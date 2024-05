Przegląd prasy 9.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Co znalazło się w arkuszu? Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

9 maja zespół Thirty Seconds To Mars zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie, ale już dzień wcześniej fani mogli razem artystą zaśpiewać na Rynku Głównym. Jared Leto wystąpił u stóp "Adasia" w otoczeniu tłumów wielbicieli, wcześniej zapowiedział występ w swoich mediach społecznościowych.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, gości dzisiaj (5 maja 2024 roku) w Wadowicach. Wizyta ma prywatny charakter, ale że odbywa się tuż przed wyborami do Europarlamentu, polityki "nie odstawiła". Po wyjściu z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II na rynku spotkała się z mieszkańcami. Towarzyszyli jej lokalni politycy.

W ramach 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w piątek o godz. 20.30 we Wrocławiu ze Śląskiem. Po 5:0 z Górnikiem Zabrze piłkarze i trener "Pasów" Dawid Kroczek sa zadowoleni. Na jaki skład zdecyduje się szkoleniowiec. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prezydent Aleksander Miszalski podjął swoją pierwszą decyzję dotyczącą patronatu – będzie to patronat nad Marszem Równości. Planuje również udział w marszu oraz zapowiedział wywieszenie Tęczowej Flagi na magistracie. Wcześniej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski też obejmował patronatem tę imprezę.

Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak domy mają zostać wkomponowane w zieleń. Będzie to 18 domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący dom jednorodzinny dwulokalowy (łącznie 38 lokali mieszkalnych). Ten rejon Krakowa cechuje zabudowa jednorodzinna, choć wkrada się tu większa zabudowa. Zapewne niektórym nie spodoba się postawienie całego osiedla i to w lesie. Szczególnie, że o rejon Słonej Wody mieliśmy już poważną batalię w Krakowie.

Podział wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Małopolskiego spowodował, że mimo iż ta partia ma większość na tym szczeblu samorządu nie została przegłosowana kandydatura posła PiS Łukasza Kmity na marszałka. Wśród scenariuszy jest kolejne podejście do wyboru tego kandydata. Takiego rozstrzygnięcia oczekuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. W kuluarowych spekulacjach radni Sejmiku nie wykluczają jednak i takiego zwrotu sytuacji, w której marszałkiem zostanie ktoś z opozycji, a więc z Koalicji Obywatelskiej lub Trzeciej Drogi.

W 2006 roku o Anecie Piotrowskiej usłyszała cała Polska, gdy w parze z Rafałem Mroczkiem wygrała 3. edycję "Tańca z gwiazdami". Po tym sukcesie piękna tancerka jeszcze dwukrotnie wystąpiła w popularnym show, a następnie nagle zniknęła z mediów. Od tego czasu bardzo się zmieniła i dziś wyglądem nie przypomina już siebie sprzed lat. Sprawdziliśmy, co słychać u Anety Piotrowskiej.

W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej - w środę, 8 maja, święcenia diakonatu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło ośmiu kleryków: Jakub Byrdak, Maciej Hanusiak, Michał Malinowski, Paweł Nogala, Jakub Romek, Marcin Skowron, Sebastian Skwarczyński, Damian Talowski. W czasie homilii, nawiązując do fragmentu z Dziejów Apostolskich o ustanowieniu diakonów, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że byli przeznaczeni przede wszystkim do pełnienia dzieł miłosierdzia – „obsługiwania stołów”. Wskazując na przykład Szczepana i Filipa zaznaczył, że diakoni mieli także wielki udział w głoszeniu Ewangelii.

#CracoviaOdNowa to hasło nowych władz Cracovii. Ma być inaczej, to znaczy lepiej na każdym polu. Sportowym, organizacyjnym i biznesowym.

Klub Space w Czchowie od lat przyciąga tłumy imprezowiczów, którzy mogą bawić się na dwóch poziomach. Jest tam muzyka biesiadna na żywo z orkiestrą, albo klubowa, To ta różnorodność sprawia, że lokal nie narzeka na brak zainteresowania. Klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród sądeczan, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Tak bawili się w majówkę. Zobacz zdjęcia.

W środę 8 maja o godzinie 12:00 zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Po godzinie 11:00 w Internecie zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze uczniów o tegorocznym egzaminie z matematyki. Jak im poszło? Co pojawiło się na maturze z matematyki? W tym artykule przedstawiamy oficjalne arkusze CKE. Sprawdź jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki.

Przed godz. 13 doszło do potrącenia rowerzystki na ul. 29 listopada w Olkuszu. To starsza pani, trafiła do szpitala.

Tanie loty w maju z Krakowa. Majowa, niemal letnia pogoda i aura w Polsce sprawiają, że coraz mocniej odliczamy do wakacji. I choć do nich pozostały jeszcze prawie dwa miesiące, nie oznacza to, że mini wakacji nie można sobie zrobić teraz. Choć okres tanich lotów powoli się kończy, okazuje się, że budżetowo podróżować da się również w maju. Sprawdź, gdzie polecieć w tym miesiącu za przysłowiowe grosze! LISTA MIEJSC