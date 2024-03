Wielkanoc 2024. Szybkie, proste i pyszne ciasta bez pieczenia [PRZEPISY]

Do Wielkanocy zostało już niewiele czasu. Zobaczcie nasze propozycje na pyszne, szybkie ciasta bez pieczenia. Sprawdzone przepisy!

Pyszne, proste i sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta bez pieczenia. Zobaczcie przepisy! Proste ciasto z galaretką bez pieczenia.

Ciasto bez pieczenia: pyszne ciasto z galaretkami [PRZEPIS]

Składniki galaretki w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i pomarańczowym

kefir

żelatyna

biszkopciki

ulubione owoce Wykonanie

Wcześniej przygotować galaretki w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i pomarańczowym w połowie objętości wody podanej na opakowaniu, wylać do płaskich naczyń i odstawić do zastygnięcia, potem pokroić w kostkę. 3 razy po 400 ml kefiru (może być jogurt lub kwaśne mleko) spienić mikserem i dodać opakowanie żelatyny na 2,5 l rozpuszczonej według instrukcji na opakowaniu, zmiksować, ewentualnie dosłodzić, wymieszać delikatnie z przygotowanymi kolorowymi galaretkami, wylać na biszkopt (ewentualnie biszkopciki), można do masy dodać ulubione owoce (truskawki, jagody itp.).

Gdy całość zastygnie, wylać czerwoną galaretkę. Wstawić do lodówki.

Przepis Koła Gospodyń z Białki Tort cytrynowy bez pieczenia. Fot. Marta Góra

Ciasto bez pieczenia: cytrynowy torcik [PRZEPIS]

Składniki biszkopty - 70-80 sztuk

Składniki na masę 50 dag masła

50 dag cukru pudru

7 żółtek

skórka otarta z dwóch cytryn

sok z 2 cytryn Dodatkowo mielone orzechy lub migdały (opcjonalnie) Wykonanie

50 dag masła utrzeć na pianę. Do tego dodawać naprzemiennie: 50 dag cukru pudru i pojedynczo 7 żółtek oraz skórkę z cytryn i sok z cytryn. Można również ubić na parze żółtka z cukrem i po wystudzeniu wcierać tę masę do masła, na przemian z cytryną.

Masa ma być jednolita, żółta, kwaśna.

Tortownicę wyłożyć papierem pergaminowym, wysypać mielonymi migdałami lub orzechami albo skruszonymi biszkoptami. Ułożyć gwiazdę z biszkoptów na dnie tortownicy, boki wypełnić biszkoptami w płotek. Nałożyć 1/3 masy, znów ułożyć gwiazdę z biszkoptów, powtarzając te czynności w zależności od wielkości tortownicy. Ostatnią gwiazdę należy wysypać jak spód, przykryć papierem pergaminowym, przykryć dopasowanym talerzykiem, obciążyć ciężarkiem po to, aby masa wypełniła luki między biszkoptami. Schłodzić w lodówce, wyjąć z tortownicy przed podaniem.

Można zostawić trochę masy cytrynowej i równomiernie pokryć nią cały tort. Udekorować dowolnie: np. bakaliami, kandyzowanymi owocami, kokosem, mielonymi orzechami- według inwencji własnej.

Na taki tort potrzeba ok.70-80 sztuk biszkoptów. Jest to przepis na dużą tortownicę.

Przepis Marty Góry Mus z trzech czekolad - ciasto bez pieczenia.

Ciasto bez pieczenia: mus z trzech czekolad [PRZEPIS]

Składniki 20 dag kruchych ciastek

25 dag kostki do pieczenia Kasia

15 dag czekolady deserowej

15 dag czekolady mlecznej

20 dag czekolady białej

1200 mililitrów śmietany 36 proc.

6 łyżeczek żelatyny

1 szklanka wody

kakao lub starta czekolada do posypania

Wykonanie

Ciastka rozkruszyć ręcznie lub zmiksować blenderem i wymieszać ze 100 g roztopionej kostki do pieczenia Kasia. Całość zagnieść i wykleić ciastem spód tortownicy. Wstawić do lodówki do zastygnięcia.

W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę deserową z kostką do pieczenia Kasia (50 g). W mniejszej misce wymieszać 2 łyżeczki żelatyny z 1/3 szklanki wody. Kiedy żelatyna napęcznieje, podgrzać ją w gorącej kąpieli.

Ubić 400 ml śmietany, ale nie na sztywno. Dodać 2-3 łyżki śmietany do podgrzanej żelatyny, wymieszać i dodać wszystko do roztopionej czekolady i wymieszać z ubitą śmietaną.

Gotową masę przelać na kruchy spód do formy i odstawić do lodówki na 15-20 minut, aby stężało. W tym czasie przygotować kolejne warstwy czekolady – najpierw mleczną, a na koniec białą. Mus powinien być gotowy po 2-3 godzinach, ale najlepiej zostawić go w lodówce na całą noc. Przed podaniem deser posypać kakao lub startą czekoladą. Ciasto bez pieczenia "śnieżny puch".

Ciasto bez pieczenia: śnieżny puch [PRZEPIS]

Składniki 20 dag herbatników kakaowych

ok 1 kg sera mielonego z wiaderka

2 śnieżki w proszku

szklanka mleka

5 łyżek cukru pudru

2 galaretki cytrynowe

pół litra wrzątku Posypka kokosowa 100 dag wiórków kokosowych

2 łyżki masła

łyżka cukru

Wykonanie

Średniej wielkości blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia i rozłożyć herbatniki. Galaretki rozpuścić we wrzątku i ostudzić. Śnieżki ubić z mlekiem na sztywno i dodawać stopniowo cukier i ser mielony. Zmiksować do połączenia składników i powoli dolewać tężejącą galaretkę. Wylać na herbatniki. Wstawić do lodówki, aby stężało.

Przygotować posypkę: masło stopić, dodać cukier i wiórki kokosowe. Podsmażyć, mieszając do zrumienienia. Ostudzić i posypać wierzch ciasta. Ciasto włożyć do lodówki, najlepiej na noc.

Przepis Koła Gospodyń z Białki Dietetyczny sernik na zimno - bez pieczenia Aleksandra Faiks

Ciasto bez pieczenia: sernik light na zimno [PRZEPIS]



Składniki 25 dag chudego twarogu

70 dag jogurtu gęstego

aromat pomarańczowy

4 łyżki miodu

20 g żelatyny

2 pomarańcze

galaretka pomarańczowa



Wykonanie

W misce zmiksować twaróg z aromatem i miodem. Dodać jogurty i rozpuszczoną w 60 ml wody żelatynę. Po zmiksowaniu całość przelać do blaszki i odstawić do lodówki. Galaretkę rozpuścić i odstawić, by zaczęła tężeć. Gdy ciasto zastygnie, ułożyć na nim pomarańcze i zalać tężejącą galaretką. Odstawić do lodówki.

Przepis Aleksandry Faiks

