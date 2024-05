Prasówka 24.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Wisła Kraków w niedzielę o godz. 15 rozegra ostatni mecz sezonu zasadniczego w I lidze. Rywalem będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Biała Gwiazda" zagra w osłabionym składzie, bo trapią ją kontuzje, również kartkowe pauzy. Z powodu urazów grać nie mogą: Bartosz Jaroch, Dawid Szot, Igor Łasicki, Patryk Gogół czy Bartosz Talar. Za kartki pauzują Eneko Satrustegui i Kacper Duda. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz ze „Słoniami".

📢 Albert Rude: Szatnia jest zjednoczona. Wierzymy w osiągnięcie celu Wisła Kraków podejmie w niedzielę o godz. 15 Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Dla „Białej Gwiazdy” do ostatnia szansa, żeby zakwalifikować się do baraży. O tym meczu, ale nie tylko, rozmawiał w czwartek na konferencji prasowej trener Wisły Albert Rude.

📢 Łoś wszedł do placówki edukacyjnej w centrum Krakowa. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jak do tego doszło? Łoś wszedł przez okno do pomieszczeń krakowskiej placówki edukacyjnej, do Kolegium Europejskiego (niepublicznego LO) przy ul. Ślusarskiej 9 na Zabłociu. Sytuacja miała miejsce w czwartek (23 maja) po godz. 17. - W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba (rany od zbitego szkła), którą odwieziono do szpitala. Zwierzę po wyjściu na zewnątrz budynku padło. Do miasta prawdopodobnie przywędrowało z Puszczy Niepołomickiej – podaje oficjalny serwis miejski Magiczny Kraków.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Władze UJ ws. "Kamionki": "Nie zabraniamy nikomu strajkować". Mówią też o nowym akademiku na Ruczaju Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiły nowe stanowisko ws. postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych Zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza". Podtrzymują w nim m.in. decyzję o wstrzymaniu sprzedaży akademika "Kamionka". Apelują też do osób okupujących akademik, by go opuściły.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Ruchem Chorzów W ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra z Ruchem w Chorzowie w sobotę o godz. 17.30. Trener Dawid Kroczek nie ma kłopotów kadrowych. Czy zdecyduje się na poważne zmiany w składzie? Na jaki skład się zdecyduje? Zobaczcie w GALERII.

📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Przebieg już robi wrażenie. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Kraków zyskał wyjątkowy wagon tramwajowy. Historyczny Wismar ma niemal 100 lat. Co za unikat! Zobaczcie zdjęcia Pochodzący z lat 30. minionego stulecia wagon doczepny o nazwie Wismar, o numerze 506 zaprezentowano w czwartek (23 maja) w zajezdni tramwajowej Podgórze w Krakowie. Wyjątkowy pojazd, który został wyremontowany przez pracowników krakowskiego MPK, dołączy do kolekcji historycznych tramwajów miejskiego przewoźnika i z dużym prawdopodobieństwem wyjedzie na ulice Krakowa podczas tegorocznej edycji Krakowskiej Linii Muzealnej, startującej 9 czerwca. 📢 Poślizg na dwóch odcinkach S1. Budowa trasy od węzła Oświęcim do Bierunia i Mysłowic-Kosztowy nie może ruszyć. Zdjęcia Nie może jeszcze ruszyć budowa drogi S1 między węzłami Oświęcim oraz Bieruń i Mysłowice-Kosztowy. Przeciągają się procedury administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji. Tymczasem mocno już zaawansowane są prace na odcinku w drugą stronę - do Bielska. Na powstanie nowej trasy czekają kierowcy ze Śląska i Małopolski.

📢 Druga sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nowego marszałka województwa nadal nie wybrano Podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w czwartek, 23 maja, nie wybrano nowego marszałka województwa. Taki punkt ani nie pojawił się w programie obrad, ani też nie został wprowadzony przez wnioskodawców na początku sesji. Podczas II sesji pojawiło się m.in. I czytanie raportu o stanie Województwa Małopolskiego za rok 2023, a także głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Małopolskiego. 📢 Ostatnie pożegnanie Jacka Wilczyńskiego na Cmentarzu Rakowickim Rodzina, przyjaciele, znajomi pożegnali w czwartek na Cmentarzu Rakowickim Jacka Wilczyńskiego, związanego przez kilka dekad z Wisłą Kraków masażystę, specjalistę odnowy biologicznej, który pracował z kilkoma pokoleniami koszykarek „Białej Gwiazdy”. 📢 Areszt tymczasowy dla Agnieszki G. zasądzony. Podejrzana o zabójstwo córki została przetransportowana do Zakładu Karnego w Krakowie W Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach zakończyło się posiedzenie aresztowe Sądu Rejonowego w sprawie mieszkanki Zagórzan w powiecie gorlickim, która 20 maja utopiła swoje 4-letnie dziecko, a potem próbowała popełnić samobójstwo.

📢 Tak mieszka Maria - królowa turnusu "Sanatorium miłości" kręconego w Krynicy-Zdroju. Bizneswoman kocha kwiaty, jej ogród zachwyca Maria Oleksiewicz wystąpiła w 6. sezonie "Sanatorium miłości", które tym razem gościło w krynicy-Zdroju. Kobieta zyskała sympatię widzów, została też królową turnusu. Bizneswoman od lat korzysta z życia, podróżuje, obecnie jest już na emeryturze i zajmuje się uroczym domem w Czarnowie oraz wspaniałym ogrodem. Maria zdecydowała się na poszukiwanie miłości w programie telewizyjnym. To nie do końca się udało, ale zyskała przyjaciół. Zobacz jak mieszka i żyje ulubienica widzów.

📢 Kraków żegna Krzysztofa Radwana, wieloletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego. Nad miastem przeleciały jego ukochane samoloty Tłum ludzi żegnał w czwartek 23 maja Krzysztofa Radwana, długoletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, który odszedł 14 maja po długiej i ciężkiej chorobie. Msza święta żałobna odbyła się w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku. Podczas pogrzebu nad cmentarzem latały ukochane przez Krzysztofa Radwana samoloty.

📢 W Wiśle Kraków tli się jeszcze nadzieja na pomyślny finał sezonu, ale Bruk-Bet Termalica nie odda łatwo punktów Przed startem sezonu w obu klubach były aspiracje powrotu do ekstraklasy. Dzisiaj szanse ma na to już tylko Wisła Kraków. Bruk-Bet Termalica Nieciecza przyjedzie jednak na Reymonta, żeby jej pokrzyżować te plany. 📢 Szokujące znalezisko w jednym z krakowskich mieszkań. Odzyskano skradzione dzieło sztuki pochodzące z XVII wieku W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego KaOSG z Nowego Sącza w jednym z mieszkań na terenie Krakowa ujawnili skradziony, wyjątkowo cenny obraz oraz zatrzymali obywatela Ukrainy, który prawdopodobnie wwiózł dzieło sztuki do Polski z Ukrainy z zamiarem sprzedaży. Odzyskane dzieło zostało odpowiednio zabezpieczone i przewiezione do Zamku Królewskiego na Wawelu. 📢 Iga Świątek - mecze French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024 Iga Świątek rusza po kolejny skalp w wielkoszlemowym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa numer 1 rankingu WTA walczy wiosną 2024 roku o trzecie zwycięstwo z rzędu, po wygranych w turniejach w Madrycie i Rzymie. Zwycięstwo w Paryżu wieńczące hat-tricka byłoby sukcesem, jaki do tej pory stał się udziałem jedynie najwybitniejszej tenisistki w historii - Sereny Williams. Sprawdźcie więc, kiedy gra Świątek i gdzie oglądać transmisje z meczów Polki. Poniżej podpowiadamy także, która ze stacji pokaże mecze na żywo i online oraz podajemy terminarz i wyniki spotkań raszynianki.

📢 Wszyscy trenerzy Cracovii w erze Comarchu. Zdjęcia W Cracovii w erze Comarchu, kiedy stał się on sponsorem klubu i jego właścicielem, z piłkarską drużyną pracowało 15 trenerów. Dawid Kroczek jest 16. Tylko Stefanowi Majewskiemu, Jackowi Zielińskiemu i Michałowi Probierzowi udało się przepracować w „Pasach" co najmniej pełne dwa sezony w ekstraklasie (Probierzowi nawet 4), trener Wojciech Stawowy pracował nawet 3,5 roku ale 1,5 w ekstraklasie, pozostali opiekowali się pierwszym zespołem w najwyższej klasie rozgrywkowej krócej lub o wiele krócej. Sylwetki prezentujemy w GALERII.

📢 Wyburzą stary wiadukt tramwajowy na Wzgórzach Krzesławickich. Będą utrudnienia dla kierowców W sobotę i niedzielę wyburzony zostanie stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Ruch będzie poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

📢 Grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Co teraz robią? W historii było wielu piłkarzy, którzy grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Byli też trenerzy, którzy prowadzili oba kluby. W GALERII prezentujemy ich sylwetki.

📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 23 odsłonach na 23. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2024 roku Iga Świątek będzie obchodzić 23. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 23 odsłonach.

📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda" to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz. Gdzie oglądać? Kiedy transmisja na żywo? Terminarz i wyniki online French Open Iga Świątek rozpoczęła kolejny sezon. Wkroczyła w rok 2024 jako liderka rankingu WTA i liczymy, że pozostanie na szczycie jak najdłużej. Polecamy śledzić terminarz jej startów i wyniki, które w tym miejscu uzupełniamy na bieżąco. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? Oto kalendarz występów polskiej tenisistki z dokładnymi datami i godzinami spotkań. Tu także informujemy, gdzie można znaleźć transmisje telewizyjne z pojedynków Igi Świątek. Najbliższe spotkanie raszynianka rozegra w turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa 26 maja - 9 czerwca. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek i gdzie go oglądać.

📢 Przebudowa linii kolejowej w Limanowej budzi niepokój mieszkańców. „Nikt z nami nie konsultował tych planów” Trwają przygotowania do przebudowy linii kolejowej numer 104 w miejscowości Limanowa a wraz z nimi rosną obawy mieszkańców Limanowej. Podczas spotkania z przedstawicielami PKP PLK mieli dowiedzieć się, że planowane są wywłaszczenia i wyburzenia niektórych domów. „Nikt z nami nie konsultował tych planów” – twierdzą rozgoryczeni mieszkańcy. Nowa burmistrz miasta obiecuje pomoc urzędu, ale planów kolei zmienić się nie da. 📢 Mieszkańcy Nowej Huty nie chcą Strefy Przemysłowej. Badania Krakowskiego Alarmu Smogowego Zdecydowana większość mieszkańców Nowej Huty sprzeciwia się zlokalizowaniu na terenie Kombinatu Strefy Przemysłowej, która pozwoliłaby działającym tam firmom omijać rygory dotyczące zanieczyszczeń. Mieszkańcy popierają natomiast kontynuowanie tam funkcji przemysłowej pod warunkiem, że zlokalizowane byłyby tam jedynie nowoczesne zakłady, wykorzystujące niskoemisyjne technologie.

📢 Padają ostatnie słowa oskarżyciela i obrońcy w sprawie jednej z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Sala wypełniona publicznością Mowę końcową kontynuuje prok. Piotr Krupiński, który zaznaczył, że gdyby chciał uwzględnić wszystkie wątki, jego mowa musiałaby trwać wiele dni. - Mowę skróciłem do niezbędnego minimum. Przedstawię najważniejsze zagadnienia podniesione w apelacji obrońców oskarżonego - mówił na początku rozprawy prokurator. Sala sądowa wypełniła się dziennikarzami i publicznością. Sprawa dotyczy brutalnego zabójstwa sprzed 25 lat. 📢 Poseł Konfederacji z Nowego Sącza po pijaku znieważył policjantów. Ryszard Wilk w mediach społecznościowych przeprosił i wyjaśnił sytuację Ryszard Wilk, poseł Konfederacji z Nowego Sącza, siedział na jezdni w Kamionce Małej i blokował przejazd. Gdy na miejsce przybyli policjanci, wyczuli od parlamentarzysty woń alkoholu. Według „Gazety Wyborczej” nie był w stanie iść o własnych siłach, a interweniujących funkcjonariuszy zwyzywał i poszarpał. Sprawą zajmuje się prokuratura, a sam poseł wydał oświadczenie na Facebooku.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Naprawiają Podgórską i tunel pod dworcem, zmiany na Kocmyrzowskiej Nowe tory kolejowe w Krakowie służą podróżnym od zeszłego roku. Obecnie wykonawcy nowego kolejowego mostu na Wiśle kończą prace porządkowe wokół inwestycji. Na ul. Podgórskiej wymieniają asfalt i nawierzchnię chodników. Podobne prace prowadzone były również w innych częściach miasta. Do naprawy szykuje się też tunel pod Dworcem Głównym. Planowane są też zmiany na Kocmyrzowskiej. W Krakowie sporo mamy obecnie trwających remontów i pojawiają się nowe. 📢 Dzielnicowi z Olkusza eskortowali samochód z chorym dzieckiem do szpitala. Całe zajście nagrała kamerka samochodowa. Zobacz nagranie Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu - młodszy aspirant Wojciech Dym oraz młodszy aspirant Kamil Lisowski pomogli rodzinie w potrzebie. Mundurowi bez zastanowienia pomogli dotrzeć do szpitala rodzinie z 7-miesięcznym dzieckiem, które potrzebowało pomocy medycznej.

📢 Kraków. Minęli półmetek budowy Kampusu Jana Pawła II w Krakowie na osiedlu Ruczaj Rośnie budowany od 2023 roku Kampus Jana Pawła II w Krakowie na os. Ruczaj. To sztandarowa inwestycja Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstająca obok budynku bibliotek uczelni. Prace minęły już półmetek i widać konstrukcje nowego, ogromnego gmachu, z którego mają korzystać studenci. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 23.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 23.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Nocny karambol w Krakowie! A rano kolejne zdarzenia i utrudnienia! Nocny karambol w Krakowie! "Kilka minut przed północą na skrzyżowaniu ulicy Klimeckiego z Powstania Wielkopolskich, doszło do zderzenia 4 pojazdów, jeden z nich dachował. Niestety były osoby poszkodowane" - informuje Patrol998-Małopolska. To niebezpieczne miejsce w Krakowie, w którym często dochodzi do zdarzeń drogowych.

📢 To była doskonała zabawa w Alfa Club Tarnów. Single Party odwiedziła nawet Emilia z Love Island, a muzykę serwował Foxxy. Zdjęcia Imprezy do białego rana w Alfa Club Tarnów są jak magnes dla fanów zabawy w rytm muzyki. Nie inaczej było w minioną sobotę (19 maja) podczas Single Party w klubie przy ulicy Staszica. 📢 Ogromna ulewa w Mościcach i podtarnowskich miejscowościach. Drogi zamieniły się w strumienie. Są liczne podtopienia i zalane budynki Zalane piwnice prywatnych domów i szkoły, a także ulice i chodniki – tak wygląda bilans potężnej ulewy, która przeszła w środę (22 maja) po godz. 19 przez zachodnią część Tarnowa oraz sąsiednie miejscowości. Ze skutkami podtopień walczy kilkudziesięciu strażaków.

📢 Kraków. Rozstrzygnięcie prokuratury w sprawie 14-letniego Alexa. Chłopiec twierdził, że był molestowany Prokuratura Regionalna w Krakowie nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez nauczycieli i dyrekcję szkoły w związku ze sprawą 14-letniego Alexa. 3 kwietnia br., podczas spotkania premiera Donalda Tuska z mieszkańcami w Krakowie, chłopiec opowiedział o zdarzeniu, do jakiego miało dojść w czasie szkolnego wyjazdu.

📢 Wiślanie Jaśkowice - Podhale Nowy Targ. Nieprawdopodobne emocje, bramkarz bohaterem Nieprawdopodobne emocje towarzyszyły półfinałowi Pucharu Polski na szczeblu Małopolski w Skawinie. Aż 11 serii rzutów karych trzeba było do wyłonienia zwycięzcy. 📢 Dawid Kroczek pozostanie trenerem Cracovii. Nowa umowa szkoleniowca Trener Cracovii Dawid Kroczek na dłużej pozostanie na swoim stanowisku. To, czego wszyscy oczekiwali po tym, jak zespół utrzymał się w ekstraklasie, stanie się faktem. Klub w mediach społecznościowych w środę dał to jasno do zrozumienia, a nowa umowa została ogłoszona w czwartek. Kroczek związał się z klubem do 2025 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok. 📢 Bramkarz Wisły Kraków spotkał się z kibicami w klubowym sklepie W Wiśle Kraków wrócono do spotkań z kibicami. Tym razem w klubowym sklepie na stadionie przy ul. Reymonta z fanami spotkał się bramkarz Anton Cziczkan.

📢 Na nowym boisku Wisły Kraków rozkładają już trawę Trwa budowa boiska przy hali Wisły Kraków, które będzie służyć zarówno Towarzystwu Sportowemu Wisła, jak i piłkarskiej spółce „Białej Gwiazdy”. Plac gry w znacznym stopniu finansują kibice, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Socios Wisła Kraków. Obecnie trwa już rozkładanie sztucznej trawy.

📢 Nielegalny proceder likwidacji stawów pod Krakowem. Spuszczona woda i hałdy ziemi z odpadami. Prokuratura wszczęła śledztwo Spuszczona woda z pięciu stawów w Masłomiącej w gminie Michałowice i zasypywanie ich ziemią z odpadami budowlanymi to nielegalna procedura. Informują o tym urzędy i instytucje w gminie i województwie. Mieszkańcy żalą się, że sielankowy krajobraz w centrum wsi ze stawami, szuwarami, ptactwem wodnym został zniszczony przez właściciela zbiorników. Sprawa trafiła do prokuratury, a ta wszczęła śledztwo.

📢 Ruszyła rekrutacja 2024 do szkół średnich w Krakowie. Mniej miejsc w pierwszych klasach, ale też mniej kandydatów Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Krakowie na rok szkolny 2024/2025. Na przyszłych pierwszoklasistów czeka w sumie prawie 9,5 tys. miejsc, z tego zdecydowana większość w liceach i technikach. Kto dostał się do wymarzonej szkoły - będzie wiadomo 11 lipca. Wtedy też poznamy tzw. progi punktowe do poszczególnych klas. Jakie były te progi rok temu tam, gdzie udało się dostać tylko najlepszym? Prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii. 📢 Jan A.P. Kaczmarek, wybitny polski kompozytor, zostanie pochowany w Krakowie Zmarły we wtorek 21 maja kompozytor, laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie - poinformował Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny rozpoczynającego się pod Wawelem 17. Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF). Data pogrzebu nie jest póki co znana.

📢 Groźny wypadek pod Tarnowem. W Woli Rzędzińskiej zderzyły się dwa samochody. Wśród poszkodowanych są dzieci Dwoje dzieci zostało zabranych do szpitala po wypadku z udziałem dwóch samochodów na skrzyżowaniu dróg w Woli Rzędzińskiej. W związku z prowadzonymi działaniami przez strażaków i policję były duże utrudnienia w ruchu w tym miejscu.

📢 Kraków. W przyszłym roku krakowską prokuraturę czeka wielka przeprowadzka. Śledczy spotkają się w budynku "Nafty" W budynku "Nafty" przy ul. Lubicz - z charakterystycznym wejściem głównym w kształcie przypominającym rotundę na betonowych kolumnach - trwają intensywne prace budowlane. - Aktualnie wykonywane są m.in. roboty malarskie, parapety wewnętrzne, renowacja ścian i słupów, obróbki blacharskie, stolarka okienna i ścienna, instalacje elektryczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne - mówi Katarzyna Duda rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

📢 Dali się ponieść miłości! Tak romantycznie na parkiecie w klubie Space dawno nie było. Zobacz zdjęcia Kolejna impreza w klubie Space w Czchowie tym razem pod hasłem "spring love" przyciągnęła wiele zakochanych par. Uczestnicy jak zawsze mieli wybór do jakiej muzyki chcą się bawić. Na dwóch poziomach jest muzyka biesiadna z kapelą na żywo lub klubowa z Dj-em. To była gorąca wiosenna noc. Parkiet był wypełniony po brzegi klubowiczami. Zobacz zdjęcia. 📢 Kraków. Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. Pracodawcy szukali chętnych Warsztaty tematyczne, prezentacje firm oraz konsultacje z doradcami zawodowymi czekały na mieszkańców podczas Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. 📢 Utrudnienia na DK 94 w Olkuszu. Wieczorami na drodze prowadzone są badania geotechniczne. Zobaczcie zdjęcia Trwają przygotowania do przebudowy odcinka drogi krajowej numer 94, który przebiega przez Olkusz. Za dnia wzdłuż „starej czwórki” trwa wycinka drzew. Wieczorami z kolei prowadzone są badania geotechniczne. Wówczas na jezdni obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu.

📢 Wisła Kraków kontra Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Oni grali, trenowali, pracowali dla „Białej Gwiazdy” i „Słoni” Historia rywalizacji Wisły Kraków z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza nie jest jakoś specjalnie długa. Długa jest natomiast lista osób, które związane były lub są z oboma klubami.

📢 Krakowski policjant, który użył broni i trafił uciekiniera podczas interwencji, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd nie miał wątpliwości Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał w prawomocnym wyroku, że policjant, który strzelał do uciekającego zbiega, musiał godzić się z możliwością poważnego zranienia człowieka. Sąd podtrzymał nieprawomocny wyrok jednego roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Zostało zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ poszkodowany nie wnosił o surowe ukaranie Łukasza B. Skazany musi zapłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia poszkodowanemu, który doznał obrażeń narządów wewnętrznych. Do postrzelenia uciekającego zbiega doszło 22 stycznia 2019 r. nieopodal os. Dywizjonu 303

📢 Burze nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania. Interwencje przy połamanych drzewach Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To burza, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Przyniosła z sobą znaczne ochłodzenie - temperatura w Krakowie spadła do ok. 15 stopni z 25, które notowane były przed południem. Od kilku godzin pada również deszcz. Straż pożarna zapewnia, że mimo to w Małopolsce i w Krakowie jest spokojnie. Synoptycy ostrzegają jednak, że burze mogą się jeszcze pojawić - ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2 w nocy z środy na czwartek. 📢 Libacja za więziennymi murami. Osadzeni w Zakładzie Karnym w Tarnowie upili się... płynem do dezynfekcji Wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie libacji, do której doszło na terenie półotwartego zakładu karnego w Tarnowie Mościcach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kilku osadzonych, którzy odbywali karę, upiło się za murami... płynem do dezynfekcji.

📢 Znamy wyniki sekcji czterolatki z Zagórzan. Prokuratura wnioskuje o areszt dla matki dziecka, jutro posiedzenie sądu Dzisiaj, 22 maja, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie odbyła się sekcja zwłok zmarłej, w miniony poniedziałek 20 maja, 4-latki, której matka usłyszała zarzut zabójstwa dziecka i przyznała się do winy. Do Sądu Rejonowego w Gorlicach trafił też prokuratorski wniosek o areszt tymczasowy dla 40-letniej mieszkanki Zagórzan.

📢 To jedyna zachowana drewniana stacja kolejowa w Małopolsce. Zabytkowy dworzec w Rabie Niżnej zostanie przeniesiony i zagospodarowany Od lat nieczynny, wybudowany w stylu zakopiańskim budynek dworca przy stacji Raba Niżna zostanie przeniesiony. Zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym i stoi na terenie placu budowy modernizowanej linii nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która jest częścią większego zadania Podłęże-Piekełko. Ma być odbudowany, tak aby służył mieszkańcom i turystom przez następne dekady.

📢 Dorota Ignatjew dyrektorką Starego Teatru w Krakowie. Razem z nią narodową sceną ma kierować Jakub Skrzywanek Aktorka, reżyserka teatralna i menedżerka kultury. To sylwetka Doroty Ignatjew - nowo wybranej dyrektorki Teatru Starego w Krakowie. O fotel dyrektorski rywalizowała z Bartoszem Szydłowskim - reżyserem i dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. To drugi przypadek w historii tej narodowej sceny kiedy kobieta obejmuje to stanowisko. Kadencja obecnego dyrektora Waldemara Raźniaka kończy się po tym sezonie. Razem z Ignatjew przy Jagiellońskiej pojawi się w roli dyrektora artystycznego Jakub Skrzywanek, ceniony reżyser teatralny i dramaturg. 📢 Wisła Kraków chce zatrzymać koniecznie Angela Rodado. Będzie oferta nowego kontraktu Przed Wisłą Kraków w niedzielę niezwykle ważny mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Jego wynik, a także to jak ułożą się rezultaty innych spotkań, pokaże czy „Biała Gwiazda” dostanie szansę gry w barażach o ekstraklasę. Niezależnie od tego, przy ul. Reymonta już myślą jak wyglądać ma zespół w nowym sezonie.

📢 Piekarnia "Pawlak" po pożarze nie rezygnuje z działalności. Pracownicy apelują do klientów Punkty handlowe oferujące pieczywo z piekarni "Pawlak" znów działają. Piekarnia firmy zlokalizowana w Myślachowicach (pow. chrzanowski) spłonęła w nocy z czwartku na piątek (16-17 maja). Pracownicy firmy zwrócili się z apelem o robienie zakupów u nich, gdyż każda kupiona bułka to krok w kierunku odbudowy zakładu.

📢 Przewodnicy w Tatrach. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży nie mogą wędrować same Grupy dzieci i młodzieży po Tatrach mogą wędrować jedynie pod opieką wykwalifikowanego przewodnika tatrzańskiego. Ten jest obowiązkowy dla grup szkolnych, ale zalecany także dla prywatnych wędrowców. Tatrzański Park Narodowy przypomina te zapisy akurat teraz – gdy zaczyna się sezon zielonych szkół. 📢 Mieszkaniec Chełmka padł ofiarą oszustów działających metodą "na kryptowaluty". Stracił dużo pieniędzy 68-letni mieszkaniec Chełmka padł ofiarą oszustów proponujących inwestowanie w kryptowaluty. Mężczyzna stracił 15 tys. zł. Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy takich transakcjach.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 21.05.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 21.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 22.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Patrycja Tuchlińska w ciąży! To już pewne. Ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego tym nagraniem zdradziła wszystko. Zdjęcia 22.05 Patrycja Tuchlińska spodziewa się dziecka? Wraz z ukochanym Józefem Wojciechowskim tworzą barwną parę showbiznesu. Ich związek z zainteresowaniem śledzą internauci, którzy tym razem dopatrzyli, że była modelka jest w ciąży. Zakochani od jakiegoś czasu nie pokazują się publicznie, także sama Tuchlińska od kilku miesięcy nie wrzuciła nowych zdjęć, aż do weekendu. Modelka dodała krótką relację na Instagram, na której można dopatrzyć się ciążowych krągłości. Zobaczcie sami.

📢 Obnażała się przed żołnierzami defilującymi w Krakowie. Szuka jej policja Kobieta w "stroju" topless paradowała przed ćwiczącymi defiladę żołnierzami w Krakowie. Dzień przed świętem wojsk specjalnych. Nagranie z tego incydentu na ul. Tynieckiej pojawiło się w sieci. Teraz kobietę stara się zidentyfikować policja. Grozi jej kara. To nie pierwszy taki przypadek w Krakowie. Ostatnio rozebrana kobieta pozowała przy skrzynce na przesyłki. 📢 Kraków. Była myjnia, będzie blok. Deweloperzy wciskają się w zabudowę Bieżanowa W gęstą już zabudowę Bieżanowa wciskają się nowoczesne bloki. Kolejny powstanie w miejscu dawnej myjni samochodowej, auto serwisu i parkingu przy ul. Barbary 9. Widać, że będzie blisko istniejących już tam bloków i innych, które już są w budowie, od strony ul. Ćwiklińskiej. Planowana inwestycja Merite Serena to 49 mieszkań. A powstająca to Apartamenty Maestro.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Zwierzyniecka czeka na wyrok, zmiany w komunikacji na Boże Ciało i inne prace w mieście Prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki postępują. Więcej asfaltu, więcej torowiska, ale wciąż widać głębokie doły i rozkopany plac budowy. Urzędnicy miejscu ogłosili, że nie da się dotrzymać sierpniowego terminu zakończenia prac. Ciągle jednak zwlekają z podaniem nowej daty. Może to być nawet... grudzień. Tymczasem ogłoszono zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie Bożego Ciała.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 22.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 27 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Tarnów wyludnia się szybciej niż się tego spodziewano. Według oficjalnych danych miasto liczy już mniej niż 100 tysięcy mieszkańców Symboliczna granica została złamana. Według oficjalnych danych urzędu miasta na koniec kwietnia 2024 roku, liczba mieszkańców Tarnowa po raz pierwszy od prawie pół wieku spadła poniżej 100 tysięcy. Co gorsze, prognozy mówią o dalszym wyludnianiu się miasta. Jakie pomysły na zatrzymanie tej niekorzystnej tendencji ma nowo wybrany prezydent Tarnowa?

📢 To był dramatyczny czas. Tak 14 lat temu Kraków i Małopolska walczyły z wielką wodą Dokładnie 14 lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku, Kraków i Małopolska walczyły z powodzią. Dla tysięcy ludzi to były dramatyczne dni. Wielka woda wlewała się do domów. Zagrożona była nawet - powstająca wówczas w Krakowie - kładka o. Bernatka, która ostatecznie połączyła Kazimierz i Podgórze. Przejdź do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała walka z żywiołem, która tylko w stolicy naszego województwa trwała ponad 20 dni! 📢 Tłumy wiernych w gorlickiej bazylice. Dzisiaj zakończenie wizytacji kanonicznej i poświęcenie pomnika Maryi Niepokalanej Patronki Gorlic Poświęceniem pomnika Maryi, w dziesiątą rocznicę wyboru Niepokalanej na patronkę Gorlic, zakończyła się dzisiaj wizytacja kanoniczna biskupa Edwarda Białogłowskiego w gorlickiej bazylice. Biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej powiedział, że Maryja patrzy na miasto i ludzi i przez swoją postawę jakby nawołuje - "wracajcie do domu".

📢 Będzie druga bitwa na Krzeptówkach w Zakopanem? Firma telekomunikacyjna nie zrezygnowała z planów budowy masztu Szykuje się druga bitwa zakopiańskich górali z telekomunikacyjnym gigantem. Okazuje się, że firma nie zrezygnowała z planów budowy masztu telefonicznego na Krzeptówkach. Niemal rok temu pierwszą bitwę wygrali górale. Teraz zapowiadają, że również staną do walki. 📢 Popularne krakowskie kąpielisko zawiesza działalność. Już od tego sezonu Bardzo popularne, nie tylko wśród krakowian, kąpielisko Przystań Brzegi będzie w tym roku zamknięte. Tak samo przez kolejne dwa – trzy lata. O zawieszeniu działalności jednego z najbardziej oblężonych krakowskich tego typu ośrodków, jego właściciele poinformowali we wtorek 21 maja w mediach społecznościowych.

📢 Disco ponad wszystko, czyli taneczna muzyka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Na scenie zespół Boys. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza "Disco ponad wszystko" odbyła się w minioną sobotę (18 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy luźnych rytmach tanecznej muzyki, a gwiazdą wieczoru był popularny zespół Boys, znany m.in. z takiego przeboju jak "Jesteś Szalona". Tego wieczoru w dyskotece królowała muzyka z lat 80. i 90. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Przez sześć miesięcy klacze huculskie i źrebięta przebywają na letnich pastwiskach Regietowa Wyżnego Regietów Wyżny to miejsce niezwykłe. W sumie mniej więcej ośmioma kilometrami pastucha elektrycznego ogrodzonych jest 150 hektarów, a z dobrodziejstw regietowskich łąk od maja do października korzystają klacze rasy huculskiej z młodymi. Pewnie nieraz trochę zmarzną, zmokną, ale się hartują, nabierają odporności, kształtują masę mięśniową, wzmacniają stawy. 📢 Budowa północnej obwodnicy Krakowa. Betonują tunel w Zielonkach i ścigają się z czasem Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa. Na jej drugim odcinku w tunelu w Zielonkach wykonawcy zaczęli układanie nawierzchni betonowej. Ta nawierzchnia z wytrzymałego i odpornego betonu powstanie na całej długości 653 metrów tunelu. Prace potrwają niespełna miesiąc. Jak informuje zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy taki odcinek został zrobiony w ubiegłym roku w tunelu w Dziekanowicach.

📢 10 najtańszych działek budowlanych pod Krakowem na sprzedaż. Sprawdź gdzie kupić działkę pod Krakowem Zakup gotowego mieszkania czy też działki w centrum miasta może okazać się sporym kosztem. Dlatego wiele osób decyduje się na zakup działki budowalnej poza miastem. Im dalej od stolicy Małopolski, tym tańsze grunty można znaleźć w publikowanych ofertach. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 najtańszych ofert z okolic Krakowa.

📢 Barbara Prymakowska mistrzynią Europy w półmaratonie! Najszybsza babcia świata złoty medal wywalczyła na zawodach w Porto Santo Barbara Prymakowska wizytę w Porto Santo na pewno zapamięta na bardzo długo. Nie tylko dlatego, że wywalczyła złoty medal w półmaratonie Mistrzostwach Europy Masters Non Stadia. Wizyta w Portugalii dostarczyła jej też sporo emocji i niespodziewanych przygód. 📢 Nowy plac w Kuźnicach w Zakopanem. Taksówkarze jednak będą mieli tam swój postój ZDJĘCIA W zakopiańskich Kuźnicach jednak będzie postój dla taksówek – tak zapewnia Łukasz Filipowicz, nowy burmistrz Zakopanego. - Znajdzie się tam kilka miejsc na klasyczny postój dla taksi, a do tego osobne miejsce do wysadzania i zabierania pasażerów – zapewnia.

📢 Szalona Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Zeamsone. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza Hip-Hop Night odbyła się w miniony piątek (17 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach, a gwiazdą wieczoru był popularny twórca Zeamsone, znany m.in. z takiego przeboju jak "5 influencerek". Zobaczcie, co tam się działo. 📢 103 lata Natalii Zacłony z Ryczówka, w gminie Klucze. Jubilatka ma doskonałą pamięć, poczucie humoru i otoczenie kochającej rodziny Natalia Zacłona z Ryczówka świętuje swoje 103. urodziny. Wielu chciałoby dożyć tak zacnego wieku w dobrym zdrowiu i wielkim poczuciu humoru. Dziś są moje urodzony, ktoś zapuka przyjdzie ktoś. No i przyszli goście z życzeniami dla dostojnej jubilatki. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w jedne z ostatnich wakacji, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 W Krynicy-Zdroju na osiedlu Czarny Potok powstaje parking na ponad 600 miejsc. Ma służyć mieszkańcom a w przyszłości klientom aquaparku Trwa budowa parkingu miejskiego na osiedlu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój. Na dwuhektarowej działce ma powstać kilkaset miejsc postojowych, które będą służyły mieszkańcom, narciarzom a w przyszłości klientom aquaparku, który ma tam wybudować prywatny przedsiębiorca. Początkowy projekt zakładał budowę 700. miejsc, ale zrezygnowano z kilkudziesięciu, żeby zachować zieleńce. 📢 Oto elektryczny bus, który będzie woził turystów do Morskiego Oka. E-fasiąg jest już w Zakopanem To jeszcze nie rewolucja, ale duża zmiana w kwestii transportu turystów do Morskiego Oka. Pod siedzibą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest już kilkunastoosobowy bus, który będzie woził ludzi na trasie Palenica Białczańska - Włosienica. To oznacza, że ustalenia ze spotkania dotyczącego dobrostanu pracujących na tej trasie koni szybko wcielane są w życie.

📢 Kiedy otworzą galerię handlową w Krynicy-Zdroju, której pilnuje sam Jan Kiepura? Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda dla ZDW Przeszklona galeria w centrum Krynicy-Zdroju w miejscu kultowego Kina Jaworzyna nadal nie został otwarta. Co tam dokładnie będzie się znajdować? Tego inwestor nie zdradza, wiadomo jednak, że są opóźnienia, ale być może wkrótce nastąpi przełom. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęła koncepcja budowy ronda, które być może byłoby rozwiązaniem na przewidywany paraliż komunikacyjny w związku z otwarciem obiektu. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Gotowe pomysły na wiosenne wycieczki Małopolskie wodospady zachwycają. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym rwąca woda spada po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. To idealne miejsca na ciekawe wiosenne wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie!

📢 Skaldowie i przyjaciele pożegnali Jacka Zielińskiego. Niezwykły koncert w Nowej Hucie W poniedziałek (20 maja) od rana Kraków żegnał swojego artystę. Po uroczystościach pogrzebowych Jacka Zielińskiego muzycznie pożegnali także Skaldowie i przyjaciele zespołu. Nie zabrakło piosenek, które od pierwszych nut kojarzą się z zespołem braci Zielińskich. 📢 Schronisko w Dolinie Kondratowej w Tatrach niemal odbudowane. Nowe zdjęcia Trwa budowa nowego schroniska w Dolinie Kondratowej. Niebawem cały budynek zostanie przykryty dachem. Do końca prac jednak jeszcze daleko, placówka ma zostać ponownie otwarta dopiero za rok. 📢 Tunel wzdłuż ul. Opolskiej do naprawy. Drogowcy będą usuwali usterki nocą. Będą utrudnienia dla kierowców W związku z pracami gwarancyjnymi, w najbliższym czasie (najprawdopodobniej dwie najbliższe noce) pojawią się zwężenia w tunelu drogowym w ciągu ul. Opolskiej. Celem prac jest usunięcie drobnych usterek, które pojawiły się w ciągu pierwszego roku użytkowania konstrukcji. Urzędnicy nie podają jednak, o jakie usterki chodzi.

📢 Muszyna znów pełna turystów. W weekend sądeckie uzdrowisko odwiedziły tłumy Kolejny pogodny majowy weekend za nami. Do tych udanych może zaliczyć go Muszyna. Uzdrowisko w ostatnich dniach gościło mnóstwo turystów, którzy odwiedzali najbardziej popularne miejsca jak ogrody na Zapopradziu czy rynek oraz zamek. Miejscowość realnie tętniła życiem. Tłumy też przyciągnął Jarmark Rycerski. Dla uczestników wydarzenia na scenie zaprezentowali się: Zespól Regionalny „Żegiestowska Bukowina”, Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi, Kapela Folkowa Muszyniacy, Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi, Krakowski Teatr Uliczny oraz zespół„Megitza”. 📢 "Pojezierze olkuskie" już jest atrakcją. Czy niebezpieczne zalewiska w staną się latem dzikimi kąpieliskami? Zobaczcie zdjęcia Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nadejściem upalnych dni tłumy będą szukać ochłody nad wodą. Niestety wszystko wskazuje na to, że wiele osób wybierze się nad… niebezpieczne zalewiska, które zaczęły powstawać w ubiegłym roku w powiecie olkuskim. Mimo zagrożeń i wprowadzonego zakazu wstępu już teraz nad nowymi zbiornikami można spotkać wielu śmiałków.

📢 Monster trucki na Tomexie. Co tam się działo! Emocje sięgnęły zenitu Ewolucja jak z filmów o Jamesie Bondzie, drifty, kaskaderskie popisy i monster trucki - nowohucki plac Tomex zamienił się w studio efektów specjalnych. Co tam się działo! 📢 Kibice Cracovii na meczu z Rakowem Częstochowa. Był też prezydent Krakowa. Zdjęcia Świetna była frekwencja na meczu Cracovii z Rakowem Częstochowa. To był ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku. Blisko 14 tysięcy fanów zjawiło się na meczu i oklaskiwało dobrą grę swoich ulubieńców. W loży honorowej mecz oglądał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. 📢 To najbardziej zielone osiedle Krakowa. W samym środku Lasu Borkowskiego Niektórym może się to nie spodobać. Jak to możliwe, że w Borku Fałęckim, w samym środku Lasu Borkowskiego wyrosły domy i bloki? A wyrosły i stoją. Pełno tu zieleni wśród zabudowań, a od reszty Krakowa, pętli tramwajowo-autobusowej czy innych osiedli, tę osadę oddziela gęsty las. Niespotykane. Taka trochę galijska wioska. Zobaczcie zdjęcia z drona tej części Krakowa.

📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google! 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Przepychanki i interwencja policji. Mieszkańcy Zakopanego nie chcą masztu telefonii na Krzeptówkach Mieszkańcy Zakopanego przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej. We wtorek rano doszło nawet do przepychanek z firmą, która chciała przestawić konstrukcję masztu. Jeden z jej pracowników twierdził, że został uderzony. Na miejscu interweniowała policja i straż miejska. 📢 Nad Krakowem przeleciały wojskowe samoloty. Hołd dla bohaterów Bitwy Warszawskiej [ZDJĘCIA] Wojskowi piloci samolotów oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Pojawili się nie tylko nad Krakowem, ale również Białymstokiem, Szczecinem, Poznaniem, Lublinem, Kielcami, Rzeszowem, Olsztynem, Wrocławiem, Łodzią i nad Westerplatte. Centralne uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy warszawskiej odbywają się w Warszawie. Nad Placem Piłsudskiego pojawiły się myśliwce F-16, a także samoloty Iskra, które w powietrzu położyły flagę Polski.

