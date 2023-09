Zupa z dyni. Krem z pieczonej dyni hokkaido z serkiem topionym [PRZEPIS]

Krem z pieczonej dyni hokkaido z serkiem topionym [PRZEPIS]

Wykonanie

Dynię obrać i pokroić na mniejsze kawałki, a następnie ułożyć na blachę i włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 200 stopni. Piec ok. 20 minut, aby dynia zmiękła.

W większym rondelku rozpuścić masło i wrzucić pokrojoną w piórka cebulę. Gdy cebulka się troszkę zeszkli dodać drobno posiekany czosnek. Warzywa (marchewka, pietruszka, ziemniak) obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do cebuli, przyprawić i dusić do miękkości. Zmiksować blenderem.

Gotową, upieczoną dynię zmiksować i połączyć z warzywami. Dodać posiekaną natkę pietruszki i serek topiony. Jeżeli jest taka potrzeba to jeszcze doprawić i nalać do miseczek. Na wierzch zupy dać pestki dyni i położyć po kilka kawałków fety.