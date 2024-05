Przegląd prasy 10.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Juwenalia UEK 2024. Noc Kinowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła wielu studentów! ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Juwenalia UEK 2024. Noc Kinowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła wielu studentów! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. W czwartek, 9 maja, na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się wyjątkowy event. Noc Kinowa, która co roku gromadzi masę studentów z całego Krakowa, odbyła się w przeddzień finału Juwenaliów UEK 2024. Zobaczcie, jak bawiła się młodzież!

📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

📢 Fani Thirty Seconds To Mars i Jareda Leto opanowali Tauron Arenę Kraków Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną.

📢 Odpowiedzi z matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024. Sprawdź rozwiązania zadań Mamy odpowiedzi i arkusz CKE matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym! Dzisiaj zakończył się trzeci dzień maturalnego maratonu. O godzinie 9:00 absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jaka była matura z angielskiego? Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie". 📢 Matura angielski poziom podstawowy 2024: Arkusz CKE. Co było na maturze? "Odpowiedzi były dość jednoznaczne" Arkusz CKE matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym już dostępny! Dzisiaj kolejny dzień maturalnego maratonu. O godzinie 9:00 absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jaka była matura z angielskiego? W Internecie są już pierwsze komentarze. 📢 Matura angielski 2024 odpowiedzi, arkusze. Co było, jak poradzili sobie uczniowie? "Matura z angielskiego była prosta" Kolejny dzień matur 2024 za nami. Tym razem uczniowie zmierzyli się z językiem angielskim na poziomie podstawowym. W tym materiale znajdziesz arkusz egzaminacyjny CKE i odpowiedzi, które publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie". Jakie zadania pojawiły się na maturze 2024 z języka angielskiego? Zobacz arkusz CKE z zadaniami.

📢 Wisła Kraków dopięła swego! Ma licencje, o które się starała Wisła Kraków dostała licencje na sezon 2024/2025 zarówno jeśli chodzi o rozgrywki ekstraklasy jak i w europejskich pucharach, do których „Biała Gwiazda” awansowała po wygraniu finału Pucharu Polski. 📢 Rodzina podała datę pogrzebu Jacka Zielińskiego. Słynny Skald spocznie na Rakowicach Pogrzeb Jacka Zielińskiego odbędzie się 20 maja w Krakowie. Pożegnanie artysty potrwa cały dzień.

📢 Na Nosal powrócą narciarze, czy góra zostanie całkiem zamknięta dla turystów? O tym zdecyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Przedstawiciele Stowarzyszenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot chcą, aby na Nosalu stworzyć strefę ochrony ostoi sokoła wędrownego. Takie działanie ma uniemożliwić odbudowę stacji narciarskiej, która przed laty funkcjonowała w tym miejscu. Dyrektor TPN przekonuje, że w parku narodowym już obowiązują reżimy ochronne. Ponadto stworzenie strefy ochronnej może spowodować także zamknięcie szlaków pieszych w tym rejonie, nawet drogi prowadzącej do Kuźnic.

📢 TOP 15 inwestycji w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim ze wsparciem pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. Zobacz zdjęcia z opisami W ciągu 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim powstało wiele dużych i ważnych inwestycji ze wsparciem funduszy unijnych. Ta lista jest długa. Zobacz galerię, gdzie przedstawiamy wybraną część tych najważniejszych przedsięwzięć unijnych. 📢 Pożar samochodu na A4 koło Wierzchosławic. Duży korek na autostradzie w kierunku Tarnowa Duże utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w okolicach Tarnowa. Z powodu pożaru samochodu osobowego i prowadzonej akcji gaśniczej przez strażaków droga przed węzłem autostradowym Tarnów Zachód w Wierzchosławicach była najpierw całkowicie zablokowana, a teraz ruch odbywa się tylko jednym pasem. Korek ma kilka kilometrów. 📢 Kraków. Komendant Wojewódzki Policji ma nowych zastępców. Kim są? Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń powierzył z dniem 6 maja 2024 roku obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Maciejowi Kubiakowi oraz na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Mariuszowi Kudeli. Z tym samym dniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji powołany został młodszy inspektor Paweł Krauz.

📢 Najlepsze memy o maturze 2024. Tak z egzaminu dojrzałości żartują internauci Tuż po majówce rozpoczął się "wyczekiwany" przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci. 📢 Kraków. Studenci nie chcą dopuścić do sprzedaży akademika UJ "Kamionka". A co z Bursą Jagiellońską? Wraca temat akademika UJ przy ulicy Kamionka. "Kryzys mieszkaniowy na UJ! Pięć lat temu władze uczelni zlikwidowały DS "Kamionka" i do tej pory stoi on pusty. W październiku ponad 1000 osób nie dostało miejsca w domach studenckich krakowskich uczelni. Władze Uniwersytetu wciąż lekceważą problem - żaden nowy akademik od tego czasu nie powstał" - piszą przedstawiciele Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej i Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Wystosowali również petycję do władz UJ w tej sprawie. Uczelnia odpowiada, uznaje niektóre zarzuty za nieprawdziwe, ale przyznaje, że analizuje możliwość ponownego zakwaterowania studentów w akademiku. Pojawiły się też doniesienia o sprzedaży innego domu studenckiego "Bursy Jagiellońskiej" - uczelnia je dementuje.

📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Najbarwniejsza para z "Sanatorium miłości" zaręczyła się w uzdrowisku? Janina i Tadeusz w finałowym odcinku Przed nami finał 6. sezonu "Sanatorium miłości". Na uczestników oprócz balu czekają jeszcze inne atrakcje. W ostatni dzień Tadeusz zaprosi Janinkę na romantyczną randkę dorożką po tych miejscach w Krynicy-Zdroju, które para darzy sentyment. Kobieta podczas tej przejażdżki wyjawi mężczyźnie, że ma wobec niego bardzo konkretne plany. Czy doszło do zaręczyn? 📢 Pełna atrakcji Noc Muzeów w Krakowie. Nadchodzi jedno z ulubionych wydarzeń kulturalnych Od 20 lat krakowianie ustawiają się w gigantycznych kolejkach, by zajrzeć do zakamarków ulubionych muzeów lub odwiedzić te, do których zazwyczaj było nie po drodze. Noc Muzeów niezmiennie przyciąga jak magnes, tegoroczna odsłona lubianej imprezy odbędzie się 17 maja, a w programie przygotowanym przez muzealników nie tylko zwiedzanie, będą m.in. tańce u Wyspiańskiego, gra terenowa w Muzeum Lotnictwa i średniowieczna osada w Barbakanie.

📢 94-letni Sobiesław Zasada pojedzie "maluchem" z Krakowa do Monte Cassino. Tak uczci 80. rocznicę jednej z najważniejszych bitew Słynny krakowski kierowca, 94-letni Sobiesław Zasada podejmuje się kolejnego wyjątkowego wyzwania. Zamierza przejechać fiatem 126p 1700 kilometrów z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić obchody 80. rocznicy jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. 📢 Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić blisko 400 osób Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień w 2024 r., przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Groźny wypadek w Bochni z udziałem dwóch samochodów osobowych i ciężarówki, jedna osoba ranna. Zobacz zdjęcia i wideo W czwartek 9.05 w Bochni doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu w północnej części miasta. Dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana. Według ustaleń policji do wypadku doszło w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przez jednego z kierowców. 📢 Nielegalna majówka na "Pojezierzu Olkuskim". Mieszkańcy i turyści grillowali i spacerowali w najlepsze. Posypały się mandaty! Zdjęcia "Pojezierze Olkuskie" przyciąga coraz mieszkańców i turystów, którzy szukają nowych miejsc wypoczynku. Tak było podczas majówki, gdy nad powstałym w wyniku zapadlisk zalewiskiem urządzano sobie pikniki i pływano na skuterze wodnym. Tymczasem wstęp jest tutaj zabroniony. Policjanci z komendy w Olkuszu wraz ze strażnikami leśnymi ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń związanych ze złamaniem tego zakazu.

📢 Dużo nowych twarzy w Radzie Miasta Krakowa. To oni mają zatroszczyć się o miasto. Poznajcie ich wszystkich - zdjęcia Nowa kadencja RMK oficjalnie rozpoczęta. We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której 43 radnych złożyło ślubowanie. Koalicja Obywatelska ma 24 radnych, Prawo i Sprawiedliwość 12, a klub Kraków dla Mieszkańców 7. Skład RMK szybko się jednak zmieni, bo mandat posła - w miejsce Aleksandra Miszalskiego - objął w środę Dominik Jaśkowiec, który na wtorkowej sesji jeszcze się pojawił i też złożył ślubowanie. On z kolei w RMK zostanie zastąpiony przez Bartłomieja Kocurka. Oto wszyscy radni i radne kadencji 2024-2029.

📢 Matura MATEMATYKA 2024: arkusz CKE i odpowiedzi. Co było na maturze z matematyki W środę 8 maja o godzinie 12:00 zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Po godzinie 11:00 w Internecie zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze uczniów o tegorocznym egzaminie z matematyki. Jak im poszło? Co pojawiło się na maturze z matematyki? W tym artykule przedstawiamy oficjalne arkusze CKE. Sprawdź jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki.

📢 Arkusz CKE - matura z matematyki 2024. Jakie były zadania? W zadaniach funkcja, ciągi i prawdopodobieństwo Zakończył się kolejny dzień egzaminów maturalnych. Mamy już oficjalne arkusze CKE matury z matematyki, do którego dziś 8 maja o godzinie 9:00 przystąpili maturzyści. Ostatni uczniowie o godzinie 12:00 opuścili sale. Zdania na temat trudności zadań są podzielone. Jak im poszło? Dzisiejszy test rozwiązało ponad 24,2 tys. tegorocznych absolwentów małopolskich szkół średnich. 📢 Kraków. Ładunek spadł z ciężarówki i zablokował S7 Trasa S7 w Krakowie, węzeł Nowa Huta w kierunku A4 - z samochodu spadł przewożony ładunek. Zablokowane są trzy pasy. Przejezdny wjazdowy od ulicy Igołomskiej. Występują spore utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków w latach 90. XX wieku. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Zobacz niezwykłe zdjęcia Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Trzydziestolecie hip-hopowej legendy. Kaliber 44 wystąpi 11 maja w krakowskim klubie Studio Raperzy tworzący niegdyś legendarną grupę Kaliber 44 postanowili wyruszyć w trasę koncertową świętującą trzydziestolecie rozpoczęcia działalności. W jej ramach wystąpią 11 maja o godz. 20 w krakowskim klubie Studio.

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 To będzie największa impreza w regionie. Nadchodzi Święto Kwitnącej Jabłoni 2024 w Łącku Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku to największa impreza sadownicza w regionie sądeckim. Przyciąga gości i turystów jak magnes, nie tylko długą tradycją, co klimatem, kwitnącymi sadami i jabłkowym poczęstunkiem. Koncerty, występy artystyczne, wydarzenia sportowe, zawody, pokazy… W najbliższy weekend w gminie Łącko będzie się działo!

📢 Matura 2024. Odpowiedzi z MATEMATYKI od ekspertów "Matematyka Gryzie". Rozwiązania zadań matematyka podstawowa - arkusz CKE Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Co znalazło się w arkuszu? Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

📢 650 mln euro z funduszy Unii Europejskiej dla Krakowa. Już w tym roku mogłaby ruszyć budowa linii tramwajowej na Azory 1 maja obchodzono 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie dzięki unijnym pieniądzom udało się zrealizować wiele inwestycji w Krakowie, a już są planowane kolejne. W magistracie szacują, że wysokość środków, na jakie może liczyć stolica Małopolski w ramach nowego rozdania funduszy europejskich wynosi ok. 650 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na różne zadania, m.in. poprawę efektywności energetycznej, gospodarowanie wodami, rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, czy transport miejski, w tym wyczekiwaną od lat budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory.

📢 Matura POLSKI 2024 - arkusze CKE, tematy i opinie uczniów. Co było na maturze podstawowej z j. polskiego? "Matura była prosta" Mamy oficjalny arkusz CKE egzaminu maturalnego z języka polskiego, z którym zmagali się tegoroczni maturzyści. Uczniowie komentują, że matura 2024 z języka polskiego była łatwa. Jako jeden z pierwszych maturzystów, którzy ukończyli egzamin z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie był Jakub Miękina. "Wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Był to dość przyjemny początek matury." Jakie tematy się pojawiły? Po godzinie 14:00 w tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami z języka polskiego. 📢 Pierwsza dama Krakowa przyjechała do magistratu na rowerze. Kim jest Anna Miszalska? Czym się zajmuje? Na ślubowanie nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przybył wraz z żoną Anną Miszalską. Oboje przyjechali do urzędu na rowerach. Małżonka prezydenta elekta podczas uroczystości na sali obrad Rady Miasta Krakowa otrzymała kwiaty. Podobnie uhonorowano Barbarę Majchrowską, małżonkę kończącego urzędowanie Jacka Majchrowskiego.

📢 Matura MATEMATYKA 2024 - arkusz, zadania, odpowiedzi. Funkcje, graniastosłup i prawdopodobieństwo na maturze z matematyki Środa, 8 maja to drugi dzień matur 2024. Tego dnia uczniowie zmagali się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Jak im poszło? "Wydaje mi się, że dla osób, które dobrze się przygotowały – maturę z matematyki można było spokojnie napisać na 100 proc. Moim zdaniem nie była najtrudniejsza - mówi Mateusz z VIII LO w Krakowie." Jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki 2024? W tym materiale znajdziesz arkusz egzaminacyjny CKE z zadaniami i proponowane odpowiedzi. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 9.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Jared Leto w Krakowie zaskoczył fanów! Spontaniczny występ na Rynku Głównym. Dziś koncert w Tauron Arenie, w mieście szał. Zdjęcia, film 9 maja zespół Thirty Seconds To Mars zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie, ale już dzień wcześniej fani mogli razem artystą zaśpiewać na Rynku Głównym. Jared Leto wystąpił u stóp "Adasia" w otoczeniu tłumów wielbicieli, wcześniej zapowiedział występ w swoich mediach społecznościowych. 📢 Cracovia ukarała młodych piłkarzy. "W związku ze zniszczeniem mienia" Cracovia ma prężnie działającą Akademię. Uczniowie chodzą do Szkoły Mistrzostwa Sportowego i mieszkają w internacie przy ul. Wielickiej. Ostatnio doszło tam do nieprzyjemnego incydentu.

📢 Stadion Wisły Kraków z drona. Najnowsze zdjęcia Stadion Miejski im. Henryka Reymana to największy sportowy obiekt w Krakowie. Może pomieścić ponad 33 tysiące widzów. Po nie tak dawnym remoncie jego estetyka została znacząco poprawiona, co widać m.in. na naszych najnowszych zdjęciach, jakie zrobiliśmy nad areną, na której swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków.

📢 Kraków. Między starą pętlą a Alejami Trzech Wieszczów zrobiło się czerwono i... romantycznie. To Ogród Krakowianek Próba świateł, ostatnie szlify i niebawem będziemy mogli skorzystać z Ogrodu Krakowianek, który powstaje przy ul. Prądnickiej, między starą pętlą autobusową, budami z kebabem, a Alejami Trzech Wieszczów. To miejsce ma szansę tchnąć nowe życie i jakość w tę część Krakowa. Czerwony kolor przyciąga uwagę! 📢 Wypadek w Krakowie na Pasterniku. Dwa samochody i... sarna. Jedna osoba ranna Kraków, Pasternik - doszło do zderzenia dwóch samochód osobowych oraz sarny, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują służby występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kolejne trzęsienie ziemi w małopolskim PiS. Szef regionalnych struktur partii stracił stanowisko. "Decyzja prezesa Kaczyńskiego" Poseł Andrzej Adamczyk nie jest już przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego PiS w Małopolsce. Jego miejsce zajął poseł Łukasz Kmita, na dziś - niedoszły marszałek Małopolski, który o zmianie szefa regionalnych struktur partii poinformował w środę (8 maja) wieczorem w swych mediach społecznościowych, zaznaczając, że decyzję taką podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

📢 Marsz Równości pod patronatem nowego prezydenta Krakowa. Tęczowa flaga na urzędzie Prezydent Aleksander Miszalski podjął swoją pierwszą decyzję dotyczącą patronatu – będzie to patronat nad Marszem Równości. Planuje również udział w marszu oraz zapowiedział wywieszenie Tęczowej Flagi na magistracie. Wcześniej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski też obejmował patronatem tę imprezę.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz ze Śląskiem Wrocław W ramach 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w piątek o godz. 20.30 we Wrocławiu ze Śląskiem. Po 5:0 z Górnikiem Zabrze piłkarze i trener "Pasów" Dawid Kroczek sa zadowoleni. Na jaki skład zdecyduje się szkoleniowiec. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. W lesie na południu miasta wyrośnie osada bliźniaków Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak domy mają zostać wkomponowane w zieleń. Będzie to 18 domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący dom jednorodzinny dwulokalowy (łącznie 38 lokali mieszkalnych). Ten rejon Krakowa cechuje zabudowa jednorodzinna, choć wkrada się tu większa zabudowa. Zapewne niektórym nie spodoba się postawienie całego osiedla i to w lesie. Szczególnie, że o rejon Słonej Wody mieliśmy już poważną batalię w Krakowie.

📢 Wygrała 3. edycję Tańca z gwiazdami, a potem zniknęła z mediów. Tak dzisiaj wygląda Aneta Piotrowska W 2006 roku o Anecie Piotrowskiej usłyszała cała Polska, gdy w parze z Rafałem Mroczkiem wygrała 3. edycję "Tańca z gwiazdami". Po tym sukcesie piękna tancerka jeszcze dwukrotnie wystąpiła w popularnym show, a następnie nagle zniknęła z mediów. Od tego czasu bardzo się zmieniła i dziś wyglądem nie przypomina już siebie sprzed lat. Sprawdziliśmy, co słychać u Anety Piotrowskiej. 📢 Bunt w PiS. Wybiorą marszałka, czy stracą władzę w Małopolsce? "Sytuacja między patem a matem" Podział wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Małopolskiego spowodował, że mimo iż ta partia ma większość na tym szczeblu samorządu nie została przegłosowana kandydatura posła PiS Łukasza Kmity na marszałka. Wśród scenariuszy jest kolejne podejście do wyboru tego kandydata. Takiego rozstrzygnięcia oczekuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. W kuluarowych spekulacjach radni Sejmiku nie wykluczają jednak i takiego zwrotu sytuacji, w której marszałkiem zostanie ktoś z opozycji, a więc z Koalicji Obywatelskiej lub Trzeciej Drogi.

📢 Jak nowy burmistrz Zakopanego poradzi sobie z problemami, z którymi miasto boryka się od lat? Zakopane, to nie tylko urokliwa miejscowość położona u podnóża Tatr, ale także wiele problemów odkładanych w czasie. Pięć największych bolączek podtatrzańskiej miejscowości to: brak obwodnicy, chaos wśród straganów z pamiątkami, brak sali koncertowej, słaba promocja miasta i duża ilość nielegalnych kwater i apartamentów. 📢 Las Okocimski na wyciągnięcie ręki. Koło Brzeska powstała niezwykła ścieżka dydaktyczno-multimedialna. Do tego lasu warto iść ze smartfonem W środę (8 maja) w Okocimiu koło Brzeska oficjalnie udostępniono leśną ścieżkę dydaktyczno-multimedialną "Las na wyciągnięcie ręki". Ponad kilometrowa trasa wiedzie pięknymi leśnymi krajobrazami, a dodatkowo znajdują się przy niej tablice z kodami QR, które po zeskanowaniu dają dostęp do audioprzewodnika z wieloma ciekawymi informacjami.

📢 Coraz mniej osób stać na kupno mieszkania w Krakowie. Czy w stolicy Małopolski będzie więcej wynajmujących niż właścicieli mieszkań? W Krakowie mamy ok. 1.5 tys. tzw. gniazdowników, czyli dorosłych osób, które wciąż żyją w mieszkaniu rodziców, ale szukają własnego kąta. Do tego dochodzi ok. 6 tys. wynajmujących mieszkania, którzy wynajem chcieliby zamienić na własne lokum. Z powodu rekordowego wzrostu cen lokali coraz więcej osób jest zmuszonych do rezygnacji z kupna mieszkania. Widać to po spadającej liczbie sprzedawanych mieszkań przez deweloperów. Pięć lat temu rocznie sprzedawano w Krakowie 10-12 tys. nowych lokali, a teraz tylko ok. 7 tys. 📢 Kraków. Otwarcie Cogiteonu Małopolskiego Centrum Nauki w czerwcu. Ruszyła sprzedaż biletów. Nie wszystko jest idalnie gotowe... Już w czerwcu otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów. Od 23 czerwca pierwsi zwiedzający będą mogli zwiedzać interaktywną wystawę stałą Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Dwa dni później wystartują zajęcia w laboratoriach. Wejściówki można kupić już teraz w jednym miejscu.

📢 Cracovia rozkręca biznes – dobra współpraca z firmami #CracoviaOdNowa to hasło nowych władz Cracovii. Ma być inaczej, to znaczy lepiej na każdym polu. Sportowym, organizacyjnym i biznesowym. 📢 Ośmiu nowych diakonów Archidiecezji Krakowskiej. Klerycy przyjęli święcenia z rąk abp. Marka Jędraszewskiego W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej - w środę, 8 maja, święcenia diakonatu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło ośmiu kleryków: Jakub Byrdak, Maciej Hanusiak, Michał Malinowski, Paweł Nogala, Jakub Romek, Marcin Skowron, Sebastian Skwarczyński, Damian Talowski. W czasie homilii, nawiązując do fragmentu z Dziejów Apostolskich o ustanowieniu diakonów, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że byli przeznaczeni przede wszystkim do pełnienia dzieł miłosierdzia – „obsługiwania stołów”. Wskazując na przykład Szczepana i Filipa zaznaczył, że diakoni mieli także wielki udział w głoszeniu Ewangelii.

📢 Te fotoradary w Małopolsce zrobiły najwięcej zdjęć. Po kilka tysięcy wykroczeń na jeden fotoradar. W tych miejscach lepiej uważać Według statystyk Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że na małopolskich drogach są miejsca, gdzie fotoradary miesięcznie rejestrują po kilkaset przekroczeń prędkości. W ubiegłym roku rekordzistą okazał się fotoradar w miejscowości Prandocin, który udokumentował ponad 5,4 tys. przewinień drogowych. W tym roku z kolei, w ciągu czterech minionych miesięcy, najwięcej zdjęć zrobił fotoradar w Krzyszkowicach. 📢 Majówkowa biba na całego w Space Club w Czchowie. Wolny długi weekend wykorzystali odwiedzając popularną imprezownie. Zobacz zdjęcia Klub Space w Czchowie od lat przyciąga tłumy imprezowiczów, którzy mogą bawić się na dwóch poziomach. Jest tam muzyka biesiadna na żywo z orkiestrą, albo klubowa, To ta różnorodność sprawia, że lokal nie narzeka na brak zainteresowania. Klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród sądeczan, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Tak bawili się w majówkę. Zobacz zdjęcia.

📢 Najazd na Pustynię Błędowską. Majówka 2024. Przy Róży Wiatrów jak na Krupówkach. Czubatka pełna rozłożonych koców Tak jest co weekend. Pustynia Błędowska przeżywa najazd. Takich tłumów we wcześniejszych latach tu nie było. Mimo to, że zjeżdżają ludzie w olbrzymich ilościach, każdy znajduje dla siebie własny kawałek na piasku i jak chce, to rozłoży kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsc jest mało. 📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 Wisła Kraków kontra Lechia Gdańsk z bitwą o licencje w tle. O ekstraklasę trzeba walczyć nie tylko na boisku Piłkarze Wisły Kraków walczą wciąż o awans do ekstraklasy, a w klubie wierzą, że najbliższe dni przyniosą sukces na innym polu - licencyjnym. Przed zbliżającym się meczem z Lechią Gdańsk (sobota, 11 maja) to zresztą temat, który rozgrzewa emocje w obu miastach. Bo zarówno w Krakowie jak i Gdańsku nic w tym temacie nie jest jeszcze pewne i oczywiste. 📢 Matura 2024. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie przystąpili do egzaminu dojrzałości. Zobacz zdjęcia We wtorek (7 maja) rozpoczęła się tegoroczna matura. W całej Małopolsce do egzaminów przystąpiło prawie 24,6 tys. absolwentów liceów i techników, w tym m.in. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Większość z nich czuje się dobrze przygotowana do egzaminu dojrzałości. W pierwszej kolejności zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Weselna impreza w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Zespół Łobuzy rozgrzał parkiet. Mamy zdjęcia z imprezy! Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (4 maja) w sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Ponadto zabawę uświetnił występ zespołu Łobuzy. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Niezmienny jak Wawel. Sklep z poprzedniej epoki, zna go każdy krakus. "Ludzie koczowali tu dniami i nocami, czekając na dostawę sprzętu" Łopatki do mikserów, węże do odkurzaczy, nożyki do blenderów, łożyska i silniki do artykułów gospodarstwa domowego - wszystko to można kupić w sklepie HB Części AGD S.C. w Krakowie przy alei Krasińskiego 11C. - Mamy klienta, który odwiedza nas raz w roku i mówi: "Dwie rzeczy są stałe w Krakowie: Wawel i wasz sklep". 📢 Ceny truskawek w Krakowie. Na placach targowych coraz większy wybór owoców. Ile kosztują? Coraz więcej osób szturmuje krakowskie targowiska w poszukiwaniu świeżych warzyw i owoców. Szczególnym zainteresowaniem na pewno cieszą się nowalijki, a także truskawki, które pochodzą z upraw tunelowych i to właśnie za nie trzeba zapłacić znacznie więcej niż za te, które pochodzą z importu. Na Rynku Kleparskim cena kilograma truskawek sięga ok. 24 zł. Z kolei za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 75 zł.

📢 Smutek kierowców i pasażerów. Remont Zwierzynieckiej i Kościuszki zalicza poślizg We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa ciągu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej (Dzielnice: I – Stare Miasto, VII – Zwierzyniec). Wykonawca prac zwrócił się z wnioskiem o aneks terminowy. Trwa jego analiza. Przypomnijmy, że prace miały zakończyć się w 12 miesięcy, czyli w sierpniu 2024 roku. 📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Kraków. Tereny Politechniki Krakowskiej przy Stella Sawickiego jeszcze zielone. Co ma tu powstać? Dawny pas startowy lotniska w Czyżynach w Krakowie to nie jedyny teren w okolicy, który krakowianie upodobali sobie na spacery. Atrakcyjnym miejscem jest też ciągle ogromny teren zielony wzdłuż ul. Stella-Sawickiego położony po jej zachodniej stronie (po stronie wschodniej powstały już duże osiedla mieszkaniowe). Ale czy tu zawsze będzie tak zielono? Nie. Politechnika Krakowska planuje duże inwestycje, ale rozciągnięte w czasie. Zieleni ubędzie, ale uczelnia w planach zapewnia, że nie zabetonuje wszystkiego i stworzy park oraz tereny rekreacyjne. Koncepcja powstała kilka lat temu, a ostatnio została zmodyfikowana.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Luna. Młoda piosenkarka wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma nietuzinkowy styl i jest fanką jogi Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów. Jak żyje i mieszka na co dzień? Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny.

📢 Majówkowe szaleństwo w Alfa Club Tarnów. To była ekscytująca zabawa w doborowym towarzystwie. Vadim Vronskiy zadbał o znakomitą atmosferę Dużo zabawy, wspaniała atmosfera i doskonała muzyka towarzyszyła klubowiczom z Tarnowa i okolic podczas majówkowych imprez w Alfa Club Tarnów. W sobotę (4 maja) o dobrą rozrywkę w klubie przy ul. Staszica zadbał Vadim Vronskiy, który serwował najlepsze klubowe kawałki, do których imprezowicze znakomicie się bawili. Dla wieli impreza w tarnowskim klubie na długo zapadnie w pamięć. Zobaczcie, jak wyglądała tegoroczna majówka w Alfa Club Tarnów! 📢 Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Za nami największe tegoroczne wydarzenie, czyli otwarcie już siódmej strefy rozrywki - Sweet Valley dedykowanej dla najmłodszych gości parku. Znaleźć tam można m.in. dwa roller coastery. Energylandia nie poprzestaje na tym, ma już kolejne plany związane z rozbudową. Chce być całoroczną atrakcją.

📢 Nowy przewodniczący Rady Miasta w Zakopanem. PiS traci większość w mieście Radni złożyli przysięgę i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych. Wybrany został nowy przewodniczący - Grzegorz Jóźkiewicz. Zastępcami przewodniczącego zostali Marek Donatowicz i Zbigniew Szczerba. Do wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził Józef Figiel. 📢 Śnięte ryby w rzece Szklarce pod Krakowem. To nie rodzimy gatunek. Skąd się tu wzięły hodowlane karpie? Śnięte ryby zostały wykryte w Szklarce, małej jurajskiej rzece płynącej przez gminę Jerzmanowice-Przeginia. W poniedziałek 6 maja wieczorem strażacy zostali zaalarmowani o niebezpiecznej sytuacji w rzece. Okazało się, że śnięte ryby to nie jest gatunek rodzimy, występujący w Szklarce, ale hodowlane karpie. Znaleziono ponad 20 ryb, a do akcji zaalarmowano wszelkie możliwe służby. 📢 Rekordowa majówka w Krynicy-Zdroju. Turystów było więcej niż przewidywano! Obłożenie w hotelach na poziomie 90 procent Majówka w Krynicy-Zdroju była wyjątkowo udana. Ten kierunek był na liście najczęściej wybieranych miejscowości turystycznych. Prognozy sprawdziły się i do kurortu pod Górą Parkową zjechały tłumy turystów, które można zobaczyć choćby w centrum miasta czy przy popularnych atrakcjach. To był rekordowy długi weekend. Uzdrowisko ma wiele do zaoferowania, jest też tańsza niż Zakopane, a także atrakcyjna dla Słowaków.

📢 Wisła Kraków rozszerza swoją bazę treningową. I to całkiem blisko Reymonta Wisła Kraków poinformowała, że rozszerza swoją bazę treningową. „Biała Gwiazda” podpisała umowę na pięć lat z Uniwersytetem Jagiellońskim, dzięki czemu przez ten czas będzie dzierżawić obiekty przy ul. Piastowskiej 26. 📢 Wielkie święto Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia będzie obchodzić 660. rocznicę założenia. Uroczystości rozpoczną się na Wawelu 12 maja przypada 660. rocznica założenia przez króla Kazimierza Wielkiego najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień ten obchodzony jest jako święto UJ. W tym roku uroczystości rozpoczną się 10 maja w Katedrze Wawelskiej, gdzie o godz. 9.00 złożone zostaną wieńce i kwiaty na grobach fundatorów uczelni - Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły.

📢 Ranking najlepszych liceów i techników 2024 w Krakowie. V LO na podium w zestawieniu ogólnopolskim, Nowodworek też wysoko Pojawił się najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych 2024 w kategorii licea oraz technika, opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zobaczcie jak wypadły szkoły, licea i technika, z Krakowa i Małopolski na tle całego kraju. Tegoroczna edycja rankingu, jak zawsze, została podzielona na część ogólnopolską oraz zestawienia dla osiemnastu miast wojewódzkich.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz w Sosnowcu z Zagłębiem Remis 1:1 w Sosnowcu to dla Wisły Kraków fatalny wynik. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że wiślaków nic po tym remisie nie tłumaczy. Nawet błędy sędziego, które miały znaczący wpływ na przebieg spotkania. Krakowianie bez względu na wszystko, po prostu mieli obowiązek sobie poradzić i wygrać ten mecz. Prezentujemy oceny piłkarzy Wisły Kraków po meczu z Zagłębiem Sosnowiec. 📢 Kraków pożegnał doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, hołd od artystów Piwnicy pod Baranami. Ceniony lekarz spoczął na cmentarzu batowickim W poniedziałek, 6 maja, Kraków pożegnał doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, który zmarł 28 kwietnia po długiej i ciężkiej chorobie. Był znanym i darzonym ogromną sympatią przez pacjentów lekarzem, a także długoletnim współpracownikiem "Gazety Krakowskiej", na łamach której udzielał porad seniorom. W trakcie nabożeństwa żałobnego w Kościele NMP z Lourdes wystąpili artyści "Piwnicy Pod Baranami". Krakowski lekarz spoczął na cmentarzu batowickim. W czasie uroczystości żałobnych Krzysztofowi Czarnobilskiemu pośmiertnie nadano odznaczenie państwowe.

📢 Kraków. Ważna zmiana w Nowej Hucie! Częściowo wznowiono ruch tramwajowy na Wzgórzach Krzesławickich. Nowy wiadukt już działa W poniedziałek 6 zostało uruchomione nowe torowisko tramwajowe w rejonie budowanej trasy S7. Linie nr 1 i 5 powróciły na ul. Kocmyrzowską i dojeżdżają aż do przystanku „Elektromontaż”. W poniedziałek zostało również otwarte skrzyżowanie z ul. Darwina, więc na swoje stałe trasy wróciły linie autobusowe nr 110 i 160. Natomiast linia nr 742 została skierowana na nową trasę. Mieszkańcy na powrót tramwajów do pętli przy cmentarzy Grębałowskim muszą jeszcze poczekać.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Zapomniane Bagry Ludwinowskie w Krakowie kryją w sobie ogromny potencjał sprzed lat. Teraz spacerowiczów na darmo tam szukać W długi majowy weekend mieszkańcy i przyjezdni tłumnie odwiedzali krakowskie kąpieliska i parki. Mało kto jednak wie lub pamięta o Bagrach Ludwinowskich, które położone są między ulicami Rozdroże, Komandosów i rzeką Wilgą. Dzisiaj patrząc na to miejsce trudno sobie wyobrazić, że w latach 60. służyło krakowianom jako kąpielisko. Bagry Ludwinowskie to opuszczony i zapomniany teren. W ubiegłych latach były próby uporządkowania tego miejsca, odmulanie stawu, a nawet obietnice o nasadzeniu trawy. Zobaczcie jak to miejsce wygląda teraz. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 6.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 6.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Słynne samowole budowlane Krakowa. Warsztat, który stał się blokiem przy Centralnej i dom przy ul. Reduta. Do rozbiórki, ale... To słynne budowle Krakowa, a dokładniej samowole budowlane. Przy ulicy Centralnej garaż i warsztat samochodowy stał się wysokim blokiem, prawie gotowym do zamieszkania mimo nakazów rozbiórki. Z kolei przy ulicy Reduta, tuż na potokiem Sudół, stoi "domek", który miał być blokiem, ale tu prace wstrzymano, a plac budowy porósł trawą. W obu przypadkach jednak do rozbiórki daleko, bo sprawy trafiły do urzędniczych biur i sądów. I pozostają tam od lat. Zapytaliśmy o aktualny stan prawny...

📢 Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej. Pogoda dopisała bardziej niż w poprzednich latach W niedzielę 5 kwietnia w Łososinie Dolnej odbyło się Święto Kwitnących Sadów. Od lat to dzień, kiedy na łososińskim lotnisku spotykają się tłumy mieszkańców okolicznych miejscowości i gmin. Tradycją stało się, że pogoda bywa kapryśna, ale w tym roku nieco mniej niż w poprzednich latach. Nie odstraszyło to jednak uczestników wydarzenia. Tegoroczne Święto Kwitnących Sadów tradycyjnie połączone było również z otwarciem sezonu lotniczego.

📢 Kibice Cracovii oglądali pięć goli "Pasów". Zdjęcia Kibice Cracovii mieli wielkie powody do świętowania. Ich ulubieńcy wygrali z Górnikiem Zabrze 5:0. Znacznie poprawiły się humory kibiców i piłkarzy, bo krakowianie znacznie przybliżyli się do utrzymania w ekstraklasie. 📢 Rynek Główny odleciał. Wisła Kraków fetuje zdobycie Pucharu Polski! O godz. 14 rozpoczęła się wielka feta na krakowskim Rynku Głównym, gdzie kibice Wisły Kraków razem ze swoimi piłkarzami świętują zdobycie Pucharu Polski przez „Białą Gwiazdę”. Krakowianie triumfują po raz piąty w historii tych rozgrywek.

📢 Doda mieszka po królewsku! Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Mężczyzna jej życia oraz piesek Wolfie towarzyszą piosenkarce w ważnych momentach jej życia i kariery. 📢 Najpiękniejszy dwór w Małopolsce jest nad Jeziorem Rożnowskim. Zajrzeliśmy do środka, wnętrza nadal robią wrażenie. Obiekt na sprzedaż Dwór w Rożnowie z XIX w. już jakiś czas temu został wystawiony na sprzedaż. Obiekt należał do rodziny Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża. Budynek od 1997 roku pozostaje w prywatnych rękach, a właściciel postanowił wystawić go na sprzedaż. Zabytek na co dzień jest niedostępny, ale w ramach „Przyjacielskiego sprzątania Dworu w Rożnowie” każdy mógł zobaczyć jak wygląda. Mamy zdjęcia.

📢 TOP 50 najlepszych miejsc na wyprawy rowerowe po Małopolsce. Prezentujemy listę rekomendowanych wycieczek Wiosnę przeznacz na poznawanie Małopolski na rowerze. Na liście prezentujemy 50 wycieczek rowerowych przez województwo małopolskie. Na pierwszym miejscu znalazła się trasa po gminie Klucze „Przez piaski pustyni”, licząca 36 km. Są też wycieczki po okolicach Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i innych zakątkach Małopolski, bo nasze województwo jest najpiękniejsze. Oto lista tras rekomendowana jest przez Urząd Marszałkowski. Zdjęcia z opisami.

📢 Nie na Kasprowym Wierchu, nie w Morskim Oku. Oto najsłynniejsze okno w Tatrach - Okno Pawlikowskiego Gdzie zrobimy sobie najlepsze zdjęcie z Tatr? Nie jest to Kasprowy Wierch, nie jest to Morskie Oko, ani Giewont czy Rysy. Najlepsza fota wychodzi w najsłynniejszym oknie w Tatrach - Oknie Pawlikowskiego w Jaskini Mylnej. Turyści oszaleli na punkcie tego miejsca, co widać z ilości zdjęć z tego okna na Instagramie.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 29.04.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż. Wakacje 2024 w Polsce zamiast w Chorwacji! Plaże nad Bałtykiem, sezon 2024. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych, w tym do Chorwacji, sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Udany urlop z powodzeniem bowiem możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż.

📢 Zabawy w basenie w "Sanatorium miłości" w luksusowym hotelu miliardera w Krynicy-Zdroju. Ten obiekt od lat przyciąga celebrytów "Sanatorium miłości" z każdym odcinkiem wzbudza ogromne emocje. Uczestnicy randkowego show dla seniorów nie mają czasu na nudę. W 7. odcinku wiele się wydarzyło, odeszła Maria Luzia, to pierwsza taka sytuacja w historii programu, który doczekał się 6. edycji. Kuracjusze mieli też basenową imprezę, która odbyła się w luksusowym hotelu, należącym do Józefa Wojciechowskiego w Krynicy-Zdroju. Seniorzy mieli peruki i hawajskie naszyjniki z kwiatów.

📢 Fajfy w "Sanatorium miłości"! Kuracjusze tańczyli w Hawanie w Krynicy-Zdroju. To popularny klub, w którym kręci się nocne życie uzdrowiska Za nami trzeci odcinek popularnego show „Sanatorium miłości” kręconego w Krynicy-Zdroju. Tym razem kuracjusze odbyli sentymentalną podróż do przeszłości. Nie zbrakło wyjątkowych samochodów z minionej epoki, które użyczyli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych "Galicya". To nimi pary kuracjuszy odbywały romantyczna przejażdżki. Na koniec odcinka bohaterowie popularnego show wybrali się na tańce do Hawany - popularnego klubu dla kuracjuszy, w którym zatrzymał się czas. 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

