Przegląd prasy 23.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To była doskonała zabawa w Alfa Club Tarnów. Single Party odwiedziła nawet Emilia z Love Island, a muzykę serwował Foxxy. Zdjęcia”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To była doskonała zabawa w Alfa Club Tarnów. Single Party odwiedziła nawet Emilia z Love Island, a muzykę serwował Foxxy. Zdjęcia Imprezy do białego rana w Alfa Club Tarnów są jak magnes dla fanów zabawy w rytm muzyki. Nie inaczej było w minioną sobotę (19 maja) podczas Single Party w klubie przy ulicy Staszica.

📢 Ogromna ulewa w Mościcach i podtarnowskich miejscowościach. Drogi zamieniły się w strumienie. Są liczne podtopienia i zalane budynki Zalane piwnice prywatnych domów i szkoły, a także ulice i chodniki – tak wygląda bilans potężnej ulewy, która przeszła w środę (22 maja) po godz. 19 przez zachodnią część Tarnowa oraz sąsiednie miejscowości. Ze skutkami podtopień walczy kilkudziesięciu strażaków.

📢 Dawid Kroczek pozostanie trenerem Cracovii. Nowa umowa szkoleniowca Trener Cracovii Dawid Kroczek na dłużej pozostanie na swoim stanowisku. To, czego wszyscy oczekiwali po tym, jak zespół utrzymał się w ekstraklasie, stanie się faktem. Klub w mediach społecznościowych dał to jasno do zrozumienia, a nowa umowę ogłosi w czwartek.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bramkarz Wisły Kraków spotkał się z kibicami w klubowym sklepie W Wiśle Kraków wrócono do spotkań z kibicami. Tym razem w klubowym sklepie na stadionie przy ul. Reymonta z fanami spotkał się bramkarz Anton Cziczkan.

📢 Na nowym boisku Wisły Kraków rozkładają już trawę Trwa budowa boiska przy hali Wisły Kraków, które będzie służyć zarówno Towarzystwu Sportowemu Wisła, jak i piłkarskiej spółce „Białej Gwiazdy”. Plac gry w znacznym stopniu finansują kibice, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Socios Wisła Kraków. Obecnie trwa już rozkładanie sztucznej trawy.

📢 Ruszyła rekrutacja 2024 do szkół średnich w Krakowie. Mniej miejsc w pierwszych klasach, ale też mniej kandydatów Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Krakowie na rok szkolny 2024/2025. Na przyszłych pierwszoklasistów czeka w sumie prawie 9,5 tys. miejsc, z tego zdecydowana większość w liceach i technikach. Kto dostał się do wymarzonej szkoły - będzie wiadomo 11 lipca. Wtedy też poznamy tzw. progi punktowe do poszczególnych klas. Jakie były te progi rok temu tam, gdzie udało się dostać tylko najlepszym? Prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii. 📢 Jan A.P. Kaczmarek, wybitny polski kompozytor, zostanie pochowany w Krakowie Zmarły we wtorek 21 maja kompozytor, laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie - poinformował Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny rozpoczynającego się pod Wawelem 17. Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF). Data pogrzebu nie jest póki co znana.

📢 Groźny wypadek pod Tarnowem. W Woli Rzędzińskiej zderzyły się dwa samochody. Wśród poszkodowanych są dzieci Dwoje dzieci zostało zabranych do szpitala po wypadku z udziałem dwóch samochodów na skrzyżowaniu dróg w Woli Rzędzińskiej. W związku z prowadzonymi działaniami przez strażaków i policję były duże utrudnienia w ruchu w tym miejscu. 📢 Dali się ponieść miłości! Tak romantycznie na parkiecie w klubie Space dawno nie było. Zobacz zdjęcia Kolejna impreza w klubie Space w Czchowie tym razem pod hasłem "spring love" przyciągnęła wiele zakochanych par. Uczestnicy jak zawsze mieli wybór do jakiej muzyki chcą się bawić. Na dwóch poziomach jest muzyka biesiadna z kapelą na żywo lub klubowa z Dj-em. To była gorąca wiosenna noc. Parkiet był wypełniony po brzegi klubowiczami. Zobacz zdjęcia.

📢 Krakowski policjant, który użył broni i trafił uciekiniera podczas interwencji, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd nie miał wątpliwości Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał w prawomocnym wyroku, że policjant, który strzelał do uciekającego zbiega, musiał godzić się z możliwością poważnego zranienia człowieka. Sąd podtrzymał nieprawomocny wyrok jednego roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Zostało zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ poszkodowany nie wnosił o surowe ukaranie Łukasza B. Skazany musi zapłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia poszkodowanemu, który doznał obrażeń narządów wewnętrznych. Do postrzelenia uciekającego zbiega doszło 22 stycznia 2019 r. nieopodal os. Dywizjonu 303 📢 Burze nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania. Interwencje przy połamanych drzewach Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To burza, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Przyniosła z sobą znaczne ochłodzenie - temperatura w Krakowie spadła do ok. 15 stopni z 25, które notowane były przed południem. Od kilku godzin pada również deszcz. Straż pożarna zapewnia, że mimo to w Małopolsce i w Krakowie jest spokojnie. Synoptycy ostrzegają jednak, że burze mogą się jeszcze pojawić - ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2 w nocy z środy na czwartek.

📢 Libacja za więziennymi murami. Osadzeni w Zakładzie Karnym w Tarnowie upili się... płynem do dezynfekcji Wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie libacji, do której doszło na terenie półotwartego zakładu karnego w Tarnowie Mościcach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kilku osadzonych, którzy odbywali karę, upiło się za murami... płynem do dezynfekcji. 📢 Znamy wyniki sekcji czterolatki z Zagórzan. Prokuratura wnioskuje o areszt dla matki dziecka, jutro posiedzenie sądu Dzisiaj, 22 maja, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie odbyła się sekcja zwłok zmarłej, w miniony poniedziałek 20 maja, 4-latki, której matka usłyszała zarzut zabójstwa dziecka i przyznała się do winy. Do Sądu Rejonowego w Gorlicach trafił też prokuratorski wniosek o areszt tymczasowy dla 40-letniej mieszkanki Zagórzan.

📢 To jedyna zachowana drewniana stacja kolejowa w Małopolsce. Zabytkowy dworzec w Rabie Niżnej zostanie przeniesiony i zagospodarowany Od lat nieczynny, wybudowany w stylu zakopiańskim budynek dworca przy stacji Raba Niżna zostanie przeniesiony. Zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym i stoi na terenie placu budowy modernizowanej linii nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która jest częścią większego zadania Podłęże-Piekełko. Ma być odbudowany, tak aby służył mieszkańcom i turystom przez następne dekady.

📢 Dorota Ignatjew dyrektorką Starego Teatru w Krakowie. Razem z nią narodową sceną ma kierować Jakub Skrzywanek Aktorka, reżyserka teatralna i menedżerka kultury. To sylwetka Doroty Ignatjew - nowo wybranej dyrektorki Teatru Starego w Krakowie. O fotel dyrektorski rywalizowała z Bartoszem Szydłowskim - reżyserem i dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. To drugi przypadek w historii tej narodowej sceny kiedy kobieta obejmuje to stanowisko. Kadencja obecnego dyrektora Waldemara Raźniaka kończy się po tym sezonie. Razem z Ignatjew przy Jagiellońskiej pojawi się w roli dyrektora artystycznego Jakub Skrzywanek, ceniony reżyser teatralny i dramaturg. 📢 Wisła Kraków chce zatrzymać koniecznie Angela Rodado. Będzie oferta nowego kontraktu Przed Wisłą Kraków w niedzielę niezwykle ważny mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Jego wynik, a także to jak ułożą się rezultaty innych spotkań, pokaże czy „Biała Gwiazda” dostanie szansę gry w barażach o ekstraklasę. Niezależnie od tego, przy ul. Reymonta już myślą jak wyglądać ma zespół w nowym sezonie.

📢 Wisła Kraków ma problem w obronie przed meczem z Bruk-Betem Termalicą. Co wymyśli Albert Rude? Wisła Kraków przygotowuje się do niezwykle ważnego meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, który zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 15. Największym problemem, jaki ma przed tym spotkaniem Albert Rude, to zestawienie obrony.

📢 Kraków. Tramwaj wykoleił się na al. Solidarności. Uszkodzony został słup trakcyjny. Ruch w obydwu kierunkach jest wstrzymany W środę około godz. 8 doszło do wykolejenia tramwaju na al. Solidarności. - Tramwaj wrócił już do zajezdni Nowa Huta. Podczas wykolejenia doszło jednak do uszkodzenia słupa trakcyjnego. Ruch w obydwu kierunkach jest wstrzymany. Trwa naprawa słupa - mówi Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK. Linie 4, 21, 22, 44 kierowane są przez ul. Ptaszyckiego. Kursuje też zastępcza komunikacja autobusowa Plac Centralny - Kombinat.

📢 Poważny wypadek w Mszanie Dolnej. Droga zablokowana Mszana Dolna, ul. Krakowska - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd ulicą. Starowiejską. 📢 Piekarnia "Pawlak" po pożarze nie rezygnuje z działalności. Pracownicy apelują do klientów Punkty handlowe oferujące pieczywo z piekarni "Pawlak" znów działają. Piekarnia firmy zlokalizowana w Myślachowicach (pow. chrzanowski) spłonęła w nocy z czwartku na piątek (16-17 maja). Pracownicy firmy zwrócili się z apelem o robienie zakupów u nich, gdyż każda kupiona bułka to krok w kierunku odbudowy zakładu. 📢 Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje 43-letni turysta. Spadł z wysokości Tragedia w Tatrach. Po słowackiej stronie zginął 43-letni turysta ze Słowacji. Mężczyzna próbował zdobyć Gerlach - najwyższy szczyt całych Tatr.

📢 Przewodnicy w Tatrach. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży nie mogą wędrować same Grupy dzieci i młodzieży po Tatrach mogą wędrować jedynie pod opieką wykwalifikowanego przewodnika tatrzańskiego. Ten jest obowiązkowy dla grup szkolnych, ale zalecany także dla prywatnych wędrowców. Tatrzański Park Narodowy przypomina te zapisy akurat teraz – gdy zaczyna się sezon zielonych szkół.

📢 Ohydny atak hakerów na stronę parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Facebook twierdzi, że filmy porno nie naruszają standardów? Atak hakerów na profil parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Ktoś kilka dni temu przejął profil parafii na portalu Facebook i zamieszczają na nim filmy dla dorosłych.Duchowni zgłosili sprawę na policję. My zgłosiliśmy profil wskazując na publikowane tam treści erotyczne, ale portal społecznościowych w odpowiedzi stwierdził, że sprawdził stronę i nie narusza ona standardów.

📢 „Escape Truck” na rynku w Olkuszu. Funkcjonariusze policji i straży granicznej przestrzegają przez handlem ludźmi. Zobacz zdjęcia W tym roku w 11 miastach w całym kraju prowadzony jest projekt „Escape Truck”. Inicjatywa Polskiej Policji, Ambasady Królestwa Niderlandów, Policji Królestwa Niderlandów, Straży Granicznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenia związane z handlem ludźmi. Charakterystyczna naczepa, w której znajdują się pomieszczenia imitujące warunki życia osób, które padły ofiarą handlu ludźmi jest już w Olkuszu. 📢 Zderzenie ciężarówki z łosiem na południowej obwodnicy Tarnowa. Zwierzę nagle wbiegło na jezdnię Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek (21 maja) późnym wieczorem na południowej obwodnicy Tarnowa. Samochód ciężarowy zderzył się z łosiem, który niespodziewanie znalazł się na drodze. 📢 Kolejne podejście do remontu mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. Zgłoszone oferty znów mocno przewyższają zakładany budżet Najpierw w marcu, później w kwietniu i teraz znów pod koniec maja. Urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa wytrwale szukają firmy, która przygotuje projekt remontu mostu Grunwaldzkiego. Zakładany budżet ZDMK to 200 tys. zł, a firmy które się zgłosiły, chcąc przynajmniej dwa razy tyle. Sprawa nagli, ponieważ dni mostu już są policzone. Nim jednak będzie konieczne wyburzenie mostu, urzędnicy chcą go reaktywować na koleje 10, może 12 lat by jeszcze mógł posłużyć mieszkańcom miasta.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 21.05.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 21.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 22.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Wykolejenie tramwaju w Krakowie. Duże utrudnienia dla pasażerów MPK w Nowej Hucie! "Wykolejenie tramwaju na al. Solidarności. Linie 4, 21, 22, 44 kierowane w obie strony przez Ptaszyckiego. Uruchomiono zatramwaj" - informuje Platforma Komunikacyjna Krakowa. Działa zastępcza komunikacja autobusowa: Plac Centralny - Kombinat.

📢 Patrycja Tuchlińska w ciąży! To już pewne. Ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego tym nagraniem zdradziła wszystko. Zdjęcia 22.05 Patrycja Tuchlińska spodziewa się dziecka? Wraz z ukochanym Józefem Wojciechowskim tworzą barwną parę showbiznesu. Ich związek z zainteresowaniem śledzą internauci, którzy tym razem dopatrzyli, że była modelka jest w ciąży. Zakochani od jakiegoś czasu nie pokazują się publicznie, także sama Tuchlińska od kilku miesięcy nie wrzuciła nowych zdjęć, aż do weekendu. Modelka dodała krótką relację na Instagram, na której można dopatrzyć się ciążowych krągłości. Zobaczcie sami. 📢 Obnażała się przed żołnierzami defilującymi w Krakowie. Szuka jej policja Kobieta w "stroju" topless paradowała przed ćwiczącymi defiladę żołnierzami w Krakowie. Dzień przed świętem wojsk specjalnych. Nagranie z tego incydentu na ul. Tynieckiej pojawiło się w sieci. Teraz kobietę stara się zidentyfikować policja. Grozi jej kara. To nie pierwszy taki przypadek w Krakowie. Ostatnio rozebrana kobieta pozowała przy skrzynce na przesyłki.

📢 Gdzie jest burza? Dziś szczególnie uważajcie! Ostrzeżenia IMGW dla Krakowa i Małopolski. Sprawdź mapę i radar burzowy online Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami również gradu. Obowiązuje ono od dziś, od godz. 12.00, do jutra, do godz. 2.00 - dla Krakowa i całej Małopolski.

📢 Kraków. Kompleks handlowy przy Śliwiaka na Rybitwach powiększa się o drogerię z kosmetykami Rozbudowuje się kompleks handlowo-usługowy przy ul. Śliwiaka. Wylotówka z Krakowa w kierunku wschodnim staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Na kiedyś pustym polu mamy McDonalda, Burger Kinga, ostatnio otwarła się duża Biedronka, a teraz drogeria DM. Ma tu powstać jeszcze sklep Dealz. 📢 Kraków. Była myjnia, będzie blok. Deweloperzy wciskają się w zabudowę Bieżanowa W gęstą już zabudowę Bieżanowa wciskają się nowoczesne bloki. Kolejny powstanie w miejscu dawnej myjni samochodowej, auto serwisu i parkingu przy ul. Barbary 9. Widać, że będzie blisko istniejących już tam bloków i innych, które już są w budowie, od strony ul. Ćwiklińskiej. Planowana inwestycja Merite Serena to 49 mieszkań. A powstająca to Apartamenty Maestro.

📢 Słynna piekarnia Pochopień z centrum Krakowa po 78 latach kończy działalność. "To koniec pewnej epoki" Zamyka się piekarnia ze ścisłego centrum Krakowa, której wypieki kupowały kolejne pokolenia mieszkańców. Piekarnia Pochopień, sprzedająca swoje pieczywo, obwarzanki i ciastka m.in. przy ul. Karmelickiej 21 i Krupniczej 12 (róg Loretańskiej), informuje teraz na plakatach w witrynach, jak też w mediach społecznościowych, że po 78 latach nieprzerwanej działalności zaprzestaje produkcji i sprzedaży swoich wyrobów. "Wielka szkoda, pradziadkowie i dziadkowie całe życie kupowali u państwa pieczywo" - komentują krakowianie. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 22.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Korki i remonty w Krakowie. Zwierzyniecka czeka na wyrok, zmiany w komunikacji na Boże Ciało i inne prace w mieście Prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki postępują. Więcej asfaltu, więcej torowiska, ale wciąż widać głębokie doły i rozkopany plac budowy. Urzędnicy miejscu ogłosili, że nie da się dotrzymać sierpniowego terminu zakończenia prac. Ciągle jednak zwlekają z podaniem nowej daty. Może to być nawet... grudzień. Tymczasem ogłoszono zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie Bożego Ciała. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 22.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 27 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Tarnów wyludnia się szybciej niż się tego spodziewano. Według oficjalnych danych miasto liczy już mniej niż 100 tysięcy mieszkańców Symboliczna granica została złamana. Według oficjalnych danych urzędu miasta na koniec kwietnia 2024 roku, liczba mieszkańców Tarnowa po raz pierwszy od prawie pół wieku spadła poniżej 100 tysięcy. Co gorsze, prognozy mówią o dalszym wyludnianiu się miasta. Jakie pomysły na zatrzymanie tej niekorzystnej tendencji ma nowo wybrany prezydent Tarnowa?

📢 To był dramatyczny czas. Tak 14 lat temu Kraków i Małopolska walczyły z wielką wodą Dokładnie 14 lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku, Kraków i Małopolska walczyły z powodzią. Dla tysięcy ludzi to były dramatyczne dni. Wielka woda wlewała się do domów. Zagrożona była nawet - powstająca wówczas w Krakowie - kładka o. Bernatka, która ostatecznie połączyła Kazimierz i Podgórze. Przejdź do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała walka z żywiołem, która tylko w stolicy naszego województwa trwała ponad 20 dni! 📢 Tłumy wiernych w gorlickiej bazylice. Dzisiaj zakończenie wizytacji kanonicznej i poświęcenie pomnika Maryi Niepokalanej Patronki Gorlic Poświęceniem pomnika Maryi, w dziesiątą rocznicę wyboru Niepokalanej na patronkę Gorlic, zakończyła się dzisiaj wizytacja kanoniczna biskupa Edwarda Białogłowskiego w gorlickiej bazylice. Biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej powiedział, że Maryja patrzy na miasto i ludzi i przez swoją postawę jakby nawołuje - "wracajcie do domu".

📢 Kraków. Nowa Hala Maki gościła gwiazdy programu internetowego „Kanał Sportowy” Mateusz Borek, Michał Pol i Tomasz Smokowski - twórcy „Kanału Sportowego” cieszącego się popularnością w sieci spotkali się z widzami w Hali Maki w Krakowie. To nowej miejsce na Ruczaju, które po otwarciu przyciąga sporo gości. Mocno zabudowanej części Krakowa z pewnością się przyda. I jak widać już organizuje wydarzenia, które mogę przyciągać dużą publikę. 📢 Inscenizacja Bractwa św. Rity zakończy odpust w sądeckim sanktuarium świętej od spraw beznadziejnych W środę, 22 maja, zakończy się odpust ku czci św. Rity, w jej sądeckim sanktuarium, którym od pięciu lat jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w osiedlu Milenium w Nowym Sączu. Wierni mogą uczestniczyć w porannych nabożeństwach. Po ostatniej mszy świętej, która odprawiona zostanie o godz. 18, Bractwo św. Rity zaprezentuje inscenizację pt. „O święta Rito, oblubienico droga, wstawiaj się za nami”.

📢 Będzie druga bitwa na Krzeptówkach w Zakopanem? Firma telekomunikacyjna nie zrezygnowała z planów budowy masztu Szykuje się druga bitwa zakopiańskich górali z telekomunikacyjnym gigantem. Okazuje się, że firma nie zrezygnowała z planów budowy masztu telefonicznego na Krzeptówkach. Niemal rok temu pierwszą bitwę wygrali górale. Teraz zapowiadają, że również staną do walki. 📢 Popularne krakowskie kąpielisko zawiesza działalność. Już od tego sezonu Bardzo popularne, nie tylko wśród krakowian, kąpielisko Przystań Brzegi będzie w tym roku zamknięte. Tak samo przez kolejne dwa – trzy lata. O zawieszeniu działalności jednego z najbardziej oblężonych krakowskich tego typu ośrodków, jego właściciele poinformowali we wtorek 21 maja w mediach społecznościowych. 📢 Disco ponad wszystko, czyli taneczna muzyka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Na scenie zespół Boys. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza "Disco ponad wszystko" odbyła się w minioną sobotę (18 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy luźnych rytmach tanecznej muzyki, a gwiazdą wieczoru był popularny zespół Boys, znany m.in. z takiego przeboju jak "Jesteś Szalona". Tego wieczoru w dyskotece królowała muzyka z lat 80. i 90. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Jej przebieg już robi wrażenie. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Bolesławiu. Dla 30 pierwszokomunijnych dzieci i ich bliskich był to wyjątkowy dzień. Zobacz zdjęcia W kościele p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 30 dzieci. Był to dla nich wyjątkowy dzień. Zobacz galerię zdjęć z uroczystości w bolesławskiej parafii.

📢 Przez sześć miesięcy klacze huculskie i źrebięta przebywają na letnich pastwiskach Regietowa Wyżnego Regietów Wyżny to miejsce niezwykłe. W sumie mniej więcej ośmioma kilometrami pastucha elektrycznego ogrodzonych jest 150 hektarów, a z dobrodziejstw regietowskich łąk od maja do października korzystają klacze rasy huculskiej z młodymi. Pewnie nieraz trochę zmarzną, zmokną, ale się hartują, nabierają odporności, kształtują masę mięśniową, wzmacniają stawy. 📢 Budowa północnej obwodnicy Krakowa. Betonują tunel w Zielonkach i ścigają się z czasem Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa. Na jej drugim odcinku w tunelu w Zielonkach wykonawcy zaczęli układanie nawierzchni betonowej. Ta nawierzchnia z wytrzymałego i odpornego betonu powstanie na całej długości 653 metrów tunelu. Prace potrwają niespełna miesiąc. Jak informuje zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy taki odcinek został zrobiony w ubiegłym roku w tunelu w Dziekanowicach.

📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie tramwaju z samochodem na ul. Jancarza. Są objazdy Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Krakowie. Na ul. ks. Jancarza doszło do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym, linie tramwajowe 9, 14 i 16 kierowane są do os. Piastów. Zastępcza komunikacja autobusowa Mistrzejowice - Rondo Piastowskie. 📢 Tragedia w Zagórzanach. Prokuratura postawiła matce zarzut zabójstwa. Kobieta przyznała się do winy. Mieszkańcy są w szoku Od wczoraj w Gorlickiem nie milkną echa tragedii, do której doszło w Zagórzanach. Życie straciła tam czteroletnia Hania, a jej matka w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Służby śledcze pracowały na miejscu zdarzenia do późnego wieczoru. Prokuratura Rejonowa w Gorlicach postawiła 40-letniej matce zarzut zabójstwa. Kobieta przyznała się do winy. Ludzie zadają sobie pytanie: co wydarzyło się w tym - wydawałoby się - spokojnym i normalnym domu?

📢 Średnio 1,6 mln widzów przyciągało "Sanatorium miłości" nagrywane w Krynicy-Zdroju. To dobra reklama dla kurortu pod Górą Parkową Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju, Stary Dom Zdrojowy, Hawana, wieża widokowa na Słotwinach, Góra Parkowa, centrum uzdrowiska zostały częściowo zaprezentowane w 6. sezonu "Sanatorium miłości". Wygląda na to, że emisja programu to bardzo dobra reklama dla kurortu pod Górą Parkową. Jest bardzo duże zainteresowanie obiektem sanatoryjnym, w którym mieszkali uczestnicy. Być może sezon wakacyjny pokaże, czy reklama faktycznie była skuteczna. 📢 Barbara Prymakowska mistrzynią Europy w półmaratonie! Najszybsza babcia świata złoty medal wywalczyła na zawodach w Porto Santo Barbara Prymakowska wizytę w Porto Santo na pewno zapamięta na bardzo długo. Nie tylko dlatego, że wywalczyła złoty medal w półmaratonie Mistrzostwach Europy Masters Non Stadia. Wizyta w Portugalii dostarczyła jej też sporo emocji i niespodziewanych przygód.

📢 Nowy plac w Kuźnicach w Zakopanem. Taksówkarze jednak będą mieli tam swój postój ZDJĘCIA W zakopiańskich Kuźnicach jednak będzie postój dla taksówek – tak zapewnia Łukasz Filipowicz, nowy burmistrz Zakopanego. - Znajdzie się tam kilka miejsc na klasyczny postój dla taksi, a do tego osobne miejsce do wysadzania i zabierania pasażerów – zapewnia. 📢 Szalona Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Zeamsone. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza Hip-Hop Night odbyła się w miniony piątek (17 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach, a gwiazdą wieczoru był popularny twórca Zeamsone, znany m.in. z takiego przeboju jak "5 influencerek". Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Escapetruck na Rynku w Olkuszu. Edukacyjny projekt dotyczący przeciwdziałaniu handlu ludźmi Mieszkańcy Olkusza będą mogli zgłębić zagadnienie związane z handlem ludźmi. Działania edukacyjno-informacyjne odbędą się na Rynku, 22 maja 2024. Olkusz znalazł się na mapie 11 miast projektu Escapetruck, w który zaangażowana jest Ambasada Królestwa Niderlandów Fundacja Reshape, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i policją Królestwa Niderlandów oraz polską policją i Strażą Graniczną.

📢 W Krynicy-Zdroju na osiedlu Czarny Potok powstaje parking na ponad 600 miejsc. Ma służyć mieszkańcom a w przyszłości klientom aquaparku Trwa budowa parkingu miejskiego na osiedlu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój. Na dwuhektarowej działce ma powstać kilkaset miejsc postojowych, które będą służyły mieszkańcom, narciarzom a w przyszłości klientom aquaparku, który ma tam wybudować prywatny przedsiębiorca. Początkowy projekt zakładał budowę 700. miejsc, ale zrezygnowano z kilkudziesięciu, żeby zachować zieleńce. 📢 Oto elektryczny bus, który będzie woził turystów do Morskiego Oka. E-fasiąg jest już w Zakopanem To jeszcze nie rewolucja, ale duża zmiana w kwestii transportu turystów do Morskiego Oka. Pod siedzibą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest już kilkunastoosobowy bus, który będzie woził ludzi na trasie Palenica Białczańska - Włosienica. To oznacza, że ustalenia ze spotkania dotyczącego dobrostanu pracujących na tej trasie koni szybko wcielane są w życie.

📢 Zmiany na rynku nieruchomości w Krakowie. Mieszkań jest więcej, ale ciągle drożeją Pierwszy kwartał 2024 r. to okres wyraźnego ożywienia na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Dostępnych jest na nim blisko 4 800 lokali, czyli najwyższą wartość od początku 2023 r. W I kwartale br. odnotowano również średnioroczny wzrost cen nieruchomości o 27 proc. do wartości ponad 16,5 tys. zł/m². Tak podaje ekspert z firmy Archicom. Z kolei portal RynekPierwotny.pl zaznacza: ceny krakowskich mieszkań rosną z miesiąca na miesiąc. Od początku roku poszybowały o 4 proc. w górę. Aktualnie, aby kupić nowe M w stolicy Małopolski, trzeba wydać na ten cel średnio 896 tys. zł. Czy spadek cen jest w ogóle możliwy?

📢 Kiedy otworzą galerię handlową w Krynicy-Zdroju, której pilnuje sam Jan Kiepura? Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda dla ZDW Przeszklona galeria w centrum Krynicy-Zdroju w miejscu kultowego Kina Jaworzyna nadal nie został otwarta. Co tam dokładnie będzie się znajdować? Tego inwestor nie zdradza, wiadomo jednak, że są opóźnienia, ale być może wkrótce nastąpi przełom. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęła koncepcja budowy ronda, które być może byłoby rozwiązaniem na przewidywany paraliż komunikacyjny w związku z otwarciem obiektu.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Gotowe pomysły na wiosenne wycieczki Małopolskie wodospady zachwycają. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym rwąca woda spada po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. To idealne miejsca na ciekawe wiosenne wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie! 📢 Skaldowie i przyjaciele pożegnali Jacka Zielińskiego. Niezwykły koncert w Nowej Hucie W poniedziałek (20 maja) od rana Kraków żegnał swojego artystę. Po uroczystościach pogrzebowych Jacka Zielińskiego muzycznie pożegnali także Skaldowie i przyjaciele zespołu. Nie zabrakło piosenek, które od pierwszych nut kojarzą się z zespołem braci Zielińskich. 📢 Kraków. Świat kultury pożegnał legendarnego Skalda. Jacek Zieliński spoczął na Rakowicach W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego. Rozpoczęły się w poniedziałek rano wystawieniem urny z prochami w Bazylice na Skałce i mszą żałobną. Jacek Zieliński spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Współzałożyciela legendarnych Skaldów przyszli pożegnać artyści, przyjaciele i krakowianie. Na pogrzebie pojawił się również prezydent RP Andrzej Duda wraca z Pierwszą Damą, który nie tylko przemawiał, ale też pośmiertnie odznaczył muzyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Była premier Beata Szydło z wizytą na Sądecczyźnie. Odwiedziła Wojnarową W poniedziałkowe popołudnie Wojnarową koło Nowego Sącza odwiedziła była premier Beata Szydło ubiegająca się o o mandat do europarlamentu. W małej miejscowości obecnie znajduje się przejściowa baza kontenerowa, która wkrótce zamieni się w siedzibę Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz szkoła WOT. W realizację tę inwestycji zainwestowanych zostanie ponad miliard dwieście milinów złotych, a obecnie stacjonują tam już zalążki formowanego batalionu. Na spotkaniu z Beatą Szydło pojawili się również okoliczni mieszkańcy. 📢 Wisła Kraków w barażach? Dziesiątki wariantów, jeden konieczny warunek Mocno skomplikowała się sytuacja Wisły Kraków w walce o ekstraklasę. Na kolejkę przed końcem sezonu „Biała Gwiazda” zajmuje dalekie dziewiąte miejsce i jest poza strefą barażową. Powrót do niej na zakończenie sezonu zasadniczego jest jednak wciąż możliwy.

📢 Muszyna znów pełna turystów. W weekend sądeckie uzdrowisko odwiedziły tłumy Kolejny pogodny majowy weekend za nami. Do tych udanych może zaliczyć go Muszyna. Uzdrowisko w ostatnich dniach gościło mnóstwo turystów, którzy odwiedzali najbardziej popularne miejsca jak ogrody na Zapopradziu czy rynek oraz zamek. Miejscowość realnie tętniła życiem. Tłumy też przyciągnął Jarmark Rycerski. Dla uczestników wydarzenia na scenie zaprezentowali się: Zespól Regionalny „Żegiestowska Bukowina”, Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi, Kapela Folkowa Muszyniacy, Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi, Krakowski Teatr Uliczny oraz zespół„Megitza”. 📢 Protest studentów w Krakowie. Sytuacja bardzo napięta, władze UJ podjęły decyzję o konieczności wyłączenia gazu i prądu w "Kamionce" W piątek 17 maja br. władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały poinformowane przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” o rozpoczęciu strajku okupacyjnego na terenie nieczynnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11 w Krakowie. - Osoby protestujące dostały się do obiektu uniwersyteckiego w sposób nielegalny i z naruszeniem obowiązujących norm prawnych, a sam strajk nie został nigdzie zgłoszony - informuje w oficjalnym komunikacie uczelnia. W poniedziałek, 20 maja, władze uczelni podjęły decyzję o konieczności wyłączenia gazu i prąd w "Kamionce". Protestujących studentów wspierają też niektórzy pracownicy UJ.

📢 Scenariusze dla Puszczy Niepołomice na pozostanie w ekstraklasie. Jest dobrze, brakuje niewiele Puszcza Niepołomice remisując z Górnikiem w Zabrzu 1:1 bardzo przybliżyła się do utrzymania w ekstraklasie, ale by być tego pewnym na 100 procent musi zrobić jeszcze mały kroczek. Na razie ma 37 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Taki sam dorobek ma Warta Poznań, która jest 15. (jest gorsza od Puszczy w bezpośrednich meczach).

📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego w Krakowie. Współzałożyciela Skaldów żegnała rodzina, artyści, a także prezydent Andrzej Duda To ostatnie pożegnanie wielkiego polskiego muzyka, wielkiego polskiego artysty, wielkiego polskiego idola. Idola pokoleń - mówił podczas uroczystości pogrzebowych współzałożyciela Skaldów, Jacka Zielińskiego prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie odznaczył muzyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.

📢 Dziś sześcioraczki z Tylmanowej obchodzą piąte urodziny. Tak wygląda najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce! Rosną jak na drożdżach Jedyne w Polsce sześcioraczki - Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Filip i Tymon z Tylmanowej, 20 maja obchodzą piąte urodziny. Spora rzesza fanów śledziła losy najpopularniejszego rodzeństwa w Polsce na Instagramie, ale konto zostało jakiś czas temu zawieszone. Rodzina nie udziela się publicznie, co jakiś czas jej zdjęcia pojawiają się na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, kiedy to odwiedza ich marszałek z prezentami. Dzieci są urocze, a ich narodzin wzbudziły ogromne zainteresowanie. 📢 "Pojezierze olkuskie" już jest atrakcją. Czy niebezpieczne zalewiska w staną się latem dzikimi kąpieliskami? Zobaczcie zdjęcia Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nadejściem upalnych dni tłumy będą szukać ochłody nad wodą. Niestety wszystko wskazuje na to, że wiele osób wybierze się nad… niebezpieczne zalewiska, które zaczęły powstawać w ubiegłym roku w powiecie olkuskim. Mimo zagrożeń i wprowadzonego zakazu wstępu już teraz nad nowymi zbiornikami można spotkać wielu śmiałków.

📢 Monster trucki na Tomexie. Co tam się działo! Emocje sięgnęły zenitu Ewolucja jak z filmów o Jamesie Bondzie, drifty, kaskaderskie popisy i monster trucki - nowohucki plac Tomex zamienił się w studio efektów specjalnych. Co tam się działo!

📢 Po raz 20. Marsz Równości przeszedł ulicami Krakowa. Pierwszy raz z udziałem prezydenta miasta. Na trasie Barbara Nowak z różańcem Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom Marszu Równości przed Muzeum Narodowym, skąd wyruszył, i podczas całej jego trasy. Kilkanaście tysięcy osób, jak szacują organizatorzy, wzięło udział w 20. edycji tego wydarzenia. Po raz pierwszy w Marszu Równości poszedł prezydent miasta. - Każdy ma prawo czuć się częścią Krakowa, ci ludzie są u siebie i trzeba dać im wsparcie - mówił prezydent Aleksander Miszalski. Tradycyjnie też na Rynku Głównym pojawiła się grupka Młodzieży Wszechpolskiej. Nie zabrakło i byłej kurator Barbary Nowak z różańcem w dłoni.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Rakowem Częstochowa. Był też prezydent Krakowa. Zdjęcia Świetna była frekwencja na meczu Cracovii z Rakowem Częstochowa. To był ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku. Blisko 14 tysięcy fanów zjawiło się na meczu i oklaskiwało dobrą grę swoich ulubieńców. W loży honorowej mecz oglądał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. 📢 Pierwszą Komunię Świętą w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach przyjęli uczniowie miejskiej "czwórki" Dzisiaj w bazylice mniejszej w Gorlicach Pierwszą Komunię Świętą przyjęło ponad 60 uczniów uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach. Po dzieci w uroczystej procesji wyszedł ks. proboszcz Stanisław Ruszel, po czym w akcie pokropienia ich wodą święconą przypomniał o przyjętym już sakramencie chrztu świętego. Dzieciom towarzyszył ich katecheta ks. Wojciech Mazurek.

📢 Tego nie pokazali w "Sanatorium miłości"! Zdjęcia zza kulis. To się działo gdy wyłączyli kamery Za nami szósta edycja „Sanatorium miłości”, którą była kręcona w pięknym uzdrowisku pod Górą Parkową. Przez dziesięć odcinków uczestnicy programu dostarczali nam wielu emocji i wzruszeń, a widzowie mogli także podziwiać piękne kadry z Krynicy-Zdroju. W ostatnim odcinku odbył się bal w Starym Domu Zdrojowym. Kuracjuszki i kuracjusze mieli przepiękne kreacje, które robiły wrażenie. Szczególnie wzrok przyciągały suknie balowe pań. Mamy bogatą galerię zdjęć z finału, bo nie wszystko udało się pokazać w telewizji.

📢 To najbardziej zielone osiedle Krakowa. W samym środku Lasu Borkowskiego Niektórym może się to nie spodobać. Jak to możliwe, że w Borku Fałęckim, w samym środku Lasu Borkowskiego wyrosły domy i bloki? A wyrosły i stoją. Pełno tu zieleni wśród zabudowań, a od reszty Krakowa, pętli tramwajowo-autobusowej czy innych osiedli, tę osadę oddziela gęsty las. Niespotykane. Taka trochę galijska wioska. Zobaczcie zdjęcia z drona tej części Krakowa.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłego kierowcy MPK Kraków. W Ruszczy żegnała go rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy W kościele parafialnym pw. Świętego Grzegorza w Ruszczy w Krakowie odbyła się ceremonia pogrzebowa zmarłego tragicznie kierowcy autobusu MPK. 15 maja rano na ulicy Igołomskiej w Krakowie - węzeł S7 - pojazd MPK zderzył się z autokarem prywatnego przewoźnika. 60-letni kierowca MPK zginął na miejscu. MPK ogłosiło żałobę. W ostatniej drodze śp. Józefowi towarzyszyła rodzina, przyjaciele, załoga MPK Kraków, a także okoliczni mieszkańcy. 📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową.

📢 Budowa kolejowego połączenia Podłęże - Piekiełko, o którym mówi się od dekady. Ta inwestycja to nie lada wyzwanie w górskim terenie Mieszkańcy Rabki-Zdrój mogą podziwiać efekty prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz. Ze względu na specyficzny przebieg linii nr 104, która znajduje się w terenie górskim i podgórskim, dla bezpieczeństwa i komfortu podróży musi powstać tam wiele obiektów mostowych czy ścian oporowych do zabezpieczania skarp. Prace idą zgodnie z planem, choć są sporym wyzwaniem.

📢 Matura 2024: chemia rozszerzona odpowiedzi i arkusz CKE z zadaniami. Mamy opinie uczniów! Matura z chemii 2024 rozpoczęła się w czwartek 16 maja o godzinie 9:00. Na jej napisanie abiturienci mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć 60 punktów. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami i proponowane rozwiązania zadań.

