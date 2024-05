Pomysł na obiad w stylu indyjskim. Aloo gohbi, czyli curry ziemniaczano-kalafiorowe z Pendżabu [PRZEPIS]

Aloo gohbi (aloo to ziemniaki, natomiast gobi to kalafior) to wegetariańskie danie z subkontynentu indyjskiego, przyrządzane z ziemniaków, kalafiora i indyjskich przypraw.

Aloo gohbi najczęściej podaje się z mięsem pieczonym w tandoor oraz chlebkami naan, chapati lub roti. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować je jako samodzielne danie. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki. Danie można też przygotowywać z zielonego lub fioletowego kalafiora, a wówczas smak będzie jeszcze bardziej zaskakujący! A jaki efekt wizualny! Skusicie się?