Przegląd prasy (25.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Samorządowcy z całej Małopolski spotkali się przy grobie św. Kingi w Starym Sączu Małopolscy samorządowcy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zjechali do Starego Sącza, gdzie znajduje się grób św. Kingi – patronki polskich samorządowców. Było wspólne naborzeństwo, czas na rozmowy i poznanie nowych gospodarzy gmin, a na zakończenie koncert zespołu Trebunie-Tutki.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 25.05). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć w sobotę 25.05.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 25.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

Prasówka 25.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kłęby dymu nad Szaflarami. Doszło do pożaru budynku Szaflary. Osiedle Nowe - pożar budynku. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej. Trwa akcja gaśnicza.

📢 Ekipa Jacka Majchrowskiego się wykrusza. W krakowskim sporcie zmiana po 15 latach. Krzysztof Kowal przestanie być dyrektorem ZIS To będzie zmiana kadrowa po ponad 15 latach: jak się dowiedzieliśmy, Krzysztof Kowal, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, żegna się z tym stanowiskiem. Informację potwierdza rzeczniczka prezydenta miasta. - Rzeczywiście, panowie: prezydent i dyrektor Kowal widzieli się i podziękowali sobie dzisiaj za współpracę - mówi Monika Chylaszek. Będą też inne zmiany na stanowiskach dyrektorskich - w krakowskim magistracie. Kilka osób przechodzi na emeryturę.

📢 Oto śliczna Maria Andrejczyk na odważnych zdjęciach. To jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek 24.05.2024 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Uroczyste obchody rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu 24 maja w Nowym Sączu odbyły się Obchody XXXIII Rocznicy Powołania Straży Granicznej oraz uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.Wydarzenie odbyło się na placu apelowym w Komendzie KaOSG, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu i zgromadziło nie tylko pracowników SG w Nowym Sączu, ale także gości.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Bolesławiu. Dla 30 pierwszokomunijnych dzieci i ich bliskich był to wyjątkowy dzień. Zobaczcie zdjęcia W kościele p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 30 dzieci. Był to dla nich wyjątkowy dzień. Zobacz galerię zdjęć z uroczystości w bolesławskiej parafii.

📢 Kraków. Tanie loty na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend! Boże Ciało. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w środowisku turystycznym może zrobić się odrobinę… ciaśniej. W końcu kto nie chciałby choć przez kilka dni wypocząć pod palmami? Okazuje się jednak, że podróżowanie w sezonie wcale nie musi być kosztowne. Zobacz nasze zestawienie 10 europejskich miast, do których dolecisz już za niecałe 300 zł w dwie strony! GALERIA

📢 Bus elektryczny zaczął jeździć do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? ZDJĘCIA Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz: W Krakowie powstanie Wojskowy Instytut Medyczny. Prace już ruszyły! Przekształcenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w instytut badawczy, szkolenie lekarzy, także przyszłych, lekarzy żołnierzy, badania naukowe, prace rozwojowe w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, nowatorskie metody leczenia, a także inwestycje w infrastrukturę. Bezpieczeństwo to nie tylko inwestycje obronne – przekonywał w piątek, 24 maja, w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

📢 Kaplica Sykstyńska w... Krakowie. Bijąca rekordy popularności wystawa otwiera się na Wesołej Niezwykła multimedialna wystawa "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo" od dziś (24 maja) przez najbliższe trzy miesiące będzie gościć w Krakowie, przy ul. Śniadeckich 15. To pierwsza taka ekspozycja na świecie, która pozwala niemal na wniknięcie w wirtualną rzeczywistość, w świat fresków namalowanych przez Michała Anioła i jego poprzedników na przełomie XV i XVI wieku. Wcześniej odwiedziły ją dziesiątki tysięcy widzów w Warszawie, a teraz umożliwia bliskie spotkanie z arcydziełami światowej sztuki w centrum Krakowa, na Wesołej.

📢 Ulewa przeszła przez powiat wadowicki. Zalane drogi, ośrodek zdrowia, hala zakładu przemysłowego i posesje. Zobacz zdjęcia Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach ora druhowie z OSP mają pełne roboty. Ulewne opady doprowadziły do zalania między innymi ośrodka zdrowia, halę zakładu przemysłowego, posesje oraz drogi. 📢 Tramwaj wykoleił się na skrzyżowaniu w centrum Krakowa. Ruch zablokowany, jeden wielki korek Tramwaj linii nr 1 wykoleił się w piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Dietla. Jak przekazuje rzecznik krakowskiego MPK, obecnie nie ma przejazdu przez ul. Starowiślną na odcinku od Poczty Głównej do ul. Dietla. Przez skrzyżowanie, na którym doszło do wykolejenia, nie da się przejechać. Tramwaje kierowane są objazdem przez ul. Dietla, Stradomską i św. Gertrudy. Z powodu braku przejazdu przez skrzyżowanie Dietla i Starowiślnej, linia autobusowa 184 została skrócona do przystanku "Rondo Grzegórzeckie".

📢 Znasz tego mężczyznę lub wiesz gdzie przebywa? Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji jednego ze sprawców, który na ul. Floriańskiej uderzył kobietę. 14 kwietnia 2024 roku we wczesnych godzinach rannych mężczyzna oraz towarzysząca mu kobieta uderzyli przechodzącą inną kobietę w głowę, czym narazili ją na utratę życia lub zdrowia.

📢 Wielka burza nad Małopolską. Całkowicie zalane drogi pod Krakowem! Wielka burza przechodzi przez miejscowości wokół Krakowa. Poważna sytuacja jest w powiecie krakowskim. "Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Rybna. Na miejscu działania prowadzą strażacy z całej gminy" - informuje profil Patrol998-Małopolska. Samochody niemal toną na zalanej trasie! 📢 Fatalna wizytówka Krynicy-Zdroju. Będzie kolejna próba zakupu dworca PKP. Jest nowa wycena i nadzieja, że miejsce wstydu zniknie Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju nie jest z pewnością jego wizytówką. Od lat władze chcą to zmienić i starają się wykupić obiekt wraz z przylegającym do niego terenem. Być może to w końcu uda się w tym roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały nową wycenę i już wkrótce planują podpisać z samorządem uzgodnienia co do transakcji. Ile za obiekt zapłaci Krynica-Zdrój?

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 24.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 24.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 24.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Jeszcze cztery miesiące temu była tu dziura w ziemi. Pnie się w górę kolejny apartamentowiec przy Alejach Wolności w Nowym Sączu Prace przy budowie apartamentowca przy Alejach Wolności w Nowym Sączu nabrały tempa. Jeszcze cztery miesiące temu na placu budowy była ogromna dziura w ziemi. Teraz widać już pierwsze kondygnacje budynku, który liczyć będzie 62 mieszkania.

📢 W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie trwają dwudniowe "Dni Szpitala". Moc atrakcji i naturalnie szczytny cel W Krakowie trwają niezapomniane - dwudniowe - Dni Szpitala, które idealnie połączyły medycynę, zabawę, dobroczynność i pasję w jednym miejscu! W dniach 23 i 24 maja 2024 r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zaprosił na wydarzenie, które nie tylko edukuje, ale także inspiruje i wspiera. Program zachwycił nie tylko najmłodszych. 📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 24-26 maja: Copernicus Festival, Festiwal Muzyki Filmowej, Korowód Nowohucki Kolejny majowy weekend w Krakowie obfitował będzie w przeróżne koncerty, eventy, festyny, festiwale, a nawet… korowód. Nadchodzące dni sprawią, że serce miasta znów mocno zabije! Sami zobaczcie, co będzie działo się w stolicy małopolskich w najbliższy weekend!

📢 Kraków. Wielkie hałdy ziemi przy pętli. Budowa tramwaju do Mistrzejowic od drugiej strony Wielokrotnie pokazywaliśmy wam wielki plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Rozkopaną Młyńską, rondo Polsadu, Lublańską. Wycinki drzew, głębokie wykopy, korki. Ale co się dzieje w samych Mistrzejowicach? Czy tam też trwają jakieś prace? A jakże! Pod oknami bloków, przy pętli również prężnie działają koparki i robotnicy. Pojawiły się informacje, że niedługo pętla w Mistrzejowicach zostanie zamknięta, prawdopodobnie z końcem czerwca, a tramwaje mają tu nie przyjeżdżać aż do września. W tym czasie pętla ma zostać przebudowana. 📢 Rusza montaż nowych ruchomych schodów przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Wreszcie! W nocy z poniedziałku (27 maja) na wtorek (28 maja) rozpocznie się montaż schodów ruchomych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym. W kolejnym etapie prac nowa instalacja zyska zadaszenie. Całość inwestycji zakończy się w sierpniu – poinformował w piątek (24 maja) Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

📢 Poślizg na dwóch odcinkach S1. Budowa trasy od węzła Oświęcim do Bierunia i Mysłowic-Kosztowy nie może ruszyć. Zobacz zdjęcia Nie może jeszcze ruszyć budowa drogi S1 między węzłami Oświęcim oraz Bieruń i Mysłowice-Kosztowy. Przeciągają się procedury administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji. Tymczasem mocno już zaawansowane są prace na odcinku w drugą stronę - do Bielska. Na powstanie nowej trasy czekają kierowcy ze Śląska i Małopolski. 📢 Kraków. Już w sobotę Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry. Lokalna kuchnia, dobra muzyka i ciekawe nagrody do wygrania 25 maja (sobota) konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie zaprasza na tradycyjny Piknik Chorwacki. Zaplanowano wiele atrakcji - będą dalmatyńczyki, będzie świetna muzyka i lokalna kuchnia a także konkurs w którym można wygrać tygodniowe wakacje w Chorwacji. Dziennik Polski jest patronem medialnym wydarzenia.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju, co za wnętrza! edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju już za nami. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo? 📢 Znikają polskie godła z orłem z urzędów pocztowych w Nowej Hucie. O co chodzi? Na urzędach pocztowych w Nowej Hucie mieszkańcy zauważają brak istotnego elementu. Zostaje po nim tylko czystszy, bo zasłonięty przez lata kawałek tynku. Chodzi o Polskie Godła, czerwone tablice z białym orłem w koronie. Mieszkańcy podpytują w okienkach pocztowych co się dzieje i jak piszą okazuje się, że to skutek wprowadzenia przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta. Ale czy miał on dotyczyć symbolu narodowego, czy walki ze szpetnymi reklamami. Czy to nie przesada?

📢 Wypadek w Krakowie na ulicy Conrada. Autokar i dwie osobówki Kraków, Ul. Josepha Conrada, w kierunku centrum - na wysokości przejścia dla pieszych doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz autobusu, brak informacji o osobach poszkodowanych, na miejscu trwa akcja służb występują utrudnienia w ruchu. 📢 Tak mieszka Maria z "Sanatorium miłości". Królowa turnusu w Krynicy-Zdroju to bizneswoman. Kocha kwiaty a jej ogród zachwyca Maria Oleksiewicz wystąpiła w 6. sezonie "Sanatorium miłości", które tym razem gościło w krynicy-Zdroju. Kobieta zyskała sympatię widzów, została też królową turnusu. Bizneswoman od lat korzysta z życia, podróżuje, obecnie jest już na emeryturze i zajmuje się uroczym domem w Czarnowie oraz wspaniałym ogrodem. Maria zdecydowała się na poszukiwanie miłości w programie telewizyjnym. To nie do końca się udało, ale zyskała przyjaciół. Zobacz jak mieszka i żyje ulubienica widzów.

📢 Zakopane na wakacje podniesie ceny na parkingach miejskich. Ale tylko dla turystów Zakopane zaserwuje turystom prezent na tegoroczne wakacje – podniesie stawki za parkowanie w centrum miasta. Rada miasta Zakopanego zdecydowała, by od 1 lipca podwyższyć stawkę o 1 zł. Podwyżka nie obejmie mieszkańców, którzy posiadają tzw. Zakopiańską Kartę Mieszkańca. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 24.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 24.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Kraków. Ławki pomalowane niedbale, a zapłacili za nie i za malowanie podatnicy - List Czytelnika Czytelnik oburzył się podczas spaceru po Krakowie. Zobaczył jak odmalowano ławki w parkach i skwerach, zrobił zdjęcia i z listem wysłał do naszej redakcji. Faktycznie, może ławka to ławka, służy do siedzenia a nie do podziwiania jako dzieło sztuki, ale... można to było zrobić porządnie. A wyszła fuszerka...

📢 Przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Wisła Kraków w niedzielę o godz. 15 rozegra ostatni mecz sezonu zasadniczego w I lidze. Rywalem będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Biała Gwiazda” zagra w osłabionym składzie, bo trapią ją kontuzje, również kartkowe pauzy. Z powodu urazów grać nie mogą: Bartosz Jaroch, Dawid Szot, Igor Łasicki, Patryk Gogół czy Bartosz Talar. Za kartki pauzują Eneko Satrustegui i Kacper Duda. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz ze „Słoniami”. 📢 Albert Rude: Szatnia jest zjednoczona. Wierzymy w osiągnięcie celu Wisła Kraków podejmie w niedzielę o godz. 15 Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Dla „Białej Gwiazdy” do ostatnia szansa, żeby zakwalifikować się do baraży. O tym meczu, ale nie tylko, rozmawiał w czwartek na konferencji prasowej trener Wisły Albert Rude.

📢 Łoś wszedł do placówki edukacyjnej w centrum Krakowa. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jak do tego doszło? Łoś wszedł przez okno do pomieszczeń krakowskiej placówki edukacyjnej, do Kolegium Europejskiego (niepublicznego LO) przy ul. Ślusarskiej 9 na Zabłociu. Sytuacja miała miejsce w czwartek (23 maja) po godz. 17. - W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba (rany od zbitego szkła), którą odwieziono do szpitala. Zwierzę po wyjściu na zewnątrz budynku padło. Do miasta prawdopodobnie przywędrowało z Puszczy Niepołomickiej – podaje oficjalny serwis miejski Magiczny Kraków. 📢 Gwiazdy muzyki w Bochni na festiwalu „Integracja malowana dźwiękiem”. Na scenie Steczkowska, Piekarczyk, Węgorzewska. Zdjęcia Justyna Steczkowska wystąpiła z recitalem podczas inauguracji 17. Małopolskiego Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni. W wydarzeniu biorą udział osoby z niepełnosprawnościami, a ich mentorami i jurorami są artyści znani z ogólnopolskich scen i telewizji - m.in. Alicja Węgorzewska i Marek Piekarczyk.

📢 Kraków. Zarząd Zieleni Miejskie czeka na wydanie decyzji pozwolenia na budowę nowej siedziby. Pieniędzy nadal brak Plan budowy biurowca w kamieniołomie Libana to nadal pieśń przyszłości. Nowa siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej ma już dokumentację projektową i czeka na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, która powinna być jeszcze w pierwszym półroczu 2024. Mimo tego ZZM nie ma w tym roku pieniędzy na realizację tej inwestycji. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Ruchem Chorzów W ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra z Ruchem w Chorzowie w sobotę o godz. 17.30. Trener Dawid Kroczek nie ma kłopotów kadrowych. Czy zdecyduje się na poważne zmiany w składzie? Na jaki skład się zdecyduje? Zobaczcie w GALERII.

📢 Zakwitł ogród św. Rity przy sanktuarium w Nowym Sączu. Wygląda teraz zjawiskowo W ogrodzie różanym w sanktuarium św. Rity zakwitły piękne róże - kwiaty poświęcone świętej pochodzącej z włoskiej Casci. Ogród otwarto w maju 2017 roku, i od tego czasu, w sezonie letnim, można podziwiać pnące się po pergoli i rosnące na grządkach kwiaty. Teraz wygląda pięknie. 📢 Dawid Kroczek, trener Cracovii: Nie ma znaczenia, czy ma się 20, czy 80 procent posiadania piłki Dawid Kroczek, trener Cracovii, pozostaje na stanowisku – taki komunikat wydał klub w czwartek. Zostaje jako trener ekstraklasowego zespołu, bo Cracovia zapewniła sobie byt, wygrywając w ostatniej kolejce z Rakowem 2:0. 📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Przebieg już robi wrażenie. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Kraków zyskał wyjątkowy wagon tramwajowy. Historyczny Wismar ma niemal 100 lat. Co za unikat! Zobaczcie zdjęcia Pochodzący z lat 30. minionego stulecia wagon doczepny o nazwie Wismar, o numerze 506 zaprezentowano w czwartek (23 maja) w zajezdni tramwajowej Podgórze w Krakowie. Wyjątkowy pojazd, który został wyremontowany przez pracowników krakowskiego MPK, dołączy do kolekcji historycznych tramwajów miejskiego przewoźnika i z dużym prawdopodobieństwem wyjedzie na ulice Krakowa podczas tegorocznej edycji Krakowskiej Linii Muzealnej, startującej 9 czerwca.

📢 Kraków. "Wspaniałość rokoka". Na Wawelu można podziwiać niezwykłe miśnieńskie figurki porcelanowe Johanna Joachima Kaendlera Gabinet porcelanowy na Wawelu rozrósł się o nową kolekcję rzeźb z białego złota, jak zwykło określać się porcelanę. Od piątku 24 maja zwiedzający mogą podziwiać wystawę czasową "Wspaniałość rokoka. Miśnieńskie figurki porcelanowe Johanna Joachima Kaendlera". Na ekspozycję składa się ponad 200 rzeźb artysty pochodzących z prywatnych kolekcji i nigdy wcześniej nie udostępnianych szerszej publice.

📢 Druga sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nowego marszałka województwa nadal nie wybrano Podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w czwartek, 23 maja, nie wybrano nowego marszałka województwa. Taki punkt ani nie pojawił się w programie obrad, ani też nie został wprowadzony przez wnioskodawców na początku sesji. Podczas II sesji pojawiło się m.in. I czytanie raportu o stanie Województwa Małopolskiego za rok 2023, a także głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Małopolskiego. 📢 Ostatnie pożegnanie Jacka Wilczyńskiego na Cmentarzu Rakowickim Rodzina, przyjaciele, znajomi pożegnali w czwartek na Cmentarzu Rakowickim Jacka Wilczyńskiego, związanego przez kilka dekad z Wisłą Kraków masażystę, specjalistę odnowy biologicznej, który pracował z kilkoma pokoleniami koszykarek „Białej Gwiazdy”. 📢 Areszt tymczasowy dla Agnieszki G. zasądzony. Podejrzana o zabójstwo córki została przetransportowana do Zakładu Karnego w Krakowie W Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach zakończyło się posiedzenie aresztowe Sądu Rejonowego w sprawie mieszkanki Zagórzan w powiecie gorlickim, która 20 maja utopiła swoje 4-letnie dziecko, a potem próbowała popełnić samobójstwo.

📢 Kraków żegna Krzysztofa Radwana, wieloletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego. Nad miastem przeleciały jego ukochane samoloty Tłum ludzi żegnał w czwartek 23 maja Krzysztofa Radwana, długoletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, który odszedł 14 maja po długiej i ciężkiej chorobie. Msza święta żałobna odbyła się w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku. Podczas pogrzebu nad cmentarzem latały ukochane przez Krzysztofa Radwana samoloty.

📢 Szokujące znalezisko w jednym z krakowskich mieszkań. Odzyskano skradzione dzieło sztuki pochodzące z XVII wieku W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego KaOSG z Nowego Sącza w jednym z mieszkań na terenie Krakowa ujawnili skradziony, wyjątkowo cenny obraz oraz zatrzymali obywatela Ukrainy, który prawdopodobnie wwiózł dzieło sztuki do Polski z Ukrainy z zamiarem sprzedaży. Odzyskane dzieło zostało odpowiednio zabezpieczone i przewiezione do Zamku Królewskiego na Wawelu.

📢 Iga Świątek - mecze French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024 Iga Świątek rusza po kolejny skalp w wielkoszlemowym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa numer 1 rankingu WTA walczy wiosną 2024 roku o trzecie zwycięstwo z rzędu, po wygranych w turniejach w Madrycie i Rzymie. Zwycięstwo w Paryżu wieńczące hat-tricka byłoby sukcesem, jaki do tej pory stał się udziałem jedynie najwybitniejszej tenisistki w historii - Sereny Williams. Sprawdźcie więc, kiedy gra Świątek i gdzie oglądać transmisje z meczów Polki. Poniżej podpowiadamy także, która ze stacji pokaże mecze na żywo i online oraz podajemy terminarz i wyniki spotkań raszynianki. 📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 23 odsłonach na 23. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2024 roku Iga Świątek będzie obchodzić 23. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 23 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz. Gdzie oglądać? Kiedy transmisja na żywo? Terminarz i wyniki online French Open Iga Świątek rozpoczęła kolejny sezon. Wkroczyła w rok 2024 jako liderka rankingu WTA i liczymy, że pozostanie na szczycie jak najdłużej. Polecamy śledzić terminarz jej startów i wyniki, które w tym miejscu uzupełniamy na bieżąco. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? Oto kalendarz występów polskiej tenisistki z dokładnymi datami i godzinami spotkań. Tu także informujemy, gdzie można znaleźć transmisje telewizyjne z pojedynków Igi Świątek. Najbliższe spotkanie raszynianka rozegra w turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa 26 maja - 9 czerwca. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek i gdzie go oglądać.

📢 Przebudowa linii kolejowej w Limanowej budzi niepokój mieszkańców. „Nikt z nami nie konsultował tych planów” Trwają przygotowania do przebudowy linii kolejowej numer 104 w miejscowości Limanowa a wraz z nimi rosną obawy mieszkańców Limanowej. Podczas spotkania z przedstawicielami PKP PLK mieli dowiedzieć się, że planowane są wywłaszczenia i wyburzenia niektórych domów. „Nikt z nami nie konsultował tych planów” – twierdzą rozgoryczeni mieszkańcy. Nowa burmistrz miasta obiecuje pomoc urzędu, ale planów kolei zmienić się nie da.

📢 Mieszkańcy Nowej Huty nie chcą Strefy Przemysłowej. Badania Krakowskiego Alarmu Smogowego Zdecydowana większość mieszkańców Nowej Huty sprzeciwia się zlokalizowaniu na terenie Kombinatu Strefy Przemysłowej, która pozwoliłaby działającym tam firmom omijać rygory dotyczące zanieczyszczeń. Mieszkańcy popierają natomiast kontynuowanie tam funkcji przemysłowej pod warunkiem, że zlokalizowane byłyby tam jedynie nowoczesne zakłady, wykorzystujące niskoemisyjne technologie. 📢 Korki i remonty w Krakowie. Naprawiają Podgórską i tunel pod dworcem, zmiany na Kocmyrzowskiej Nowe tory kolejowe w Krakowie służą podróżnym od zeszłego roku. Obecnie wykonawcy nowego kolejowego mostu na Wiśle kończą prace porządkowe wokół inwestycji. Na ul. Podgórskiej wymieniają asfalt i nawierzchnię chodników. Podobne prace prowadzone były również w innych częściach miasta. Do naprawy szykuje się też tunel pod Dworcem Głównym. Planowane są też zmiany na Kocmyrzowskiej. W Krakowie sporo mamy obecnie trwających remontów i pojawiają się nowe.

📢 Kraków. Minęli półmetek budowy Kampusu Jana Pawła II w Krakowie na osiedlu Ruczaj Rośnie budowany od 2023 roku Kampus Jana Pawła II w Krakowie na os. Ruczaj. To sztandarowa inwestycja Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstająca obok budynku bibliotek uczelni. Prace minęły już półmetek i widać konstrukcje nowego, ogromnego gmachu, z którego mają korzystać studenci.

📢 To była doskonała zabawa w Alfa Club Tarnów. Single Party odwiedziła nawet Emilia z Love Island, a muzykę serwował Foxxy. Zdjęcia Imprezy do białego rana w Alfa Club Tarnów są jak magnes dla fanów zabawy w rytm muzyki. Nie inaczej było w minioną sobotę (19 maja) podczas Single Party w klubie przy ulicy Staszica. 📢 Ogromna ulewa w Mościcach i podtarnowskich miejscowościach. Drogi zamieniły się w strumienie. Są liczne podtopienia i zalane budynki Zalane piwnice prywatnych domów i szkoły, a także ulice i chodniki – tak wygląda bilans potężnej ulewy, która przeszła w środę (22 maja) po godz. 19 przez zachodnią część Tarnowa oraz sąsiednie miejscowości. Ze skutkami podtopień walczy kilkudziesięciu strażaków.

📢 Na nowym boisku Wisły Kraków rozkładają już trawę Trwa budowa boiska przy hali Wisły Kraków, które będzie służyć zarówno Towarzystwu Sportowemu Wisła, jak i piłkarskiej spółce „Białej Gwiazdy”. Plac gry w znacznym stopniu finansują kibice, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Socios Wisła Kraków. Obecnie trwa już rozkładanie sztucznej trawy. 📢 Kraków. Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. Pracodawcy szukali chętnych Warsztaty tematyczne, prezentacje firm oraz konsultacje z doradcami zawodowymi czekały na mieszkańców podczas Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. 📢 Utrudnienia na DK 94 w Olkuszu. Wieczorami na drodze prowadzone są badania geotechniczne. Zobaczcie zdjęcia Trwają przygotowania do przebudowy odcinka drogi krajowej numer 94, który przebiega przez Olkusz. Za dnia wzdłuż „starej czwórki” trwa wycinka drzew. Wieczorami z kolei prowadzone są badania geotechniczne. Wówczas na jezdni obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu.

📢 Burze nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania. Interwencje przy połamanych drzewach Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To burza, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Przyniosła z sobą znaczne ochłodzenie - temperatura w Krakowie spadła do ok. 15 stopni z 25, które notowane były przed południem. Od kilku godzin pada również deszcz. Straż pożarna zapewnia, że mimo to w Małopolsce i w Krakowie jest spokojnie. Synoptycy ostrzegają jednak, że burze mogą się jeszcze pojawić - ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2 w nocy z środy na czwartek. 📢 To jedyna zachowana drewniana stacja kolejowa w Małopolsce. Zabytkowy dworzec w Rabie Niżnej zostanie przeniesiony i zagospodarowany Od lat nieczynny, wybudowany w stylu zakopiańskim budynek dworca przy stacji Raba Niżna zostanie przeniesiony. Zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym i stoi na terenie placu budowy modernizowanej linii nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która jest częścią większego zadania Podłęże-Piekełko. Ma być odbudowany, tak aby służył mieszkańcom i turystom przez następne dekady.

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz, który ponownie zostanie ojcem. Zajrzyj do domu prezentera i Joanny Ibisz w kamienicy – galeria zdjęć Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnym, który spodziewa się kolejnego potomka. Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem. 📢 Wisła Kraków chce zatrzymać koniecznie Angela Rodado. Będzie oferta nowego kontraktu Przed Wisłą Kraków w niedzielę niezwykle ważny mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Jego wynik, a także to jak ułożą się rezultaty innych spotkań, pokaże czy „Biała Gwiazda” dostanie szansę gry w barażach o ekstraklasę. Niezależnie od tego, przy ul. Reymonta już myślą jak wyglądać ma zespół w nowym sezonie.

📢 Piekarnia "Pawlak" po pożarze nie rezygnuje z działalności. Pracownicy apelują do klientów Punkty handlowe oferujące pieczywo z piekarni "Pawlak" znów działają. Piekarnia firmy zlokalizowana w Myślachowicach (pow. chrzanowski) spłonęła w nocy z czwartku na piątek (16-17 maja). Pracownicy firmy zwrócili się z apelem o robienie zakupów u nich, gdyż każda kupiona bułka to krok w kierunku odbudowy zakładu.

📢 Przewodnicy w Tatrach. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży nie mogą wędrować same Grupy dzieci i młodzieży po Tatrach mogą wędrować jedynie pod opieką wykwalifikowanego przewodnika tatrzańskiego. Ten jest obowiązkowy dla grup szkolnych, ale zalecany także dla prywatnych wędrowców. Tatrzański Park Narodowy przypomina te zapisy akurat teraz – gdy zaczyna się sezon zielonych szkół. 📢 Patrycja Tuchlińska w ciąży! To już pewne. Ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego tym nagraniem zdradziła wszystko. Zdjęcia 22.05 Patrycja Tuchlińska spodziewa się dziecka? Wraz z ukochanym Józefem Wojciechowskim tworzą barwną parę showbiznesu. Ich związek z zainteresowaniem śledzą internauci, którzy tym razem dopatrzyli, że była modelka jest w ciąży. Zakochani od jakiegoś czasu nie pokazują się publicznie, także sama Tuchlińska od kilku miesięcy nie wrzuciła nowych zdjęć, aż do weekendu. Modelka dodała krótką relację na Instagram, na której można dopatrzyć się ciążowych krągłości. Zobaczcie sami.

📢 Kraków. Była myjnia, będzie blok. Deweloperzy wciskają się w zabudowę Bieżanowa W gęstą już zabudowę Bieżanowa wciskają się nowoczesne bloki. Kolejny powstanie w miejscu dawnej myjni samochodowej, auto serwisu i parkingu przy ul. Barbary 9. Widać, że będzie blisko istniejących już tam bloków i innych, które już są w budowie, od strony ul. Ćwiklińskiej. Planowana inwestycja Merite Serena to 49 mieszkań. A powstająca to Apartamenty Maestro.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Zwierzyniecka czeka na wyrok, zmiany w komunikacji na Boże Ciało i inne prace w mieście Prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki postępują. Więcej asfaltu, więcej torowiska, ale wciąż widać głębokie doły i rozkopany plac budowy. Urzędnicy miejscu ogłosili, że nie da się dotrzymać sierpniowego terminu zakończenia prac. Ciągle jednak zwlekają z podaniem nowej daty. Może to być nawet... grudzień. Tymczasem ogłoszono zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie Bożego Ciała.

📢 To był dramatyczny czas. Tak 14 lat temu Kraków i Małopolska walczyły z wielką wodą Dokładnie 14 lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku, Kraków i Małopolska walczyły z powodzią. Dla tysięcy ludzi to były dramatyczne dni. Wielka woda wlewała się do domów. Zagrożona była nawet - powstająca wówczas w Krakowie - kładka o. Bernatka, która ostatecznie połączyła Kazimierz i Podgórze. Przejdź do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała walka z żywiołem, która tylko w stolicy naszego województwa trwała ponad 20 dni! 📢 Będzie druga bitwa na Krzeptówkach w Zakopanem? Firma telekomunikacyjna nie zrezygnowała z planów budowy masztu Szykuje się druga bitwa zakopiańskich górali z telekomunikacyjnym gigantem. Okazuje się, że firma nie zrezygnowała z planów budowy masztu telefonicznego na Krzeptówkach. Niemal rok temu pierwszą bitwę wygrali górale. Teraz zapowiadają, że również staną do walki.

📢 Popularne krakowskie kąpielisko zawiesza działalność. Już od tego sezonu Bardzo popularne, nie tylko wśród krakowian, kąpielisko Przystań Brzegi będzie w tym roku zamknięte. Tak samo przez kolejne dwa – trzy lata. O zawieszeniu działalności jednego z najbardziej oblężonych krakowskich tego typu ośrodków, jego właściciele poinformowali we wtorek 21 maja w mediach społecznościowych.

📢 Disco ponad wszystko, czyli taneczna muzyka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Na scenie zespół Boys. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza "Disco ponad wszystko" odbyła się w minioną sobotę (18 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy luźnych rytmach tanecznej muzyki, a gwiazdą wieczoru był popularny zespół Boys, znany m.in. z takiego przeboju jak "Jesteś Szalona". Tego wieczoru w dyskotece królowała muzyka z lat 80. i 90. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w jedne z ostatnich wakacji, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Oto elektryczny bus, który będzie woził turystów do Morskiego Oka. E-fasiąg jest już w Zakopanem To jeszcze nie rewolucja, ale duża zmiana w kwestii transportu turystów do Morskiego Oka. Pod siedzibą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest już kilkunastoosobowy bus, który będzie woził ludzi na trasie Palenica Białczańska - Włosienica. To oznacza, że ustalenia ze spotkania dotyczącego dobrostanu pracujących na tej trasie koni szybko wcielane są w życie.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Gotowe pomysły na wiosenne wycieczki Małopolskie wodospady zachwycają. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym rwąca woda spada po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. To idealne miejsca na ciekawe wiosenne wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie! 📢 Budowa kładki na zakopiance w Mogilanach. Akcja z montażem wielkich przęseł Na Zakopiance w Mogilanach (woj. małopolskie) GDDKiA położyła przęsła kładki dla pieszych na przygotowanych wcześniej podporach. Elementy o wadze 16 ton, długości 40 metrów i szerokości 2,3 metra podnosił dźwig o maksymalnym udźwigu 80 ton. Operacja wymagała całkowitego zamknięcia ruchu na DK7 w okolicy prowadzonych prac.

📢 Schronisko w Dolinie Kondratowej w Tatrach niemal odbudowane. Nowe zdjęcia Trwa budowa nowego schroniska w Dolinie Kondratowej. Niebawem cały budynek zostanie przykryty dachem. Do końca prac jednak jeszcze daleko, placówka ma zostać ponownie otwarta dopiero za rok. 📢 "Pojezierze olkuskie" już jest atrakcją. Czy niebezpieczne zalewiska w staną się latem dzikimi kąpieliskami? Zobaczcie zdjęcia Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nadejściem upalnych dni tłumy będą szukać ochłody nad wodą. Niestety wszystko wskazuje na to, że wiele osób wybierze się nad… niebezpieczne zalewiska, które zaczęły powstawać w ubiegłym roku w powiecie olkuskim. Mimo zagrożeń i wprowadzonego zakazu wstępu już teraz nad nowymi zbiornikami można spotkać wielu śmiałków. 📢 Budowle w Oświęcimiu, które zniknęły bezpowrotnie z krajobrazu miasta lub zmieniły zdecydowanie wygląd. Zdjęcia z opisami Przez lata stanowiły bardzo charakterystyczne punkty w zabudowie Oświęcimia. Dzisiaj w większości nie ma po nich śladu. Pozostały po nich puste place lub na ich miejscu stanęły nowe obiekty. Pewnie jednak wielu starszych oświęcimian wraca do części z nich z nostalgią. Zobacz galerię zdjęć z opisami budowli, których zniknęły z krajobrazu miasta.

📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową.

📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT wiosnę! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

