Przegląd prasy 26.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nie byłoby tak fantastycznych wyników Puszczy Niepołomice gdyby nie jej trener Tomasz Tułacz. Po ostatnim meczu sezonu, który dał beniaminkowi utrzymanie wprost promieniał.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 26.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Zjazd absolwentów IX LO w Krakowie z okazji 65-lecia szkoły. Jubileusz świętowano w nowej części liceum. Zobaczcie zdjęcia IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje w roku szkolnym 2023/2024 jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Z tej okazji szkoła, mająca siedzibę przy ul. Kazimierza Czapińskiego 5, wzbogaciła się o nowoczesne centrum sportowe. To tutaj w sobotę (25 maja) zaprosiła na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Profesorów, Pracowników i Przyjaciół IX LO.

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice Puszczy Niepołomice. Niezapomniane chwile. Zdjęcia Piłkarze Puszczy Niepołomice po wygranym meczu z Piastem Gliwice mogli dać upust swoim emocjom. Cieszyli się z utrzymania w ekstraklasie. Beniaminek dokonał rzeczy wielkiej, plasując się na 12. miejscu w tabeli, choć przed sezonem niewielu dawało mu szanse.

📢 Pożegnanie Krzysztofa Świątka. Kibice na ostatnim meczu Hutnika Kraków w sezonie 2023/24 To było prawdziwe święto, trybuny podczas sobotniego meczu Hutnika z Olimpią Grudziądz (1:2) wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Specjalną oprawą został doceniony przez kibiców kapitan Krzysztof Świątek, który rozegrał ostatni mecz w barwach nowohuckiej drużyny i zamierza kontynuować karierę w innym klubie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów na Suchych Stawach. 📢 Moda na Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Popularne jezioro przyciąga wczasowiczów. To trzeba zobaczyć Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Kibice Puszczy Niepołomice fetowali utrzymanie w ekstraklasie. Zdjęcia Kibice Puszczy Niepołomice mieli wielkie powody do zadowolenia. Puszcza nie dość, że utrzymała się w ekstraklasie, to wygrała ostatni mecz - z Piastem Gliwice 1:0. 📢 Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice. "Żubry" dokonały wielkiej rzeczy, zostają w ekstraklasie. Na dodatek w tabeli wyprzedziły Cracovię Puszcza Niepołomice pokonała Piast Gliwice 1:0 w ostatniej kolejce ekstraklasy. To historyczny dzień dla podopiecznych Tomasza Tułacza - beniaminek utrzymał się w ekstraklasie. Zajął w niej 12. miejsce z dorobkiem 40 punktów. Co więcej, Puszcza wyprzedziła w tabeli Cracovię (13. lokata, 39 pkt), na której stadionie przecież gościnne rozgrywała swoje ligowe mecze. Panie, panowie, oto najlepsza drużyna Małopolski w sezonie 2023/2024. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok.

📢 Majówka w Krzeszowicach. Tańce i zabawy wśród baniek mydlanych, koncerty i cyrki klauna Feliksa oraz jarmark tradycji z lokalnymi wyrobami Pierwszy dzień Majówki w Krzeszowicach, czyli dwudniowego święta miasta był dedykowany dzieciom i młodzieży. Upłynął wśród muzyki i tańców, warsztatów dla najmłodszych i nieco starszych tancerzy oraz zabaw przed sceną. Wokół Rynku stanęły food trucki z wszelkiego rodzaju smakołykami. Ja co roku nie zabrakło też Wiosennego Jarmarku Tradycji i Rękodzieła. Na stoiskach były wyroby miejscowych rękodzielników i artystów oraz słodycze z różnych stron świata.

📢 Kraków cofnął się do lat 70. XX wieku. Hippisi opanowali Nową Hutę. Kolorowy korowód na ulicach. Zobaczcie zdjęcia! Raz do roku na ulice Nowej Huty wychodzi kolorowy tłum, który przy dźwiękach muzyki kultywuje pamięć o najważniejszych postaciach związanych z historią, herstorią i kulturą dzielnicy. Bohaterami i bohaterkami są m.in. urbanista Tadeusz Ptaszycki, murarz Piotr Ożański, reżyserka Krystyna Skuszanka, legendarna Wanda, malarz Jan Matejko. W zeszłym roku Korowód zadedykowano kobietom, w tym roku uczestnicy przenieśli się do lat 70. 📢 Prezydent Andrzej Duda na 150-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. To niezwykły jubileusz strażaków, którzy zawsze niosą pomoc Wielkie święto OSP W Starym Sączu rozpoczęło się uroczystą mszą św. przy Ołtarzu Papieskim. Po niej odbył się uroczysty apel na błoniach, a w części oficjalnej udział wziął prezydent RP Pan Andrzej Duda. Następnie rozpoczął się festyn dla całych rodzin. Na scenie wystąpili "Starosądeczanie", "Kabaret pod Wyrwigroszem", "Kruca Banda" czy "Pogwizdani". Nie zabraknie poczęstunku przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich, oraz atrakcji dla najmłodszych.

📢 Piękne kartki na DZIEŃ MAMY do pobrania za darmo. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki SMS, MMS, Messenger 26 maja swoje święto obchodzą wszystkie mamy. Jeśli nie masz pomysłu na piękne i oryginalne życzenia z okazji Dnia Matki skorzystaj z naszych propozycji. Zobacz, wyjątkowe wierszyki do wysłania przez SMS, MMS, Messenger i wyślij gotową kartkę z życzeniami! Dobrym pomysłem, by sprawić przyjemność mamie będzie również bukiet kwiatów, własnoręcznie upieczone ciasto lub upominek w postaci biżuterii czy książki ulubionego autora. 📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Święcenia kapłańskie w Tarnowie i Krakowie. W całym kraju liczba nowych księży spada, a w Małopolsce jest ich więcej niż przed rokiem Małopolska ma 27 nowych kapłanów. W sobotę (25 maja) – 14 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w katedrze w Tarnowie, a 13 kolejnych w katedrze na Wawelu. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jednocześnie najlepszy wynik w kraju. Są bowiem diecezje, w których święceń w tym w ogóle nie będzie. 📢 Akcja "Motoserce 2024" na bulwarach w Oświęcimiu. Przez miasto przejechała parada motocyklowa i odbyła się zbiórka krwi. Zdjęcia Po raz kolejny w Oświęcimiu odbyła się akcja "Motoserce". Na bulwary nad Sołą przyjechało kilkuset motocyklistów z Małopolski, Śląska i innych stron kraju.

📢 Hutnik Kraków nie zagra w barażach o 1. ligę. Wielkie rozczarowanie na Suchych Stawach, ale nie dla Olimpii Grudziądz Piłkarze Hutnika mierzyli się w ostatniej kolejce sezonu 2. ligi z Olimpią Grudziądz. Stawką spotkania rozegranego w sobotę 25 maja było dla krakowian miejsce dające prawo gry w barażach o 1. ligę, a dla gości utrzymanie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Lepiej presję znieśli goście wygrywając 2:1 i zapewniając sobie miejsce w 2. lidze w kolejnym sezonie. Podopieczni Macieja Musiała zakończyli rozgrywki na 8. miejscu i jesienią czekają ich derby z Wieczystą Kraków.

📢 Wielkie święto 11 MBOT w Limanowej. Przysięga wojskowa z jubileuszem oraz piknikiem wojskowym. Nie zabrakło ministra Kosiniaka-Kamysza Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła jubileusz sześciolecia na rynku w Limanowej. Tam też nowi żołnierze złożyli przysięgę wojskową. Nie zabrakło wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po części oficjalniej rozpoczął się piknik wojskowy, który przyciągnął całe rodziny. Było wiele atrakcji dla najmłodszych oraz wojskowy poczęstunek. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Mieszkańcy Krakowa bawią się na Pikniku Chorwackim przy zalewie Bagry. Atrakcji nie brakowało! Dalmatyńczyki, muzyka, smaczne potrawy, zawody żeglarskie, a do tego konkursy z ciekawymi nagrodami. Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry to świetna okazja do tego by poznać chorwacką historię czy kulturę, a także po prostu świetnie spędzić czas. W sobotę 25 maja nad akwenem pojawiło się naprawdę sporo osób.

📢 Motospotkanie 2024 w Krakowie. Wielka parada motocyklistów wyruszyła sprzed M1 Spotykają się od 20 lat i jadą przez Kraków. I tak było również w tym roku. Setki motocyklistów o godz. 11 zgłosiło się na zbiórce pod centrum handlowym M1, by następnie w samo południe, z głośnym warkotem silników, ruszyć w kierunku Pasternika i tamtejszej strzelnicy. Na miejscu czekała już masa atrakcji.

📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie w latach 90.! Wyjątkowe perełki motoryzacji. To były czasy! Archiwalne zdjęcia Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 25.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Tak mieszka Maria z "Sanatorium miłości". Królowa turnusu w Krynicy-Zdroju to bizneswoman. Kocha kwiaty, a jej ogród zachwyca Maria Oleksiewicz wystąpiła w 6. sezonie "Sanatorium miłości", które tym razem gościło w krynicy-Zdroju. Kobieta zyskała sympatię widzów, została też królową turnusu. Bizneswoman od lat korzysta z życia, podróżuje, obecnie jest już na emeryturze i zajmuje się uroczym domem w Czarnowie oraz wspaniałym ogrodem. Maria zdecydowała się na poszukiwanie miłości w programie telewizyjnym. To nie do końca się udało, ale zyskała przyjaciół. Zobacz jak mieszka i żyje ulubienica widzów. 📢 Wypadek w Krakowie. Na skrzyżowaniu ulic Reduta i Powstańców zderzyło się kilka samochodów. Na jezdnię poleciały... quady W sobotę rano na skrzyżowaniu ulic Reduta i Powstańców doszło do wypadku. Zderzyły się ze sobą cztery pojazdy osobowe. Nikt nie został na szczęście ranny. Ruch jest udrażniany.

📢 Ulica Józefa na Kazimierzu. To najbarwniejsza i zakręcona ulica w Krakowie. Te szyldy i sklepiki przykuwają uwagę Klimatyczne kawiarnie, puby, murale, artystyczne malowidła, ciekawe witryny sklepów, pozostałości dawnego, historycznego Kazimierza, nietuzinkowe szyldy, knajpy, galerie sztuki a nawet i... tawerna niczym na Tortudze. Dziwne zestawienie prawda? Wszystko to można zobaczyć na kolorowej i zakręconej ulicy Józefa na Kazimierzu w Krakowie. Tu cały czas coś się zmienia. Coś znika, coś się pojawia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Niecodzienna, ale bardzo wymagająca akcja strażaków. Wyciągali konia z... kanału samochodowego pod Tuchowem To była nietypowa, ale wyjątkowo skomplikowana i czasochłonna akcja, w której chodziło o uratowanie życia… konia. Zwierzę wpadło w piątek (24 maja) do ciasnego kanału samochodowego w garażu w Zabłędzy koło Tuchowa. Udało się go wydostać dzięki pomocy strażaków.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w jedne z ostatnich wakacji, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Życie Krakowa na fotografiach Mateusza Drożdża. Zdjęcia z pomysłem i humorem Chodzi po ulicach Krakowa i zauważa ton czego my nie widzimy w codziennej gonitwie. Łapie obiektywem zaskakujące kadry lub proste scenki z życia miasta, uchwycone z pomysłem. Od oglądania robi się jakoś tak... przyjemniej na sercu. Wrzuca na Facebooka, opisuje krótko, ale z dużym poczuciem humoru. Zobaczcie kolekcję zdjęć miłośnika Krakowa Mateusza Drożdża. Cofnęliśmy się niecały rok wstecz i jest tego sporo, a ponoć ma tych zdjęć z 15 tys. sztuk.

📢 Jej głosem i urodą zachwycał się Piotr Cugowski. Uczestniczka "The Voice of Poland" Izabela Szafrańska wyszła za mąż! Izabela Szafrańska, pochodząca z Lipnicy Wielkiej na Sądecczyźnie piosenkarka, która najpierw głosem, a potem i urodą oczarowała m.in. Piotra Cugowskiego podczas występu w „The Voice of Poland”, wyszła za mąż. Artystka powiedziała „tak” swojemu partnerowi Grzegorzowi podczas kameralnej uroczystości w Pałacu Zdunowo.

📢 Burze z gradem również w weekend. IMGW wydało ostrzeżenie także dla Krakowa i Małopolski. To nie koniec kiepskiej pogody Po niespokojnym tygodniu może nas czekać niespokojny weekend. IMGW znów wydało dla całej Polski ostrzeżenie I stopnia przed burzami w sobotę. Uważajcie podczas spacerów i wycieczek, sprawdzajcie radary burzowe online (poniżej). 📢 Uroczyste obchody rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu 24 maja w Nowym Sączu odbyły się Obchody XXXIII Rocznicy Powołania Straży Granicznej oraz uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.Wydarzenie odbyło się na placu apelowym w Komendzie KaOSG, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu i zgromadziło nie tylko pracowników SG w Nowym Sączu, ale także gości.

📢 Jeszcze cztery miesiące temu była tu dziura w ziemi. Pnie się w górę kolejny apartamentowiec przy Alejach Wolności w Nowym Sączu Prace przy budowie apartamentowca przy Alejach Wolności w Nowym Sączu nabrały tempa. Jeszcze cztery miesiące temu na placu budowy była ogromna dziura w ziemi. Teraz widać już pierwsze kondygnacje budynku, który liczyć będzie 62 mieszkania. 📢 Bus elektryczny już wozi turystów do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? Zobacz zdjęcia Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 25.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 25.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Zapomniany mord Niemców i pomnik Hasiora przy drodze do zakopiańskich Kuźnic „Prometeusz rozstrzelany” – pomnik Władysława Hasiora na Wielkiej Polanie Kuźnickiej przy drodze do Kuźnic w Zakopanem może znów zabłysnąć w pełnej krasie. W piątek 31 maja przy pomniku odbędą się uroczystości w 80. rocznicę zbrodni niemieckiej w tym miejscu. Na to wydarzenie organizatorzy – Muzeum Tatrzańskie – chcą, by znów pojawiły się żywioły na pomniku: woda i ogień.

📢 Targi Małych Domów „Twój Mały Dom” trwają w Krakowie w Parku Handlowym Zakopianka Po kwietniowych targach „Twój Mały Dom”, które odbyły się w Warszawie, przyszedł czas na spotkanie w stolicy Małopolski. Targi odbywają się w Krakowie w dniach 24-26 maja w Krakowie na terenie Parku Handlowego Zakopianka. Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na domy do 120 metrów kwadratowych. 📢 Niedźwiedź w Jordanowie! To dość niespotykany gość w tej części Małopolski W mieście Jordanów w pow. suskim zauważony został niedźwiedź. Zwierzę dostrzeżone zostało na ul. Nad Skawą - jak przechadzało się po asfaltowej drodze. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach oraz w czerwcu.

📢 Samorządowcy z całej Małopolski spotkali się przy grobie św. Kingi w Starym Sączu Małopolscy samorządowcy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zjechali do Starego Sącza, gdzie znajduje się grób św. Kingi – patronki polskich samorządowców. Było wspólne naborzeństwo, czas na rozmowy i poznanie nowych gospodarzy gmin, a na zakończenie koncert zespołu Trebunie-Tutki. 📢 Wymiana kadr w Krakowie. Ekipa Jacka Majchrowskiego się wykrusza. Po 15 latach Krzysztof Kowal przestanie być dyrektorem ZIS To będzie zmiana kadrowa po ponad 15 latach: jak się dowiedzieliśmy, Krzysztof Kowal, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, żegna się z tym stanowiskiem. Informację potwierdza rzeczniczka prezydenta miasta. - Rzeczywiście, panowie: prezydent i dyrektor Kowal widzieli się i podziękowali sobie dzisiaj za współpracę - mówi Monika Chylaszek. Będą też inne zmiany na stanowiskach dyrektorskich - w krakowskim magistracie. Kilka osób przechodzi na emeryturę.

📢 Remis w juniorskich derbach Małopolski. To niespodzianka W przedostatniej kolejce sezonu Centralnej Ligi Juniorów Cracovia zremisowała z Sandecją Nowy Sącz 2:2. Dla "Pasów" był to ostatni mecz na swoim boisku, za tydzień zagrają w ostatniej kolejce z Wisła w Myślenicach.

📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Powiatowy Dzień Strażaka w Oświęcimiu. Były awanse i odznaczenia dla wyróżniających się strażaków zawodowych i druhów OSP. Zdjęcia W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Były okazją do uhonorowania wyróżniających się na służbie strażaków zawodowych i ochotników, którzy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

📢 Tanie loty z Krakowa na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend! Boże Ciało. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w środowisku turystycznym może zrobić się odrobinę… ciaśniej. W końcu kto nie chciałby choć przez kilka dni wypocząć pod palmami? Okazuje się jednak, że podróżowanie w sezonie wcale nie musi być kosztowne. Zobacz nasze zestawienie 10 europejskich miast, do których dolecisz już za niecałe 300 zł w dwie strony! GALERIA 📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz: W Krakowie powstanie Wojskowy Instytut Medyczny. Prace już ruszyły! Przekształcenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w instytut badawczy, szkolenie lekarzy, także przyszłych, lekarzy żołnierzy, badania naukowe, prace rozwojowe w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, nowatorskie metody leczenia, a także inwestycje w infrastrukturę. Bezpieczeństwo to nie tylko inwestycje obronne – przekonywał w piątek, 24 maja, w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 📢 Kaplica Sykstyńska w... Krakowie. Bijąca rekordy popularności wystawa otwiera się na Wesołej Niezwykła multimedialna wystawa "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo" od dziś (24 maja) przez najbliższe trzy miesiące będzie gościć w Krakowie, przy ul. Śniadeckich 15. To pierwsza taka ekspozycja na świecie, która pozwala niemal na wniknięcie w wirtualną rzeczywistość, w świat fresków namalowanych przez Michała Anioła i jego poprzedników na przełomie XV i XVI wieku. Wcześniej odwiedziły ją dziesiątki tysięcy widzów w Warszawie, a teraz umożliwia bliskie spotkanie z arcydziełami światowej sztuki w centrum Krakowa, na Wesołej.

📢 Tramwaj wykoleił się na skrzyżowaniu w centrum Krakowa. Ruch zablokowany, jeden wielki korek Tramwaj linii nr 1 wykoleił się w piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Dietla. Jak przekazuje rzecznik krakowskiego MPK, obecnie nie ma przejazdu przez ul. Starowiślną na odcinku od Poczty Głównej do ul. Dietla. Przez skrzyżowanie, na którym doszło do wykolejenia, nie da się przejechać. Tramwaje kierowane są objazdem przez ul. Dietla, Stradomską i św. Gertrudy. Z powodu braku przejazdu przez skrzyżowanie Dietla i Starowiślnej, linia autobusowa 184 została skrócona do przystanku "Rondo Grzegórzeckie". 📢 Znasz tego mężczyznę lub wiesz gdzie przebywa? Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji jednego ze sprawców, który na ul. Floriańskiej uderzył kobietę. 14 kwietnia 2024 roku we wczesnych godzinach rannych mężczyzna oraz towarzysząca mu kobieta uderzyli przechodzącą inną kobietę w głowę, czym narazili ją na utratę życia lub zdrowia.

📢 Wielka burza nad Małopolską. Całkowicie zalane drogi pod Krakowem! Wielka burza przechodzi przez miejscowości wokół Krakowa. Poważna sytuacja jest w powiecie krakowskim. "Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Rybna. Na miejscu działania prowadzą strażacy z całej gminy" - informuje profil Patrol998-Małopolska. Samochody niemal toną na zalanej trasie! 📢 Majka Jeżowska miała romans z mężem znanej wokalistki i jednocześnie jej przyjaciółki. Sprawdź, co dzisiaj porabia gwiazda muzyki Majka Jeżowska od lat zachwyca swoim głosem. Niewiele osób wie, że jej mąż dopuszczał się wobec niej przemocy fizycznej. Bardzo mało brakowało, że wyrządzone krzywdy zamknęłyby jej drogę do dalszej wokalnej kariery. Co jeszcze warto wiedzieć o Majce? W artykule zdradzamy ciekawostki z jej życia. 📢 Fatalna wizytówka Krynicy-Zdroju. Będzie kolejna próba zakupu dworca PKP. Jest nowa wycena i nadzieja, że miejsce wstydu zniknie Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju nie jest z pewnością jego wizytówką. Od lat władze chcą to zmienić i starają się wykupić obiekt wraz z przylegającym do niego terenem. Być może to w końcu uda się w tym roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały nową wycenę i już wkrótce planują podpisać z samorządem uzgodnienia co do transakcji. Ile za obiekt zapłaci Krynica-Zdrój?

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 24.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 24-26 maja: Copernicus Festival, Festiwal Muzyki Filmowej, Korowód Nowohucki Kolejny majowy weekend w Krakowie obfitował będzie w przeróżne koncerty, eventy, festyny, festiwale, a nawet… korowód. Nadchodzące dni sprawią, że serce miasta znów mocno zabije! Sami zobaczcie, co będzie działo się w stolicy małopolskich w najbliższy weekend!

📢 Kraków. Wielkie hałdy ziemi przy pętli. Budowa tramwaju do Mistrzejowic od drugiej strony Wielokrotnie pokazywaliśmy wam wielki plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Rozkopaną Młyńską, rondo Polsadu, Lublańską. Wycinki drzew, głębokie wykopy, korki. Ale co się dzieje w samych Mistrzejowicach? Czy tam też trwają jakieś prace? A jakże! Pod oknami bloków, przy pętli również prężnie działają koparki i robotnicy. Pojawiły się informacje, że niedługo pętla w Mistrzejowicach zostanie zamknięta, prawdopodobnie z końcem czerwca, a tramwaje mają tu nie przyjeżdżać aż do września. W tym czasie pętla ma zostać przebudowana. 📢 Poślizg na dwóch odcinkach S1. Budowa trasy od węzła Oświęcim do Bierunia i Mysłowic-Kosztowy nie może ruszyć. Zobacz zdjęcia Nie może jeszcze ruszyć budowa drogi S1 między węzłami Oświęcim oraz Bieruń i Mysłowice-Kosztowy. Przeciągają się procedury administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji. Tymczasem mocno już zaawansowane są prace na odcinku w drugą stronę - do Bielska. Na powstanie nowej trasy czekają kierowcy ze Śląska i Małopolski.

📢 Kraków. Już w sobotę Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry. Lokalna kuchnia, dobra muzyka i ciekawe nagrody do wygrania 25 maja (sobota) konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie zaprasza na tradycyjny Piknik Chorwacki. Zaplanowano wiele atrakcji - będą dalmatyńczyki, będzie świetna muzyka i lokalna kuchnia a także konkurs w którym można wygrać tygodniowe wakacje w Chorwacji. Dziennik Polski jest patronem medialnym wydarzenia.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju, co za wnętrza! edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju już za nami. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo? 📢 Znikają polskie godła z orłem z urzędów pocztowych w Nowej Hucie. O co chodzi? Na urzędach pocztowych w Nowej Hucie mieszkańcy zauważają brak istotnego elementu. Zostaje po nim tylko czystszy, bo zasłonięty przez lata kawałek tynku. Chodzi o Polskie Godła, czerwone tablice z białym orłem w koronie. Mieszkańcy podpytują w okienkach pocztowych co się dzieje i jak piszą okazuje się, że to skutek wprowadzenia przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta. Ale czy miał on dotyczyć symbolu narodowego, czy walki ze szpetnymi reklamami. Czy to nie przesada?

📢 Wypadek w Krakowie na ulicy Conrada. Autokar i dwie osobówki Kraków, Ul. Josepha Conrada, w kierunku centrum - na wysokości przejścia dla pieszych doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz autobusu, brak informacji o osobach poszkodowanych, na miejscu trwa akcja służb występują utrudnienia w ruchu. 📢 Zakopane na wakacje podniesie ceny na parkingach miejskich. Ale tylko dla turystów Zakopane zaserwuje turystom prezent na tegoroczne wakacje – podniesie stawki za parkowanie w centrum miasta. Rada miasta Zakopanego zdecydowała, by od 1 lipca podwyższyć stawkę o 1 zł. Podwyżka nie obejmie mieszkańców, którzy posiadają tzw. Zakopiańską Kartę Mieszkańca.

📢 Kraków. W co zmienia się dawna drożdżownia na Bieżanowie? Kiedyś w galerię sztuki, teraz w powiększające się osiedle W dawnej drożdżowni w Krakowie, w dzielnicy Bieżanów-Prokocim, powstaje kolejny etap inwestycji mieszkaniowej. Rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w ramach II etapu osiedla Nowa Drożdżownia. Na historycznych terenach poprzemysłowych powstanie zarówno nowoczesna zabudowa mieszkaniowa, jak i infrastruktura handlowo-usługowa. Zobaczcie zdjęcia sprzed lat, kiedy to opuszczone budynki służyły jako galeria sztuki dla dzieł artystów.

📢 Przepisy na ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki! 📢 Przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Wisła Kraków w niedzielę o godz. 15 rozegra ostatni mecz sezonu zasadniczego w I lidze. Rywalem będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Biała Gwiazda” zagra w osłabionym składzie, bo trapią ją kontuzje, również kartkowe pauzy. Z powodu urazów grać nie mogą: Bartosz Jaroch, Dawid Szot, Igor Łasicki, Patryk Gogół czy Bartosz Talar. Za kartki pauzują Eneko Satrustegui i Kacper Duda. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz ze „Słoniami”.

📢 Gwiazdy muzyki w Bochni na festiwalu „Integracja malowana dźwiękiem”. Na scenie Steczkowska, Piekarczyk, Węgorzewska. Zdjęcia Justyna Steczkowska wystąpiła z recitalem podczas inauguracji 17. Małopolskiego Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni. W wydarzeniu biorą udział osoby z niepełnosprawnościami, a ich mentorami i jurorami są artyści znani z ogólnopolskich scen i telewizji - m.in. Alicja Węgorzewska i Marek Piekarczyk.

📢 Kraków. Zarząd Zieleni Miejskie czeka na wydanie decyzji pozwolenia na budowę nowej siedziby. Pieniędzy nadal brak Plan budowy biurowca w kamieniołomie Libana to nadal pieśń przyszłości. Nowa siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej ma już dokumentację projektową i czeka na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, która powinna być jeszcze w pierwszym półroczu 2024. Mimo tego ZZM nie ma w tym roku pieniędzy na realizację tej inwestycji.

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Ruchem Chorzów W ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra z Ruchem w Chorzowie w sobotę o godz. 17.30. Trener Dawid Kroczek nie ma kłopotów kadrowych. Czy zdecydował się na poważne zmiany w składzie? Na jaki skład się zdecydował? Zobaczcie w GALERII.

Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zakwitł ogród św. Rity przy sanktuarium w Nowym Sączu. Wygląda teraz zjawiskowo W ogrodzie różanym w sanktuarium św. Rity zakwitły piękne róże - kwiaty poświęcone świętej pochodzącej z włoskiej Casci. Ogród otwarto w maju 2017 roku, i od tego czasu, w sezonie letnim, można podziwiać pnące się po pergoli i rosnące na grządkach kwiaty. Teraz wygląda pięknie. 📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Przebieg już robi wrażenie. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Kraków. "Wspaniałość rokoka". Na Wawelu można podziwiać niezwykłe miśnieńskie figurki porcelanowe Johanna Joachima Kaendlera Gabinet porcelanowy na Wawelu rozrósł się o nową kolekcję rzeźb z białego złota, jak zwykło określać się porcelanę. Od piątku 24 maja zwiedzający mogą podziwiać wystawę czasową "Wspaniałość rokoka. Miśnieńskie figurki porcelanowe Johanna Joachima Kaendlera". Na ekspozycję składa się ponad 200 rzeźb artysty pochodzących z prywatnych kolekcji i nigdy wcześniej nie udostępnianych szerszej publice. 📢 Amerykański gigant medyczny zainwestuje w rozbudowę zakładu w podkrakowskiej Skawinie 265 mln zł Amerykańska firma Stryker Poland Manufacturing z branży produktów i sprzętu medycznego zainwestuje 265 mln zł w rozwój zakładu w Skawinie k. Krakowa. Spółka otrzymała właśnie decyzję o wsparciu przedsięwzięcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 📢 Kraków żegna Krzysztofa Radwana, wieloletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego. Nad miastem przeleciały jego ukochane samoloty Tłum ludzi żegnał w czwartek 23 maja Krzysztofa Radwana, długoletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, który odszedł 14 maja po długiej i ciężkiej chorobie. Msza święta żałobna odbyła się w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku. Podczas pogrzebu nad cmentarzem latały ukochane przez Krzysztofa Radwana samoloty.

📢 Iga Świątek - mecze French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024 Iga Świątek rusza po kolejny skalp w wielkoszlemowym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa numer 1 rankingu WTA walczy wiosną 2024 roku o trzecie zwycięstwo z rzędu, po wygranych w turniejach w Madrycie i Rzymie. Zwycięstwo w Paryżu wieńczące hat-tricka byłoby sukcesem, jaki do tej pory stał się udziałem jedynie najwybitniejszej tenisistki w historii - Sereny Williams. Sprawdźcie więc, kiedy gra Świątek i gdzie oglądać transmisje z meczów Polki. Poniżej podpowiadamy także, która ze stacji pokaże mecze na żywo i online oraz podajemy terminarz i wyniki spotkań raszynianki.

📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz. Gdzie oglądać? Kiedy transmisja na żywo? Terminarz i wyniki online French Open Iga Świątek rozpoczęła kolejny sezon. Wkroczyła w rok 2024 jako liderka rankingu WTA i liczymy, że pozostanie na szczycie jak najdłużej. Polecamy śledzić terminarz jej startów i wyniki, które w tym miejscu uzupełniamy na bieżąco. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? Oto kalendarz występów polskiej tenisistki z dokładnymi datami i godzinami spotkań. Tu także informujemy, gdzie można znaleźć transmisje telewizyjne z pojedynków Igi Świątek. Najbliższe spotkanie raszynianka rozegra w turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa 26 maja - 9 czerwca. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek i gdzie go oglądać. 📢 Przebudowa linii kolejowej w Limanowej budzi niepokój mieszkańców. „Nikt z nami nie konsultował tych planów” Trwają przygotowania do przebudowy linii kolejowej numer 104 w miejscowości Limanowa a wraz z nimi rosną obawy mieszkańców Limanowej. Podczas spotkania z przedstawicielami PKP PLK mieli dowiedzieć się, że planowane są wywłaszczenia i wyburzenia niektórych domów. „Nikt z nami nie konsultował tych planów” – twierdzą rozgoryczeni mieszkańcy. Nowa burmistrz miasta obiecuje pomoc urzędu, ale planów kolei zmienić się nie da.

📢 To była doskonała zabawa w Alfa Club Tarnów. Single Party odwiedziła nawet Emilia z Love Island, a muzykę serwował Foxxy. Zdjęcia Imprezy do białego rana w Alfa Club Tarnów są jak magnes dla fanów zabawy w rytm muzyki. Nie inaczej było w minioną sobotę (19 maja) podczas Single Party w klubie przy ulicy Staszica. 📢 Na nowym boisku Wisły Kraków rozkładają już trawę Trwa budowa boiska przy hali Wisły Kraków, które będzie służyć zarówno Towarzystwu Sportowemu Wisła, jak i piłkarskiej spółce „Białej Gwiazdy”. Plac gry w znacznym stopniu finansują kibice, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Socios Wisła Kraków. Obecnie trwa już rozkładanie sztucznej trawy. 📢 Burze nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania. Interwencje przy połamanych drzewach Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To burza, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Przyniosła z sobą znaczne ochłodzenie - temperatura w Krakowie spadła do ok. 15 stopni z 25, które notowane były przed południem. Od kilku godzin pada również deszcz. Straż pożarna zapewnia, że mimo to w Małopolsce i w Krakowie jest spokojnie. Synoptycy ostrzegają jednak, że burze mogą się jeszcze pojawić - ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2 w nocy z środy na czwartek.

📢 Piekarnia "Pawlak" po pożarze nie rezygnuje z działalności. Pracownicy apelują do klientów Punkty handlowe oferujące pieczywo z piekarni "Pawlak" znów działają. Piekarnia firmy zlokalizowana w Myślachowicach (pow. chrzanowski) spłonęła w nocy z czwartku na piątek (16-17 maja). Pracownicy firmy zwrócili się z apelem o robienie zakupów u nich, gdyż każda kupiona bułka to krok w kierunku odbudowy zakładu.

📢 Kraków. Była myjnia, będzie blok. Deweloperzy wciskają się w zabudowę Bieżanowa W gęstą już zabudowę Bieżanowa wciskają się nowoczesne bloki. Kolejny powstanie w miejscu dawnej myjni samochodowej, auto serwisu i parkingu przy ul. Barbary 9. Widać, że będzie blisko istniejących już tam bloków i innych, które już są w budowie, od strony ul. Ćwiklińskiej. Planowana inwestycja Merite Serena to 49 mieszkań. A powstająca to Apartamenty Maestro.

📢 To był dramatyczny czas. Tak 14 lat temu Kraków i Małopolska walczyły z wielką wodą Dokładnie 14 lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku, Kraków i Małopolska walczyły z powodzią. Dla tysięcy ludzi to były dramatyczne dni. Wielka woda wlewała się do domów. Zagrożona była nawet - powstająca wówczas w Krakowie - kładka o. Bernatka, która ostatecznie połączyła Kazimierz i Podgórze. Przejdź do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała walka z żywiołem, która tylko w stolicy naszego województwa trwała ponad 20 dni! 📢 Popularne krakowskie kąpielisko zawiesza działalność. Już od tego sezonu Bardzo popularne, nie tylko wśród krakowian, kąpielisko Przystań Brzegi będzie w tym roku zamknięte. Tak samo przez kolejne dwa – trzy lata. O zawieszeniu działalności jednego z najbardziej oblężonych krakowskich tego typu ośrodków, jego właściciele poinformowali we wtorek 21 maja w mediach społecznościowych.

📢 Disco ponad wszystko, czyli taneczna muzyka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Na scenie zespół Boys. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza "Disco ponad wszystko" odbyła się w minioną sobotę (18 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy luźnych rytmach tanecznej muzyki, a gwiazdą wieczoru był popularny zespół Boys, znany m.in. z takiego przeboju jak "Jesteś Szalona". Tego wieczoru w dyskotece królowała muzyka z lat 80. i 90. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Barbara Prymakowska mistrzynią Europy w półmaratonie! Najszybsza babcia świata złoty medal wywalczyła na zawodach w Porto Santo Barbara Prymakowska wizytę w Porto Santo na pewno zapamięta na bardzo długo. Nie tylko dlatego, że wywalczyła złoty medal w półmaratonie Mistrzostwach Europy Masters Non Stadia. Wizyta w Portugalii dostarczyła jej też sporo emocji i niespodziewanych przygód.

📢 Oto elektryczny bus, który będzie woził turystów do Morskiego Oka. E-fasiąg jest już w Zakopanem To jeszcze nie rewolucja, ale duża zmiana w kwestii transportu turystów do Morskiego Oka. Pod siedzibą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest już kilkunastoosobowy bus, który będzie woził ludzi na trasie Palenica Białczańska - Włosienica. To oznacza, że ustalenia ze spotkania dotyczącego dobrostanu pracujących na tej trasie koni szybko wcielane są w życie. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Gotowe pomysły na wiosenne wycieczki Małopolskie wodospady zachwycają. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym rwąca woda spada po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. To idealne miejsca na ciekawe wiosenne wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie!

📢 Dziś sześcioraczki z Tylmanowej obchodzą piąte urodziny. Tak wygląda najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce! Rosną jak na drożdżach Jedyne w Polsce sześcioraczki - Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Filip i Tymon z Tylmanowej, 20 maja obchodzą piąte urodziny. Spora rzesza fanów śledziła losy najpopularniejszego rodzeństwa w Polsce na Instagramie, ale konto zostało jakiś czas temu zawieszone. Rodzina nie udziela się publicznie, co jakiś czas jej zdjęcia pojawiają się na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, kiedy to odwiedza ich marszałek z prezentami. Dzieci są urocze, a ich narodzin wzbudziły ogromne zainteresowanie.

📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

