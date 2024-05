Prasówka 20.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sześcioraczki z Tylmanowej obchodzą piąte urodziny. Tak wygląda najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce! Rosną jak na drożdżach ”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sześcioraczki z Tylmanowej obchodzą piąte urodziny. Tak wygląda najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce! Rosną jak na drożdżach Jedyne w Polsce sześcioraczki - Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Filip i Tymon z Tylmanowej, 20 maja obchodzą piąte urodziny. Spora rzesza fanów śledziła losy najpopularniejszego rodzeństwa w Polsce na Instagramie, ale konto zostało jakiś czas temu zawieszone. Rodzina nie udziela się publicznie, co jakiś czas jej zdjęcia pojawiają się na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, kiedy to odwiedza ich marszałek z prezentami. Dzieci są urocze, a ich narodzin wzbudziły ogromne zainteresowanie.

📢 Monster trucki na Tomexie. Co tam się działo! Emocje sięgnęły zenitu Ewolucja jak z filmów o Jamesie Bondzie, drifty, kaskaderskie popisy i monster trucki - nowohucki plac Tomex zamienił się w studio efektów specjalnych. Co tam się działo!

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Rakowem Częstochowa. Bez słabych punktów Cracovia zagrała dobry mecz z Rakowem Częstochowa, pokonując rywala 2:0. Na jakie noty zasłużyli piłkarze Cracovii? Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 20.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Blisko 300 biegaczy wystartowało w "Pociągu do biegania - Chrzanowskim Biegu Ulicznym". Zobacz zdjęcia [Część 1] Pociąg do biegania - Chrzano268 osób stanęło na starcie Pociągu do biegania - Chrzanowskiego Biegu Ulicznego, który odbył się w niedzielę (19 maja). Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na rozgrzanym asfalcie w centrum Chrzanowa. Do pokonania mieli 5 lub 10 km trasę. Najlepszy na krótszym dystansie był Paweł Kosek z Tych, na dłuższej trasie tryumfował Mateusz Mrówka z Rybnika.

📢 Szkieletory Krakowa. Niedokończone od dekad budynki. Dlaczego przerwano te budowy? Szkieletor już zamienił się w Unity Centre i szuka najemców biur. Ale w Krakowie mamy mnóstwo "szkieletorów" choć mniejszych. Każda dzielnica ma swojego. Rozpoczętą, przerwaną i niedokończoną budowę, która psuje wizerunek okolicy, marnuje miejsce, które można by lepiej wykorzystać, a czasem nawet stwarza niebezpieczeństwo np. dla bawiących się dzieci. Powodów wstrzymania takich budów może być wiele - brak środków, kłótnia wspólników, decyzja nadzoru budowlanego, wady konstrukcyjne, spór sądowy itd. 📢 Bieg Skawiński 2024. Tłum biegaczy, rolkarzy i miłośników nordic walkingu na trasie. Znajdźcie się na zdjęciach To była największa impreza biegowa w ten weekend w naszym regionie. W niedzielnym Biegu Skawińskim (19 maja 2024) i towarzyszącym mu zawodom wystartowało około 1000 osób. Spędziliście tam dzień na sportowo? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej obszernej GALERII.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Rakowem Częstochowa. Był też prezydent Krakowa. Zdjęcia Świetna była frekwencja na meczu Cracovii z Rakowem Częstochowa. To był ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku. Blisko 14 tysięcy fanów zjawiło się na meczu i oklaskiwało dobrą grę swoich ulubieńców. W loży honorowej mecz oglądał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. 📢 Pierwszą Komunię Świętą w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach przyjęli uczniowie miejskiej "czwórki" Dzisiaj w bazylice mniejszej w Gorlicach Pierwszą Komunię Świętą przyjęło ponad 60 uczniów uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach. Po dzieci w uroczystej procesji wyszedł ks. proboszcz Stanisław Ruszel, po czym w akcie pokropienia ich wodą święconą przypomniał o przyjętym już sakramencie chrztu świętego. Dzieciom towarzyszył ich katecheta ks. Wojciech Mazurek.

📢 Ruczaj zyskał kolejny zielony zakątek. Na Kampusie UJ powstał ogród społeczny Już jest - społeczny ogród na Kampusie UJ w niedzielę, w samo południe, został oficjalnie otwarty. Na „Zielonym Trójkącie” przy ulicy Gronostajowej 3a zazieleniło się. Ogród będzie otwarty dla wszystkich. 📢 Cracovia - Raków Częstochowa. "Pasy" pokonują częstochowian i zostają w ekstraklasie! W meczu 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia - Raków Częstochowa 2:0. Cracovia miała wszystko w swoich rękach. Musiała wygrać mecz, by nie zostawiać kwestii utrzymania do ostatniej kolejki i meczu z Ruchem w Chorzowie. I dokonała tego w dobrym stylu. 📢 Tego nie pokazali w "Sanatorium miłości"! Zdjęcia zza kulis. To się działo gdy wyłączyli kamery Za nami szósta edycja „Sanatorium miłości”, którą była kręcona w pięknym uzdrowisku pod Górą Parkową. Przez dziesięć odcinków uczestnicy programu dostarczali nam wielu emocji i wzruszeń, a widzowie mogli także podziwiać piękne kadry z Krynicy-Zdroju. W ostatnim odcinku odbył się bal w Starym Domu Zdrojowym. Kuracjuszki i kuracjusze mieli przepiękne kreacje, które robiły wrażenie. Szczególnie wzrok przyciągały suknie balowe pań. Mamy bogatą galerię zdjęć z finału, bo nie wszystko udało się pokazać w telewizji.

📢 Burze i grad w Małopolsce. Na razie na południu Pogoda może się radykalnie popsuć, a ciepły weekend zamienić w deszczowo-burzowy. Na południu Małopolski w powiecie tatrzańskim przechodzi burza z gradem. Front burzowy przemieszcza się z Czech w kierunku Podhala. Tam występują wyładowania atmosferyczne. Odradzamy wychodzenie w góry. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. Pytanie czy zmiana pogody dotknie też Krakowa?

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 19.05.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 19.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 19.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 19.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Sobiesław Zasada dojechał „Maluchem” do Monte Cassino. Wyprawa zajęła trzy dni 94-letniSobiesław Zasada, najstarszy zawodnik WRC na świcie, pojechał "Maluchem" z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić 80. rocznicę bitwy. 1740 km najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy przemierzył w trzy dni wraz z grupą ośmiu fiatów 126p. - Nie był to wyczyn sportowy, ale przede wszystkim hołd dla polskich bohaterów, którzy zginęli tu 80 lat temu - mówił Sobiesław Zasada.

📢 Salezjański Piknik Rodzinny w Oświęcimiu. Były tłumy mieszkańców i gości oraz moc atrakcji. Zdjęcia Po raz 13 odbył się Salezjański Piknik Rodzinny. Impreza przyciągnęła w tym roku tłumy mieszkańców i gości. Było mnóstwo atrakcji. Piknik był jedną z odsłon obchodów 125 lat Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu. 📢 Angel Rodado: Pozostaje nam spróbować wygrać ostatni mecz i modlić się… Angel Rodado strzelił w Katowicach dwie bramki i praktycznie zapewnił sobie już koronę króla strzelców I ligi. Po końcowym gwizdku w meczu z GKS-em nie było jednak nawet cienia radości na twarzy hiszpańskiego napastnika. 📢 Kontrowersje na imprezie piłkarzy Wieczystej. Jacek Góralski opróżnił duszkiem butelkę wódki Piłkarze Wieczystej Kraków w sobotni wieczór świętowali awans do II ligi, już na trzy kolejki przed końcem sezonu. Podczas świętowania w siedzibie klubu pojawiły się mocno kontrowersyjne momenty. Jacek Góralski opróżnił na raz butelkę wódki, czym pochwalił się w mediach społecznościowych...

📢 Wnioski po klęsce Wisły Kraków w Katowicach z GKS-em Wisła Kraków pojechała do Katowic walczyć o życie, czyli miejsce w barażach o ekstraklasę, a zamiast tego przegrała 2:5. To jeszcze nie przekreśla definitywnie szans „Białej Gwiazdy” na miejsce w pierwszej szóstce, ale pozostają one już tylko iluzoryczne. Przedstawiamy wnioski po meczu Wisły w Katowicach z GKS-em.

📢 Ogromny szczupak złowiony przez wędkarza pod Krakowem rok temu. Od tej pory takiego monstrum nie było Rok temu pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Wędkarz oczywiście nie zdradził, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

📢 Mali mieszkańcy Czyżyn mają nowy plac zabaw. Można już testować! Plac zabaw przy ul. Niepokalanej Panny Marii w Czyżynach już otwarty i czeka na swoich małych testerów! 📢 To najbardziej tajemniczy krakowski las. Kiedyś opowiadano o nim przerażającą miejską legendę, dziś to popularne miejsce spacerów Na północy Krakowa znajduje się bodaj najbardziej tajemniczy las w mieście - Las Witkowicki. Wokół niego wciąż krąży przerażająca miejska legenda. Do niedawna odwiedzali to miejsce głównie okoliczni mieszkańcy, wielu krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Warto wybrać się tam w majówkę. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wygląda to miejsce! 📢 Ponad 1000 rowerzystów na trasie Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kryspinów - Trzebinia. Zobacz zdjęcia Ponad 1000 osób wzięło udział w Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Kryspinów - Trzebinia. Główna trasa rajdu wiodła znad zalewu Kryspinów nad zalew Chechło. Część uczestników pokonała krótszą trasę spod Zamku Tenczyn w Rudnie do Trzebini. Rowerzystom dopisała wspaniała, słoneczna pogoda.

📢 Wakacje już niebawem. Czy niebezpieczne zalewiska w powiecie olkuskim staną się dzikimi kąpieliskami? Zobaczcie zdjęcia Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nadejściem upalnych dni tłumy będą szukać ochłody nad wodą. Niestety wszystko wskazuje na to, że wiele osób wybierze się nad… niebezpieczne zalewiska, które zaczęły powstawać w ubiegłym roku w powiecie olkuskim. Mimo zagrożeń i wprowadzonego zakazu wstępu już teraz nad nowymi zbiornikami można spotkać wielu śmiałków.

📢 Skarby MPO Kraków. Takie cuda uratowano w lamusowni przy Nowohuckiej. Śmieci, które stały się zabytkami W lamusowni MPO Kraków przy Nowohuckiej niejeden z nas wyrzucał gruz, stare meble i materace, czy zepsuta pralkę lub lodówkę. Zawoził też niepotrzebne książki, makulaturę, zużyte urządzenia elektroniczne. Wszystko trafia do kontenerów i idzie na odzysk. Wszystko? Niekoniecznie. W lamusowni powstało coś w rodzaju... muzeum, muzeum cenny skarbów, reliktów przeszłości. Odwiedziliśmy z aparatem tę nietypową ekspozycję.

📢 Szalone krakowskie juwenalia sprzed lat. Tak kiedyś wyglądały studenckie korowody! Studenci zabawę mają we krwi. Od zawsze! Krakowscy studenci od zawsze uwielbiali dobrą zabawę. Juwenalia to kwintesencja studenckiego życia, a także największa impreza muzyczna w stolicy Małopolski. W tym roku wielkie studenckie święto odbywa się w dniach 13-19 maja. W czasie, gdy w Krakowie wyborowa zabawa już rozkręciła się na dobre, my wracamy wspomnieniami do tego, jak studenci świętowali kiedyś w Krakowie, w latach 60., 80. i 90.! Zdjęcia z naszego archiwum oraz zasobów Cyfrowego Thesaurusa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 📢 Bajeczne życie najmłodszej sądeckiej milionerki. Ola Nowak króluje na Instagramie i pokazuje luksusowe życie. Jaki ma przepis na sukces? Ola Nowak to gwiazda internetu, po latach funkcjonowaniu w nim ma mocną rzeszę fanów. Sądeczankę śledzi 1,6 mln osób, to troch mniej niż liczba obserwujących chociażby u znanej wszystkim piosenkarki Dody. Aleksandra z Nowego Sącza już kilka lat temu wyprowadziła się do Warszawy. Teraz jest prawdziwą bizneswomen, która dużo podróżuje, pracuje w sieci i kupuje kolejne mieszkania. To chyba najmłodsza sądecka instagramerka-milionerka, o której ciągle jest głośno. Jaki jest jej przepis na sukces?

📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków po fatalnym meczu w Katowicach Można było snuć różne spekulacje przed meczem Wisły Kraków w Katowicach z GKS-em, ale przewidzieć, że „Biała Gwiazda” zostanie aż tak rozbita, że przegra 2:5, tego chyba mało kto się spodziewał. Oceny po tak koszmarnym występie nie mogą być dla wiślaków wysokie. Większość zawodników zagrała bowiem bardzo słabo. Prezentujemy noty krakowian po wyprawie na Górny Śląsk. 📢 Trener Wisły Kraków Albert Rude po klęsce w Katowicach: Było nam ciężko radzić sobie z intensywnością przeciwnika w tym meczu GKS Katowice rozbił Wisłę Kraków aż 5:2 i sprowadził jej szanse na awans do ekstraklasy jedynie rozmiarów matematycznych. Po końcowym gwizdku boiskowe wydarzenia podsumowali obaj trenerzy. Najpierw Albert Rude z Wisły Kraków, a następnie Rafał Górak z GKS-u Katowice.

📢 Wisła Kraków beznadziejna w Katowicach. GKS zmiótł „Białą Gwiazdę” i jej marzenia o ekstraklasie To czarny dzień dla Wisły Kraków jak koszulki GKS-u Katowice, który zdemolował „Białą Gwiazdę” w meczu, który miał przedłużyć szanse tej ostatniej na grę w barażach o awans do ekstraklasy. Teraz są one tylko matematyczne, ale powiedzmy sobie szczerze, po tak kompromitującym meczu, jaki rozegrali podopieczni Alberta Rude mało kto wierzy, że taki scenariusz może w ogóle się jeszcze zrealizować. 📢 Prawdziwy jarmark cudów na Podgórskiej Wyprzedaży Garażowej "Sprzedajemy, kupujemy, wymieniamy i rozdajemy to, czego już nie potrzebujemy, a jest tak fajne, że przyda się komuś innemu. To wszystko w miłej, sąsiedzkiej atmosferze" - tak zapowiadali Podgórską Wyprzedaż Garażową jej organizatorzy, Stowarzyszenie PODGORZE.PL i Fundacja Targ Pietruszkowy. W sobotę mieszkańcy Podgórza wystawili swoje skarby na sprzedaż. Zobaczcie, czego tam nie było.

📢 Kraków. Postęp w rozmowach ze studentami okupującymi akademik "Kamionka" W sobotę (18 maja) w trybie pilnym rektor UJ, prof. Jacek Popiel oraz rektor elekt prof. Piotr Jedynak spotkali się z przedstawicielami studentów, którzy prowadzą strajk okupacyjny akademika "Kamionka". Porozumienia wprawdzie nie udało się wypracować, ale jest postęp w rozmowach, jak poinformował po zakończonym spotkaniu Adam Koprowski, rzecznik prasowy UJ. 📢 Piłkarskie gwiazdy zagrały w Krakowie. Był Puchar Świata i szczytny cel! A na trybunach król strzelców mistrzostw świata Na stadionie Garbarni Kraków zagrano towarzyski mecz Black Stars kontra Polska na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę. 📢 Nowy Sącz. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. "Milowy skok w rozwoju" W sobotę na sądeckim Rynku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, połączone z obchodami jubileuszu 150-lecia nowosądeckiej Straży Pożarnej oraz 25-lecia oddziału powiatowego ZOSP RP. Wydarzenie poprzedziła msza św. w Bazylice św. Małgorzaty - Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. W województwie małopolskim funkcjonuje 1356 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i ponad 70 tysięcy strażaków. Ci ludzie są gotowi nieść pomoc o każdej porze.

📢 Velo Huta, czyli wielkie rowerowe święto w Nowej Hucie Miłośnicy dwóch kółek świętowali w Nowej Hucie. W sobotnie popołudnie przejechali wspólnie trasę z alei Róż na Planty Mistrzejowickie, by pokazać, ze rower i Nowa Huta to połączenie idealne. Nie samą jazdą rowerowi maniacy żyją, był więc też piknik, a w niedzielę planowana jest wspólna 20-kilometrowa przejażdżka. 📢 Po raz dwudziesty Marsz Równości przeszedł ulicami Krakowa. Pierwszy raz z udziałem prezydenta miasta. Zdjęcia Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom Marszu Równości przed Muzeum Narodowym, skąd wyruszył, i podczas całej jego trasy. Kilkanaście tysięcy osób, jak szacują organizatorzy, wzięło udział w 20. edycji tego wydarzenia. Po raz pierwszy w Marszu Równości poszedł prezydent miasta. - Każdy ma prawo czuć się częścią Krakowa, ci ludzie są u siebie i trzeba dać im wsparcie - mówił prezydent Aleksander Miszalski. Tradycyjnie też na Rynku Głównym pojawiła się grupka Młodzieży Wszechpolskiej. Nie zabrakło i byłej kurator Barbary Nowak z różańcem w dłoni.

📢 Kraków. Wypadek na Wielickiej z udziałem ambulansu Kraków. Na skrzyżowaniu ul. Wielickiej i Dworcowej doszło w sobotę 18 maja do zderzenia dwóch samochodów - ambulansu medycznego i taksówki. Jak informuje Patrol998-Małopolska, do szpitala trafiło dwóch ratowników oraz kierowca taksówki. 📢 Kraków. Premier Donald Tusk: Rozpoczynamy budowę fortyfikacji na granicy. Na polskiej ziemi mamy akty sabotażu i dywersji Od rana w sobotę (18 maja) na Rynku Głównym odbywały się uroczyste obchody 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W swoich przemówieniach obaj mówili o kluczowych sprawach dla polskiej obronności, zapowiedziano m.in. wielki program umocnienia granicy z Rosją i Białorusią.

📢 Finał Pucharu Tymbarku w Małopolsce. Dziewczęta SP Wierzchosławice (U-12) i ZSP Brzesko (U-10) zagrają w krajowym finale. WIDEO ZSP Brzesko (U-10) i SP Wierzchosławice (U-12) wśród dziewcząt i SP Niepołomice (U-8) wśród chłopców, wygrały finał wojewódzki XXIV edycji turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, rozegranym w Wadowicach. Przepustkę do finału ogólnopolskiego zapewniły sobie drużyny dziewcząt natomiast chłopcy zakończyli rywalizację na szczeblu wojewódzkim. Na zwycięzców w kategorii U-10 i U-12 czeka wyjazd na Finał Ogólnopolski do Warszawy i walka o Wielki Finał na PGE Narodowym przed meczem Polska – Turcja.

📢 W Tatrach udostępniono po zimowej przerwie trzy szlaki. Jeden z nich wiedzie do Morskiego Oka Od 15 maja turyści ponownie mogą wędrować trzema szlakami, które na zimę są zamykane. O tym, jak wyglądają warunki na szlakach, opowiada Grzegorz Bryniarski z TPN. 📢 Gratka dla miłośników dobrego jedzenia, czyli „Żarciowozy” w Olkuszu. Na rynku trwa zlot foodtrucków. Zobacz zdjęcia Na rynku w Olkuszu trwa zlot foodtrucków. Już pierwszego dnia wydarzenia z „Żarciowozów” skorzystały tłumy miłośników dobrego jedzenia. Aż do niedzieli, 17 maja na miejscu można spróbować między innymi burgerów, wrapów, kubełków ze stripsami, donutów, zapiekanek, padthai, burrito i wielu innych. Podobnie jak w ubiegłych latach nie zabrakło także atrakcji towarzyszących takich jak dmuchańce, konkursy, koncert i dyskoteka. 📢 13-latka urodziła na wycieczce szkolnej w Zatorze. Dziecko jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Kim jest ojciec? Policjanci oraz ratownicy medyczni interweniowali w jednym z ośrodków turystycznych w Zatorze (powiat oświęcimski). Zaledwie 13-letnia dziewczynka, która przebywała tam na wycieczce szkolnej urodziła dziecko. Jak poinformowała w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, stan noworodka jest ciężki, ale stabilny. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Ojcu dziecka grozi od 2 do 12 lat więzienia.

📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Przebieg już robi wrażenie. Zobacz zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Protesty mieszkańców na osiedlu Pileckiego w Oświęcimiu przyniosły efekt. Ruszyła duża i ważna inwestycja. Zdjęcia Protesty mieszkańców os. Pileckiego w Oświęcimiu w związku z uciążliwościami, jakie spadły na nich po otwarciu nowego centrum obsługi turystów odwiedzających Muzeum Auschwitz, dały efekt. 📢 Juwenalia Krakowskie. Studenci (także z dawnych lat) bawili się podczas koncertów Lady Pank i Pidżamy Porno! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Za nami kolejny juwenaliowy dzień. Tym razem, w Strefie Polibuda zagrały zespoły, które poruszają serca. Na scenie wystąpiły bowiem grupy: Lady Pank, Lordofon i rockowe Pidżama Porno. Wydarzenie przyciągnęło tłumy... nie tylko studentów. Pod sceną pojawili się również starsi fani, chcąc powrócić do swoich studenckich wspomnień choć tą jedną "nocą złotą". Zobaczcie jak bawiły się tłumy zgromadzone pod sceną! ZDJĘCIA

📢 Najbardziej szalone przebrania w korowodzie juwenaliowym z ostatnich 10 lat! Studenci w Krakowie mają fantazję! Trwają juwenalia w Krakowie. Przez miasto przeszedł już studenci korowód. Pomysłowość żaków nie zna granic. W tym roku i latach ubiegłych spotkaliśmy... czołgi, smerfetki, zakonnice, księży, myszki, rycerzy, chodzące kwiaty w doniczkach, księżniczki, wesołe pszczółki, butelkę piwa, fast foody, rzymskich legionistów i wiele, wiele innych barwnych postaci. Zobacz ich kolorowe, fantastyczne przebrania z roku 2024 i lat ubiegłych.

📢 To najbardziej zielone osiedle Krakowa. W samym środku Lasu Borkowskiego Niektórym może się to nie spodobać. Jak to możliwe, że w Borku Fałęckim, w samym środku Lasu Borkowskiego wyrosły domy i bloki? A wyrosły i stoją. Pełno tu zieleni wśród zabudowań, a od reszty Krakowa, pętli tramwajowo-autobusowej czy innych osiedli, tę osadę oddziela gęsty las. Niespotykane. Taka trochę galijska wioska. Zobaczcie zdjęcia z drona tej części Krakowa.

📢 Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów. Ślamazarne tempo czy prace wstrzymane? Spokojnie, będzie tylko o pół miliona drożej Ciężko napisać, że budowa kładki Kazmierz-Ludwinów nad Wisłą w Krakowie "postępuje". Ona raczej...człapie, wlecze się, próbuje wystartować. Wycięto drzewa, coś tam ogrodzono, leżą jakieś rury i w sumie robotników nie widać. Pytamy zatem Zarząd Inwestycji Miejskich, czy przypadkiem budowa nie została wstrzymana? Były przeciwko niej protesty, toczy się w zabytkowej części miasta. Może napotkała jakiś opór... Czekają na archeologów i dodatkowe analizy za grube pieniądze. Dodatkowe pieniądze. 📢 Juwenalia Krakowskie. JuwePiątek w Strefie Plaża, a na scenie Baciary, Fast Boy i Myslovitz! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Kolejny dzień Juwenaliów za nami! W piątkowy wieczór, 17 maja, w Strefie Plaża zagrali wyborowi artyści. A przekrój muzyczny był naprawdę szeroki - od góralskich nutek, przez zagraniczny pop aż po klasyki polskiej muzyki. Zobacz, jak bawili się studenci wraz z Baciarami, Fast Boy i Myslovitz!

📢 Oto najchętniej wybierane kierunki podróży krakowian. Na wakacyjnej mapie w 2024 roku króluje Turcja Nie każdy czeka z wakacyjnym wyjazdem na oficjalne zakończenie roku szkolnego. Biuro podróży Urlopwraju.pl od dawna otrzymuje wiele zapytań o terminy czerwcowe lub wrześniowe. - Sezon praktycznie trwa tak długo, jak długo działają hotele w popularnych destynacjach turystycznych - mówi właściciel biura Michał Kaczkowski. W tym roku wśród ofert króluje Turcja, Grecja, Bułgaria i Tunezja. Turyści wylatujący z Krakowa to nie tylko mieszkańcy stolicy Małopolski, ale również coraz więcej osób legitymujących się paszportem ukraińskim.

📢 Tomasz Tułacz, trener Puszczy: Mam złą wiadomość... Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice po meczu z Górnikiem (1:1) był trochę zły, a trochę zadowolony. 📢 Tak kibice Puszczy Niepołomice wspierali zespół na stadionie w Zabrzu w meczu z Górnikiem. Zdjęcia Trzystu kibiców Puszczy Niepołomice zasiadło na trybunach w Zabrzu. Oglądali walkę swojej drużyny z Górnikiem, zakończoną wynikiem 1:1. To ostatni wyjazd w tym sezonie. Czy w kolejnym będą wyprawy do ekstraklasowych klubów? Nie wątpimy w to, Puszcza jest bardzo blisko celu, od utrzymania dzieli ją bardzo niewiele.

📢 Artystyczne eksperymenty ze szkłem. Niezwykła wystawa w Krakowskiej Hucie Szkła Łukasiewicz na Zabłociu W sercu poprzemysłowego Zabłocia, w Krakowskiej Hucie Szkła Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych przy ul. Lipowej 3, w piątek (17 maja) wieczorem miało miejsce wyjątkowe wydarzenie kulturalne. W ramach tegorocznej Nocy Muzeów odbył się wernisaż wystawy "Eksperyment", prezentującej niezwykłe dzieła ze szkła. Ekspozycja została przygotowana przez Związek Artystów Szkła (ZAS). 📢 Ta legenda w Piwnicznej ożyła na nowo. Góra Kicarz gotowa dla turystów. Alejki, pomosty, taras widokowy oraz grota z olbrzymem i skarbem Piwniczna-Zdrój to uzdrowisko, które dzięki nowym inwestycjom turystycznym zaczyna na nowo budować swoją pozycję i cieszysz się zainteresowaniem turystów. Mowa tu przede wszystkim o zagospodarowaniu legendarnej góry Kicarz i Parku Zdrojowego. Atrakcje tam powstałe cieszą oko i zachęcają do spacerów. Jest grota ze skarbem i olbrzymem, pięć alejek prowadzące na szczyt a po drodze kolorowe motyle oraz punkty widokowe m.in. na Dolinę Popradu. Inwestycja została już zakończona.

📢 Tak wygląda Zakład Karny w Tarnowie od środka. Chcielibyście pracować w takim miejscu? Akurat poszukiwani są funkcjonariusze Tarnowska jednostka penitencjarna poszukuje nowych funkcjonariuszy. Obecnie w Zakładzie Karnym w Tarnowie trwa nabór na stanowiska strażników w dziale ochrony oraz pielęgniarza czy pielęgniarki w dziale służby zdrowia. Jaka praca ich czeka i jak wygląda najpilniej strzeżone miejsce w całym mieście? Zobaczcie naszą galerię zdjęć z wizyty w budynku przy ulicy Konarskiego. 📢 Juwenaliowe afterparty. Tak bawią się studentki i studenci na Miasteczku AGH! Mamy dużo zdjęć Juwenalia w Krakowie. Studencki czwartek + Juwenalia - to wybuchowa mieszanka! JuweCzwartek był naprawdę intensywny i pełen wrażeń. Na Miasteczku AGH zgromadziły się tłumy studentów - były koncerty, flanki i tańce - zarówno na terenie Miasteczka, jak i w pobliskim Klubie Studio, gdzie odbyła się impreza dla świętujących. Zobacz, jak bawili się studenci podczas JuweCzwartku! ZDJĘCIA

📢 ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI. Matura 2024: geografia rozszerzona za nami. Co było na egzaminie? Mamy pierwsze komentarze! Wymagania Arkusz CKE oraz odpowiedzi matury z geografii na poziomie rozszerzonym 2024 już dostępne. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00. Uczniowie opuścili już sale i podzieli się w Internecie swoimi opiniami. Jak im poszło? Jest to jeden z przedmiotów dodatkowych, który mogą wybrać maturzyści. Co pojawiło się na egzaminie? Poniżej podajemy szczegóły dotyczące matury rozszerzonej z geografii 2024. 📢 Oto prezenty komunijne Krzysztofa Rutkowskiego Juniora ZDJĘCIA. Internauci zazdroszczą takiego prezentu. Czy aby nie przesadzili? Syn Krzysztofa Rutkowskiego 12 maja poszedł do komunii świętej. Co dostał w prezencie? Zobaczcie w naszej galerii...

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłego kierowcy MPK Kraków. W Ruszczy żegnała go rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy W kościele parafialnym pw. Świętego Grzegorza w Ruszczy w Krakowie odbyła się ceremonia pogrzebowa zmarłego tragicznie kierowcy autobusu MPK. 15 maja rano na ulicy Igołomskiej w Krakowie - węzeł S7 - pojazd MPK zderzył się z autokarem prywatnego przewoźnika. 60-letni kierowca MPK zginął na miejscu. MPK ogłosiło żałobę. W ostatniej drodze śp. Józefowi towarzyszyła rodzina, przyjaciele, załoga MPK Kraków, a także okoliczni mieszkańcy.

📢 Ukryte ogrody Krakowa w centrum miasta. Krupnicza, Karmelicka, Piłsudskiego, Batorego, Senacka O tych pięknych miejscach możecie się nawet nie dowiedzieć, żyjąc w Krakowie przez lata. Są ukryte w oficynach kamienic centrum miasta. Krupnicza 26, Piłsudskiego 12, Batorego 12, Karmelicka 27, Senacka 3 - to adresy w Krakowie gdzie znajdziemy tajemnicze ogrody Krakowa. Zachwycają dbałością o zieleń. Tu czas się zatrzymał. Działają przy tych tajemniczych krakowskich parkach kawiarnie i muzea. 📢 Rejsy wycieczkowe Wisłą spod Oświęcimia do Krakowa. Piękne i niepowtarzalne widoki z panoramą Wawelu na finał. Zobaczcie zdjęcia Krajobrazy z Wisłą są niepowtarzalne i niezmiennie robią wrażenie, niezależnie, czy w Krakowie, w Tyńcu, czy pod Oświęcimiem. Jest okazja, by je zobaczyć, bo ruszyły rejsy z Oświęcimia pod sam Wawel. Zobacz galerię zdjęć z rejsu Wisłą od Krakowa do Oświęcimia z drona i z poziomu rzeki.

📢 Pierwsze Komunie Święte w Olkuszu. To dla był nich wyjątkowy dzień! Ponad 70 dzieci pierwszokomunijnych w kościele św. Maksymiliana. Zdjęcia W kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 71 dzieci. Był to dla nich wyjątkowy dzień. Zobacz galerię zdjęć z uroczystości w olkuskiej parafii.

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Rakowem Częstochowa W meczu 33.kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w Krakowie z Rakowem w niedzielę o godz. 12.30. Zwycięstwo pozwoli "Pasom" na pozostanie w lidze, bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Na jaki skład zdecydował się trener Dawid Kroczek? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową.

📢 Juwenaliowy korowód przeszedł ulicami Krakowa! Szalone przebrania studentów, te zdjęcia trzeba zobaczyć Juwenalia Krakowskie. W piątek, 17 maja, ulice miasta po raz kolejny wypełniły się studentami, którzy wzięli udział w tegorocznym Juwenaliowym Korowodzie. Śpiewy, tańce, kreatywne i kolorowe stroje - tak prezentują się uczestnicy wydarzenia. Zobacz najciekawsze kreacje i zainspiruj się! ZDJĘCIA 📢 Matura 2024 z geografii rozszerzonej. Arkusz CKE i odpowiedzi Matura 2024 z geografii dobiegła końca i wydaje się, że wpisuje się w tegoroczny trend bardzo trudnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i proponowany klucz odpowiedzi zamieściliśmy w tym tekście po godzinie 14:00. Sprawdź, jak wygląda matura rozszerzona z geografii, jakie są zadania maturalne i kiedy będzie ogłoszenie wyników.

📢 Spotkanie w Zakopanem w sprawie koni do Morskiego Oka. Wszyscy wozacy przyszli pod siedzibę TPN w Kuźnicach Kilkudziesięciu górali przyjechało pod siedzibę Tatrzańskiego Parku Narodowego podczas gdy w budynku trwa spotkanie odnośnie transportu konnego na Drodze do Morskiego Oka. W spotkaniu udział wzięli wozacy, przedstawiciele organizacji pro-zwierzęcych, minister środowiska i klimatu oraz posłowie.

📢 Niedźwiedź biegał po ulicy w centrum wsi. Drapieżnik został nagrany przez monitoring w Borowej Są kolejne zdjęcia i nagrania video z niedźwiedziem w rejonie Tarnowa. Tym razem drapieżnik został zarejestrowany w czwartek (16 maja) wcześnie rano przez kamerę monitoringu, jak przebiegał drogą w centrum Borowej koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki). 📢 Kraków. "To są kpiny z ludzi". Przeciągający się remont Zwierzynieckiej i Kościuszki wykańcza przedsiębiorców Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki miał zakończyć się w sierpniu br., tymczasem generalny wykonawca inwestycji już zapowiada, że może ona potrwać do końca 2024 roku. Przedsiębiorcy prowadzący biznesy w ciągu ulic zaznaczają, że remont to prawdziwe utrapienie, a prócz kurzu i hałasu wdzierających się do lokali muszą walczyć z malejącymi obrotami i ilością klientów. Niektórzy już zakończyli działalność, inni cierpliwie czekają. Niektórzy oskarżają miasto o brak wsparcia. Urzędnicy zapewniają jednak, że każdy, kto zgłosił potrzebę pomocy ze strony gminy, otrzymał ją.

📢 Cenny nabytek Muzeum Narodowego w Krakowie. Publiczność zobaczy go po raz pierwszy Monumentalne prace Józefa Mehoffera znalazły się w krakowskim Muzeum Narodowym już jesienią zeszłego roku, po zabiegach, jakim poddali je konserwatorzy, po raz pierwszy zobaczyła je publiczność. Do 13 października projekty witraży "Pokłon Trzech Króli" i "Bóg Ojciec" dla katedry św. Mikołaja we Fryburgu gościć będą w Galerii Sztuki Polskiej XX + XXI, w Sali Młodej Polski Gmachu Głównego MNK. Krakowianie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć prace podczas Nocy Muzeów.

📢 Budowa kolejowego połączenia Podłęże - Piekiełko, o którym mówi się od dekady. Ta inwestycja to nie lada wyzwanie w górskim terenie Mieszkańcy Rabki-Zdrój mogą podziwiać efekty prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz. Ze względu na specyficzny przebieg linii nr 104, która znajduje się w terenie górskim i podgórskim, dla bezpieczeństwa i komfortu podróży musi powstać tam wiele obiektów mostowych czy ścian oporowych do zabezpieczania skarp. Prace idą zgodnie z planem, choć są sporym wyzwaniem.

📢 Budowa wiaduktu na zakopiance w Gaju. Po weekendzie wymienią nawierzchnię. Będą utrudnienia dla kierowców W poniedziałek po południu drogowcy zaczną wymianę wierzchniej warstwy asfaltu na zakopiance, w okolicy budowanego w Gaju wiaduktu. - Będziemy ściągać asfalt i układać nową nawierzchnię. Prace potrwają do 24 maja i będą też prowadzone nocą - mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA. Największe utrudnienia wystąpią w środę i czwartek. Wtedy kierowcy będą mogli jechać w każdym kierunku tylko jednym pasem. W pozostałe dni planowane jest udostępnienie dwóch pasów ruchu w kierunku Krakowa albo Myślenic, zależnie od poszczególnych etapów prac. 📢 Manggha otwiera dwie wystawy, a na nich japońskie poetki i kultowe anime "Opowieść o księciu Genjim" z kolekcji Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego oraz wystawa "Background" prezentująca szeroko pojętą tematykę tła w japońskiej sztuce m.in. mangi, anime, gier wideo czy drzeworytów ukiyo-e to najnowsze czasowe ekspozycje, na które zaprasza Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

📢 Piekarnia "Pawlak" w Myślachowicach spłonęła doszczętnie. Pożar wybuchł w środku nocy z 16 na 17 maja Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

📢 Juwenalia Krakowskie. Szaleństwo podczas koncertów Braci Figo Fagot i Nocnego Kochanka! Zobaczcie zdjęcia Juwenalia Krakowskie. Tegoroczne Juwenalia trwają w najlepsze! W czwartek, 16 maja, na scenie pojawili się kolejni artyści. Tym razem przyszedł czas na Nocnego Kochanka i uwielbianych przez studentów... Braci Figo Fagot, którzy co roku robią tu istną furorę! Zobacz, jak zaprezentowali się artyści i jak bawili się studenci podczas JuweCzwartku w Strefie Plaża. GALERIA

📢 Kraków. Zakłady Zbożowe wydrążone jak łupinki. A obok rośnie wieżowiec. Tu będą mieszkania Dawne Zakłady Zbożowe w Krakowie przy ul. Mogilskiej zamieniają się w mieszkania. Ściany stoją (choć jeden segment zburzono całkowicie), ale w środku pustka i szykowanie miejsca pod lokale. Widać to, bo zniknął dach. Natomiast tuż obok, bliżej skrzyżowania Mogilskiej z Meissnera, rośnie wysoki blok mieszkalny. Można go spokojnie nazwać wieżowcem, bo będzie górował nad pobliskimi arteriami. Czternaście pięter to sporo! 📢 Krakowskie Klasyki Nocą otworzyły sezon. Legendarne samochody pod Tauron Areną Kraków Nyski, Syrenki, Warszawy, BMW, mercedesy i wiele innych rarytasów motoryzacji znów zagościło pod Tauron Areną Kraków. Spotkania miłośników starych aut i pokaz ich pojazdów - Krakowskie Klasyki Nocą - otwarły nowy sezon. Organizatorem spotkań jest Fundacja Krakowskie Klasyki. Organizatorzy na bieżąco informują o terminach zjazdów na stronie www.facebook.com/krakowskie.klasyki.

📢 Matura 2024: chemia rozszerzona odpowiedzi i arkusz CKE z zadaniami. Mamy opinie uczniów! Matura z chemii 2024 rozpoczęła się w czwartek 16 maja o godzinie 9:00. Na jej napisanie abiturienci mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć 60 punktów. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami i proponowane rozwiązania zadań.

📢 Co po maturze? Studia marzeń, oblegane kierunki. Tak wybierali maturzyści w ostatniej rekrutacji Tegoroczne matury już na półmetku, więc absolwenci liceów i techników są też coraz bliżej decyzji, jak dalej pokierować swoim życiem - jakie wybrać studia, które w przyszłości pozwolą się im spełniać w wymarzonym zawodzie. By pomóc tym, przed którymi rekrutacja i często niełatwy wybór, sprawdziliśmy, jakie kierunki były oblegane przez kandydatów na studia w zeszłym roku. Jakie aspiracje mieli wtedy maturzyści, jakie studia i które uczelnie najchętniej wybierali? Takie informacje prezentujemy m.in. w naszej galerii.

📢 Oświęcim. Południowa obwodnica do drogi S1 szybko nabiera kształtów. Efekty inwestycji po 1,5 roku. Nowe zdjęcia i film z drona Mija półtora roku od rozpoczęcia budowy obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1. Prace budowlane prowadzone są na całej długości 9-kilometrowej trasy. Ich efekty robią wrażenie. Zobacz zdjęcia z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 18 miesiącach inwestycji. 📢 Kuchenne rewolucje w Śliwkowej Bobowej. Wiemy, jak zareagowała Magda Gessler! Wczoraj do późnego wieczora na ulicy Grunwaldzkiej w Bobowej znów było tłoczno i głośno. Wszystko za sprawą Magdy Gessler i ekipy programu Kuchenne rewolucje, która przyjechała do Karczmy Śliwkowa Bobowa. Sześć tygodni temu przeprowadziła odbyły się tam Kuchenne rewolucje. 📢 Matura CHEMIA 2024 - arkusz, odpowiedzi. Co było na maturze rozszerzonej z chemii? Mamy opinie uczniów! 16.05 W czwartek, 16 maja maturzyści zmierzyli się z maturą z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Był na tym egzaminie tak naprawdę przekrój całej podstawy programowej z czterech lat liceum. Ale według mnie poziom trudności tych pytań był bardzo niski – ocenił Maciek z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na maturze 2024 z chemii rozszerzonej oraz proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań od ekspertów "Matematyka Gryzie".

📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. 📢 Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił pierwsze decyzje. "Koniec z luksusem i lexusem". Co dalej ze strefą czystego transportu? Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski po tygodniu urzędowania zaprosił do swojego gabinetu dziennikarzy. Można było zobaczyć, jakie zmiany wprowadził w pomieszczeniu, w którym teraz pracuje. Ogłosił też swoje pierwsze decyzje. Jedną z nich jest sprzedaż prezydenckiej limuzyny. Wstrzymał również wyprzedaż przez gminę kamienicy i miejskich lokali. Wyjaśnił, jakie ma plany co do strefy czystego transportu.

📢 Archeologiczne odkrycie pod Krakowem. Grób z V wieku, a w nim dwóch chłopców, rówieśników. Badania potwierdziły, że to Hun i Europejczyk Niezwyczajne odkrycie archeologiczne miało miejsce w Czulicach pod Krakowem. Znaleziono grób z przełomu IV i V wieku. Potwierdza on, że już wtedy na naszych ziemiach byli Hunowie, migrujący lud z Chin i Mongolii. W grobie znaleziono dwóch chłopców, jeden ze zdeformowaną głową charakterystyczną dla Hunów, drugi Europejczyk z terenów dzisiejszej Polski. W grobie były też szczątki zwierząt: pas, kota i wrony. 📢 Tragiczny wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z autokarem prywatnego przewoźnika. Jedna osoba nie żyje We wczesnych godzinach porannych na ulicy Igołomskiej w Krakowie - węzeł S7 - doszło do tragicznego wypadku. Zderzył się autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z autobusem prywatnego przewoźnika. 61-letni kierowca MPK zginął na miejscu. W pojazdach oprócz kierujących nie było nikogo więcej. Do około godziny 12.00 występowały w tym miejscu bardzo duże utrudnienia w ruchu. Następnie stopniowo ruch został udrażniany.

📢 No to mieszkańcy tej części Krakowa sobie nie pośpią. Będą im kopać tunel dla tramwaju do Mistrzejowic przez całe noce Budowa tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, wymaga nieustannej pracy, nawet w godzinach nocnych. Czym dokładnie zajmuje się wykonawca inwestycji, w jaki sposób przeprowadzane są wykopy oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakończenia całodobowych robót? - pytają sami siebie urzędnicy. A mieszkańcy już zgłaszali, że inwestycja nie daje im spać. No cóż, jak trzeba to trzeba... zacisnąć poduszki na uszach. 📢 To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna warownia obok Zakrzówka? Siedziba Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie. Inaczej zwane Centrum Resurrectionis lub Kościołem Emaus. Kompleks budynków kościelnych, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, może budzić ciekawość i zdziwienie. Strzelista wieża z jakby otwartych dachem, która może kojarzyć się z silosem na rakiety. Przytulona do niej budowla w kształcie niedomkniętego trapezu z gęsto posianymi oknami w kształcie łuków, jakby pęknięta przy głównym wejściu do kompleksu. Samo wejście... w kolorze różu. Dookoła niższe budynki z wieżami, przypominające mury, koszary. Trudno tego miejsca nie skojarzyć z twierdzą, czy warownią. A co skrywa w środku?

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba. 📢 Majówka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpiły piękne Modelki. Zobacz ZDJĘCIA To była wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. Tym razem z okazji Majówki klubowicze bawili się w środku tygodnia. We wtorek (30 kwietnia) odbyła się tam energiczna majówka, podczas której goście szaleli nie tylko przy muzyce klubowej, ale także muzyce zespołu Modelki. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kraków. W Bronowicach powstaje park Tetmajera. Wkrótce oficjalne otwarcie Mieszkańcy Krakowa już niedługo będą mogli cieszyć się nowym parkiem rzecznym Tetmajera, który już teraz prezentuje się bajkowo i przyciąga wielu spacerowiczów. Przestrzeń jest prawie gotowa, a Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczyna procedurę związaną ze zgłoszeniem zakończenia budowy. Oficjalne otwarcie parku zaplanowano na maj. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Sześcioraczki z Tylmanowej odwiedziły pierwszą damę. Słynne rodzeństwo zjawiło się w Pałacu Prezydenckim z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Słynne i pierwsze w Polsce sześcioraczki z Tylmanowej wraz z rodzicami i dziadkami świętowały Światowy Dzień Wcześniaka w Pałacu Prezydenckim. W czwartek, 17 listopada, wszyscy zjawili się tam na zaproszenie pierwszej damy, która rozmawiała z rodzicami o codzienności życia rodziny z siedmiorgiem dzieci, bowiem sześcioraczki mają starszego brata Oliwiera. Wesoła gromadka bawiła się tam wspaniale.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?