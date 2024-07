Prasówka 2.07.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop finansowy na wakacje 2024 dla wszystkich znaków zodiaków. Te znaki mają szansę na duże pieniądze! Przeczytaj horoskop na lato!”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop finansowy na wakacje 2024 dla wszystkich znaków zodiaków. Te znaki mają szansę na duże pieniądze! Przeczytaj horoskop na lato! Horoskop finansowy 2024. Miłość, pieniądze czy może przełom w życiu zawodowym? Co czeka cię w najbliższych miesiącach? Okazuje się, że będą one intensywniejsze niż może się wydawać. Kto ma szansę na duże pieniądze, a kto będzie musiał zacisnąć przysłowiowego pasa? Sprawdź, jak będzie wyglądać stan twojego portfela w wakacje 2024. GALERIA

📢 Chaos w małopolskim sejmiku trwa, PiS wciąż skłócony. Czwarta próba wyboru marszałka nieudana. "To jest kabaret" Ten polityczny serial nie ma końca. W poniedziałek radni sejmiku podjęli dwie próby wyboru marszałka województwa małopolskiego. Bezskutecznie. PiS nie opanował kryzysu i kłótni wewnątrz partii, więc Łukasz Kmita - kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego, ale nieakceptowany przez część małopolskich działaczy - znów przepadł w głosowaniu. W sumie już trzeci i czwarty raz! Lepszy wynik od niego uzyskał Krzysztof Jan Klęczar (zgłoszony przez Trzecia Droga-PSL i KO), obecny wojewoda Małopolski, ale nie zdobył większości. Kolejną sesję zaplanowano na wtorek na godz. 18.

📢 To był największy w historii koncert w Tarnowie! Scorpionsi dali show na stadionie miejskim dokładnie 13 lat temu. Archiwalne zdjęcia Na ten koncert do Tarnowa zjechało kilkanaście tysięcy fanów Scorpions. W poniedziałek (1 lipca) minęło dokładnie 13 lat od największego muzycznego wydarzenia w historii miasta. Tarnów był przystankiem na trasie światowego tournée zespołu.

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Poszukiwania drugiej połówki na parkiecie. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych imprez organizowanych w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w minioną sobotę (29 czerwca). Początek wakacji to bowiem doskonały czas, by znaleźć nie tylko wakacyjną miłość, ale także taką na lata. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobacz, co tam się działo.

📢 Turniej Rycerski pod murami zamku w Rabsztynie. Do walki stanęli rycerze, były pokazy i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia Pod murami zamku w Rabsztynie odbył się 18. Turniej Rycerski. Zjechali waleczni rycerze, którzy stanęli w szranki. Były pokazy jeździeckie, łucznicze, sokolnicze. Pod zamkiem stanęły stoiska rzemieślników. 📢 Wimbledon 2024: najgorętsze zawodniczki tenisowego turnieju w Londynie. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Wielkoszlemowy Wimbledon 2024 rozpoczęty, turniej w Londynie ruszył 1 lipca. Zakończenie planowane jest na 14 lipca. Do rywalizacji w grze pojedynczej kobiet na trawiastych kortach w brytyjskiej stolicy przystąpiło 128 zawodniczek, w tym kwalifikantki. Wybraliśmy najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz zdjęcia w GALERII.

📢 Wielka feta u Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego. To bal z okazji narodzin córeczki? Wystawny bal u miliardera Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej. Piękne dekoracje i kreacja młodej mamy, która nie tak dawno urodziła dziecko. Była modelka wygląda rewelacyjnie. Świętują narodziny córeczki? Być może, choć para nie potwierdziła oficjalnie narodzin drugiego dziecka ani nie zdradziła w licznych relacjach na Instagramie, z jakiej okazji zorganizowała wystawne przyjęcie. W posiadłości nie zabrakło rodziny oraz przyjaciół oraz... różowych dekoracji.

📢 Kraków wydał na remont miliony, miało być muzeum. Dziś zabytkowa strzelnica na Woli Justowskiej wciąż stoi pusta Wyremontowana za ponad 12 milionów Strzelnica Garnizonowa na Woli Justowskiej świeci pustkami, czekając na swój dobry czas i pomysł (poza restauracją) na zagospodarowanie tego zabytkowego budynku. Przez kilka lat mieściło się tu Muzeum Fotografii, ustępując miejsca planowanemu muzeum - Dom Krakowskiego Sportu, z którego miasto ostatecznie się wycofało. - Obecnie trwają rozmowy dotyczące przyszłości obiektu - informuje nas magistrat. 📢 Finaliści Miss i Mister Supranational 2024 prezentowali się na wybiegu w Krynicy-Zdroju. Kto najlepiej sobie poradził? Finalistki konkursu Miss Supranational 2024 oraz finaliści konkursu Mister Supranational 2024 przed finałowymi gali mieli okazję poczuć przedsmak czekającej ich rywalizacji. Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju zamienił się w wybieg, a jury wybrało zwyciężczynie i zwycięzców Supra Model of the Year oraz Miss Supranational Talent.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobacz najlepsze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ na ukończeniu. Zobaczcie zdjęcia nowego fragmentu DK47 Asfalt, prawie wszędzie asfalt! 91 proc. - to stan zaawansowanie prac na budowie nowego odcinka zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Droga Krajowa nr 47 zmieni komfort podróży, ale też okolicę. Mosty, estakady, węzły i długie wstęgi asfaltu - to wszystko wśród gór, zieleni i okolicznych miejscowości. Kierowcy z nowej DK47 mają skorzystać w październiku, dokładnie od 9 października, i z Krakowa dojadą do Nowego Targu dwoma pasami ruchu. I dwoma wrócą. Wszyscy liczą, że mocno zmniejszy to korki. Na razie zobaczcie najświeższe zdjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z drona, z drugiej połowy czerwca 2024.

📢 Co z tym zakazem transferów Wisły Kraków? Jarosław Królewski: To techniczna sprawa Kilka dni temu portal kr24.pl poinformował, że Wisła Kraków ma zakaz transferowy nałożony przez FIFA. Sprawę szybko zdementował prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski, ale w poniedziałek temat wrócił, bo Wisła wciąż widnieje w bazie klubów ze wspomnianym zakazem. Królewski znów jednak uspokaja, że to kwestia techniczna i o żadnym zakazie transferowym nie ma mowy. 📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu.

📢 Wisła Kraków zagra sparing z Hutnikiem Kraków Ostatnim sprawdzianem przed meczem w eliminacjach Ligi Europy z KF Llapi Podujevo będzie dla piłkarzy Wisły Kraków sparingowe starcie z Hutnikiem Kraków. Mecz ten zostanie rozegrany w najbliższy czwartek w Myślenicach o godz. 11, o czym poinformował krakowski klub. 📢 Zalane Zakopane. Oberwanie chmury nad miastem, podtopione drogi i piwnice. Nawet zakopianka była nieprzejezdna W Zakopanem i okolicznych miejscowościach woda zatapia drogi i przydomowe piwnice. Deszcz wprawdzie przestał padać (godz. 13.30), ale cały czas jest pochmurno, a w prognozie - dalsze opady. Strażacy muszą interweniować w wielu miejscach. Zalana została zakopianka i przez kilka godzin była nieprzejezdna. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy odpompowywali wodę. Podczas akcji strażaków policja kierowała samochody objazdami przez wąskie drogi. Strażakom przy użyciu kilku pomp udało się odpompować wodę, która sięgała ponad metr.

📢 Powstaje nowy park Aleksandry między Bieżanowem a Prokocimiem. Budują ścieżki w śladzie przedeptów Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu północnej części parku Aleksandry, w Dzielnicy XII, między Bieżanowem a Prokocimiem. Obecnie realizowane są ścieżki parkowe w śladzie istniejących przedeptów. Prace zakończą się w grudniu tego roku. 📢 W weekend Muszyna znów tętniła życiem. Tłumy bawiły się na lokalnym festynie Pierwszy wakacyjny weekend Muszyna może zaliczyć do udanych. Uzdrowisko nie tylko gościło mnóstwo turystów, którzy odwiedzali najbardziej popularne miejsca jak ogrody na Zapopradziu czy rynek oraz zamek, ale również mieszkańców, którzy wzięli udział w rodzinnym festynie w Powroźniku. Zobaczcie co się działo w ten weekend w sądeckim uzdrowisku. 📢 Rozbiórka drogi krajowej 94 w Olkuszu coraz bliżej. Znamy zarys tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy "starej czwórki" Wykonawca wielkiej przebudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu wykonał już większość prac przygotowawczych do kolejnego kroku, jakim mają być prace rozbiórkowe. Aby mogły one ruszyć konieczne jest przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Ten jest już gotowy, ale czeka na pozytywne opinie władz miasta, powiatu i służb. Podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Olkuszu poznaliśmy jego główne założenia. Poznajcie szczegóły.

📢 Kraków. Tramwajem na Azory? To możliwe, jeśli Unia Europejska da pieniądze Niedawno Kraków zyskał linię tramwajową do Górki Narodowej, trwa budowa tej do Mistrzejowic, a już Zarząd Inwestycji Miejskich złożył wniosek aplikacyjny dotyczący dofinansowania budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na Azory z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). 📢 Transferowe lato Puszczy Niepołomice - odchodzą, przychodzą, pogłoski, fakty Bardzo bogate jest tegoroczne lato jeśli chodzi o ruchy transferowe w Puszczy Niepołomice. Ubiegłosezonowy beniaminek ekstraklasy doznał wielu osłabień po sezonie, dlatego też musiał ściągnąć wielu zawodników. Jakich? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wielki Turniej Rycerski w Rabsztynie - dzień drugi. W upalną niedzielę były pokazy konne, walki na miecze i inne atrakcje W niedzielę 30 czerwca było niezwykle upalnie, co więc musieli przeżywać rycerze oraz niewiasty ubrane w długie suknie z gorsetami? Oni jednak nie poddają się łatwo pogodzie. Nie zawiedli i dali pokazy pod zamkiem w Rabsztynie. Widownia dopisała - było więcej ludzi niż w sobotę.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794 pod Krakowem. Samochód wpadł w drzewo. Są osoby poszkodowane i duże utrudnienia Do poważnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 794 w Trojanowicach w gminie Zielonki w poniedziałek, 1 lipca przed południem. W zdarzeniu uczestniczył jeden pojazd. Samochód z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i rozbił się na drzewie. Są osoby poszkodowane. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Został wprowadzony ruch wahadłowy. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 1 do 5 lipca. Setki ludzi bez prądu. LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE 1.07.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od poniedziałku 1 lipca do piątku 5 lipca.

📢 Nad Klimkówką tłumy. Samochody ustawione były na parkingach, łąkach nad brzegiem, a nawet wzdłuż drogi powiatowej W weekend zalew w Klimkówce były najtłumniej odwiedzanym miejscem w Gorlickiem. Kierowcy parkowali samochody, gdzie tylko było można – na wyznaczonych miejscach postojowych, ale też wzdłuż drogi powiatowej Gorlice-Wysowa. Jedni przyjechali, by tylko posiedzieć na brzegu, a inni oddawali się szaleństwu w wodzie – od kajaków, przez łódki po deski surfingowe. 📢 Na razie Wisła Kraków nie przedstawi planu trzyletniego… Po ostatnim meczu sezonu 2023/2024 Wisła Kraków opublikowała komunikat, w którym informowała, że do końca czerwca przedstawi plan, strategię funkcjonowania klubu w okresie trzyletnim. Czerwiec się skończył, plan nie został przedstawiony, a kibice dopytują się dlaczego i kiedy on się pojawi. 📢 Ta historia łamie serce. 9-latek uciekł z domu dziecka na Śląsku i przyjechał do Oświęcimia w poszukiwaniu swojej babci Mieszkaniec Witkowic (pow. oświęcimski) oraz policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji pomogli 9-latkowi, który oddalił się z jednego z domów dziecka na Śląsku. Chłopiec przyjechał do Oświęcimia w poszukiwaniu swojej babci.

📢 Wcześniej był tu kort tenisowy. Wielka tężnia solankowa w Olkuszu otwarta! Zobaczcie wideo Tężnia solankowa w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Olkuszu jest już otwarta. Z obiektu można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 21. Na miejscu zamontowane zostały zarówno ławki, jak i drewniane leżaki. Wstęp na teren tężni jest całkowicie bezpłatny. 📢 Pożar w Łysej Górze koło Brzeska. Ogień wybuchł w budynku gospodarczym, spłonęło kilka sztuk drobiu W nocy z niedzieli na poniedziałek (30.06/1.07) doszło do pożaru zabudowań gospodarczych w Łysej Górze w powiecie brzeskim. Akcja gaśnicza z udziałem ponad 30 strażaków jeszcze się nie zakończyła, trwa dogaszanie pogorzeliska.

📢 Podgórze. To już 109 lat od przyłączenia do Krakowa. Też czujecie tu włoski klimat? 1 lipca 1915 Podgórze połączyło się z Krakowem i zostało jego XXII dzielnicą katastralną. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak miasto na prawym brzegu Wisły wyglądało przed wiekiem, w czasach kiedy stało się częścią wielkiego Krakowa i w pierwszych latach po tym wydarzeniu, a jak prezentuje się obecnie. Zobacz, jak wtedy wyglądały Rynek Podgórski, Zabłocie, plac Bohaterów Getta (plac Zgody), most Krakusa (obecnie Powstańców Śląskich), zabudowa nad Wisłą, jak rywalizowano na stadionie KS Podgórze, jakie były widoki ze wzgórza Lasoty, a jak jest teraz. Można też zobaczyć, jak budowano most Piłsudskiego.

📢 Ratownicy TOPR ewakuowali rannego spod Gerlacha. Mężczyzna spadł z wysokości Ratownicy TOPR ruszyli na pomoc poszkodowanemu turyście na Słowacji. Sokół pomagał mężczyźnie, którzy spadł z wysokości w czasie podejścia na Gerlach. Polscy ratownicy przetransportowali rannego wspinacza do szpitala w Zakopanem. 📢 Kociołek Galicyjski w Miasteczku. Smacznie i muzycznie. Zdjęcia W niedzielę 30 czerwca w Miasteczku Galicyjskim odbył się Festiwal Kultury Kulinarnej “Kociołek Galicyjski”. To odbywające się regularnie od 2008 roku wydarzenie przyciąga do Nowego Sącza wielu gości, także spoza Sądecczyzny. 📢 99 lat temu Kraków przeżył kataklizm. To była trudna walka z żywiołem W pamięci obecnych mieszkańców stolicy Małopolski najbardziej zapisały się powodzie z 2010 i 1997 roku. Już wcześniej jednak Kraków niejednokrotnie musiał walczyć z wielką wodą. Walkę z żywiołem miasto toczyło m.in. 99 lat temu - w 1925 roku, na przełomie czerwca i lipca.

📢 Awantura przy szlaku do Morskiego Oka. Atak na pracownika parkingu. TPN zgłosił sprawę policji Pracownik parkingu na Palenicy Białczańskiej w Tatrach był obrażany, popychany, kopany i szarpany. Jeden z kierowców próbował najechać samochodem na mężczyznę. Uszkodzony został system parkingowy. Straty to ok. 3000 zł. Tatrzański Park Narodowy zgłosił sprawę policji. 📢 Powitanie Lata 2024 w Kuter Port Nieznanowice. Koncerty plenerowe i impreza do późnych godzin! ZDJĘCIA Wraz z oficjalnym rozpoczęciem wakacji w nieznanowickim Kuter Porcie (pow. wielicki) zorganizowana została impreza inaugurująca letni sezon na kąpielisku. Muzyczne Powitanie Lata 2024 odbyło się w sobotę, 29 czerwca. Zobacz, jak bawiły się tłumy na koncertach plenerowych oraz dyskotece pod chmurką! ZDJĘCIA 📢 Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy.

📢 26 lat temu w Krakowie otwarta została pierwsza IKEA. To był zakupowy szał. Zobaczcie, jak zmieniło się to miejsce! 26 lat temu w Krakowie pojawił się sklep Ikea. Gdy 19 sierpnia 1998 roku w wakacje otwierano sklep tej sieci, mało kto wiedział, co to jest szwedzki design. Ciekawość była tak ogromna, że pierwsi klienci pojawili się już 3 dni przed otwarciem. Rozbili namioty i nocowali przed sklepem. Przez lata zmienił się nie tylko sam sklep (został mocno powiększony), ale również otoczenie wokół. Zobaczcie nowe i unikatowe, archiwalne zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 1.07.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Kraków. Dyrektor MOPS w trzy lata zarobił ponad milion złotych. "Zarobki kompatybilne do odpowiedzialności" W 2023 roku z tytułu sprawowanej funkcji otrzymał blisko 375 tys. złotych, w 2022 było to 340,5 tys. zł, a w 2021 roku 292 tysiące. W sumie ponad milion złotych. Tyle w ciągu ostatnich trzech lat zarobił dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Witold Kramarz. Krakowskiemu MOPS nie można odmówić braku działania i zaangażowania. Jednostka realizuje ze środków PFRON zadania na kwotę przekraczającą 40 mln złotych, a do tego pomaga rokrocznie blisko 40 tysiącom krakowian. Pozostaje jednak pytanie, czy tak wysokie zarobki kierownictwa są słuszne, mając na względzie jednostkę, która na co dzień pomaga najbiedniejszym. Radni miejscy mają różne opinie na ten temat. 📢 Kraków. Spaskudzili bulwary Wisły na wakacje. Czy z kładką Kazimierz-Ludwinów znów będzie pięknie? No, nie wygląda to zbyt ładnie. Hałdy ziemi, dziury, blaszane ogrodzenia, sprzęt budowlany i pierwsze stalowe konstrukcje wbite w ziemię pod nową kładkę pieszo-rowerową w Krakowie. Chodzi oczywiście o kładkę Kazimierz-Ludwinów, inwestycję, która po miesiącach ślamazarnego tempa prac, weszła właśnie w fazę orania bulwarów Wisły.

📢 Burze i ulewy nad Małopolską i Krakowem. Silne wyładowania i mocny wiatr! Za nami niespokojna noc w Krakowie i Małopolsce. Z południowego zachodu nadciągnęły burze z deszczem, miejscami padało bardzo mocno. Wystąpiły silne wyładowania atmosferyczne. Wieczorem 30 czerwca apelowaliśmy: Uważajcie na siebie przy tych błyskach i grzmotach, wieje też porywiście. W Małopolsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń meteo wydany przez IMGW. Od godz. 20.00 do godz. 5.00 nad ranem w poniedziałek, 1 lipca synoptycy prognozowali burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. Może pojawić się grad. 📢 Nocna prohibicja w Krakowie. Mija rok od jej wprowadzenia. Aktywiści domagają się wydłużenia godzin "bez alkoholu" Mija dokładnie rok od nocnego ograniczenia alkoholu w Krakowie, które przyniosło wymierne efekty. Procentów nie kupimy na wynos w godzinach od północy do 5:30 rano. - Czas na wydłużenie godzin - postulują mieszkańcy zrzeszeni w Akcji Ratunkowej dla Krakowa. I sugerują godziny od 23 do przynajmniej 9 rano...

📢 Remontowe wakacje na drogach Krakowa. Dużo namieszała przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. Teraz zmiany na moście Grunwaldzkim Samochodów jakby mniej w Krakowie, a może to tylko wrażenie z weekendu, gdy wszyscy pognali na grille lub nad wodę. Niestety poranne korki nie zniknęły, a w dużej mierze generują je prowadzone w wakacje, ze zwiększoną intensywnością (oby!) remonty na krakowskich drogach. Duże zmiany nastąpiły z powodu przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej, dotknęły też Alej Trzech Wieszczów. Pamiętajmy przy tym o cięciach w komunikacji i wyłączeniu pętli w Mistrzejowicach (plus do 20 lipca tramwaje nie jeżdżą między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim). A od dziś, 1 lipca, zmiany na moście Grunwaldzkim, bo ten już za stary.

📢 SCT w Krakowie wejdzie w życie za rok. Według ogólnopolskiego badania w Krakowie blisko połowa ankietowanych popiera wprowadzenie strefy Do wejścia w życie strefy czystego transportu w Krakowie pozostało coraz mniej czasu. Termin ten decyzją Rady Miasta Krakowa został przesunięty o jeden rok, do 1 lipca 2025r. Miasto w tym czasie musi przygotować potrzebne zmiany. Pierwsza w Polsce strefa od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać w Warszawie. Według ogólnopolskiego badania, blisko połowa mieszkańców dużych miast, w tym również Krakowa, opowiada się za wprowadzeniem SCT.

📢 Kolejny tragiczny wypadek w Małopolsce. W Bilczycach samochód potrącił rowerzystkę. 40-letnia kobieta zmarła. Jej dziecko walczy o życie W późnych godzinach popołudniowych we wsi Bilczyce w gminie Gdów doszło do tragicznego wypadku. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą. Na miejscu cały czas trwają czynności pod nadzorem prokuratora. To już kolejny dzisiaj tragiczny w skutkach wypadek, na małopolskich drogach. 📢 Na plantacji w Szymbarku jest niczym w słonecznej Toskanii. Tu żniwa zaczynają się wcześniej, bo są… borówkowe W przysiółku Góry w Szymbarku rozpoczęły się żniwa. Niezwykłe, bo borówkowe. Pod Miejską Górą, gdzie od lat, z pokolenia na pokolenie swoje gospodarstwo prowadzi rodzina Przybylskich zaczął się właśnie sezon zbioru borówki amerykańskiej.

📢 Akcja ratownicza na Dunajcu pod Tarnowem. Nie żyje mężczyzna, który w Błoniu został porwany przez nurt rzeki Duża akcja ratownicza na Dunajcu pod Tarnowem. Strażacy i policja poszukiwali osoby, która w niedzielne (30 czerwca) popołudnie została porwana przez nurt rzeki w miejscowości Błonie. Jego ciało wydobyli z wody nurkowie po ponad godzinnych poszukiwaniach.

📢 Dwudniowe święto koni arabskich w stadninie w Tarnowie Klikowej. Wydarzenie uświetniły wyjątkowe pokazy oraz aukcja charytatywna Stadnina koni w Klikowej już po raz drugi była gospodarzem prestiżowego konkursu dla koni arabskich pod nazwą All-Polish Arabian Horse Championship B National. Do Tarnowa przyjechali hodowcy z całej Polski przywożąc ze sobą ponad setkę przepięknych koni. 📢 Odpust na Piotra i Pawła w sądeckim skansenie. Procesja, kiermasz i koncert. Zdjęcia Jak co roku w Sądeckim Parku Etnograficznym odbyły się uroczystości kościelne z okazji święta patronów kościoła z Łososiny Dolnej - Piotra i Pawła.

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Perełka na mapie półwyspu helskiego Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju! 📢 Krakowianie opanowali Bagry. Odpoczywają na plaży i zażywają letnich kąpieli. Wakacje rozkręciły się na dobre Mimo, że niedzielne niebo mocno za chmurką, mieszkańcy Krakowa licznie ruszyli na Bagry. Termometry od wczesnych godzin porannych w stolicy Małopolski pokazują przeszło 28 stopni Celsjusza. Chociaż w ostatnią niedzielę czerwca trudno mówić o kąpielach słonecznych, to na pewno można zażyć tych bardziej orzeźwiających, czyli wodnych. Jak widać na Bagrach nie brakuje amatorów sportów wodnych. Plaża jak w każdy wakacyjny weekend tętni życiem. Każdy dziś odpoczywa tak, jak lubi najbardziej.

📢 TOP 15 miejsc na wakacyjny wypad w Małopolsce. Te miejsca to doskonały propozycje na letni spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Lato w pełni, wakacje rozpoczęte, a pogoda słoneczna zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby cieszyć się urokami lata i dodatkowo zwiedzić atrakcyjne miejsca? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę. 📢 Ośrodek Molo w Osieku niczym Hawaje. Zobacz najlepsze wakacyjne zdjęcia z Instagrama. Trwa "moda" na Molo Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. Wiele osób postanowiło odwiedzić to urokliwe miejsce, by w basenach szukać ochłody. Była to także okazja do słonecznych kąpieli. Zobaczcie jak pięknie wygląda to miejsce. Turyści chętnie dzielą się zdjęciami ze swojego pobytu w Osieku na Instagramie.

📢 Tragiczny wypadek na trasie Brzesko-Nowy Sącz. W Tworkowej zderzyły się dwa samochody. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR-u! Jedna osoba zginęła, a kilkoro zostało rannych w wypadku na Drodze Krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem. W Tworkowej koło Czchowa zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana. 📢 Wisła Kraków chce wzmocnić obronę. Dwóch poważnych kandydatów Wisła Kraków chce wzmocnić obronę. „Biała Gwiazda” już poinformowała, że na testy medyczne przyjedzie grecki defensor Giannis Kiakos. Krakowianie chcieliby też sprowadzić Wiktora Biedrzyckiego z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. 📢 MPK w Krakowie znów przeżywa trudne chwile? Gorące komentarze mieszkańców Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK poinformowała o kolejnych trudnych chwilach w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. - W MPK znów wrze. Zarząd złożył prowadzącym propozycję zmian warunków pracy. Jej przyjęcie jest oczywiście dobrowolne, no, ale jeśli prowadzący się nie zgodzą to nie dostaną 300-500 zł brutto podwyżki - informuje w mediach społecznościowych PKK i jak dalej wyjaśnia, zarząd MPK chce wprowadzić trzy konkretne zmiany. Mieszkańcy miasta mocno komentują tę sytuację, jednak zdania są bardzo podzielone. Wiele osób pisze wprost, że to "plotki i półprawdy".

📢 Wyjątkowe przedmioty i niepowtarzalna atmosfera podczas Bazaru na Starówce. Tłumy sprzedających i kupujących na popularnym targu w Tarnowie Upalna pogoda nie zniechęciła stałych bywalców Bazaru na Starówce do odwiedzenia placu targowego Burek w Tarnowie. Niedzielna (30 czerwca) odsłona popularnego kiermaszu była jednocześnie pierwszą, podczas tegorocznych wakacji. Stoły aż uginały się od wystawionych przedmiotów, a sprzedających było tak wielu, że niektórzy rozstawili swoje kramy na bruku. Skoro mamy wakacje i lato, to też na bazarze można było wyszukać sporo "skarbów", które wiążą się z tym wyjątkowym czasem urlopów i zasłużonego odpoczynku. Sporym zainteresowaniem cieszyły się m.in. książki, w tym przewodniki, wyjątkowa biżuteria, ozdoby do domów i ogrodów, wśród których było m.in. dużo drewnianych... kotów o wymyślnych kształtach czy też makiet żaglowców. W galerii prezentujemy, co ciekawego można było kupić dzisiaj na Burku. Wyjątkowe przedmioty i niepowtarzalna atmosfera powrócą w to miejsce za dwa tygodnie.

📢 Śmiertelny wypadek w Brzeźnicy w pow. wadowickim. Samochód uderzył w drzewo i wpadł do rowu melioracyjnego. Jedna osoba nie żyje W nocy z soboty na niedzielę, ok. godz. 2 do rowu melioracyjnego w Brzeźnicy (pow. wadowicki) wpadł samochód osobowy, którym jechały dwie osoby. Na miejsce zadysponowano straże pożarne, policję, karetkę pogotowia i helikopter LPR. Niestety, życia jednej osoby nie udało się uratować. 📢 Niedziela w Krakowie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Można je znaleźć przy Hali Targowej W ostatnią, a do tego upalną niedzielę czerwca, mieszkańcy Krakowa wyruszyli na poszukiwanie skarbów. Od wczesnych godzin porannych przy Hali Targowej słychać gwar. Owszem, dzisiaj niedziela handlowa, jednak to miejsce rządzi się trochę innymi prawami. W wielkich hipermarketach na próżno szukać takich skarbów, jakie można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Unikatowe płyty winylowe, piękne zastawy stołowe, stare zabawki i oczywiście stosy książek.

📢 Łanie i jelenie w Zakopanem są jak piesi. Korzystają z przejść dla pieszych ZDJĘCIA Widzisz jelenia lub łanię w Zakopanem - zatrzymaj się i przepuść jegomościa. Pod Giewontem dzikie zwierzęta najwyraźniej doskonale znają przepisy ruchu drogowego i korzystają z... przejść dla pieszych. A kierowcy grzecznie czekają aż zwierzęta przejdą na drugą stronę. 📢 Na nowym placu w Kuźnicach w Zakopanem pojawiły się nowe ławeczki. Wciąż jest jednak zamknięty Na nowo wybudowanym placu w zakopiańskich Kuźnicach pojawiły się nowe ławki do wypoczynku. Niebawem plac zostanie udostępniony dla turystów. Jednak w opinii wielu osób, jest tam za dużo betonu. 📢 Ogrody biblijne w Muszynie zachwycają. To miejsce przyciąga setki turystów. Zdjęcia Ogrody Biblijne w Muszynie (ul. Kościelna 64) przyciągają setki turystów. To wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie, nie tylko Małopolski, oferuje możliwość podziwiania ponad 150 gatunków roślin. Rosną tam figi, oliwki, trzciny, oleander, liść laurowy, cytryny, dziewanna i wiele wiele innych. Rosną tam nie tylko drzewa i kwiaty, ale także byliny, zboża, zioła. Są również rośliny egzotyczne, jak palma daktylowa, oliwki, oleandry, liście laurowe, granaty i figi.

📢 Koncert Moniki Brodki i Basi Giewont na zakończenie Czystych Tatr ZDJĘCIA Koncertem dwóch artystek w podziękowaniu dla wszystkich wolontariuszy akcji Czysta Polska zakończyła się akcja sprzątania Tatr. 📢 Nocne Grand Prix Krakowa w biegach górskich. Co za klimat! Zdjęcia W Lesie Wolskim odbyły się nocne biegi o Grand Prix Krakowa. Już po raz piąty. Biegacze-amatorzy bardzo dobrze znają cykl, który od listopada do marca odbywa się na tym terenie. To jest często bieganie w zimowej scenerii bądź też w błocie. Teraz było zgoła inaczej. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Miss Supranational. Spacer po Krynicy. Kandydatki nie próżnowały, otrzymały cenne wskazówki Już od niemal dwóch tygodni kandydatki do korony Miss Supranational 2024 przygotowują się do wielkiej Gali Finałowej. Każdego dnia uczestniczki tego wyjątkowego konkursu muszą stawiać czoła różnorakim próbom m.in. na świeżym powietrzu.

📢 Święto jurajskich winnic. Piknik z degustacjami nad stawami w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego Na VIII Jurajski Piknik Winny przybyli nie tylko winiarze ze swoimi trunkami do degustacji i zakupów, ale także producenci lokalnych pyszności: serów i przetworów. A wszystko to w Gospodarstwie Rybackim Pstrąg Ojcowski z możliwością degustacji pstrągów z miejscowych stawów. Niepowtarzalny klimat tworzył Ojcowski Park Narodowy. 📢 Pożar hali produkcyjnej w Niepołomicach. Z ogniem walczyło przeszło stu strażaków. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru Tuż po godzinie 16.00 w sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Niepołomicach. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Tuż przed godz. 18.00 sytuacja została opanowana i trwa dogaszanie pożaru. W kulminacyjnym momencie na miejscu działało przeszło 100 strażaków. 📢 Wielkie święto psiaków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Mieszkańcy wraz ze swoimi czworonogami odwiedzili UR w Rząsce Uniwersytet Rolnicy przygotował wydarzenie pełne atrakcji i to nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla ich czworonogów. 29 czerwca na terenie Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej UR przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce o godz. 10.00 rozpoczął się "Dzień Psa". W programie wykłady tematyczne, konkurs na zdjęcie psiaka, a także ... taniec z psem! To tylko kilka z atrakcji tego wyjątkowego dnia. Mieszkańcy miasta wraz ze swoimi zwierzętami licznie przybyli do Rząski by razem świętować.

📢 Co za wynik Sandecji Nowy Sącz! Zagrała z klubem ekstraklasy W swoim drugim letnim sparingu piłkarze spadkowicza do 3. ligi Sandecji Nowy Sącz okazali się lepsi od 11. ekipy poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Potyczka odbyła się w Woli Chorzelowskiej, a naprzeciw siebie stanęli bracia Łukasz (Stal) i Rafał (Sandecja) Wolsztyńscy. 📢 32 km po Tatrach w 3 godz. 15 min. Dudczak Michał wygrywa Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły XVI Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły oraz XII Mistrzostwa Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning to dzisiejsze (29 czerwca) zmagania biegaczy w Tatrach. Na starcie stanęło ponad 200 osób. 📢 Niech parawany was nie zmylą. To Zalew Kryspinów, a nie Władysławowo! Tak w upalny weekend wygląda wypoczynek nad wodą nieopodal Krakowa Plażowicze przejęli Zalew Kryspinów. Miłośnicy sportów wodnych, ale również leniwego czytania książki na plaży mają tu prawdziwy raj. W sobotę, 29 czerwca kąpielisko jest dosłownie okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą. Termometry pokazują dziś zawrotne temperatury więc nikogo to nie dziwi, że każdy szuka ochłody właśnie w tym miejscu. "Zalew Na Piaskach", popularnie nazywany "Zalewem Kryspinów” jest jeziorem które znajduje się na terenie wsi Budzyń w gminie Liszki - tuż przy zachodniej granicy Krakowa. Tutejsza piaszczysta plaża i urocze zakątki kąpieliska przyciągają tłumy!

📢 Basen letni otwarty. Aloha! Na Zarabiu myślenickim jak na Hawajach. Idealne miejsce na letni wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia! Otwarty został basen letni Aloha w Myślenicach na Zarabiu. W ostatnich miesiącach przeszedł metamorfozę, zmodernizowana została nie tylko sama niecka, ale i jej otoczenie. W sobotę, 29 czerwca było tu wielkie święto. Po rocznej przerwie basen został udostępniony dla miłośników pływania i aktywnego wypoczywania w wodzie. Tak już będzie do końca sezonu, od teraz w weekendy na basenie może być tłoczno. Podczas otwarcia do basenu wskoczyli burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder i Agnieszka Kulerz, żona jednego z współwłaścicieli basenu.

📢 Piękna sobota w Tatrach. Coraz więcej turystów na tatrzańskich szlakach. Tworzą się kolejki w Kuźnicach Pojawiło się słońce, turyści ruszyli na tatrzańskie szlaki. Od rana w zakopiańskich Kuźnicach tłumy chętnych na odkrywanie Tatr. Najwięcej osób chce wyjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Abp. Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę. Kto będzie kolejnym metropolitą krakowskim? Lista potencjalnych następców jest dosyć długa Tegoroczne zmiany personale w Archidiecezji Krakowskiej dotyczą również samego metropolity krakowskiego. Za nieco ponad trzy tygodnie, 24 lipca abp. Marek Jędraszewski kończy 75 lat. Pod koniec kwietnia zgodnie z prawem złożył już na ręce Ojca Świętego z rezygnację z pełnionego przez ponad 7 lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. – Ojciec Święty zdecyduje, jak długo tutaj jeszcze przyjdzie mi pracować – mówił abp Marek Jędraszewski. Kto zastąpi metropolitę krakowskiego i byłego metropolitę łódzkiego? Na liście potencjalnych następców pojawia się kilka nazwisk.

📢 Wystartowały Biegi Sokole po Tatrach. Na początek ponad 15 km ze startem i metą w Kuźnicach. Zdjęcia Kałuże, błoto i śliskie kamienie - tak trasę piątkowego (28 czerwca) biegu podsumowują zawodnicy. XV Bieg Sokoła na dystansie 15,6 km przyciągnął na linię startu ok. 140 biegaczy.

📢 Winiarskie święto w Ojcowie. Piknik jurajski z degustacją wina, serów, pstrągów oraz promocją książki do pisania Jurajski Piknik Winny jest organizowany ósmy raz przez Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej. Odbędzie się jak zwykle w otoczeniu stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Ojcowski. Organizatorzy zapowiadają degustacje wina, serów, przetworów, pstrąga , a do tego obiecują wspaniały klimat Ojcowskiego Parku Narodowego. To wszystko na dwudniowej imprezie w sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca. 📢 Idziesz z rodziną do Morskiego Oka w Tatrach? Przygotuj się na wydatki! Policzyliśmy Tegoroczna rodzinna wyprawa do Morskiego Oka w Tatrach będzie z pewnością niezapomniana. Nie tylko ze względu na fakt, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, ale także dlatego, że koszty takiego jednodniowego wypadku są wysokie. Dużo wyższe niż jeszcze przed rokiem. Porównaliśmy koszty wyprawy nad słynny tatrzański staw.

📢 W Krakowie ma pojawić się nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznaczy pętla Czerwone Maki Ruszył przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Głównym elementem opracowania ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa. Miałaby ona zaczynać bieg na pętli Czerwone Maki i dojeżdżać do planowanej pętli i parkingu w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny lub do pętli i parkingu planowanych przy węźle autostradowym.

📢 Dzień Psa 2024. Oto najpopularniejsze psiaki w Polsce! Uwielbiają je internauci i nie tylko! ZDJĘCIA Dzień Psa to wielkie święto zarówno dla właścicieli, jak i samych czworonogów, uwielbianych przez Polaków. Jakie pieski najczęściej wybierają celebryci? Które rasy są najpopularniejsze? Zobacz, jak prezentują się popularne psiaki polskich gwiazd wraz ze swoimi właścicielami! GALERIA

📢 Transferowe lato Cracovii - przychodzą, odchodzą, pogłoski, fakty Trwa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Letni czas to gorąca pora, także jeśli chodzi o ruchy kadrowe. W futbolu karuzela musi się kręcić, jest spory ruch w interesie. Każdy z klubów planuje kadrę na nowe rozgrywki. Ruch zaczął się też w Cracovii, przyszli nowi zawodnicy, z niektórym skończyły się kontrakty i odeszli. A jeszcze inni być może opuszczą "Pasy". W GALERII przedstawiamy zmiany w Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Gradobicie nad Gorlickiem. Z nieba razem z potokami wody spadały lodowe kulki. Synoptycy przewidują, że burze mogą potrwać do północy Nad Gorlickiem przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. Trudno jeździ się po miejskich drogach, bo w wielu miejscach studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują naporu wpływającej do niej wody. Tak dzieje się choćby na ulicy Stróżowskiej. To nie koniec na dzisiaj, IMGW wydało ostrzeżenia o silnych burzach i ulewach dla powiatu gorlickiego, które mogą pojawiać się nawet do późnych godzin nocnych.

📢 Będą kolejne atrakcje turystyczne na Górze Parkowej w Krynicy. Dostarczą wrażeń i umożliwią podróż w czasie Polskie Linie Kolejowe realizują prace związane z budową Polany Muzyki i Świateł na Górze Parkowej. Nowe wyjątkowe miejsce na mapie uzdrowiska ma szansę stać się jego kolejną atrakcją turystyczną. Aktualnie trwają intensywne prace na polanie szczytowej. Ale to nie wszystko. PKL wyłania też wykonawcę, który wybuduje wieżę widokową na Górze Parkowej. - Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku w Krynicy-Zdroju pojawią się nowe atrakcje turystyczne - mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

📢 Takie widoki ma Kamil Stoch z okien swojego domu w Zębie. Z najwyżej położonej wsi w Polsce rozciąga się wspaniała panorama Tatr Giewont, Czerwone Wierchy i Wysokie Tatry. Z takimi widokami za oknem codziennie budzi się Kamil Stoch w swoim domu w Zębie. Najwyżej położona wieś w Polsce (1013 m n.p.m), rozsławiona przez wybitnego skoczka narciarskiego, to dziś też popularna miejscowość turystyczna. Piękne widoki gwarantowane. 📢 Nowy Ranking Szkół Wyższych Perspektyw. Zwycięzcą UW, za nim UJ. Znamy też TOP 10 uczelni w Małopolsce Rywalizacja o pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Perspektyw trwa między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Warszawskim od lat. Tym razem zwyciężył ten drugi, wyprzedzając UJ o dwa punkty. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska, kolejny rok z rzędu utrzymując swoją pozycję. Z Krakowa w pierwszej dziesiątce znajdziemy natomiast jeszcze Akademię Górniczo-Hutniczą - na 4. miejscu. Zarazem AGH zajmuje 2. miejsce w osobnym Rankingu Uczelni technicznych 2024, tak jak w poprzednich latach.

📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek został oddany do użytku. Zobacz zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek został w poniedziałek, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta. 📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

📢 Mija 75 lat od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Zobacz, jak powstawało nowe miasto koło Krakowa 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków Nowej Huty. Minęło już więc 75 lat. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak powstawało nowe miasto koło Krakowa, które stało się jego wielką dzielnicą.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem. NOWE ZDJĘCIA: Uczestnicy i kibice Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem - brałaś (-eś) w nim udział, za może dopingowałaś (-eś) tych, którzy biegali? Dzięki tej galerii - i kilku poniższym - przypomnisz sobie niedzielną imprezę.