Mrożenie, kiszenie, pasteryzowanie. Jak zachować na dłużej smak lata?

Właściwe przetwarzanie letnich warzyw i owoców pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze i upewnić się, że nie marnujemy żywności, ale także sprawia, że w naszej spiżarni i lodówce przez cały rok będzie znajdowało się pełnowartościowe, domowe jedzenie. Domowe przetwory to samo zdrowie!

Konfitura kokosowo-wiśniowa, gruszki w syropie z rozmarynem, ogórki w zalewie słodko-kwaśnej z kurkumą czy sałatka z ogórków i białej kapusty – to tylko niektóre z przepisów, jakimi podzieliły się…

6 sposobów na domowe przetwarzanie żywności – Lato to ulubiony moment roku miłośników świeżych owoców i warzyw. Niestety, spora część pysznych, letnich potraw wraz z końcem lata znika z naszego menu. Nie musi tak być! Wystarczy kilka prostych sposobów na przechowywanie letnich owoców i warzyw, aby cieszyć się nimi przez cały rok – prosto z własnej kuchni – dodaje Sylwia Lenartowicz-Wojciechowska.

Mrożenie

Mrożenie nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych sposobów na przechowywanie owoców i warzyw. Większość produktów można z łatwością umieścić w zamrażarce, aby cieszyć się nimi przez wiele miesięcy. Ponadto, prawidłowy proces mrożenia pozwala na zachowanie wartości odżywczych niemal w całości. Warto jednak najpierw blanszować żywność – pozwoli to zachować jak najwięcej smaku, tekstury i wartości odżywczych, a przy okazji zapobiec sklejaniu się produktów i ułatwić ich obróbkę po rozmrożeniu.

Suszenie

Suszenie owoców i warzyw oznacza usunięcie z nich wody. Bakterie potrzebują jej, aby przetrwać, dlatego proces ten pomaga zapobiegać psuciu się żywności. Suszarki spożywcze z pewnością ułatwiają to zadanie, ale nie są absolutną koniecznością. Wiele warzyw i owoców można suszyć w piekarniku, a dzięki obróbce stają się lekkie i łatwe do przechowywania, co czyni je wygodną opcją na przekąski lub posiłki w podróży.