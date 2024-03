Sałatka wielkanocna. Przepisy na pyszne sałatki na święta wielkanocne 2024

Sałatka warstwowa z kurczakiem, pieczarkami, przyprawą gyros, warzywami i serem [PRZEPIS]

Wykonanie sałatki Umyj piersi kurczaka, pokrój w drobną kostkę, dopraw przyprawą gyros i usmaż na rozgrzanej oliwie. Ziemniaki i marchew obierz i ugotuj do miękkości. Odstaw do wystygnięcia. Jajka ugotuj na twardo i także pozostaw do wystygnięcia. Paprykę pokrój w drobną kostkę. Szczypiorek posiekaj, a ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. W dużej salaterce wykładaj kolejno: ser starty na tarce o grubych oczkach, groszek odsączony z zalewy, majonez, jajka starte na tarce o grubych oczkach, pierś kurczaka, majonez, paprykę, ziemniaki starte na tarce, majonez i marchew utartą na tarce. Na wierzch poukładaj całe pieczarki i posyp posiekanym szczypiorkiem. Gotową sałatkę odstaw na parę godzin do lodówki. Przepis Andżeliki Knop

Wykonanie sałatki Piersi z kurczaka pokroić w kostkę lub paski, posypać przyprawą gyros i podsmażyć do miękkości na oleju, wystudzić. Kapustę pokroić dowolnie, cebule w krążki, ogórki w kostkę, posiekać zieleninę. Majonez wymieszać z ketchupem i połączyć wszystko, doprawić. Wstawić do lodówki, żeby się przegryzło. Przepis Koła Gospodyń z Białki

Sałatka z tortellini, selera i jajek [PRZEPIS]

Wykonanie sałatki

W średniej wielkości garnku nastawiamy osoloną wodę na pierożki z dodatkiem 3 łyżek oleju lub oliwy. Tortellini wrzucamy na wrzącą wodę i gotujemy około 14 minut- do miękkości, co jakiś czas mieszając. W osobnym rondelku gotujemy jajka na twardo - ok. 12 minut.

Do odcedzonych i przestudzonych pierożków dodajemy pokrojone w kosteczkę ogórki, jajka na twardo, dodajemy przepłukane i odcedzone składniki z puszek, czyli kukurydzę i groszek oraz selera. Szczypiorek drobno siekamy i również w całości dodajemy do sałatki.

Wcześniejsze składniki łączymy z majonezem oraz doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Przepis Doroty Wójcickiej