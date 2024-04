Zakwas chlebowy. Co to jest zakwas? Jak zrobić dobry zakwas? [PRZEPIS, PORADNIK]

Jak zrobić chleb na takim zakwasie?

Składniki na chleb (dzień pierwszy)

45 dag zakwasu

75 dag mąki pszennej

750 ml wody

kminek

Składniki na chleb (dzień drugi)

50 dag mąki pszennej

25 dag mąki żytniej

120 ml wody

2 łyżki soli

1/2 kostki drożdży

do wyboru – słonecznik, czarnuszka, sezam

Wykonanie

W pierwszy dzień wziąć 45 dag zakwasu, 75 dag mąki pszennej, 750 ml wody, kminek. Zamieszać, odstawić na 12 godzin. Następnego dnia dodać 50 dag mąki pszennej, 25 dag mąki żytnej oraz ok. 120 ml wody, 2 łyżki soli, pół kostki drożdży i – do wyboru – ziarna słonecznika, czarnuszki lub sezamu. Wyrobić mikserem, przełożyć do trzech brytfanek wysmarowanych tłuszczem i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 4 godziny. Górę spryskać wodą, żeby skóra była chrupiąca. Piekarnik nagrzać do 250 stopni. Po włożeniu chleba zmniejszyć temperaturę do 170. Piec ok. 50 minut.