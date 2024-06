Przegląd prasy (30.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. małopolskie - kąpieliska czynne 30.06.2024. Gdzie dziś warto się wybrać?”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. małopolskie - kąpieliska czynne 30.06.2024. Gdzie dziś warto się wybrać? Sprawdź, które kąpieliska w województwie małopolskim 30.06.2024 są czynne. W Polsce sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk różnią się między sobą. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Sprawdzisz także, jakie są godziny otwarcia.

📢 Męskie Granie 2024 w Żywcu wystartowało! Tak bawiliście się pierwszego dnia koncertów na terenie amfiteatru „Pod Grojcem” ZDJĘCIA Początek jubileuszowej trasy Męskiego Grania należy do Żywca. Koncerty odbywają się tradycyjnie na terenie amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 28 czerwca, goszczą tu m.in. Łona, Konieczny i Krupa, Miuosh z Zespołem Śląsk, Daria Zawiałow oraz Męskie Granie Orkiestra 2017: Brodka, Rogucki i Organek.

📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Turniej Rycerski pod murami zamku w Rabsztynie. Do walki stanęli rycerze, były pokazy i inne atrakcje. Zdjęcia Pod murami zamku w Rabsztynie rozpoczął się 18. Turniej Rycerski. Zjechali waleczni rycerze, którzy stanęli w szranki. Były pokazy jeździeckie, łucznicze, sokolnicze. Pod zamkiem stanęły stoiska rzemieślników. W niedzielę druga część wydarzenia i kolejne atrakcje.

📢 Miasteczko Czystych Tatr w Zakopanem tętni życiem. Wieczorem koncert Brodki ZDJĘCIA Gry, zabawy, konkursy i biegi przełajowe. Wszystko, żeby promować zdrowy styl życia i troskę o naszą planetę. Kilkadziesiąt osób wystartowało w biegu, dzięki którym posadzone zostaną drzewa. 📢 Hutnik zagrał na 70-lecie Grębałowianki. Powrót Michała Zięby i testy kolejnych piłkarzy w krakowskim zespole Piłkarze Hutnika zmierzyli się w sobotę 29 czerwca z Grębałowianką w meczu zorganizowanym w ramach obchodów 70-lecia powstania klubu z Grębałowa. Trener Maciej Musiał przyglądał się przede wszystkim grze siedmiu zawodników testowanych. Do Krakowa wrócił Michał Zięba, podpisując po roku przerwy nowy kontrakt z Hutnikiem. 📢 Pożar hali produkcyjnej w Niepołomicach. Z ogniem walczyło przeszło stu strażaków. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru Tuż po godzinie 16.00 w sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Niepołomicach. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Tuż przed godz. 18.00 sytuacja została opanowana i trwa dogaszanie pożaru. W kulminacyjnym momencie na miejscu działało przeszło 100 strażaków.

📢 Wielkie święto psiaków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Mieszkańcy wraz ze swoimi czworonogami odwiedzili UR w Rząsce Uniwersytet Rolnicy przygotował wydarzenie pełne atrakcji i to nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla ich czworonogów. 29 czerwca na terenie Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej UR przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce o godz. 10.00 rozpoczął się "Dzień Psa". W programie wykłady tematyczne, konkurs na zdjęcie psiaka, a także ... taniec z psem! To tylko kilka z atrakcji tego wyjątkowego dnia. Mieszkańcy miasta wraz ze swoimi zwierzętami licznie przybyli do Rząski by razem świętować.

📢 Białe szaleństwo. Piana Party na Zapopradziu w Muszynie. Zdjęcia Wielu sądeczan w upalną sobotę drugiego weekendu wakacji, postanowiło skorzystać z oferty Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie. Młodsi i starsi fani wodnego szaleństwa mieli okazję skorzystać z wyjątkowej atrakcji, tzw. Piana Party. Humory dopisywały.

📢 W tym miejscu w Krakowie można naprawdę dobrze zjeść! Food trucki znów zaparkowały przy Galerii Kazimierz. Wieczorem wielkie oglądanie meczu Fani pysznego jedzenia w Krakowie już od piątku pałaszują smakowite dania tuż obok Galerii Kazimierz. Po dłuższej przerwie rozpoczął się sezon na food trucki. W tak gorący wakacyjny weekend, w sercu Krakowa wystartowała kolejna edycja Street Food Polska Festival, która potrwa do niedzielnego wieczoru. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ kucharze zadbali o to, by można było spróbować dań z różnych zakątków świata. Ponadto można tu też dostać świeżo wyciskane soki, które bez dwóch zdań dają znakomite orzeźwienie w ten upalny dzień. 📢 32 km po Tatrach w 3 godz. 15 min. Dudczak Michał wygrywa Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły XVI Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły oraz XII Mistrzostwa Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning to dzisiejsze (29 czerwca) zmagania biegaczy w Tatrach. Na starcie stanęło ponad 200 osób.

📢 Niech parawany was nie zmylą. To Zalew Kryspinów, a nie Władysławowo! Tak w upalny weekend wygląda wypoczynek nad wodą nieopodal Krakowa Plażowicze przejęli Zalew Kryspinów. Miłośnicy sportów wodnych, ale również leniwego czytania książki na plaży mają tu prawdziwy raj. W sobotę, 29 czerwca kąpielisko jest dosłownie okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą. Termometry pokazują dziś zawrotne temperatury więc nikogo to nie dziwi, że każdy szuka ochłody właśnie w tym miejscu. "Zalew Na Piaskach", popularnie nazywany "Zalewem Kryspinów” jest jeziorem które znajduje się na terenie wsi Budzyń w gminie Liszki - tuż przy zachodniej granicy Krakowa. Tutejsza piaszczysta plaża i urocze zakątki kąpieliska przyciągają tłumy!

📢 Basen letni otwarty. Aloha! Na Zarabiu myślenickim jak na Hawajach. Idealne miejsce na letni wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia! Otwarty został basen letni Aloha w Myślenicach na Zarabiu. W ostatnich miesiącach przeszedł metamorfozę, zmodernizowana została nie tylko sama niecka, ale i jej otoczenie. W sobotę, 29 czerwca było tu wielkie święto. Po rocznej przerwie basen został udostępniony dla miłośników pływania i aktywnego wypoczywania w wodzie. Na otwarcie do basenu wskoczyli burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder i Agnieszka Kulerz, żona jednego z współwłaścicieli basenu.

📢 Czyste Tatry 2024. Setki wolontariuszy ruszyło na tatrzańskie szlaki zbierać śmieci ZDJĘCIA Ponad 2500 wolontariuszy ruszyło na tatrzańskie szlaki zbierać śmieci w ramach akcji Czyste Tary. Akcja sprzątania gór odbywa się już po raz 13. - I już możemy powiedzieć, że tych śmieci w Tatrach jest coraz mniej. Teraz czas, by przykład z gór poszedł nad polskie morze – mówi Rafał Sonik, polski przedsiębiorca, sportowiec i filantrop, który zainicjował akcję sprzątania gór. 📢 Nowi piłkarze Wieczystej zagrali w Łodzi z pierwszoligowcami. Hiszpański napastnik Chuma już straszy rywali W pierwszym sparingu rozegranym w okresie przygotowawczym przed startem w II lidze Wieczysta wygrała w Łodzi ze spadkowiczem z ekstraklasy ŁKS 2:1. Pochodzący z Sewilli 27-letni napastnik Rafael Gonzalez Chuma zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach krakowskiego klubu.

📢 Pierwszy sparing Cracovii. Zadebiutowali nowi zawodnicy Cracovia rozegrała pierwszy sparing podczas letnich przygotowań. Przeciwnikiem był II-ligowiec. 📢 Piękna sobota w Tatrach. Coraz więcej turystów na tatrzańskich szlakach. Tworzą się kolejki w Kuźnicach Pojawiło się słońce, turyści ruszyli na tatrzańskie szlaki. Od rana w zakopiańskich Kuźnicach tłumy chętnych na odkrywanie Tatr. Najwięcej osób chce wyjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobacz najlepsze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 XV Ogólnopolski Zlot Pojazdów Moto Legendy. Kilkadziesiąt aut wyruszyło w drogę z gorlickiego rynku do Komańczy W ostatnią czerwcową sobotę w Gorlicach rządzą moto-legendy. Kolejny już raz Miasto Światła jest jednocześnie punktem startowym tego niezwykłego ogólnopolskiego zlotu pojazdów rodem z PRL-u. Piętnasta jego edycja wiedzie tym razem do Komańczy. 📢 Te parki rozrywki i aquaparki rządzą w Małopolsce. Najlepsze atrakcje dla dzieci i dorosłych. Ceny, dojazd, godziny otwarcia W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia.

📢 Kraków. Te wybryki turystów pod Bazyliką Mariacką zszokowały mieszkańców rok temu Szokujące sceny w centrum Krakowa rozegrały się równo rok temu. Ogólnopolskie telewizje i internet obiegł wtedy krótki film, na którym widać, jak grupa mężczyzn "bawi się" na Rynku Głównym. Półnadzy taplają się w kałuży... tuż przed Bazyliką Mariacką. Materiał wzbudził kontrowersje wśród krakowian. Choć na turystach, szczególnie zagranicznych, Kraków zarabia, to jednak są pewne granice, których krakowianie nie pozwalają przekraczać. Bo to wstyd dla Krakowa. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Pol'and'Rock Festival 2024 blisko. To już 30 edycja!. A tak wyglądały kiedyś Przystanki Woodstock! Archiwalne zdjęcia Pol'and'Rock Festival (kiedyś Przystanek Woodstock) to ogromny letni Festiwal muzyczny organizowany w wakacje. Artyści występują w jego czasie na kilku scenach. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. 30 edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno. 📢 Wybory Miss i Mistera Beskidów 2024. Tytuł Miss Beskidów Nastolatek zdobyła Julia Ciesielczyk z Barwałdu Średniego. Zdjęcia Wspaniały sukces odniosła 16-letnia Julia Ciesielczyk z Barwałdu Średniego w gminie Kalwaria Zebrzydowska, która podczas wyborów Miss i Mistera Beskidów zdobyła tytuł Miss Beskidów Nastolatek. W rozegranym w Bielsku-Białej konkursie Miss Beskidów została 18-letnia Michalina Siewier z Mikołowa, a po tytuł Mistera Beskidów sięgnął 18-letni Bruno Naturski z Bielska-Białej.

📢 Abp. Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę. Kto będzie kolejnym metropolitą krakowskim? Lista potencjalnych następców jest dosyć długa Tegoroczne zmiany personale w Archidiecezji Krakowskiej dotyczą również samego metropolity krakowskiego. Za nieco ponad trzy tygodnie, 24 lipca abp. Marek Jędraszewski kończy 75 lat. Pod koniec kwietnia zgodnie z prawem złożył już na ręce Ojca Świętego z rezygnację z pełnionego przez ponad 7 lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. – Ojciec Święty zdecyduje, jak długo tutaj jeszcze przyjdzie mi pracować – mówił abp Marek Jędraszewski. Kto zastąpi metropolitę krakowskiego i byłego metropolitę łódzkiego? Na liście potencjalnych następców pojawia się kilka nazwisk.

📢 Oto najsłynniejsi lekarze z Krakowa. Zna ich cała Polska, a z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie, mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia.

📢 Lato nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Rabą czy Popradem. Tak kiedyś plażowano nad rzekami w Małopolsce. Zobacz archiwalne zdjęcia Wisła, Soła, Dunajec, Raba, Skawa czy Poprad były kiedyś ulubionymi miejscami letniego wypoczynku w Małopolsce. Ludzie wylegiwali się na kamienistych lub piaszczystych brzegach, szukali ochłody w rzekach, pływali na kajakach. Zobaczcie galerię zdjęć, jak kiedyś odpoczywano nad małopolskimi rzekami. 📢 Kraków. Kościół w Tyńcu odsłania przed badaczami swoje tajemnice. Teraz wejdziemy do niego przez turkusowe drzwi Podczas gdy podziemia opactwa w Tyńcu przeczesują archeolodzy, poszukując informacji o jego najdawniejszych dziejach, odkryć nie brakuje również w samym kościele klasztornym. Zachodzą w nim też duże zmiany - dzięki ustaleniom badaczy, użyciu lasera czy studiowaniu historycznych rycin i archiwalnych zdjęć. Benedyktyni konsekwentnie przywracają świątyni blask oraz utracone na przestrzeni lat i w efekcie przeróbek cenne elementy. Kto dawno tu nie był - zaskoczony będzie już na samym wejściu.

📢 Kraków. Dym, ranni i strażacy w tunelu tramwajowym. Ćwiczenia Ponad godzinę trwała akcja ratownicza w tunelu tramwajowym Trasy Łagiewnickiej. Strażacy gasili palący się wagon. Pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy kilkunastu ewakuowanym pasażerom. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

📢 Małopolska uwielbiana przez krajowych i zagranicznych turystów. Te miejsca odwiedzają najczęściej Małopolska należy do jednego z najbardziej atrakcyjnego turystycznie regionu Polski. Doceniana jest nie tylko przez krajowych, ale również zagranicznych turystów. W 2023 roku Małopolskę odwiedziło ponad 20 mln turystów, co oznacza wzrost aż o 23 proc. względem roku poprzedniego. 📢 Zaginął 17-letni Krzysztof. Policja prosi o pomoc Trwają poszukiwania 17-letniego Krzysztofa Garcarza, mieszkańca Świdnika (powiat limanowski). Nastolatka szukają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej prosząc przy okazji o pomoc w ustaleniu ewentualnego miejsca pobytu oraz wszelkich informacji na temat zaginionego.

📢 Kraków rok po igrzyskach europejskich. A mieliśmy się kąpać w Zalewie Nowohuckim w te wakacje. I nic z tego Pamiętacie igrzyska europejskie w Krakowie rok temu? Możecie nie pamiętać, bo wielu to nie interesowało. Ale jedna rzecz była bardzo interesująca. Powiedziano wtedy, że jeśli zawodnicy mogą pływać w zalewie, to za rok będą mogli mieszkańcy, a Zalew Nowohucki stanie się kąpieliskiem na wakacje 2024, bo woda ponoć czysta i bezpieczna. Nic z tego nie wyszło. 📢 Ciemna strona Zakrzówka w Krakowie. Tu się grilluje, piwkuje i imprezuje przy ognisku Zakrzówek, południowa cześć. Laguna, kąpielisko, pomosty, kawiarnia, foodtrucki, plażowicze, ratownicy, baseny - cywilizacja. I oczywiście towarzyszące jej kolejki do wejścia. Ale jest też druga strona Zakrzówka, północna, oddzielona od tej pierwszej parkiem i jego ścieżkami oraz wysokimi klifami. Tuż za nimi znajduje się mroczna strona Zakrzówka: tu się grilluje, pali ogniska i imprezuje.

📢 Wisła Kraków czeka na ostateczną ofertę z Włoch w sprawie transferu Jakuba Krzyżanowskiego. Tej z Gdańska nie przyjmie… Jakub Krzyżanowski nie trenuje z pierwszym zespołem Wisły Kraków, bo szykuje się na wyjazd do Włoch. Po pobycie w Bolonii na pewnego rodzaju rekonesansie, młody zawodnik czeka na finalizację rozmów „Białej Gwiazdy” z Bologna FC. Na Reymonta wpłynęła dla Krzyżanowskiego w ostatnich dniach jeszcze jedna oferta. Z Lechii Gdańsk. W Krakowie nie są jednak nawet zainteresowani tą propozycją transferu.

📢 Wystartowały Biegi Sokole po Tatrach. Na początek ponad 15 km ze startem i metą w Kuźnicach. Zdjęcia Kałuże, błoto i śliskie kamienie - tak trasę piątkowego (28 czerwca) biegu podsumowują zawodnicy. XV Bieg Sokoła na dystansie 15,6 km przyciągnął na linię startu ok. 140 biegaczy. 📢 Winiarskie święto w Ojcowie. Piknik jurajski z degustacją wina, serów, pstrągów oraz promocją książki do pisania Jurajski Piknik Winny jest organizowany ósmy raz przez Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej. Odbędzie się jak zwykle w otoczeniu stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Ojcowski. Organizatorzy zapowiadają degustacje wina, serów, przetworów, pstrąga , a do tego obiecują wspaniały klimat Ojcowskiego Parku Narodowego. To wszystko na dwudniowej imprezie w sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca. 📢 Proszowice i okolice. Podczas piątkowej burzy najbardziej ucierpieli mieszkańcy Szarbi Burze, które w piątek po południu przeszły nad powiatem proszowickim nie spowodowały poważniejszych szkód. Nie znaczy to jednak, że nie pozostawiły po sobie żadnych śladów. Ucierpieli choćby mieszkańcy Szarbi w gminie Koniusza, których po ulewach czeka sprzątanie posesji i zamulonych dróg. Była to też jedyna miejscowość, w której potrzebna była pomoc strażaków.

📢 Inżynier wzornictwa przemysłowego z Politechniki Krakowskiej współautorem niezwykłego designu Bugatti Tourbillon Potrafi rozpędzić się do 445 km/h, „stówę” osiąga w dwie sekundy, jego cena to prawie 4 miliony euro. Bugatti Tourbillon to najnowsze hiperauto sportowe francuskiego giganta motoryzacji. W 30-osobowym zespole, który zaprojektował nadwozie motoryzacyjnej perełki, jest pracownik i absolwent Politechniki Krakowskiej. Mgr inż. Marek Pawłowicz pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, jest absolwentem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice, no i współtwórcą elementów karoserii auta, którym teraz żyje cały świat motoryzacji. Pomógł zaprojektować nadwozie nowego auta Bugatti nazwanego „Tourbillon”, pierwszej w historii tej marki hybrydy plug-in. 📢 Burze z gradem pod Krakowem. Powalone drzewa w powiatach krakowskim, wielickim i myślenickim. Park w Dobczycach został zamknięty Ulewy, wichura i powalone drzewa w powiatach na południu Krakowa. Zapowiadane burze na piątkowe popołudnie w rejonie Krakowa przeszły nad Bieżanowem, a następnie wichura i ulewy robiły szkody w gminach Niepołomice, Wieliczka, Dobczyce i Igołomia-Wawrzeńczyce. W tamtych okolicach sypnęło gradem już około godz. 16. Producenci warzyw obawiali się o swoje zbiory. W Niepołomicach, Wieliczce, Kłaju i Gdowie strażacy byli wzywani na interwencje do powalonych drzew. Mocno ucierpiał też Park Miejski w Dobczycach, ze względów bezpieczeństwa został zamknięty.

📢 Dobra wiadomość dla pasażerów krakowskiego MPK. Przez całe wakacje będą kursować tylko tramwaje z niską podłogą Tramwaje z wysoką podłogą 105Na, zwane popularnie "akwariami", nie są specjalnie lubiane przez krakowskich pasażerów. Zdarzają się pasjonaci takich wagonów, ale dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z wózkami dziecięcymi są właściwie niewidzialne. Jeśli taki tramwaj przyjeżdża na przystanek, pasażerowie ci zwykle czekają na kolejny kurs.

📢 Sprawdziliśmy, jakie widoki można podziwiać z nowego tarasu na Wawelu Najpierw trzeba pokonać 101 schodków, by dostać się na taras widokowy najmłodszej i najmniejszej wawelskiej baszty - Małej Baszty. Potem już tylko malowniczo meandrująca Wisła, pasmo Sowińca, Srebrna Góra z klasztorem kamedułów na Bielanach, kopce Kościuszki i Piłsudskiego, panorama na Kraków i dziedziniec arkadowy. Wszystkie te widoki można podziwiać od 1 lipca do 13 października. Nowy taras widokowy na Wawelu zostanie po raz pierwszy udostępniony dla zwiedzających!

📢 Otwarty wiadukt na zakopiance w Gaju pod Krakowem. Kierowcy mogą już przemieszczać się nad drogą krajową nr 7 Powstał nowy węzeł drogowy na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Kierowcy mogą już z niego korzystać. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla miejscowej społeczności ze względu na ponad 120-metrowej długości wiadukt, który łączy ul. Widokową i Zadziele. Tym samym pozwala na szybki i łatwy przejazd między dwiema częściami tej podkrakowskiej miejscowości. Ponadto na drodze krajowej w tym miejscu powstały dodatkowe pasy ruchu. 📢 Wimbledon Igi Świątek. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? O której godzinie transmisja na żywo? Iga Świątek i Wimbledon. Te dwa słowa zdominują lipiec na kortach. Tenisistka z Polski gra o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł na trawie. Kiedy mecz Świątek? Gdzie oglądać transmisje na żywo? O której godzinie mecze na Wimbledonie? Raszynianka w ubiegłym roku nieoczekiwanie odpadła w ćwierćfinale, ale teraz może nie być na nią mocnych. To koniecznie trzeba zobaczyć!

📢 Idziesz z rodziną do Morskiego Oka w Tatrach? Przygotuj się na wydatki! Policzyliśmy Tegoroczna rodzinna wyprawa do Morskiego Oka w Tatrach będzie z pewnością niezapomniana. Nie tylko ze względu na fakt, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, ale także dlatego, że koszty takiego jednodniowego wypadku są wysokie. Dużo wyższe niż jeszcze przed rokiem. Porównaliśmy koszty wyprawy nad słynny tatrzański staw.

📢 Kazimierz Moskal podsumował pierwszy sparing Wisły Kraków: Jedną jedenastką nie damy rady pogodzić wszystkich spraw Wisła Kraków przegrała na zakończenie zgrupowania w Woli Chorzelowskiej z Puszczą Niepołomice 0:1. To był pierwszy sparing „Białej Gwiazdy” w okresie przygotowawczym. Po końcowym gwizdku wydarzenia na boisku podsumował trener Wisły Kazimierz Moskal. 📢 Kraków. Nożownik z Ruczaju dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. W sieci krąży drastyczny film z ataku 24-latek, który podczas bójki dźgnął nożem 38-letniego mężczyzną prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy prokuratorskie zarzuty - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że poszkodowany przeszedł już operację. Wczoraj jego stan określano jako ciężki, ale stabilny. W sieci krąży nagranie z przebiegu bójki i ataku nożem.

📢 Kraków. Kiedy tramwaj podjeżdża na przystanek pasażerowie musza uważać na rowerzystów i użytkowników hulajnóg "Przystanek tramwajowy MPK znajdujący się przy ulicy Wielickiej i przejściu podziemnym na os. Kozłówek od strony kościoła stanowi niebezpieczeństwo dla pasażerów tramwajów" - twierdzi nasz czytelnik w liście przesłanym do redakcji. Jest tam bowiem poprowadzona droga rowerowa wzdłuż przystanku zamiast, tak jak przy przystanku Kabel, gdzie ścieżka rowerowa omija przystanek. W momencie kiedy tramwaj podjeżdża na przystanek i pasażerowie wsiadają i wysiadają z pojazdu przed ich nosami i przejeżdżają użytkownicy hulajnóg czy rowerzyści. 📢 W Krakowie ma pojawić się nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznaczy pętla Czerwone Maki Ruszył przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Głównym elementem opracowania ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa. Miałaby ona zaczynać bieg na pętli Czerwone Maki i dojeżdżać do planowanej pętli i parkingu w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny lub do pętli i parkingu planowanych przy węźle autostradowym.

📢 Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście, bo takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Zdjęcia Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście. Takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Najwyraźniej o zatorszczyźnie zrobiło się głośno w ptasim świecie, bo to kolejna w ostatnim czasie taka egzotyczna wizyta. Na wiosnę gościł tutaj pelikan różowy. 📢 Trwają prace przy budowie zbiorników retencyjnych przy ul. Burzowej. Mają one uchronić Wzgórza Krzesławickie przed podtopieniami Kończą się prace związane z wykonaniem czasz dwóch nowych zbiorników retencyjnych przy ulicy Burzowej w dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Po zakończeniu inwestycji znacznie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części Krakowa. 📢 Transferowe lato Cracovii - przychodzą, odchodzą, pogłoski, fakty Trwa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Letni czas to gorąca pora, także jeśli chodzi o ruchy kadrowe. W futbolu karuzela musi się kręcić, jest spory ruch w interesie. Każdy z klubów planuje kadrę na nowe rozgrywki. Ruch zaczął się też w Cracovii, przyszli nowi zawodnicy, z niektórym skończyły się kontrakty i odeszli. A jeszcze inni być może opuszczą "Pasy". W GALERII przedstawiamy zmiany w Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wiemy, ile reprezentant Gruzji Otar Kakabadze zarobi dla Cracovii na piłkarskim Euro 2024 Wygrana Gruzji z Portugalią 2:0 i awans tej drużyny do 1/8 finału jest nie tylko największą sensacją mistrzostw Europy, ale oznacza także dodatkowy zastrzyk finansowy dla Cracovii. UEFA płaci bowiem klubom za każdy dzień pobytu ich piłkarzy na turnieju Euro 2024, a jednym z graczy rewelacyjnej drużyny Willy'ego Sagnola jest Otar Kakabadze, który na co dzień występuje właśnie w "Pasach".

📢 Najlepsze wydarzenia weekendu w Krakowie. To będzie działo się od 28 do 30 czerwca: Festiwal Kultury Żydowskiej, 125-lecie Muzeum Krakowa Wraz z nadchodzącymi upałami i piękną pogodą, Kraków nie próżnuje, a wręcz przeciwnie! W dniach 28-30 czerwca odbędzie się bowiem masa ciekawych wydarzeń, a wśród nich, przede wszystkim, liczne festiwale. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Sami zobaczcie, co czeka nas w mieście w najbliższych dniach!

📢 Zakopane to kraina mlekiem i miodem płynąca? Tylko nikt nie może doliczyć się ile wynosi dług. 78 mln, 110 mln, czy 200 mln zł? Zakopiańscy radni debatowali o stanie miasta po przeczytaniu raportu za 2023 rok. Część radnych, która teraz przeszła do opozycji postrzegają miasto jako krainę mlekiem i miodem płynącą. Radni, którzy przestali być w opozycji mówią o wielkim zadłużeniu miasta. Kto ma rację? 📢 Nawałnice przetoczyły się przez Małopolskę. Zalane drogi, powalone drzewa i grad. Jest niebezpiecznie! Strażacy już interweniują Przez Małopolskę przechodziły w czwartek potężne burze i nawałnice. W wielu rejonach było niebezpiecznie! W Kościelisku zalane zostały drogi, w powiecie suskim wichury łamały drzewa, w Gorlicach spadł grad, a w okolicach Tarnowa wylały potoki. Strażacy mieli pełne ręce roboty!

📢 Kraków w pigułce. Nowa ulica Barska powstaje, by był dojazd do nowego hotelu. A obok odnawiają zabytkowy kościołek Przebudowywana ulica Barska powoli zamienia się w poważna arterię w Krakowie, która ma obsłużyć nowy hotel budowany między Wilgą a osiedlem Podwawelskim. Inwestycja wzbudza kontrowersje, bo powstaje na otwartym terenie zielonym, z którego kiedyś korzystali mieszkańcy. Co ciekawe hotel będzie stał tuż obok zabytkowego kościółka, który właśnie jest odnawiany. Taki Kraków w pigułce - droga, hotel, kościół, mniej zieleni.

📢 Kraków. Mało wam remontów, korków i utrudnień? To jeszcze rozkopią torowisko pod Filharmonią Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje wyremontować tory i zwrotnice na części skrzyżowania przy budynku Filharmonii Krakowskiej. Prace mogą ruszyć już w pierwszej połowie lipca. A do 20 lipca ma trwać remont torowiska między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim. Ponadto rozkopano i zamknięto pętle w Mistrzejowicach z powodu budowy nowej linii tramwajowej. Biada pasażerom komunikacji miejskiej, którzy nie wyjechali na wakacje.

📢 Praca w Krakowie. Z jednej strony zwolnienia grupowe, z drugiej - sporo ofert. Sprawdź te najnowsze Praca, praca, praca... Wprawdzie ostatnio regularnie spadają na nas dość niepokojące informacje o zwolnieniach grupowych w Krakowie, ale ofert pracy w mieście wciąż nie brakuje. Sprawdziliśmy te najnowsze, które można znaleźć poprzez Grodzki Urząd Pracy. Oferty prezentujemy w galerii, z której dowiecie są też, jaki jest zakres obowiązków na danym stanowisku, no i przede wszystkim, jakie zarobki oferuje pracodawca.

📢 Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Gradobicie nad Gorlickiem. Z nieba razem z potokami wody spadały lodowe kulki. Synoptycy przewidują, że burze mogą potrwać do północy Nad Gorlickiem przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. Trudno jeździ się po miejskich drogach, bo w wielu miejscach studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują naporu wpływającej do niej wody. Tak dzieje się choćby na ulicy Stróżowskiej. To nie koniec na dzisiaj, IMGW wydało ostrzeżenia o silnych burzach i ulewach dla powiatu gorlickiego, które mogą pojawiać się nawet do późnych godzin nocnych. 📢 Mieszkaniec przeciwny występowi grupy Enej w Limanowej. W tle UPA. „To haniebne”. Jasne stanowisko zespołu W niedzielę 14 lipca w ramach Dni Limanowej na scenie zlokalizowanej przy placu Limanowskiego Domu Kultury wystąpi zespół Enej. Występ grupy wzbudził niezadowolenie u jednego z mieszkańców, który dopytuje Urząd Miasta m.in. o to, kto odpowiada za zaproszenie muzyków i czy planowany występ tego zespołu akurat w rocznicę rzezi wołyńskiej jest przypadkowy. Już kilkanaście lat temu głośno było o kontrowersyjnej nazwie grupy. Jeden z dziennikarzy portalu „wPolityce.pl” (Witold Gadowski – przyp. red.) zauważył nawet, że Enej nie jest jedynie tytułem mało znanej „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego, ale także pseudonimem używanym przez niejakiego Petro Olijnyka, pułkownika UPA, który w 1943 roku kierował mordami ludności polskiej na Wołyniu. Do sprawy na naszych łamach odniosła się burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz oraz manager zespołu Łukasz Kojrys.

📢 Synthos przegrał w sądzie z ekologami z Towarzystwa na rzecz Ziemi w sprawie budowy spalarni odpadów. Wyrok nie jest prawomocny Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo spółki Synthos Dwory 7 przeciwko Towarzystwu na rzecz Ziemi w sprawie dotyczącej budowy w Oświęcimiu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Wyrok nie jest prawomocny. 📢 Będą kolejne atrakcje turystyczne na Górze Parkowej w Krynicy. Dostarczą wrażeń i umożliwią podróż w czasie Polskie Linie Kolejowe realizują prace związane z budową Polany Muzyki i Świateł na Górze Parkowej. Nowe wyjątkowe miejsce na mapie uzdrowiska ma szansę stać się jego kolejną atrakcją turystyczną. Aktualnie trwają intensywne prace na polanie szczytowej. Ale to nie wszystko. PKL wyłania też wykonawcę, który wybuduje wieżę widokową na Górze Parkowej. - Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku w Krynicy-Zdroju pojawią się nowe atrakcje turystyczne - mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

📢 Domki i restauracja na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia. 📢 Gdzie w Krakowie na jagodzianki? Te miejsca polecają nasi Czytelnicy. TOP 17 miejsc gdzie zjesz pyszne bułeczki z jagodami Jeśli lato to oczywiście jagodzianki! Gdzie spróbować tych prawdziwych jagodowych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne jagodzianki w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Aż ślinka cieknie! Zobacz! 📢 Oficjalna sesja zdjęciowa Miss Supranational 2024! Która z pięknych pań sięgnie po koronę na gali w Nowym Sączu? Tylko tydzień dzieli nas od Festiwalu Piękna i konkursu Miss Supranational 2024, który po raz czwarty odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Finalistki konkursu od kilku dni przebywają na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Są już po oficjalnej sesji zdjęciowej. Zobaczcie jej efekty. Która z pięknych pań sięgnie po koronę Miss Supranational 2024?

📢 Ukryta plaża nad Bałtykiem. Wygląda jak rajska wyspa na Malediwach z lazurową wodą! Wiedzą o niej celebryci i gwiazdy. Jest wyjątkowa! Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Ukryta przed tłumami, rajska plaża, o której wiedzą nieliczni. Zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Z jej uroków korzystają gwiazdy i celebryci. To właśnie tam powstają najpiękniejsze fotki podbijające Internet. Zobaczcie galerię zdjęć i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju! 📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej We wtorek 25 czerwca odbyło się wyjątkowe dla całej strażackiej społeczności wydarzenie – na zewnętrznej ścianie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odsłonięta została tablica upamiętniająca postać generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (1992 r. – 1997 r.). Nadanie imienia generała brygadiera Feliksa Deli ulicy wiodącej do głównego wejścia Szkoły oraz umieszczenie jego wizerunku na murach Szkoły nie jest dziełem przypadku .

📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy.

📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

📢 Oto 10 najczęściej mylonych grzybów. Jadalne od trujących czasem trudno odróżnić! Skutki błędu mogą być tragiczne O pomyłkę na grzybobraniu nietrudno. Nawet wprawiony grzybiarz może się zagapić i zgarnąć do koszyka goryczaka zamiast prawdziwka. Najważniejsza zasada jest jednak taka, żeby zbierać wyłącznie grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Błąd może mieć tragiczne skutki. W galerii 10 najczęstszych grzybowych pomyłek. 📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać.

📢 Widowiskowy festiwal orkiestr w Skale. Tańce wojskowych muzyków, show mażoretek i koncert w plenerze Koncerty setek muzyków, zespołów służb mundurowych, wojskowych i wielu innych, a do tego tańce z instrumentami, układy akrobatyczne mażoretek. To wszystko można było podziwiać w niedzielę, 23 czerwca na XXI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Jak mówią organizatorzy to największe tego typu wydarzenie w województwie małopolskim. Przyciąga setki muzyków oraz tysiące widzów i słuchaczy.

📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim.

📢 Wyjątkowy wernisaż prac Czesława Jana Pyrgiesa. Malarz zaprezentował blisko 70 swoich obrazów w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie Czesław Jan Pyrgies to współczesny artysta, który swoimi obrazami afirmuje świat i zachwyca pięknem barw, a także form. W piątek, 21 czerwca w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie odbył się wernisaż jego prac - "Malarstwo Światłoczułe". W piątkowy wieczór w Muzeum zgromadziło się kilkudziesięciu entuzjastów jego sztuki. Łącznie w Muzeum można podziwiać ponad 70 prac artysty. Obrazy w dużej części wypożyczono z prywatnych kolekcji. Nie brakuje również perełek namalowanych specjalnie na tę okazję. Specjalnie na tę wystawę został wydany album z reprodukcjami około 100 obrazów artysty i pięknymi komentarzami. Wystawę można zobaczyć do 31 sierpnia w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej 19. 📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach. 📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Marcin Janusz prywatnie. Rozgrywający siatkarskiej reprezentacji ma piękną żonę i czaruje grą na pianinie. I pochodzi z Nowego Sącza Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski w piłce siatkowej, w tym roku może wziąć udział w swoich pierwszych w życiu Igrzyskach Olimpijskich. Pochodzący z Nowego Sącza siatkarz to odkrycie trenera reprezentacji Nikola Grabicia. Sądeczanin nie raz pokazał, jak cennym zawodnikiem jest. A jakim człowiekiem jest prywatnie? Nieco tajemnicy odsłania na swoim Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia ze swoją piękną żoną Katarzyną. Okazuje się, że Marcin Janusz ma talent nie tylko do siatkówki.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tłumy korzystają z tej atrakcji w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto niedawno przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Bagry. Nowa piękna plaża i kąpielisko w Krakowie pełne słońca ZDJĘCIA Plaża Bagry. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę wiosny oraz lato krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, gdy nie jest przepełniona.

📢 "Akwaria", bombardiery, krakowiaki, lajkoniki, "wiedeńczyki". Te tramwaje spotkamy na krakowskich ulicach Krakowskie MPK sukcesywnie wymienia tabor, dzięki czemu krakowianie jeżdżą coraz nowszymi tramwajami, w których niska podłoga na całej długości wagonu, klimatyzacja, system informacji pasażerskiej, monitoring czy gniazda USB do ładowania smartfonów są już standardem. Nadal jednak na niektórych liniach pasażerowie spotkają tramwaje z wysoką podłogą, ale i one zostaną w końcu zastąpione przez nowoczesne wagony. 📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [9.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

