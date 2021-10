Prasówka 23.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jak oszczędzać wodę, aby płacić niższe rachunki i dbać o środowisko naturalne? Okazuje się, że są na to sprawdzone sposoby, a ich wprowadzenie w życie nie wymaga od nas wysiłku. Zaoszczędzić możemy też na rachunku z prąd, jeśli dowiemy się, ile energii pobierają niektóre urządzenia.

Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!