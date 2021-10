Desery. Rolada biszkoptowa z masą kakaową i powidłami śliwkowymi. Smak zaskoczy wszystkich! [PRZEPIS]

Puszysty biszkopt, a do tego pyszna masa kakaowa. Czego chcieć więcej? Przepisem podzieliła się Sylwia Ładyga, autorka popularnego bloga „Ostra na słodko”, uczestniczka kulinarnego show „MasterChef”.

Składniki na ciasto

jajko – 6 sztuk

cukier – 8 łyżek

cukier waniliowy – 1 opakowanie

mąka pszenna – 6 łyżek

proszek do pieczenia – 1 łyżeczka

Składniki na masę:

masło – 200 g

kakao – 2 łyżki

czekolada – 60 g

olejek rumowy – 0,5 łyżeczki

powidła śliwkowe – 1 łyżka

Dodatkowo

polewa czekoladowa

Wykonanie:

CIASTO :

Jajka wbijamy do miski, dodajemy cukier i cukier waniliowy.

W garnku gotujemy wodę, kładziemy na nim miskę i przez kilka minut ubijamy jajka z cukrami.

Zdejmujemy z garnka, cały czas ubijamy do ostudzenia masy.

1/3 masy odkładamy, a do pozostałej wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia – dokładnie, ale delikatnie mieszamy.

Ciasto wylewamy na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia, delikatnie posmarowaną tłuszczem i obsypaną bułką tartą.

Pieczemy w 170 stopniach przez ok. 20-25 minut.

Po upieczeniu (ciepłe) kładziemy na ściereczce i zwijamy roladę.

MASA:

Miękkie masło rozcieramy w misce, dodając resztę masy jajecznej i aromat rumowy.

Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej , dodajemy kakao i dokładnie mieszamy.

Mieszamy z masą maślano-jajeczną.

(można dodać odrobinę spirytusu do smaku!)

CAŁOŚĆ:

Ze ściereczki rozwijamy biszkopt, skrapiamy wodą, smarujemy masą kakaową, układamy powidła i ponownie zwijamy ciasną roladę.

Całość polewamy roztopioną polewą czekoladową.

Wstawiamy do lodówki na kilka godzin.

Smacznego!