popularna i tradycyjna, to ta drożdżowa z dużą ilością rodzynek, urzekająca smakiem i puszystością.

Do wypieku bab od zawsze podchodzono z największą starannością. Już staropolskie przepisy mówiły o tym, że z wypiekiem bab należy postępować delikatnie, a ciastu okazać jak największy szacunek. Restrykcyjnie przestrzegano reguł, które powinny obowiązywać podczas wypieku. Unikano przeciągów i wychładzania kuchni.

Wszystkie składniki do wypieku, musiały mieć temperaturę pokojową. O sukcesie dobrze wyrobionego ciasta, stanowiły delikatne, wolne ruchy i cierpliwość. Kiedy baba znajdowała się już w piecu, nie można było głośno rozmawiać. Dozwolone było mówienie szeptem. Często obowiązywał całkowity zakaz wstępu do kuchni, żeby przypadkiem baba nie opadła. Sukcesem były gotowe, pięknie wyrośnięte baby, kształtem przypominające spódnice noszone dawniej przez kobiety na wsi.

Gotowe baby wielkanocne od zawsze są symbolem cierpliwości i doskonałości. Stanowią również dowód na umiejętności kucharskie gospodyni. Pięknie wyrośnięta baba, zapewniała powodzenie i dobrobyt w rodzinie przez cały następny rok. .

Tradycyjna babka wielkanocna drożdżowa „od pokoleń” [PRZEPIS]

Tradycyjna babka wielkanocna drożdżowa „od pokoleń”. Fot. Marta Góra Składniki 1 kg mąki

4 jaja

szklanka cukru

niecałe 1/2 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy,

rodzynki, skórka pomarańczowa Wykonanie

Zrobić rozczyn rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać, aż dobrze urośnie – widać to po pęknięciach mąki.

Resztę mleka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem podgrzać do rozpuszczenia się cukru i roztopienia masła. Ostudzić, ale nie wyziębić.

Do mąki dać szczyptę soli, jajko i żółtka, wlewać wyrośnięty rozczyn i zarabiać ręką, dodając po trochu mleka z masłem i cukrem. Dodać bakalie. Wyrabiać dotąd, aż ciasto zacznie odstawać od ręki (z przekazów rodzinnych: kg mąki to godzina wyrabiania).

Po wyrobieniu ma wyrosnąć w misce, potem trzeba je przełożyć do wysmarowanej formy (1/3 wysokości) i ma raz jeszcze wyrosnąć. Piec jak ciasto drożdżowe, do upieczenia.

Przepis Marty Góry

Szukacie innych pomysłów na dania wielkanocne? Zobaczcie koniecznie:

Wideo Babka z rumem