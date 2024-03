Wielkanoc 2024. Pomysły na nietypowe dania z jajkami w roli głównej. Daj się zaskoczyć! [PRZEPISY]

Wszystko, co musisz wiedzieć o wielkanocnych jajkach

Sałatka z jajkiem sadzonym [PRZEPIS]

Wykonanie Umytą i obraną sałatę układamy na talerzu. Na jednej patelni smażymy jajko sadzone, na drugiej boczek. Sałatę polewamy sosem balsamicznym, układamy na niej jajko i boczek. Orzechy rozłupujemy i rozsypujemy kawałki na sałacie, dodajemy kawałeczki ogórka. Doprawiamy do smaku.

Wykonanie Zaczynamy od ugotowania jaj na twardo. W międzyczasie myjemy roszponkę oraz pora. Pora kroimy na cieniutkie plasterki. Ser trzemy. Do miseczek wkładamy roszponkę, odrobinę pora i sera - zalewamy sosem balsamicznym. Na oleju podsmażamy bułkę tartą. Gotowe jajka kroimy na ćwiartki, układamy na sałacie. Dodatkowo posypujemy porem i bułką tartą. Doprawiamy.

Jajka w kokilkach [PRZEPIS]

Wykonanie

Kroimy wędliny, środek kokilki smarujemy masłem. Do kokilki wrzucamy część kiełbasy i szynki, dodajemy jajka, odrobinę cebuli i resztkę wędlin. Dodajemy pieprz i sól. Posypujemy serem, wkładamy do piekarnika na 180 stopni na 15 minut.

Bułka z płynnym jajem [PRZEPIS]

Bułka z płynnym jajem. Fot. Aleksandra Faiks

Składniki

2 bułki

masełko czosnkowe

kilka plasterków sera

2 plasterki szynki

2 jaja

zioła

Wykonanie

Wydrążamy bułki w środku. Smarujemy masłem czosnkowym, wykładamy serem i szynką. Ostrożnie wbijamy do środka po jajku. Posypujemy ulubionymi ziołami i solimy. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy około 15-20 min aż się zetną.

Przepisy Aleksandry Faiks