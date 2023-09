Pomysł na jesienny deser: tarta ze śliwkami i orzechami [PRZEPIS]

Sezon na śliwki wciąż trwa. Wykorzystajmy je do pysznej tarty!

Składniki

30 dag mąki

60 dag śliwek

kostka do pieczenia Kasia

50 gramów cukru trzcinowego

3 żółtka jajek

białko jajka

150 gramów cukru żelującego 3:1

200 gramów orzechów nerkowca

3 łyżki bułki tartej

1 łyżka cukru trzcinowego

Wykonanie

Mąkę i cukier połączyć z posiekaną kostką do pieczenia Kasia. Dodać żółtka i jeśli ciasto jest zbyt suche - kilka łyżek wody, zagnieść. Ostawić na 30 minut do lodówki.

Boki formy o średnicy 24 cm posmarować kostką do pieczenia Kasia i oprószyć mąką, dno wyłożyć papierem do pieczenia. Schłodzone ciasto rozwałkować na okrągły placek o średnicy ok. 30 cm.

Ciasto przełożyć delikatnie do formy i wykleić nim dno i boki formy, zostawiając nadwyżki ciasta na bokach. Dno nakłuć widelcem.

Śliwki pokroić na połówki i usunąć pestki. 2/3 orzechów drobno posiekać i wymieszać z cukrem żelującym, bułką tartą i śliwkami.

Całość wyłożyć na ciasto w formie, starając się, by śliwki były ułożone skórką do dołu. Posypać resztą lekko posiekanych orzechów.

Wystające brzegi ciasta zawinąć do środka na owoce, posmarować białkiem i posypać cukrem trzcinowym. Piec około 45 minut w temp. 180 stopni. Odstawić do wystudzenia.