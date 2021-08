Jedz zielone! Naleśniki z jarmużem, fetą i ciecierzycą [PRZEPIS]

Jarmuż przepis. Wiosna to czas smakowych doznań. Jednak poza tym, że ma być pysznie, dobrze by było też zdrowo. Jak tego dokonać? Jeśli naleśniki – to koniecznie w wersji zielonej. Wyglądają obłędnie, a do tego możemy je dowolnie komponować. Te z farszem na bazie jarmużu, fety i ciecierzycy urozmaicą na przykład wiosenne śniadanie lub obiad i dostarczą pokaźnej dawki witamin.

Składniki na ciasto

400 ml mleka

300 g mąki pszennej

80 g młodego szpinaku (np. Eisberg)

1 jajko

1 łyżka oleju kokosowego

szczypta soli

Składniki na farsz