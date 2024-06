Prasówka 15.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemnicza, bezludna Małpia Wyspa pośrodku Jeziora Rożnowskiego z zaskakującą historią i całkowitym zakaz wstępu. Co tam się znajduje?”?

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tajemnicza, bezludna Małpia Wyspa pośrodku Jeziora Rożnowskiego z zaskakującą historią i całkowitym zakaz wstępu. Co tam się znajduje? Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi.

📢 Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Oni przyszli pożegnać artystkę. Pogrzeb aktorki znanej z roli Halinki z serialu "Świat według Kiepskich" Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek 13 czerwca 2024 roku. Znaną aktorkę pochowano na cmentarzu w Legnicy.

📢 Horoskop zodiakalny na lipiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 To piękny i tajemniczy, ale rzadko dostępny zabytek. Najmniejszy kościół Krakowa znowu otwarty, ale tylko jeden dzień w tygodniu Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne. 📢 Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii: Gdy przyjdzie oferta 1,5 mln euro, to nie zatrzymamy zawodnika Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii, spotkał się z kibicami na imprezie pod nazwą „Kawa z prezesem”. Już drugi raz sternik „Pasów” odpowiadał na pytania fanów.

📢 Miss Patrii w Krynicy-Zdroju. Tak wyglądały najpiękniejsze kobiety prawie sto lat temu.Czy dawne piękności dzisiaj miałyby szansę na koronę? Pod koniec lat 30. w sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju odbywały się wybory miss, a do Krynicy-Zdroju, która była jednym z najmodniejszych wówczas w Polsce uzdrowisk, przyjeżdżało wiele pięknych kobiet. Jak bardzo zmieniły się kanony piękna w ciągu stulecia? Czy dawne piękności i dzisiaj miałyby szansę na koronę miss? Te panie zadawały szyku blisko sto lat temu w uzdrowisku, które dzięki Janowi Kiepurze stało się modne. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [15.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Strefy kibica w Krakowie już czekają na Euro 2024 i fanów futbolu. Wieczorem rozpoczynają się wielkie emocje W piątek (14) czerwca w Niemczech rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 będzie można oglądać w krakowskich strefach kibica, które wystartowały od godz. 17 - jedna przy Galerii Krakowskiej, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. O godz. 21 transmitowany będzie pierwszy mecz Niemcy - Szkocja. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną. 📢 Zarobki w sklepach w 2024 roku. Oto ile dostają pracownicy sklepów - Pepco, Media Expert i inne [15.06.2024] Pracownicy handlu stanowią jedną z najliczniejszych grup pracowniczych w naszym kraju. To może być nawet 2 miliony osób. To praca zarówno w małych osiedlowych sklepach, jak i dużych sieciach handlowych czy centrach. A ile zarabiają pracownicy sklepów takich jak: Pepco, CCC, Media Expert, Action i wiele innych. Zobaczcie.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [15.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Okradli aptekę w centrum Krakowa. Policja publikuje wizerunki złodziei i prosi mieszkańców o pomoc Komenda Miejska Policji poszukuje dwóch mężczyzn, którzy okradli aptekę przy ul. Królewskiej w Krakowie i użyli przemocy wobec jej pracownika. Na razie nie udało się zatrzymać złodziei. Policja publikuje ich wizerunki i prosi mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawców przestępstwa.

📢 Cięcia w komunikacji miejskiej w Krakowie na wakacje. Mniej kursów, zawieszone linie, dłuższe czekanie "W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - komunikat jak co rok. I te same problemy pasażerów, którzy nie wyjeżdżają na wakacje z Krakowa, ale zostają w nim i muszą dojechać do pracy. Szybko, a z tym może być problem. Do tego dojdzie sporo wakacyjnych remontów dróg, bo przecież samochodów też jest mniej w wakacje.

📢 Strefy kibica Euro 2024 w Krakowie. Tutaj można obejrzeć mecze Polski i inne spotkania mistrzostw Europy w piłce nożnej Zaczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, co oznacza, że wielu z nas będzie oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mistrzostw Europy? Gdzie znajdują się strefy kibica? Oto wskazówki dla tych, którzy od oglądania Euro 2024 w domu, wolą przeżycia bardziej wspólnotowe. 📢 Plażowy klimat w centrum Krakowa. Trwa turniej siatkarek VW Beach Pro Tour Futures Piątek to drugi dzień rywalizacji siatkarek plażowych w turnieju VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa w Krakowie. Do rywalizacji w zawodach na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską przystąpiło sześć naszych par. Zobaczcie, co działo się na specjalnie stworzonym w centrum miasta boisku do "plażówki".

📢 Nowy Sącz szykuje się do Festiwalu Piękna, a kandydaci do tytułu Mister Supranational 2024 do rywalizacji. Zobaczcie zdjęcia! Poznaj kandydatów Mister Supranational 2024. Najprzystojniejsi mężczyźni z różnych zakątków świata zaprezentują się 4 lipca w Nowym Sączu w amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Polskę reprezentować będzie Patryk Karbowski. Przystojni mężczyźni prężą muskuły i pokazują wyrzeźbione ciała. Zobacz zdjęcia

📢 Nowy hit Krakowa? Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

📢 Tu jest jak w bajce! Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat. 📢 Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa.

📢 Dzik koło Galerii Kazimierz? Nie, to wielka domowa świnka! Niecodzienny widok w centrum Krakowa zaskoczył naszego Czytelnika Dzik koło Galerii Kazimierz, chodzi po trawniku między blokami! - zaalarmował nas w piątek po południu Czytelnik. Niecodziennego gościa sfilmował na krakowskich Grzegórzkach, w rejonie ulicy Masarskiej. Okazałe zwierzę wędrowało po terenie zielonym pomiędzy blokami i buszowało na trawniku. Jednak spokojnie - to nie był wcale dzik! 📢 Hala Wisły Kraków się sypie. Można zrobić z niej zabytek i go remontować, albo ją wyburzyć i wybudować nowoczesny obiekt Wiekowa hala Towarzystwa Sportowego Wisła przy ul. Reymonta jest w bardzo złym stanie, wymaga modernizacji. Brakuje na to pieniędzy. Ludwik Miętta-Mikołajewicz, były koszykarz, wieloletni trener i prezes Wisły, wystąpił z pomysłem, by w takim razie wpisać obiekt do ewidencji zabytków i szukać pieniędzy w ramach funduszy na renowację tego typu obiektów. Przyznaje jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyburzenie starej hali, nie przystającej do dzisiejszych standardów i kosztownej w utrzymaniu, a w zamian niej wybudowanie nowoczesnej areny. W to musiałoby jednak zaangażować się miasto, które w przeszłości miało takie plany, ale skończyło się na koncepcjach.

📢 Cracovia nie chce przepłacać, ale ma czym zachęcić piłkarzy Filip Trubalski dyrektor techniczny pionu sportowego oraz Jarosław Gambal szef skautingu Cracovii opowiadają o transferach i przygotowaniach do sezonu. 📢 Nauczył się tego w Wieczystej. Aleksander Miszalski gotowy na Euro 2024. Prezydent Krakowa zaprasza do Wielkiej Strefy Kibica Kiedyś piłkarz młodzieżowych drużyn Wieczystej Kraków, dziś prezydent Krakowa. Aleksander Miszalski, nie wychodząc z budynku magistratu, w wizytowych butach, podjął się żonglerki piłką. Po ostatnim kopnięciu w gabinecie prezydenckim widzimy piłkę na bruku i stłuczone szkło, ale włodarz miasta zapewnia w opisie klipu: "żadne okno nie ucierpiało przy nagrywaniu".

📢 Wielka tęcza „wyrasta” z Wawelu. Taki widok w Krakowie to rzadkość! Przepiękne zdjęcie zachwyciło tysiące internautów W ostatnich dniach pogoda nie rozpieszczała. Padał deszcz, było chłodno, ale w środę wieczorem pojawiło się chwilowe przejaśnienie. Właśnie tą chwilę wykorzystał znany krakowski fotograf – Jan Ulicki, który jak zwykle był w odpowiednim momencie w odpowiednim czasie. Uchwycił w kadrze przepiękną, wielką tęczę, wyrastającą z Wawelu, zataczającą półkole nad Wisłą i kończącą się w drugiej części miasta. Zobaczcie zachwycające zdjęcia!

📢 Mają rozmach! W Rabce-Zdroju postęp prac przy budowie linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz widać z daleka. Zobacz najnowsze zdjęcia Trwa największa inwestycja kolejowa w historii Małopolski. Efekty prac można podziwiać na różnych odcinkach linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która wchodzi w skład dużego projektu Podłęże-Piekiełko. Najwcześniej zaczęli prace w Rabce-Zdroju, dlatego tam postępy są najbardziej widoczne. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepsi w kuchni, to urodzeni kucharze. Przygotują dania lepsze niż w restauracji! Facet przy garach to skarb Mężczyźni o tych imionach są najlepsi w kuchni, to urodzeni kucharze! Potrafią zaskoczyć pysznymi daniami. Przygotują romantyczne kolacje, doskonałe obiady i pomysłowe przekąski, a nieraz zaimponują śniadaniem do łóżka. Faceci o tych imionach przy garnkach czują się jak ryba w wodzie. Sprawdź w galerii zdjęć, kto znalazł się na liście!

📢 Doda na urlop pojechała kamperem z Pachutem. To nie all inclusive! Jej partner chce zdobyć kolejny wodospad, tym razem w Szwajcarii. Zdjęcia Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość!

📢 Te piękności w Nowym Sączu będą walczyć o koronę Miss Supranational 2024. Wśród nich Polka Angelika Jurkowianiec. Zdjęcia kandydatek Znamy pierwsze kandydatki, które 6 lipca, podczas uroczystej gali w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu będą walczyć o tytuł i koronę Miss Supranational 2024, a także narody rzeczowe i 50 tys. dolarów. Wśród kandydatek z różnych stron świata będzie również Polka - Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023.

📢 Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu. Jest jednym z najstarszych w Polsce. Zdjęcia Ponad 300 słuchaczy i wielu gości spotkało się w Oświęcimskim Centrum Kultury na zakończeniu kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu. 📢 Betonowy koszmar w Kuźnicach - “Inwestycja jest przeskalowana” Miejscowi i miłośnicy przyrody idący do Kunic po drodze mijają wielką betonową konstrukcję na palach. - Jak ktoś mógł wybudować taki betonowy koszmar przy parku - pytają się turyści. Ich zdaniem taka konstrukcja nie powinna być w pobliżu wejścia do TPN. - Ja zawsze uważałem, że inwestycja jest nieco przeszacowana i nieco przeskalowana - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. 📢 Na to czekaliśmy! Na Wesołej w Krakowie wreszcie przestanie hulać wiatr. Przejęli ją artyści 50 instalacji i rzeźb artystów krakowskich, ale też twórców zagranicznych zagościło w przestrzeni dawnego Szpitala Uniwersyteckiego na Wesołej w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „OPEN CITY”. Pozostaną tu do końca sierpnia, można je oglądać za darmo.

📢 Lot balonem nad Krakowem. Ile kosztuje w 2024 roku? Z jakiej wysokości zobaczysz miasto? Balon widokowy jest jedną z atrakcji Krakowa. Decydując się na lot balonem, możemy z góry spojrzeć na Stare Miasto, na Wawel, na Kazimierz, pod stopami mamy Wisłę. Na jaką wysokość możemy się wznieść będąc w gondoli? Ile trwa ten lot? Czy zawsze jest możliwy? No i ile kosztuje taka przyjemność w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 Zbudował domek marzeń zawieszony nad strumieniem. Teraz każdy może zamieszkać niemal w koronach drzew. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski! Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o domie na drzewie? Dariusz Pyrz z małopolskiego Małastowa postanowił zrealizować ten fantastyczny pomysł, a zmobilizował go do tego… sen. Zbudował chatkę pośród lasu Beskidu Niskiego, zawieszoną nad strumieniem pośród drzew. I to był strzał w dziesiątkę. Turyści przyjeżdżają z całej Polski, aby zamieszkać w domku z marzeń!

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Zobacz niezwykłe zdjęcia Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Katastrofa lotnicza w Krakowie! Mija 15 lat od tego tragicznego zdarzenia 15 lat temu, w czerwcu 2009 roku, doszło katastrofy lotniczej w Krakowie. Tuż po zakończeniu pikniku lotniczego, w rejonie lotniska Rakowice-Czyżyny miał miejsce wypadek samolotu Cessna 172. Zginęły 2 osoby (w tym pilot), a 2 zostały ranne.

📢 Ogromna kładka zawisła nad zakopianką w Głogoczowie W nocy z czwartku na piątek GDDKiA zamknęła zakopiankę w Głogoczowie na nieco ponad godzinę i położyła 8-tonową kładkę na podporach. To trzecia w ostatnim czasie taka konstrukcja, która została przywieziona i osadzona na miejscu. W maju stało się to w Mogilanach i w Modlnicy. 📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą... śmiech politowania. Zobaczcie zdjęcia, bo nie uwierzycie! Ubralibyście się tak? Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda". Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 14.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Gdzie zjeść w Krakowie? Targi w Krakowie, zarządca Expo Kraków, stworzyły przewodnik po restauracjach. Pomogła dziennikarka kulinarna Przewodnik powstał we współpracy firmy Targi w Krakowie Expo Kraków z Kati Płachecką - dziennikarką kulinarną prowadzącą portal krakowfood.pl, twórczynią konta @krakowfood.kati (największego w Krakowie Instagrama poświęconego gastronomii z Krakowa i Małopolski). W przewodniku znajdziecie ciekawe miejsca na każdą porę dnia. Oczywiście przewodnik jest też promocją samych Targów, które zachęcają jednak swoich klientów i gości, by ruszyli z ulicy Galicyjskiej "w miasto" i poznali smaki Krakowa.

📢 Kamery mają rejestrować pojazdy nielegalnie przejeżdżające pod Wawelem. Trzeba jednak poczekać Po interwencjach mieszkańców centrum wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki przygotował interpelację do prezydenta Krakowa w sprawie rozwiązania problemu kierowców, którzy robiąc sobie skrót przejeżdżają tranzytem pod Wawelem, mimo że nie mają do tego uprawnień. 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach na Orlej Perci. Turysta spadł Żlebem Honoratka Mężczyzna poślizgnął się na Zmarzłej Przełączce Wyżniej i spadł żlebem Honoratka doznając śmiertelnych obrażeń. W tym samym czasie ucierpiała inna turystka na skutek poślizgnięcia się w Zawratowym Żlebie. W tym przypadku skończyło się na szczęście tylko na ogólnych stłuczeniach. 📢 Hiszpański bramkarz Alvaro Raton odchodzi z Wisły Kraków. W kadrze pierwszej drużyny zostało jeszcze pięciu jego rodaków Alvaro Raton nie będzie dłużej bronił bramki Wisły. Krakowski klub właśnie ogłosił rozstanie z Hiszpanem.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Piosenkarka z Krakowa na scenie zachowuje się jak wielka gwiazda a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma wyjątkowy styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Michał Probierz i jego droga na Euro. Memy są bezlitosne, ale po awansie selekcjoner sam się może z nich pośmiać Michał Probierz to trener nietuzinkowy, nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Potrafi zaskoczyć, zadziwić, rozśmieszyć, zaszokować lub - tak, tak - zaimponować. Internauci uwielbiają takie postaci, nic więc dziwnego, że na bieżąco komentują każde jego wystąpienie. A komentarz w sieci, to oczywiście obrazek, najlepiej z krótkim, dosadnym tekstem. Z okazji Euro 2024 zebraliśmy najlepsze memy odnoszące się do byłego trenera Wisły Kraków i Cracovii, bo to mu się po prostu należało. Za podtrzymane nadzieje po beznadziei Fernando Santosa i za awans, tyle spodziewany, co nie. Zaglądając do galerii, trzymajmy kciuki za selekcjonera i jego armadę, która poleciała do Niemiec po należny jej tytuł.

📢 Zorganizowali protest solidarnościowy przed Collegium Broscianum: "Nie ma zgody na przemoc" W środę (12 czerwca) studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestujący w obronie Palestyny zablokowali wjazd na uczelnię, co nie spodobało się władzom UW. Skończyło się wezwaniem policji. Dzień później (13 czerwca) organizujący podobny protest studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowali akcję solidarnościową, która odbyła się przed Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej. 📢 Założyciele Skaldów - bracia Zielińscy oraz olimpijka i sanitariuszka powstania warszawskiego Honorowymi Obywatelami Zakopanego Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zakopanego nadano tytuły honorowych obywateli miasta. Wręczono także doroczne nagrody burmistrza, a także wręczono medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 📢 Wielkie chwile w życiu Adama Buksy. 27-letni krakowianin wziął ślub z Aleksandrą, a teraz zagra na Euro 2024 Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza, która w niedzielę 16 czerwca rozpocznie rywalizację na turnieju Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą.

📢 Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać kolejne odcinki trasy. Zobacz zdjęcia i film z powietrza Powstająca południowa obwodnica Oświęcimia zmieni całkowicie układ komunikacyjny miasta. Inwestycja prowadzona jest na całej 9-kilometrowej długości. Efekty już robią wrażenie. Zobacz zdjęcia i film z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 19 miesiącach budowy. 📢 Wielka Strefa Kibica na EURO 2024 czeka na kibiców w Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków Wielka Strefa Kibica na EURO 2024 w Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków będzie funkcjonować przez miesiąc od 14 czerwca do 14 lipca. Kibice mogą tam zobaczyć transmisję wszystkich meczów tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech od fazy grupowej po finał, w tym spotkań rozgrywanych przez reprezentację Polski.

📢 Wiele ofert pracy w Krakowie. Tylko te najnowsze! Dowiesz się, ile zarobisz. Za 16 tysięcy też się coś znajdzie Praca w Krakowie. Szukasz? Myślisz o zmianie? Sprawdź najnowsze oferty z Grodzkiego Urzędu Pracy! W Krakowie poszukiwani są pracownicy w wielu zawodach, z bardzo różnymi kwalifikacjami. Wśród najświeższych ogłoszeń jest takie z zarobkami przekraczającymi 16 tysięcy złotych miesięcznie. Wszystkie oferty prezentujemy w tej galerii z informacją o stawce, jaką można zarobić na danym stanowisku. 📢 Takie wykształcenie ma Ada Fijał. Serialowa aktorka rodem z Krakowa studiowała w Collegium Medicum UJ w Krakowie Skończyła prestiżowe I LO w Krakowie, czyli "Nowodworka", a potem studia medyczne w Collegium Medicum UJ w Krakowie (2000). Przyszła pani stomatolog stwierdziła jednak, że jej pasją jest aktorstwo. Ada Fijał, bo o niej mowa, skończyła więc i krakowską PWST (2002). Bohaterka popularnych seriali jest więc nie tylko dyplomowaną aktorką, ale też dentystką.

📢 Niezwykła historia kotka TAXI z Krakowa. Gdzie on tam pobiegł?! Niezwykłą historię - z małym kotkiem w roli głównej - opisali właśnie inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To cud, że maluch żyje! A wszystko wydarzyło się w centrum Krakowa! 📢 Tragedia w Zagorzynie. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Ratownicy ponad godzinę walczyli o jego życie Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Zagorzynie w gminie Łącko. W czwartek, 13 czerwca, przed godz. 13 ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę. Mimo długiej reanimacji, prowadzonej przez strażaków oraz ratowników z załogi pogotowia ratunkowego i LPR-u, nie udało się przywrócić mężczyźnie funkcji życiowych.

📢 W Tarnowie odkrywają tajemnice rodowej krypty Ostrogskich. Badacze otwarli bogato zdobione sarkofagi i trumny pod posadzką katedry. Zdjęcia Wszystko wskazuje na to, że w sarkofagu w krypcie rodowej Ostrogskich pod posadzką tarnowskiej katedry spoczywa nie pierwsza, jak sądzono dotąd, ale trzecia żona księcia Janusza, byłego właściciela Tarnowa. W nocy ze środy na czwartek (z 12 na 13 czerwca) odbyła się eksploracja sarkofagów, którą przeprowadził zespół wybitnych naukowców. To krok do tego, aby odkryć tajemnicę pochowków, a także by połączyć wszystkie krypty i tym samym stworzyć podziemny szlak.

📢 Cracovia zmienia herb i nazwę. Ma być historycznie W dniu 118. urodzin następują ważne zmiany w Cracovii. Zmienia się nazwa z MKS Cracovia SSA na KS Cracovia SA. Jest też nowy herb. Krakowski klub w momencie sprzedaży akcji przez miasto stracił już legitymację, by nazywać się Miejskim Klubem Sportowym 📢 Nie każdy bohater ma pelerynę. Pracownicy MPK zostali nagrodzeni za ratowanie życia i zdrowia innych ludzi Ratowali życie prowadząc resuscytację, opatrywali rannych, opiekowali się chorymi, wykazywali się odwagą broniąc pasażerów przed fizycznym atakiem i zatrzymując wandali niszczących tramwaje. A to nie wszystko! Wykazywali się spostrzegawczością i refleksem ostrzegając pieszych na przejściach przed pędzącymi na nich samochodami. A do tego tylko przez ostanie ponad pół roku pomogli w odnalezieniu 14 osób, w tym dzieci, a także seniorów, często cierpiących na zaniki pamięci.

📢 Koniec marzeń o drezynie po 140-letniej linii kolejowej nr 104 w Pisarzowej? Rozpoczęła się rozbiórka torów Ambitne plany miłośników kolei znikają wraz ze starą linią kolejową numer 104, przebiegającą przez powiat limanowski, wybudowaną 140 lat temu. Rozpoczęła się rozbiórka torowiska, które z niewielkim nakładem pracy i pieniędzy mogło stać się atrakcją turystyczną. Stowarzyszenia Kolejowo-Historycznego "Galicjanka" chciało tam wprowadzić drezyny, ale mimo starań pomysł nie zostanie tam zrealizowany.

📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. TOP 10 miejsc, które Cię zachwycą. Zapierające dech widoki na tatrzański krajobraz Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt. Jesteście gotowi? Zobaczcie mapy, opisy oraz zdjęcia i zaplanujcie majówkowe wycieczki z pięknymi widokami. Podpowiadamy, gdzie się znajdują i jak do nich trafić!

📢 To będzie hit?! Kim jest Jagoda, która zaśpiewała Polakom piosenkę na Euro 2024? Zobaczcie zdjęcia "Nasi gol, gol! Nasi gol, gol! Cały czas piłka w grze..." - tak zaczyna się piosenka nagrana dla polskich piłkarzy i kibiców z okazji Euro 2024. Do utworu powstał teledysk, zdjęcia kręcono koło Stadionu Narodowego w Warszawie. A kim jest urocza blondynka, która w tanecznym rytmie wyśpiewuje Robertowi Lewandowskiemu i spółce: "Chłopaki, my jesteśmy z wami na dobre i na złe!"? Panie i panowie, poznajcie Jagodę! 📢 Cracovia obchodzi urodziny. Krakowski klub ma już 118 lat! 13 czerwca to dzień założenia Cracovii. Klub powstał w 1906 r. i jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym klubem w Polsce. Początkowo nazywał się Akademicki Klub Footballistów przemianowany później na Akademicki Klub Footballowy Cracovia. Pod obecną nazwą figuruje od 1907 r. kiedy to doszło do fuzji Biało-czerwonych i Cracovii. Przyjęła nazwę Cracovia i barwy biało-czerwone. W GALERII przedstawiamy ważne wydarzenia z historii klubu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek. Taka jest prywatnie rekordzistka Polski w biegu na 400 m. Po igrzyskach bierze ślub! 13.06 Natalia Kaczmarek została właśnie rekordzistką Polski w biegu na 400 m (48,98), poprawiając mający prawie pół wieku (!) wynik legendarnej Ireny Szewińskiej (49,28). Fantastyczny bieg dał Polce złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie i sprawił, że w wielkich emocjach będziemy czekać na igrzyska olimpijskie w Paryżu. 26-letnia Kaczmarek na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu prywatnym. Jest zaręczona z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień niesamowita Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 „Pojawiły się uszkodzenia słupów”. Stadion Sandecji jeszcze nie ukończony, a już wypływają szokujące kwestie Jak informowaliśmy wczoraj, Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna do piątku 14 czerwca wydłużyła termin składania ofert w postępowaniu przetargowym (ten ogłoszono 6 maja; był już kilkukrotnie przesuwany) pn. Dokończenie realizacji obiektu stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Osobny problem to kwestia ukończenia inwestycji (mówi się o grudniu br.), a inny jej obecny stan techniczny, który może budzić niepokój.

📢 Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich obawiają się intensywnej zabudowy. Namawiają do składania wniosków do planu ogólnego Mieszkańcu ul. Sandora Petofiego obawiają się, że na sąsiednim terenie pokopalnianym i wielkiej skarpie w przyszłości może powstać duże osiedle mieszkalne. Ci, którzy są przeciwko takiej zabudowie namawiają do złożenia wniosku do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego na tym terenie. - Jest to sposób na to by przekazać UMK swoje zdanie na ten temat - mówi jedna z mieszkanek ul. Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich.

📢 Czekając na narodziny dziecka, będzie wspierać Wojciecha Szczęsnego podczas Euro 2024. Swój wielki talent Marina ujawniła w Krakowie Marina Łuczenko-Szczęsna. Żona Wojciecha - faceta, który ma być podporą reprezentacji Polski podczas Euro 2024. Szczęsny, bramkarz Juventusu Turyn, w swoim fachu jest jednym z najlepszych na świecie. Ale jego żona to też gwiazda, piosenkarka występująca po prostu jako Marina. I karierę zaczęła robić znacznie wcześniej od Wojtka! W 2000 roku zadebiutowała jako aktorka w telewizji, a "Dziennik Polski" po wygranym przez nią konkursie piosenki w Krakowie pisał: "Cud ma dziesięć lat, śliczną buzię - i zgoła nieprawdopodobny talent do śpiewania".

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce? 📢 Kraków. Mija rok odkąd Aleja Róż w Nowej Hucie po przebudowie doczekała się czerwonych róż W 2023 roku skuto beton, wysypano ziemię, położono zielony dywan z trawy. Ale czegoś ciągle brakowało. W końcu jednak na alei Róż w Nowej Hucie w Krakowie zakwitły piękne czerwone róże. Minął już rok odkąd aleja Róż zmieniła swoje oblicze na przyjemniejsze dla oka. Mieszkańcy mogli zapomnieć o betonozie, którą w to miejsce dziesiątki lat temu sprowadził pomnik Lenina.

📢 Absurdy Krakowa. Co było pierwsze? Brama czy słup? Mieszkaniec ma zastawioną bramę infrastrukturą Tauronu Kraków dla Mieszkańców, stowarzyszenie związane z radnym miejskim Łukaszem Gibałą, interweniuje w sprawie absurdu jaki mamy przy ul. Radomskiej w Krakowie, na Prądniku Czerwonym. Od lat bramę wjazdową do posesji mieszkańca blokuje słup należący do Tauronu. Droga na której stoi należy do miasta. Jeśli mieszkaniec nie chce mieć słupa przed domem, musi zapłacić za jego przesunięcie, a to koszty. 📢 Montaż schodów na Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Prace postępują. Zdjęcia Montaż ruchomych schodów na dworcu autobusowym w Krakowie widocznie postępuje. Ku końcowi zmierza już pierwszy etap prac ściśle związany z montażem schodów. Zanim jednak schody zostaną oficjalnie uruchomione, czekają je jeszcze dwa etapy prac, które będą dotyczyć instalacji zadaszenia i szyb ochronnych. Tymczasem zobaczcie na zdjęciach, jak teraz prezentują się słynne schody.

📢 Szósty transfer Wieczystej Kraków. W II-ligowej drużynie zagra Rafael Gonzalez "Chuma" Wieczysta Kraków po awansie jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Pozyskała kolejnego, już szóstego zawodnika - w Krakowie zagra Rafael Gonzalez, używający pseudonimu Chuma. Z beniaminkiem II ligi podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia go o rok. 📢 A jednak! Sandecja Nowy Sącz spada do 3. ligi. Oficjalnie W Nowym Sączu, po tym jak zespół trenera Roberta Kasperczyka wywalczył przedostatnie miejsce w 2. lidze na finiszu o punkt wyprzedzając Stomil Olsztyn, po cichu liczono jeszcze na to, że drużyna jednak pozostanie na szczeblu centralnym. W środę jasnym stało się, że taki scenariusz jednak nie zostanie zrealizowany. Jak się okazało Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła odwołania Raduni Stężyca, Olimpii Elbląg oraz Skry Częstochowa i przyznała wszystkim tym klubom licencje na występy w 2. lidze.

📢 Jest terminarz I ligi piłkarskiej - hitowy mecz Wisły Kraków na początek PZPN ogłosił terminarz Fortuna I ligi na sezon 2024/2025. Rozgrywki potrwają od 20-21 lipca do 24-25 maja. 📢 Finalistki Miss Polska 2024 już na zgrupowaniu w Małopolsce. Pływały po Jeziorze Rożnowskim, miały też sesje zdjęciowe na zamku w Muszynie Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 35. Gala Miss Polski, która 5 lipca odbędzie się w Nowym Sączu. O koronę rywalizować będzą 32 finalistki, które przyjechały już na zgrupowanie do Małopolski. To intensywny czas przygotowań, szkoleń i sesji zdjęciowych, ale też szansa na odkrycie atrakcji województwa. Za kandydatkami m.in. zajęcia z Sądeckim WOPR na Jeziorze Rożnowskim oraz sesja na zamku w Muszynie, wyróżnionym tytułem „Cud Polski”. 📢 Kraków. Byliśmy na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Niewybuchy na pętli Mistrzejowice Prace na terenie inwestycji „Tramwaj do Mistrzejowic” są zaawansowane. Trwa wybieranie ziemi z przyszłego tunelu na Rondzie Polsadu i wylewanie stropu, a także budowa nowego kanału dla Sudołu Dominikańskiego. Niespodzianek nie brakuje na pętli Mistrzejowice, gdzie tylko w środę robotnicy na niewielkiej głębokości wykopali 7 niewybuchów. Od 24 czerwca pętla będzie wyłączona z użytkowania.

📢 Skreślą Kraków z listy UNESCO z powodu kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów? Na razie będą duże utrudnienia Ministerstwo Kultury poinformowało prezydenta Krakowa o skardze komitetu obywatelskiego "Bulwary to My" w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów i związanego z tym zagrożenia skreślenia Krakowa z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na razie w związku z inwestycją od 17 czerwca planowane jest zamknięcie dla ruchu dolnej części bulwaru Inflanckiego (lewy brzeg od strony Kazimierza). Utrudnienia mają związek z rozpoczęciem prac związanych z budową przyczółka kładki po tej stronie Wisły. Ruch pieszo-rowerowy zostanie przekierowany na górny bulwar Inflancki poprzez istniejące pochylnie.

📢 Dwujezdniowa zakopianka tylko do Nowego Targu. Korki w sezonie zostaną Jesienią 2024 oddany do użytku ma zostać dwujezdniowy odcinek ekspresowej zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Modernizacja drogi między Nowym Targiem a Zakopanem zakład stworzenie trzypasmowej drogi, z czego pas środkowy ma służyć do lewoskrętu. To oznacza, że korki zostaną, tylko przesunął się trochę dalej. Alternatywą mają być połączenia kolejowe.

📢 Agenci CBA rozpoczęli działania w krakowskim Zarządzie Zieleni Miejskiej Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w krakowskim ZZM. Sprawa dotyczy postępowań przetargowych. Zarząd Zielenie Miejskiej potwierdził działania służb, ale nie chce komentować sprawy. 📢 Firma z wielką tradycją partnerem Comarch Cracovii. To światowy potentat CCM - kanadyjska firma produkująca sprzęt hokejowy została partnerem technicznym Comarch Cracovii. Umowa została podpisana na trzy lata, a CCM zajmie się dostawą sprzęty dla pierwszej drużyny „Pasów”. 📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu.

📢 Dwie najbardziej denerwujące inwestycje w Krakowie. Remont torowiska na rondzie Mogilskim i budowa tramwaju do Mistrzejowic Byle do wakacji, gdy w Krakowie zrobi się trochę luźniej na drogach i w komunikacji. Na razie jednak trzeba zacisnąć zęby. Sznur aut ciągnie się rano aleją Pokoju, tak jakby wszyscy pasażerowie z tramwajów przesiedli się do samochodów. Ale co robić skoro rozkopano torowisko w rejonie ronda Mogilskiego i nie jeżdżą tramwaje do Grzegórzeckiego. A nie tak daleko na północy mamy trwającą od miesięcy budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic, która utrudnia ruch na Lublańskiej, Młyńskiej w rejonie ronda Polsadu. A już niedługo zapewne zostanie zamknięta pętla Mistrzejowice, bo ją też trzeba przebudować.

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie.

📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation. 📢 Kraków. Drogowy armagedon i korki w Tyńcu. Wszystko przez remont ulicy Bogucianka. Objazd to prawdziwa wyprawa! Po zamknięciu z powodu remontu ulicy Bogucianka i puszczeniu ruchu na ulice Zakleśne, Walgierza Wdałego, Obrony Tyńca, Heligundy ten rejon Krakowa stał się koszmarem dla kierowców samochodów. Wąskie drogi nie są w stanie przyjąć ruchu objazdowego, auta mają problem, żeby się minąć, tworzą się duże korki.

📢 Wypadek w Jurkowie na drodze krajowej nr 75. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Są osoby ranne W Jurkowie w powiecie brzeskim doszło we wtorek 11 czerwca do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga została zablokowana, są utrudnienia dla kierowców.

📢 Ogromne protesty w podtarnowskich miejscowościach. Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Tarnowa koło swoich domów Wielkie oburzenie zapanowało w kilku podtarnowskich miejscowościach po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała nowe warianty przebiegu obwodnicy Tarnowa. Według opracowania biura projektowego działającego na zlecenie GDDKiA, nowa trasa miałaby przebiegać przez gminy Lisia Góra, Tarnów oraz Skrzyszów. Zaplanowano też nowy łącznik autostradowy w Zaczarniu. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się mieszkańcy, którzy rozpoczęli burzliwe protesty.

📢 Światowy ranking uczelni. Jak wypadł Uniwersytet Jagielloński? Polskie szkoły wyższe pojawiają się dopiero w trzeciej setce zestawienia Publikowany corocznie przez brytyjską firmę Quacquarelli Symonds światowy ranking uniwersytetów jest jednym z czterech najważniejszych zestawień tego rodzaju w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W tegorocznej edycji najstarsza polska uczelnia - Uniwersytet Jagielloński - znalazła się na 312. miejscu. 📢 Zamek w Muszynie "Cudem Polski"! Czytelnicy magazynu National Geographic wybrali turystyczną perełkę, którą warto odwiedzić Zamek w Muszynie został "Cudem Polski". To dzięki czytelnikom National Geographic Magazine Poland, którzy w internetowym głosowaniu oddali najwięcej głosów na częściowo zrekonstruowany średniowieczny obiekt. Budowla cieszy się popularnością, a teraz może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce. 📢 To już 10 lat! To był jeden z najważniejszych budynków w Krakowie. Aż... zeszliśmy pod ziemię 10 lat temu odbyła się kolejowa rewolucja w stolicy Małopolski. Dla całych pokoleń mieszkańców symbolem PKP w Krakowie był zawsze XIX-wieczny budynek dworca przy placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. I tam odbywała się cała obsługa pasażerów - m.in. sprzedaż biletów. Dekadę temu, w marcu 2014 roku, w zabytkowym dworcu zamknięto kasy i poczekalnię, a pasażerów skierowano do... nowoczesnego, podziemnego dworca!

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie. 📢 Takimi nowoczesnymi autobusami będziemy podróżować po Krakowie. Zobacz, na jakich liniach się pojawią W ostatnich miesiącach tego roku zacznie obowiązywać nowa umowa miasta z drugim przewoźnikiem w Komunikacji Miejskiej w Krakowie firmą Mobilis. Zaprezentowano docelowy wygląd pojazdu, który będzie stanowił większość jej floty. Łącznie przewoźnik będzie posiadał 151 autobusów, z czego aż 91 z nich będą to autobusy przegubowe na gaz ziemny (CNG).

📢 W Kluczach powstało zalewisko. Urokliwy zbiornik znajduje się nieopodal Osady. Jak na razie nie jest tam bezpiecznie. Zobacz wideo Przy Osadzie w Kluczach powstało zalewisko. Na razie woda pokryła około sześć hektarów powierzchni. Najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach przybędzie jej jeszcze więcej. Zbiornikowi nie sposób odmówić uroku, jednak wybierając się tam warto pamiętać, że podobnie jak w przypadkach innych zalewisk teren, na którym zbiera się woda nie jest bezpieczny. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! Oto największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami!